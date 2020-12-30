Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, - Associated Press. ДОКУМЕНТ
Власти КНР выделяют ученым крупные гранты на изучение первоисточника пандемии, однако ни одна публикация не выходит в свет без одобрения специальной комиссии, действующей фактически под прямым контролем главы государства Си Цзиньпина
Об этом агентству Associated Press стало известно благодаря утечке документа, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Журналисты разместили его в открытом доступе.
Одновременно китайское правительство пытается продвигать версии о том, что вирус якобы мог зародиться за пределами страны, указывает AP.
Особое внимание уделяется району, где располагается пещера, в которой могут обитать зараженные летучие мыши - носители "вируса-прародителя", родственного COVID-19. Эта зона находится фактически под государственным запретом. Корреспонденты AP, пытавшиеся пробраться туда, рассказали о том, что силовики "в штатском" следили за ними и затем перегородили им доступ, заблокировав дороги и подходы к целевому объекту.
С начала года подконтрольные китайским властям ученые активно изучают животных - прежде всего, все тех же летучих мышей - на предмет первопричины инфекции. Тем не менее, до сих пор не было опубликовано ни одной работы по этому вопросу, утверждает AP. Как утверждается, независимым от правительства исследователям крайне трудно получить право на изучение живых существ, обитающих на Юге Китая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.vtimes.io/2020/12/16/kitai-privlek-1-trln-yuanei-inostrannih-investitsii-v-etom-godu-a2042 Китай привлек более $150 млрд иностранных инвестиций Этот год стал очень успешным для его рынков капитала, несмотря на пандемию , https://www.interfax.ru/business/743363 Акции китайских компаний подорожали на $5 трлн в 2020 году
Китай всеми силами пытается скрыть правду это уже ясно. Примером к тому ещё может быть когда США пыталась провести собственное расследование происхождения коронавируса но и это ни к чему не привело.
"Ковид" возник из "Новичка"
Але він випадково потрапив у простір.
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1344310004132831232 3 ч
и немного о нюансах политики и китайской вакцины.
АО "Лекхим", которая будет заниматься поставками китайской вакцины в Украину ... финансировала партию "Голос". Дала в прошлом году целых три миллиона гривен.
https://twitter.com/ZDnipro2
https://twitter.com/ZDnipro2 ZloiDnipro2 https://twitter.com/ZDnipro2 @ZDnipro2 https://twitter.com/ZDnipro2/status/1344320057988558849 3 ч
Лекхим - это заводик сына богатыревой. Отлично работал на госзакупках в ее правление.
зацікавлений: https://www.bbc.com/russian/news-55467195 Коронавирус в Китае: журналистка получила четыре года тюрьмы за репортажи из Уханя ...брехливі комуняки що в срср, що в кнр.