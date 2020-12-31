РУС
Вступил в силу закон, запрещающий отпускать под залог подозреваемых в наркопреступлениях

В Украине запретили назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Отныне лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса, будут избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Напомним, парламент одобрил этот законопроект авторства главы государства Владимира Зеленского во втором чтении в середине декабря.

+14
Когда такой же закон по коррупционерам, олигархам и взяточникам, сепаратистам и предателям, судьям и президентам? где закон об импичменте?
31.12.2020 10:32 Ответить
+11
Вступил в силу закон, запрещающий отпускать под залог подозреваемых в наркопреступлениях - Цензор.НЕТ 1526
31.12.2020 10:34 Ответить
+9
Цього добра у нього вистачає. ВОНО запасливе.
Вступил в силу закон, запрещающий отпускать под залог подозреваемых в наркопреступлениях - Цензор.НЕТ 3273
31.12.2020 10:34 Ответить
Сцикуну перекривають всі шляхи відступу
31.12.2020 10:30 Ответить
Цього добра у нього вистачає. ВОНО запасливе.
Вступил в силу закон, запрещающий отпускать под залог подозреваемых в наркопреступлениях - Цензор.НЕТ 3273
31.12.2020 10:34 Ответить
Вступил в силу закон, запрещающий отпускать под залог подозреваемых в наркопреступлениях - Цензор.НЕТ 8468

..
31.12.2020 10:31 Ответить
Когда такой же закон по коррупционерам, олигархам и взяточникам, сепаратистам и предателям, судьям и президентам? где закон об импичменте?
31.12.2020 10:32 Ответить
Когда Земародера вешать будут, тогда он вспомнит про пожизненное
31.12.2020 10:34 Ответить
Ето ты Воднотурового спроси. Он 144 рехвормы провел
31.12.2020 10:35 Ответить
Будемо чесними: індульгенцію (заставу) ввели ще в 2011 році, але ні потужний рехворматор, ні нинішні цю норму не відміняли проти себе та не відмінять в жодному разі.
31.12.2020 10:40 Ответить
Ну Петька же бил себя в грудь что 144 потужных рехвормы провел в том числе судебную. Получается Петька всем громко п****л со сцены?
31.12.2020 10:49 Ответить
А оскільки Зе цього не зробив, то виходить і Зе всім "громко п****л со сцены"?
31.12.2020 11:28 Ответить
Может, лучше у Керенского спросить, или там у Батыя? Или они тоже все спихнут на "попередників"?
31.12.2020 11:02 Ответить
Емм, автором процесуального кодексу є Портнов, це він його так виписав, що під домашній арешт можна було навіть терориста Цемаха випустити, який причетний до збиття Боінга!
31.12.2020 11:27 Ответить
ЗеДегенерат, в своем опросе, что про легализацию канабиса впаривал?
31.12.2020 10:33 Ответить
Для бриллиантовых прокуроров етот закон тоже коснется или как всегда в Украине все ровны но те кто у власти ровнее всех?
31.12.2020 10:33 Ответить
Вступил в силу закон, запрещающий отпускать под залог подозреваемых в наркопреступлениях - Цензор.НЕТ 1526
31.12.2020 10:34 Ответить
а где обещанная конопля для народа?
31.12.2020 10:36 Ответить
Теперь все критики зеленского станут еще и наркопреступниками
31.12.2020 10:39 Ответить
закон хорош спору нет, вот только почему ТОЛЬКО наркоманам такач "честь"?? чем взяточники, воры, бандиты "лучше" наркоманов???
31.12.2020 10:41 Ответить
так получается что ментяры должны себя самоарестовать или самоарестоваться? а кто же будет наркопоток контролировать? наркотрафик и торговля людьми - это прерогатива легавых и никого туда стараются не подпускать... а так что получается, на цельный праздник Новый год финансовые потоки от наркоты и торговли людьми останутся без контроля?
31.12.2020 10:41 Ответить
десь одночасно заплакали очильники ОБНОНів..
Як же ж вони тепер харчеватися будуть?!!
31.12.2020 10:45 Ответить
Харчевня тільки відкрилась !
31.12.2020 10:55 Ответить
а може Ви й прави: під заставу не можна, тому ставки у мусарні підвищаться у рази..
31.12.2020 12:15 Ответить
"этот законопроект авторства главы государства Владимира Зеленского Источник: https://censor.net/ru/n3240025"
Это какой то пи..ц !
Это какой то пи..ц !
31.12.2020 10:53 Ответить
А коли так буде з корупціонерами та ворами?
31.12.2020 10:54 Ответить
Вище вже відповідали - бо країною не буде кому керувати !
31.12.2020 10:56 Ответить
Реальным барыгам будет пофик. Статистику делать будут на любителях покурить...
31.12.2020 10:59 Ответить
Так шо, соплязидент гулять не выйдет?
31.12.2020 11:30 Ответить
ну дебилы! вводите пожизненное за 309 ю и за 307 ю -тюрьмы наполните быстро , и общество станет кристально чистым, и заживем тогда
31.12.2020 11:34 Ответить
31.12.2020 11:50 Ответить
Они о 309-й уже забыли, всех пускают по 307-й, "план" превышают. ))
31.12.2020 11:53 Ответить
будем надеятся все таки кто то из них читает цензор , и решение скоро примут ) и план будет перевыполнятся , и премии с погонами звездопадом обрушатся на кристально чистых и святых служителей Закона.
31.12.2020 12:00 Ответить
Безусловно, очень в это хочется верить. ))
31.12.2020 12:26 Ответить
Звиздец Зеленскому ,ну если он не легализует кокс 🙄🤫🤦😂😂😂😂
31.12.2020 11:43 Ответить
Ну так тоді треба було не лише за наркоту, а за ВСІ тяжкі і особливо тяжкі злочини...
А то Портнов так кримінально-процесуальний кодекс виписав, що у нас під заставу випускають навіть сєпарів і терориста Цемаха, яки до збиття Боінга причетний!

Достатньо всього-навсього ОДНЕ речення в КПК додати: Забороняється звільнення під заставу підозрюваних у тяжких та особливо тяжких злочинах.
31.12.2020 12:16 Ответить
тримайте наркоманів!
Набув чинності закон, що забороняє відпускати під заставу підозрюваних у наркозлочинах - Цензор.НЕТ 9688
31.12.2020 13:25 Ответить
Єдине рішення в 2020 яке повністю підтримую.
31.12.2020 14:43 Ответить
 
 