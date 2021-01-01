Бажаю колективного імунітету. Людям - від коронавірусу, країні - від вірусу популізму і непрофесіоналізму, - Порошенко привітав українців з Новим роком

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав українців з Новим роком.

"Дорогі українці! Кажуть, в темні часи краще видно світлих людей. Так сталося і у цей непростий двадцятий рік. Ми шануємо подвижництво медиків, які самовіддано рятують життя українців. Ми цінуємо подвиг наших воїнів, які боронять країну. Ми бачимо відповідальність благодійників. Ми в захваті від волонтерів, які роблять те, що повинна зробити влада", - наводить слова Порошенка пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

"Двадцятий рік добряче нас потріпав, але зробив кращими, сильнішими, мудрішими. Стільки мужності й добра… Стільки терпіння і безкорисливості… Стільки людяності і любові ми, українці, проявили цього року. Ще раз довели, – самим собі насамперед, – як здатні об’єднуватися і підтримувати один одного. І твердо стояти на сторожі наших цінностей. Міцна сім’я й надійні друзі… Тепло спілкування і задоволення збиратися разом чи вільно подорожувати. Дихати на повні груди. Відчувати смаки і запахи, врешті-решт. Тепер ми ще краще знаємо ціну простим радощам життя", - зазначає Порошенко.

"Навіть у складних обставинах слід радіти кожному дню. Недаремно ж "Ода до радості" стала гімном об’єднаної Європи, куди й лежить наш магістральний шлях. Буквально днями десь вичитав слушну думку: у наших українських колядках слово "радуйся" – одне з головних. Тож давайте візьмемо у Новий рік все, що витримало випробування часом – наші гідність, свободу, незалежність, патріотизм. Нехай Новий рік приносить позитивні відчуття та добрі емоції. Дарує нові можливості кожному українцеві, кожній родині, і нашій державі. Бажаю колективного імунітету. Людям – від коронавірусу, що прийшов у двадцятому році. Країні – від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше. Слава Богу, запас міцності ми заклали непоганий. Подужаємо всі випробування. Все буде добре. Хай 2021 рік принесе удачу і добро. А в новорічні свята всі ми, немов діти, чекаємо на диво і бажаємо, щоб всі негаразди цього року залишилися в минулому. Я щиро хочу, щоб прийдешній рік приніс для кожного українця здоров’я, для кожної української родини любов та затишок, а для нашої країни мир та добробут", - підкреслює він.

Щастя, благополуччя. Особливі побажання воїнам – повернутися живими. І здоровими. І з перемогою. Ви – наша гордість. Миру усім, тепла, добробуту і затишку", - підсумував Порошенко.

