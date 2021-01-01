Желаю коллективного иммунитета. Людям - от коронавируса, стране - от вируса популизма и непрофессионализма, - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом.

"Дорогие украинцы! Говорят, в темные времена лучше видно светлых людей. Так произошло и в этот непростой двадцатый год. Мы уважаем подвижничество медиков, которые самоотверженно спасают жизни украинцев. Мы ценим подвиг наших воинов, которые защищают страну. Мы видим ответственность благотворителей. Мы в восторге от волонтеров, которые делают то, что должна сделать власть", - приводит слова Порошенко пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

"Двадцатый год сильно нас потрепал, но сделал лучше, сильнее, мудрее. Столько мужества и добра ... Столько терпения и бескорыстия ... столько человечности и любви мы, украинцы, проявили в этом году. Еще раз доказали, - самим себе в первую очередь, - как способны объединяться и поддерживать друг друга. И твердо стоять на страже наших ценностей. Крепкая семья и надежные друзья ... Тепло общения и удовольствие собираться вместе или свободно путешествовать. Дышать полной грудью. Чувствовать вкусы и запахи, в конце концов. Теперь мы еще лучше знаем цену простым радостям жизни", - отмечает Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верьте в нас, мы победим и обеспечим мирное небо над головой!, - воины, выполняющие задачи в ООС, поздравили украинцев с Новым годом. ВИДЕО

"Даже в сложных обстоятельствах следует радоваться каждому дню. Недаром же "Ода к радости" стала гимном объединенной Европы, куда и лежит наш магистральный путь. Буквально на днях где-то вычитал правильную мысль: у наших украинских колядках слово "радуйся" - одно из главных. Давайте возьмем в Новый год все, что выдержало испытание временем - наши достоинство, свободу, независимость, патриотизм. Пусть Новый год приносит положительные ощущения и положительные эмоции. Дарит новые возможности каждому украинцу, каждой семье, и нашему государству. Желаю коллективного иммунитета. Людям - от коронавируса, пришедшего в двадцатом году. Стране - от вируса популизма и непрофессионализма, безтолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее. Слава Богу, запас прочности мы заложили неплохой. Осилим все испытания. Все будет хорошо. Пусть 2021 год принесет удачу и добро. А в новогодние праздники все мы, словно дети, ждем чудо и желаем, чтобы все проблемы в этом году остались в прошлом. Я искренне хочу, чтобы грядущий год принес для каждого украинца здоровья, для каждой украинской семьи любови и уюта, а для нашей страны мира и благополучия", - подчеркивает он.

"Счастья, благополучия. Особые пожелания воинам - вернуться живыми. И здоровыми. И с победой. Вы - наша гордость. Мира всем, тепла, благополучия и уюта", - подытожил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Впереди нас ждут перемены к лучшему. Молимся за справедливый мир, - митрополит Епифаний поздравил украинцев с Новым годом