Отсидевшему четыре года в российской тюрьме политзаключенному Шумкову после возвращения в Украину медицинской реабилитации не предлагали

Узнику Кремля Александру Шумкову после возвращения в Украину официальные структуры медицинской реабилитации еще не предлагали.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Государственные лица или органы - нет. Частным образом, люди, близкие к моим побратимам, организациям, которые меня поддерживали, - да", - отметил Шумков.

Он также поблагодарил Офис омбудсмена Украины за поддержку, за "толкание российской системы".

Как сообщалось, узник Кремля херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 год был приговорен в РФ к четырем годам заключения. Отбывал наказание в колонии в Тверской области. В приговоре российского суда указывалось, что он от 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017-го участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена ​​против интересов России". Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него. Александр Шумков - участник Революции Достоинства, был в АТО. 24 декабря 2020 года депортирован в Украину.

здоровье (1389) реабилитация (353) Шумков Александр (33)
Він ще повинен бути вдячним, що йому не запропонували реабілітацію шляхом перегляду відосиків преЗЕдента
31.12.2020 22:36 Ответить
Хай подякує, що тут в тюрму не кинули - зелені атовців та майданівців ненавидять.
31.12.2020 22:59 Ответить
Все украинские патриоты просто грязь для для временной власти в Украине. Придёт время, и это ЗЕлёное шобло будет искать пятый угол в тюремной камере. Очень надеюсь, что отбывание срока на зоне общего режима для членограя не за горами.
31.12.2020 23:30 Ответить
Всем бывшим зэкам нужно давать сразу Героя Украины... **** мелочиться...
01.01.2021 11:16 Ответить
Понятно!! Ведь на нём зеленский не пропиарился . поэтому и помощи нуль!!
01.01.2021 13:53 Ответить
Если он на момент похищения был военнослужащим, то им должно заниматься Минобороны.
01.01.2021 16:39 Ответить
 
 