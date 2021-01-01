Бажаю колективного імунітету. Людям - від коронавірусу, країні - від вірусу популізму і непрофесіоналізму, - Порошенко привітав українців з Новим роком
П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав українців з Новим роком.
"Дорогі українці! Кажуть, в темні часи краще видно світлих людей. Так сталося і у цей непростий двадцятий рік. Ми шануємо подвижництво медиків, які самовіддано рятують життя українців. Ми цінуємо подвиг наших воїнів, які боронять країну. Ми бачимо відповідальність благодійників. Ми в захваті від волонтерів, які роблять те, що повинна зробити влада", - наводить слова Порошенка пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.
"Двадцятий рік добряче нас потріпав, але зробив кращими, сильнішими, мудрішими. Стільки мужності й добра… Стільки терпіння і безкорисливості… Стільки людяності і любові ми, українці, проявили цього року. Ще раз довели, – самим собі насамперед, – як здатні об’єднуватися і підтримувати один одного. І твердо стояти на сторожі наших цінностей. Міцна сім’я й надійні друзі… Тепло спілкування і задоволення збиратися разом чи вільно подорожувати. Дихати на повні груди. Відчувати смаки і запахи, врешті-решт. Тепер ми ще краще знаємо ціну простим радощам життя", - зазначає Порошенко.
"Навіть у складних обставинах слід радіти кожному дню. Недаремно ж "Ода до радості" стала гімном об’єднаної Європи, куди й лежить наш магістральний шлях. Буквально днями десь вичитав слушну думку: у наших українських колядках слово "радуйся" – одне з головних. Тож давайте візьмемо у Новий рік все, що витримало випробування часом – наші гідність, свободу, незалежність, патріотизм. Нехай Новий рік приносить позитивні відчуття та добрі емоції. Дарує нові можливості кожному українцеві, кожній родині, і нашій державі. Бажаю колективного імунітету. Людям – від коронавірусу, що прийшов у двадцятому році. Країні – від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше. Слава Богу, запас міцності ми заклали непоганий. Подужаємо всі випробування. Все буде добре. Хай 2021 рік принесе удачу і добро. А в новорічні свята всі ми, немов діти, чекаємо на диво і бажаємо, щоб всі негаразди цього року залишилися в минулому. Я щиро хочу, щоб прийдешній рік приніс для кожного українця здоров’я, для кожної української родини любов та затишок, а для нашої країни мир та добробут", - підкреслює він.
Щастя, благополуччя. Особливі побажання воїнам – повернутися живими. І здоровими. І з перемогою. Ви – наша гордість. Миру усім, тепла, добробуту і затишку", - підсумував Порошенко.
З Новим роком наших воїнів, які захищають нас від "неприцільного" вогню режиму "тиші".
Лікарів, які незважаючи на "турботу" влади, не кинули українців на призволяще.
Всю київську хунту, бандерівців, українців, з Новим роком !!!
Дай Боже, щоб все було гоже !!!
"Кaк-тo Eвгeний Пpимaкoв (глaвa пpaвитeльcтвa PФ 1998-1999, Mиниcтp инocтpaнныx дeл, Диpeктop Cлyжбы внeшнeй paзвeдки Poccии, пoлитик ...) вcтpeчaлcя c пaтpиapxoм Россcи Aлeкcиeм. Пaтpиapx Aлeкcий был в цepимoниaльнoм oблaчeнии, и гвoздeм eгo былa нaкидкa (oмoфop). Пpимaкoв cпpocил Пaтpиapxa oб этoм элeмeнтe цepкoвнoгo гapдepoбa. Aлeкcий cкaзaл, чтo эта дeтaль очень вaжнa для российской церкви и пpиcyтcтвyeт нa вaжнeйшиx цepeмoнияx, вoт yжe нecкoлькo cтoлeтий. Kopoчe, цepкoвный papитeт выcoкoй знaчимocти.
Пpимaкoв спрашивает: "A y вac никтo нe пpoбoвaл пpoчитaть, чтo нa нeй нaпиcaнo? Aлeкcий yдивленнo cкaзaл, чтo ничeгo тaм нe нaпиcaнo. Taк Пpимaкoв eгo oгopчил. Пpeдмeт этот cдeлaн из пapчи. Пapчy изoбpeли в Cиpии, лyчшaя пapчa cиpийcкaя, и Pyccкaя Пpaвocлaвнaя Цepкoвь (PПЦ) вeкaми eе в Cиpии зaкyпaлa, и ceйчac закупают cиpийcкиe ткaни.
Kopoчe нa нaкидкe apaбecкa (нaдпиcь, cтилизoвaннaя пoд yзop). A Пpимaкoв был peaльный cпeц. Oн cлyжa вcю жизнь в KГБ, был большим знатоком Ближнeгo Bocтoкa. Taк вoт нa oмoфope по арабски былo нaпиcaнo: - "Heт Бoгa кpoмe Aллaxa и Myxaммeдa - пpopoкa eгo"...
https://turizmrm.ru/russian-moksha-erzya-dictionary.pdf Родной язык ватника
Нам не годиться забувати своє коріння. Ми маємо берегти й плекати своє культурне надбання. Нам доводиться воювати за свою історію. То чому ж москаль має бути нашим братом, якщо ані по крові, ані по духу він нам навіть не родич? Російська мова хоч і трансформований та модіфікований, проте наш діалект. Кожний москаль має знати, хто дав йому мову, православну віру. І хто вивів їх, дикунів, у світ людей. Якщо Франция з подякою і великою шаною згадує Анну Ярославівну, свою королеву, то чому невдячний москаль забув, хто витягнув його з мокшанського болота, відмив йому пику й сраку, навчив мови й показав людям?
1910-й год. Вяликая магучая расея. Шах и мат тебе, загнивающий Запад!
https://masterok.livejournal.com/4653925.html Шведский этнограф. Фото Архангельской губернии, 1910 год
https://uainfo.org/blogosphere/politika/1561370282-v-arhivah-obnaruzhena-metodichka-massovogo-opyta-uluchsheniya.html Основная методичка расеи
https://youtu.be/y2t3sHPxz2A
Дело в том, что провожая старый год, среди меня сказалась давняя пагубная страсть - жадібність до горіляччя. И тут, как полезная находка, как доктор прописал, - добротная доза Тошнотворного Порош(ен)ка - в один момент обильно проблевался и сей же час был готов к встрече Нового Года.
Спасибо Тошнотворному Порош(ен)ку!
Поэтому я поздравляю Вас с Новым годом и... ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!! )))
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1344954683555721216 3 ч
Г-жа генеральный прокурор, как называется закупка поти на 700 млн. грн. бюджетных денег, не сертифицированного и не зарегистрированного в Украине биологического препарата с предоплатой ? Хищение в особо крупных или диверсия?