Бажаю колективного імунітету. Людям - від коронавірусу, країні - від вірусу популізму і непрофесіоналізму, - Порошенко привітав українців з Новим роком

Бажаю колективного імунітету. Людям - від коронавірусу, країні - від вірусу популізму і непрофесіоналізму, - Порошенко привітав українців з Новим роком

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав українців з Новим роком.

"Дорогі українці! Кажуть, в темні часи краще видно світлих людей. Так сталося і у цей непростий двадцятий рік. Ми шануємо подвижництво медиків, які самовіддано рятують життя українців. Ми цінуємо подвиг наших воїнів, які боронять країну. Ми бачимо відповідальність благодійників. Ми в захваті від волонтерів, які роблять те, що повинна зробити влада", - наводить слова Порошенка пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ. 

"Двадцятий рік добряче нас потріпав, але зробив кращими, сильнішими, мудрішими. Стільки мужності й добра… Стільки терпіння і безкорисливості… Стільки людяності і любові ми, українці, проявили цього року. Ще раз довели, – самим собі насамперед, – як здатні об’єднуватися і підтримувати один одного. І твердо стояти на сторожі наших цінностей. Міцна сім’я й надійні друзі… Тепло спілкування і задоволення збиратися разом чи вільно подорожувати. Дихати на повні груди. Відчувати смаки і запахи, врешті-решт. Тепер ми ще краще знаємо ціну простим радощам життя", - зазначає Порошенко.

"Навіть у складних обставинах слід радіти кожному дню. Недаремно ж "Ода до радості" стала гімном об’єднаної Європи, куди й лежить наш магістральний шлях. Буквально днями десь вичитав слушну думку: у наших українських колядках слово "радуйся" – одне з головних. Тож давайте візьмемо у Новий рік все, що витримало випробування часом – наші гідність, свободу, незалежність, патріотизм. Нехай Новий рік приносить позитивні відчуття та добрі емоції. Дарує нові можливості кожному українцеві, кожній родині, і нашій державі. Бажаю колективного імунітету. Людям – від коронавірусу, що прийшов у двадцятому році. Країні – від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше. Слава Богу, запас міцності ми заклали непоганий. Подужаємо всі випробування. Все буде добре. Хай 2021 рік принесе удачу і добро. А в новорічні свята всі ми, немов діти, чекаємо на диво і бажаємо, щоб всі негаразди цього року залишилися в минулому. Я щиро хочу, щоб прийдешній рік приніс для кожного українця здоров’я, для кожної української родини любов та затишок, а для нашої країни мир та добробут", - підкреслює він.

Щастя, благополуччя. Особливі побажання воїнам – повернутися живими. І здоровими. І з перемогою. Ви – наша гордість. Миру усім, тепла, добробуту і затишку", - підсумував Порошенко.

+59
Слава Украине.
01.01.2021 10:12 Відповісти
+50
Героям Слава!
01.01.2021 10:14 Відповісти
+48
Дякую,пане Президент!Все буде Україна,ми вистоїмо.
01.01.2021 10:13 Відповісти
З Новим роком, Петре Олексійовичу !!!
З Новим роком наших воїнів, які захищають нас від "неприцільного" вогню режиму "тиші".
Лікарів, які незважаючи на "турботу" влади, не кинули українців на призволяще.
Всю київську хунту, бандерівців, українців, з Новим роком !!!
Дай Боже, щоб все було гоже !!!Бажаю колективного імунітету. Людям - від коронавірусу, країні - від вірусу популізму і непрофесіоналізму, - Порошенко привітав українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 3484
01.01.2021 13:17 Відповісти
Цирк на дроте! Типо Порошенко не был презом и у него небыло возможности навести порядок!
01.01.2021 13:36 Відповісти
Напомни его преступления.
01.01.2021 14:23 Відповісти
Провокационный вопрос! ))))) Славянск да Краматорск с Мариуполем от кацапни освободил. Приватбанк национализировал. Пидступно впарил украинцам безвиз. Томос получил, окунул Гундяя таблом в очко. И вообще йухлу за...упой по морде повозил хорошенько. Я очень жалею о том, что во время правления Порошенко президентом США был не Байден или похожий на него политик, а Обама. Тому все хотелось какой-то перезагрузки отношений с расеей. До сих пор не понимаю, откуда у Обамы была наивная уверенность, что расея может вдруг поменяться в лучшую сторону. Думаю, при Байдене в то время йухло не рискнуло бы оккупировать Крым и Донбасс.
01.01.2021 15:09 Відповісти
На, порегочи:
"Кaк-тo Eвгeний Пpимaкoв (глaвa пpaвитeльcтвa PФ 1998-1999, Mиниcтp инocтpaнныx дeл, Диpeктop Cлyжбы внeшнeй paзвeдки Poccии, пoлитик ...) вcтpeчaлcя c пaтpиapxoм Россcи Aлeкcиeм. Пaтpиapx Aлeкcий был в цepимoниaльнoм oблaчeнии, и гвoздeм eгo былa нaкидкa (oмoфop). Пpимaкoв cпpocил Пaтpиapxa oб этoм элeмeнтe цepкoвнoгo гapдepoбa. Aлeкcий cкaзaл, чтo эта дeтaль очень вaжнa для российской церкви и пpиcyтcтвyeт нa вaжнeйшиx цepeмoнияx, вoт yжe нecкoлькo cтoлeтий. Kopoчe, цepкoвный papитeт выcoкoй знaчимocти.
Пpимaкoв спрашивает: "A y вac никтo нe пpoбoвaл пpoчитaть, чтo нa нeй нaпиcaнo? Aлeкcий yдивленнo cкaзaл, чтo ничeгo тaм нe нaпиcaнo. Taк Пpимaкoв eгo oгopчил. Пpeдмeт этот cдeлaн из пapчи. Пapчy изoбpeли в Cиpии, лyчшaя пapчa cиpийcкaя, и Pyccкaя Пpaвocлaвнaя Цepкoвь (PПЦ) вeкaми eе в Cиpии зaкyпaлa, и ceйчac закупают cиpийcкиe ткaни.
Kopoчe нa нaкидкe apaбecкa (нaдпиcь, cтилизoвaннaя пoд yзop). A Пpимaкoв был peaльный cпeц. Oн cлyжa вcю жизнь в KГБ, был большим знатоком Ближнeгo Bocтoкa. Taк вoт нa oмoфope по арабски былo нaпиcaнo: - "Heт Бoгa кpoмe Aллaxa и Myxaммeдa - пpopoкa eгo"...
01.01.2021 18:52 Відповісти
И так знал, что в рпц нет ни полслова о душе и вере. Вся контора работает исключительно как пропагандонско--диверсионный филиал кгб-фсб. И очень конторе хочется мятых гривенок наших бабушек, что нагрешили за жизнь и пытаются с кем-то наверху договориться о ништяках посмертных. Мятыми гривенками миллиарды долларов собирают ежегодно. Троллинг кацапов мусульманами заценил, 80lvl. Спасибо! Такие истории надо каждому ватнику в хлебало тыкать, когда за рпц будет глотку драть.
показати весь коментар
02.01.2021 11:38 Відповісти
Саме цікаве, що тут деякі наші "псевдопатріоти" пробують мене "куснуть" тим, що я тролю кацапів, використовуючи посилання на російських "класиків літератури", культури, їх Вікіпедію... Я сумніваюсь, що вони не розуміють різниці між словами "авторитета українського" та російського.... На українця кацапам "плювать" - вони його не визнають... А от коли з них "знімають штани" і "показують світу їх брудний зад", за допомогою слів ЇХ "авторитета" - зовсім інша справа... це все одно, що "ударить під дих"... Вони "ротом зіпають", як карасі на березі, а сказать нічого... Їх ковбасить, а заперечить не можуть... На мою думку, це - "вищий пілотаж", своєрідне "айкідо", коли борець використовує атаку противника проти нього самого... Тепер питання: "Кому, насправді, служать ці "псевдопатріоти", і в чиїх інтересах, діють?"...
02.01.2021 12:20 Відповісти
Русский язык, великий и могучий, является по сути диалектом славянской группы языков. Кацапы с говняной пеной у рта пытаются доказывать, что это не так. Хочу помочь москалям найти их корни и осознать свою национальную принадлежность. Учим, ватники! Приобщаемся к угро-финским истокам:
https://turizmrm.ru/russian-moksha-erzya-dictionary.pdf Родной язык ватника
02.01.2021 12:43 Відповісти
Трішки не так... Російська ******* мова - штучно створений діалект. Основа - слов"янська, а фонетика - угрофінсько-тюркська... Просто Москві, при царі Олексії Михайловичі, знадобилася єдина мова для керівництва Московським царством... Адже для цього треба вести переписку з регіонами... А мови єдиної нема... І грамотних людей нема... Почали запрошувать з Києва, з Києво-Могилянської академії, з Литви... А там же мова "руська", відмінна від "масковскаго нарєчія". Людей розіслали по "волостях". Ну, і почали вони писать... Українською мовою... І вчить "отроків"... Українській "грамоті". Ну, от так, потроху, і почалося формування "вяликарусскага наречия русскага языка"... У теперішньому вигляді "расейский язик" сформувався лише при Миколі І, коли писали Пушкін, Грибоєдов... (Порівняй з поезіями Ломоносова, Державіна, Тредіаковського : там - "небо і земля...). І, все одно, десь на третину, словесний запас лексики української мови на третину більший, ніж російський...
показати весь коментар
Я в курсе, брат! ))) Я постарался максимально упростить, чтобы даже до ватника дошло. Понимаю, что труд неблагодарный, но все же.
Нам не годиться забувати своє коріння. Ми маємо берегти й плекати своє культурне надбання. Нам доводиться воювати за свою історію. То чому ж москаль має бути нашим братом, якщо ані по крові, ані по духу він нам навіть не родич? Російська мова хоч і трансформований та модіфікований, проте наш діалект. Кожний москаль має знати, хто дав йому мову, православну віру. І хто вивів їх, дикунів, у світ людей. Якщо Франция з подякою і великою шаною згадує Анну Ярославівну, свою королеву, то чому невдячний москаль забув, хто витягнув його з мокшанського болота, відмив йому пику й сраку, навчив мови й показав людям?
02.01.2021 13:12 Відповісти
Мені болить адіннарот та наротбамбаса. Комісари, а потім Сталін нищили українців всіма можливими засобами. Створювали штучні голодомори, висилали до Сибіру й Далекого сходу. На ДС досі є цілі міста і села, що розмовляють переважно українською - я сам це бачив, я був там. Величезна кількість топонімів свідчить про наявність українців. Хорол, Чугуївка, Полтавчанка й безліч інших. Рострілювали у Сандармоху, гноїли в таборах. Спустошені українські села та промислові містечка заселяли дикунами із Залісся. А чого варта примусова русифікація та заборони української мови? Я народився й виріс в іншій державі, колишній республіці СРСР. Якби хтось міг збагнути, яка купа непоребу була в моїй голові зусиллями радянської пропаганди! Але ж правду важко ховати. Лишень Україна вийшла зі складу імперії у 1991-му, як потоки правди змили бруд і стало видно речі такими, якими вони насправді є.
02.01.2021 13:30 Відповісти
16-17 век. В Украине основаны Острожская и Киево-Могилянская акдемии. 1885 год: в Нью-Йорке строят первые небоскребы. 1901 го: в Германии из цеха выезжает первый Мерседес.

1910-й год. Вяликая магучая расея. Шах и мат тебе, загнивающий Запад!
https://masterok.livejournal.com/4653925.html Шведский этнограф. Фото Архангельской губернии, 1910 год
02.01.2021 12:53 Відповісти
Ну, взагалі-то, були й університети, в Україні... Аж три штуки... Поцікався, хто такий "Юрій Дрогобич", Котермак... Викладачем Болонського університету, кого-попало, не призначать... А, наскільки мені відомо, до ХХ століття ні один росіянин, для викладання в європейських ВУЗах, не запрошувався... І першу академію відкрили в Росії тільки у 18 сторіччі... Та й то, основна маса викладачів там, були німці...
02.01.2021 14:00 Відповісти
Расияни лучше всех, ага. Историки отследили момент, когда у рюзьге появилась лишняя хромосома. Сверхсекретная методичка рюзьге генетиков.
https://uainfo.org/blogosphere/politika/1561370282-v-arhivah-obnaruzhena-metodichka-massovogo-opyta-uluchsheniya.html Основная методичка расеи
02.01.2021 12:59 Відповісти
недосуг мне финтовыми склеротиками заниматься.
01.01.2021 22:20 Відповісти
ну тогда и не звезди чмо подкацапское.
01.01.2021 22:24 Відповісти
а почему не *над*? или не *вне*. Фикс идеи? навязчивости? delirium tremens? ничего тебе не поможет. или сразу на цвинтар.
01.01.2021 22:29 Відповісти
бу-бу-бу. Чего тарахтишь-то?
01.01.2021 15:00 Відповісти
Дядя, как ты считаешь, ты умнее, допустим, Байдена? Вряд ли, правда? А ведь Байден сам пригласил Пороха на инаугурацию, а бубочка до сих пор ищет дырку в заборе, чтобы хоть одним глазком на нее посмотреть. Как считаешь, почему к бубочке такое говенное отношение в США, в Европе? Да потому что он случайный товарищ на посту президента Украины. На его месте мог оказаться Дмитрий Чекалкин и вообще хз кто. Бене был послушный поц, который принимал бы на свою жопу все пули, которые летят в беню, пока тот потрошит Украину.
01.01.2021 15:15 Відповісти
Не принижуй порівнянням розумного українця Чекалкіна з тупуватим малоросом ВАЗеленським.
01.01.2021 16:01 Відповісти
Я й не принижую. У Чекалкіна вистачило порядності відмовитися від ницих пропозіцій, які йому надходили. Операція "Буратіно". Подивись в ютубі на каналі "Гончаренко рулить" розмову Гончаренко з Чекалкінин, там чимало цікавого.
01.01.2021 16:07 Відповісти
"ОПЕРАЦІЯ БУРАТІНО": ЧЕКАЛКИН РОЗКАЗАВ, ЯК ОЛІГАРХИ ПОСТАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО - "ГОНЧАРЕНКО РУЛИТЬ"

