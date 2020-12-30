Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, - Associated Press. ДОКУМЕНТ

Власти КНР выделяют ученым крупные гранты на изучение первоисточника пандемии, однако ни одна публикация не выходит в свет без одобрения специальной комиссии, действующей фактически под прямым контролем главы государства Си Цзиньпина

Об этом агентству Associated Press стало известно благодаря утечке документа, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Журналисты разместили его в открытом доступе.

Одновременно китайское правительство пытается продвигать версии о том, что вирус якобы мог зародиться за пределами страны, указывает AP.

Особое внимание уделяется району, где располагается пещера, в которой могут обитать зараженные летучие мыши - носители "вируса-прародителя", родственного COVID-19. Эта зона находится фактически под государственным запретом. Корреспонденты AP, пытавшиеся пробраться туда, рассказали о том, что силовики "в штатском" следили за ними и затем перегородили им доступ, заблокировав дороги и подходы к целевому объекту.

С начала года подконтрольные китайским властям ученые активно изучают животных - прежде всего, все тех же летучих мышей - на предмет первопричины инфекции. Тем не менее, до сих пор не было опубликовано ни одной работы по этому вопросу, утверждает AP. Как утверждается, независимым от правительства исследователям крайне трудно получить право на изучение живых существ, обитающих на Юге Китая.







