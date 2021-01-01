С сегодняшнего дня субсидию будут назначать по новым правилам, - Минсоцполитики
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут назначать по новым правилам. Управления соцзащиты прекратят личный прием граждан с 1 января 2021 года.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отметила Лазебная, заявление можно будет подать в местной громаде, по почте или онлайн на официальном сайте или в приложении "Дія". Управления соцзащиты прекратили лично принимать граждан. "Это связано с реформой децентрализации. В громадах есть социальные подразделения, которые должны принимать заявления от людей. Это касается 67 видов пособий. В частности, и по субсидиям", - сообщила Лазебная.
В то же время, для тех трех миллионов человек, которые уже есть в программе, ничего не меняется. "Мы автоматически полностью переназначили около трем миллионам домохозяйств субсидии", - сказала она.
По словам Лазебной, правительство в этом году трижды пересматривало программу получения субсидий. "Последнее решение, которое приняли в декабре, касается людей, получающих пособие по частичной безработице. Ибо есть условие - три месяца нужно платить единый социальный взнос", - сообщила министр.
Получить помощь можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью. Легче это сделать будет и тем, кто стал безработным. Ведь теперь доходы берутся за последний месяц, а не за полгода, как было раньше.
Лазебная сообщила, те граждане, которые раньше не подпадали под программу, могут подавать документы в любой момент.
Украинские граждане, родственники которых работают за границей, могут получить субсидии. "Мы не будем обращать внимание эту позицию. Потому что раньше надо было декларировать", - сказала Лазебная.
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и с каждім "перезначением" субсидий - количество субсидий снижается, как и их размер...
А субсидии ввел Яценюк, который сказал Куйлу : Куйло, засунь свой газ себе в жопу. Напомню, с тех пор Украина начала закупать газ по рыночным ценам и перестала ездить а членоголовому фюреру кацапии Куйлу. А кому не хватало на комуналку, выплачивают субсидии. И при Яценюке они были самые щердые.
Почти https://lenta.ru/news/2020/06/15/gazp/ остановила закупки газа Турция, некогда второй по величине импортер российского газа, а Китай https://lenta.ru/news/2020/12/02/ne_shmogli/ не выбирал даже минимум по только что запущенному газопроводу «Сила Сибири». За первые девять месяцев https://lenta.ru/tags/organizations/gazprom/ «Газпром» https://lenta.ru/news/2020/11/13/gaz/ получил чистый убыток в 592,15 миллиарда рублей по РСБУ (российский стандарт отчетности). Год назад у него было 434,94 миллиарда рублей прибыли. В целом же нефтегазовые доходы федерального бюджета России https://lenta.ru/news/2020/10/21/neftiigaz/ рухнули за три квартала на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
МОЖЭТ УЖЭ ХВАТИТ ?..
КАК ТАМ ?? - - - - - -
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СТАДИОН- так стадион ???--
7 июля 2014 российский "Газпром" и австрийская Centragas Holding AG, подконтрольная украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, приняли решение о ликвидации компании РосУкрЭнерго AG (RUE, Швейцария)
Тому, це знають навіть урки і живуть по правилам - ПОНЯТІЯМ.
Кєргуду, мой малєнькій слушатєль?
В нашій Державі (сподіваюсь Україна теж для тебе рідна ) багато викликів.
І внутрішніх, і зовнішніх.
Але ж треба не осоромитись перед нащадками.
Щоб не казали про нас, як про тих, що у 1921 просрали кацапам.
Це неймовірний феномен емпатії українців, коли вони саоорганізувались, і здійснили збройну відсіч, підготованим військам россіі.
Нє поймут-с.
А украинские граждане, родственники которых работают в Киеве, могут получить субсидии?
него
порохоботов ! Если б вы видели, как
аяие у негоних вилл аы в Ницце!"
лохторат зелебобский ж за вас так *** рвал...так вам верил... э-эх...
(а если без обид - охренительно год начинается)))
Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно
Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.
Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.
Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk