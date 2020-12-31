Отсидевшему четыре года в российской тюрьме политзаключенному Шумкову после возвращения в Украину медицинской реабилитации не предлагали

Узнику Кремля Александру Шумкову после возвращения в Украину официальные структуры медицинской реабилитации еще не предлагали.

"Государственные лица или органы - нет. Частным образом, люди, близкие к моим побратимам, организациям, которые меня поддерживали, - да", - отметил Шумков.

Он также поблагодарил Офис омбудсмена Украины за поддержку, за "толкание российской системы".

Как сообщалось, узник Кремля херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 год был приговорен в РФ к четырем годам заключения. Отбывал наказание в колонии в Тверской области. В приговоре российского суда указывалось, что он от 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017-го участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена ​​против интересов России". Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него. Александр Шумков - участник Революции Достоинства, был в АТО. 24 декабря 2020 года депортирован в Украину.