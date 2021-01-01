Желаю коллективного иммунитета. Людям - от коронавируса, стране - от вируса популизма и непрофессионализма, - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом.
"Дорогие украинцы! Говорят, в темные времена лучше видно светлых людей. Так произошло и в этот непростой двадцатый год. Мы уважаем подвижничество медиков, которые самоотверженно спасают жизни украинцев. Мы ценим подвиг наших воинов, которые защищают страну. Мы видим ответственность благотворителей. Мы в восторге от волонтеров, которые делают то, что должна сделать власть", - приводит слова Порошенко пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.
"Двадцатый год сильно нас потрепал, но сделал лучше, сильнее, мудрее. Столько мужества и добра ... Столько терпения и бескорыстия ... столько человечности и любви мы, украинцы, проявили в этом году. Еще раз доказали, - самим себе в первую очередь, - как способны объединяться и поддерживать друг друга. И твердо стоять на страже наших ценностей. Крепкая семья и надежные друзья ... Тепло общения и удовольствие собираться вместе или свободно путешествовать. Дышать полной грудью. Чувствовать вкусы и запахи, в конце концов. Теперь мы еще лучше знаем цену простым радостям жизни", - отмечает Порошенко.
"Даже в сложных обстоятельствах следует радоваться каждому дню. Недаром же "Ода к радости" стала гимном объединенной Европы, куда и лежит наш магистральный путь. Буквально на днях где-то вычитал правильную мысль: у наших украинских колядках слово "радуйся" - одно из главных. Давайте возьмем в Новый год все, что выдержало испытание временем - наши достоинство, свободу, независимость, патриотизм. Пусть Новый год приносит положительные ощущения и положительные эмоции. Дарит новые возможности каждому украинцу, каждой семье, и нашему государству. Желаю коллективного иммунитета. Людям - от коронавируса, пришедшего в двадцатом году. Стране - от вируса популизма и непрофессионализма, безтолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее. Слава Богу, запас прочности мы заложили неплохой. Осилим все испытания. Все будет хорошо. Пусть 2021 год принесет удачу и добро. А в новогодние праздники все мы, словно дети, ждем чудо и желаем, чтобы все проблемы в этом году остались в прошлом. Я искренне хочу, чтобы грядущий год принес для каждого украинца здоровья, для каждой украинской семьи любови и уюта, а для нашей страны мира и благополучия", - подчеркивает он.
"Счастья, благополучия. Особые пожелания воинам - вернуться живыми. И здоровыми. И с победой. Вы - наша гордость. Мира всем, тепла, благополучия и уюта", - подытожил Порошенко.
З Новим роком наших воїнів, які захищають нас від "неприцільного" вогню режиму "тиші".
Лікарів, які незважаючи на "турботу" влади, не кинули українців на призволяще.
Всю київську хунту, бандерівців, українців, з Новим роком !!!
Дай Боже, щоб все було гоже !!!
"Кaк-тo Eвгeний Пpимaкoв (глaвa пpaвитeльcтвa PФ 1998-1999, Mиниcтp инocтpaнныx дeл, Диpeктop Cлyжбы внeшнeй paзвeдки Poccии, пoлитик ...) вcтpeчaлcя c пaтpиapxoм Россcи Aлeкcиeм. Пaтpиapx Aлeкcий был в цepимoниaльнoм oблaчeнии, и гвoздeм eгo былa нaкидкa (oмoфop). Пpимaкoв cпpocил Пaтpиapxa oб этoм элeмeнтe цepкoвнoгo гapдepoбa. Aлeкcий cкaзaл, чтo эта дeтaль очень вaжнa для российской церкви и пpиcyтcтвyeт нa вaжнeйшиx цepeмoнияx, вoт yжe нecкoлькo cтoлeтий. Kopoчe, цepкoвный papитeт выcoкoй знaчимocти.
Пpимaкoв спрашивает: "A y вac никтo нe пpoбoвaл пpoчитaть, чтo нa нeй нaпиcaнo? Aлeкcий yдивленнo cкaзaл, чтo ничeгo тaм нe нaпиcaнo. Taк Пpимaкoв eгo oгopчил. Пpeдмeт этот cдeлaн из пapчи. Пapчy изoбpeли в Cиpии, лyчшaя пapчa cиpийcкaя, и Pyccкaя Пpaвocлaвнaя Цepкoвь (PПЦ) вeкaми eе в Cиpии зaкyпaлa, и ceйчac закупают cиpийcкиe ткaни.
Kopoчe нa нaкидкe apaбecкa (нaдпиcь, cтилизoвaннaя пoд yзop). A Пpимaкoв был peaльный cпeц. Oн cлyжa вcю жизнь в KГБ, был большим знатоком Ближнeгo Bocтoкa. Taк вoт нa oмoфope по арабски былo нaпиcaнo: - "Heт Бoгa кpoмe Aллaxa и Myxaммeдa - пpopoкa eгo"...
https://turizmrm.ru/russian-moksha-erzya-dictionary.pdf Родной язык ватника
Нам не годиться забувати своє коріння. Ми маємо берегти й плекати своє культурне надбання. Нам доводиться воювати за свою історію. То чому ж москаль має бути нашим братом, якщо ані по крові, ані по духу він нам навіть не родич? Російська мова хоч і трансформований та модіфікований, проте наш діалект. Кожний москаль має знати, хто дав йому мову, православну віру. І хто вивів їх, дикунів, у світ людей. Якщо Франция з подякою і великою шаною згадує Анну Ярославівну, свою королеву, то чому невдячний москаль забув, хто витягнув його з мокшанського болота, відмив йому пику й сраку, навчив мови й показав людям?
1910-й год. Вяликая магучая расея. Шах и мат тебе, загнивающий Запад!
https://masterok.livejournal.com/4653925.html Шведский этнограф. Фото Архангельской губернии, 1910 год
https://uainfo.org/blogosphere/politika/1561370282-v-arhivah-obnaruzhena-metodichka-massovogo-opyta-uluchsheniya.html Основная методичка расеи
https://youtu.be/y2t3sHPxz2A
Дело в том, что провожая старый год, среди меня сказалась давняя пагубная страсть - жадібність до горіляччя. И тут, как полезная находка, как доктор прописал, - добротная доза Тошнотворного Порош(ен)ка - в один момент обильно проблевался и сей же час был готов к встрече Нового Года.
Спасибо Тошнотворному Порош(ен)ку!
Поэтому я поздравляю Вас с Новым годом и... ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!! )))