https://youtu.be/y2t3sHPxz2A
01.01.2021 22:56 Відповісти
Хорошее, полезное и своевременное поздравление, вызвавшее среди меня не только восторг и одобрение, но и существенный, а главное - своевременный терапевтический эффект.
Дело в том, что провожая старый год, среди меня сказалась давняя пагубная страсть - жадібність до горіляччя. И тут, как полезная находка, как доктор прописал, - добротная доза Тошнотворного Порош(ен)ка - в один момент обильно проблевался и сей же час был готов к встрече Нового Года.
Спасибо Тошнотворному Порош(ен)ку!
01.01.2021 15:17 Відповісти
"Завидую" твоим родственникам-приятно им каждый год с обрыганым и обосравшимся дегенератом за одним столом сидеть)))))
01.01.2021 16:21 Відповісти
Да пусть его, Валерия! Этот организм из тех, которым уже не поможешь. Да и понять его можно, горе у него. Ему впарили Голобородьку мультяшного, а теперь грабить начинают. Надо же виноватых поискать. Заметили? Ни единого патриотического высказывания от зелебобиков не поступило на форуме, о разумных высказываниях вообще говорить не приходится, только злобный бред. В головах поклонников бениной куклы только вата, пропитанная дешевой водкой.
Поэтому я поздравляю Вас с Новым годом и... ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!! )))
01.01.2021 17:12 Відповісти
01.01.2021 20:02 Відповісти
лерка, что-то у тебя со сганьём вечные нелады! иди клизму себе постафь.
01.01.2021 22:21 Відповісти
С Новым годом тебя, Петр Алексеевич! Тебя и всех твоих родных и близких. Пожелание тебе в этом году будет одно: ЖГИ!!! Пусть эта свора кремлевских и коломойских шнырей не находит себе места. Надо сделать так, чтобы зеленое шобло при власти не находило себе спасения в этой стране и считало тюремную камеру самым спокойным для себя местом. Тебе есть на кого опереться в Украине, 25% процентов украинцев готовы тебя поддержать в твоих начинаниях. А когда начнешь, присоединится еще и солидный процент колеблющихся. Скажи мне одно: какого хрена ты не посадил Беню? Сейчас бы даже теоретически не могло быть бубочки на Банковой и страна не трещала бы по швам под ударами йухловских прихвостней. Не пострадали бы хорошие люди, патриоты и умнички. А дерьмо тихо бродило бы там, где положено, в выгребной яме.
01.01.2021 15:28 Відповісти
Черги перед новим роком.
Бажаю колективного імунітету. Людям - від коронавірусу, країні - від вірусу популізму і непрофесіоналізму, - Порошенко привітав українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 4521 Бажаю колективного імунітету. Людям - від коронавірусу, країні - від вірусу популізму і непрофесіоналізму, - Порошенко привітав українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 8668
01.01.2021 15:44 Відповісти
Зігріває душу злобне гавкання всякого роду рашистів, ************** і малоросів на Порошенка. Значить все він робить і робив правильно. Молодець, залив цим свиням сала за шкуру. Дасть Бог іще зал"є
01.01.2021 16:06 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1344954683555721216 3 ч

Г-жа генеральный прокурор, как называется закупка поти на 700 млн. грн. бюджетных денег, не сертифицированного и не зарегистрированного в Украине биологического препарата с предоплатой ? Хищение в особо крупных или диверсия?
01.01.2021 16:22 Відповісти
А ти не популіст? Скільки ти брехав з яценюком і гройсманом за комунальні послуги? Чому ти багатів, а народ біднішав? Навіщо ти продавав Україну байдену, як останній торгаш? Імена, таких як ти, не вартує писати з великої букви. Подивись на свої статки і як ти їх заробив, ніколи не бувши в бізнесі, а лише в політиці? Ти боявся зустрічі з бійцями в АТО, коли вони мали зброю. При зустрічах з тобою зброю у них заберали.
01.01.2021 23:14 Відповісти
Переможная речь. А если бы эти же слова сказал Зе, то была бы зрадна.
02.01.2021 03:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 