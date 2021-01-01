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С сегодняшнего дня субсидию будут назначать по новым правилам, - Минсоцполитики

С сегодняшнего дня субсидию будут назначать по новым правилам, - Минсоцполитики

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут назначать по новым правилам. Управления соцзащиты прекратят личный прием граждан с 1 января 2021 года.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметила Лазебная, заявление можно будет подать в местной громаде, по почте или онлайн на официальном сайте или в приложении "Дія". Управления соцзащиты прекратили лично принимать граждан. "Это связано с реформой децентрализации. В громадах есть социальные подразделения, которые должны принимать заявления от людей. Это касается 67 видов пособий. В частности, и по субсидиям", - сообщила Лазебная.

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В то же время, для тех трех миллионов человек, которые уже есть в программе, ничего не меняется. "Мы автоматически полностью переназначили около трем миллионам домохозяйств субсидии", - сказала она.

По словам Лазебной, правительство в этом году трижды пересматривало программу получения субсидий. "Последнее решение, которое приняли в декабре, касается людей, получающих пособие по частичной безработице. Ибо есть условие - три месяца нужно платить единый социальный взнос", - сообщила министр.

Получить помощь можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью. Легче это сделать будет и тем, кто стал безработным. Ведь теперь доходы берутся за последний месяц, а не за полгода, как было раньше.

Лазебная сообщила, те граждане, которые раньше не подпадали под программу, могут подавать документы в любой момент.

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Украинские граждане, родственники которых работают за границей, могут получить субсидии. "Мы не будем обращать внимание эту позицию. Потому что раньше надо было декларировать", - сказала Лазебная.

Автор: 

субсидия (624) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+43
Повысили тарифы на все,теперь отменят субсидии...,Порошенко и тут виноват...
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01.01.2021 19:55
+35
с каждым "улучшением" правил оформления субсидий их количество, почему-то сокращается...
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01.01.2021 19:54
+24
А шо, ЗЕбанутый вислючок может что-то придумать? Это была-бы самая смешная хохма этого шута.
А субсидии ввел Яценюк, который сказал Куйлу : Куйло, засунь свой газ себе в жопу. Напомню, с тех пор Украина начала закупать газ по рыночным ценам и перестала ездить а членоголовому фюреру кацапии Куйлу. А кому не хватало на комуналку, выплачивают субсидии. И при Яценюке они были самые щердые.
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01.01.2021 20:47
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Классный эфир в Ютьюбе...Роман Цимбалюк Аркадий Бабченко.1 января 2021 года...
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01.01.2021 19:54 Ответить
п.с.
и с каждім "перезначением" субсидий - количество субсидий снижается, как и их размер...
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02.01.2021 17:52 Ответить
Зе-болвани навіть не розуміють - на скільки вони тупі! Сам факт многоикратної заміни "правил гри" визиває огиду до вас... Скоро визве рвоту. Але рвать будете вже ви, СН
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03.01.2021 17:13 Ответить
с каждым "улучшением" правил оформления субсидий их количество, почему-то сокращается...
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01.01.2021 19:54 Ответить
И сумма денег на субсидии постоянно становится меньше.
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01.01.2021 21:43 Ответить
Повысили тарифы на все,теперь отменят субсидии...,Порошенко и тут виноват...
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01.01.2021 19:55 Ответить
Субсидії придумав не Зеленський.
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01.01.2021 20:03 Ответить
Азиров крызаминет папизже придумал а Витька Индюкович рядом сидел...
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01.01.2021 20:04 Ответить
А шо, ЗЕбанутый вислючок может что-то придумать? Это была-бы самая смешная хохма этого шута.
А субсидии ввел Яценюк, который сказал Куйлу : Куйло, засунь свой газ себе в жопу. Напомню, с тех пор Украина начала закупать газ по рыночным ценам и перестала ездить а членоголовому фюреру кацапии Куйлу. А кому не хватало на комуналку, выплачивают субсидии. И при Яценюке они были самые щердые.
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01.01.2021 20:47 Ответить
Справочка для ботов. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF#Text
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01.01.2021 21:12 Ответить
Репоед, тебе Куйло и рыгоаналы засрали твои неокрепшие мозги. Повторяю для скрепоносного тупого быдла. Украина в 15 году послала в жопу Куйла и с тех пор к нему не ездит договариваться за его вонючий газ. Пример Арсения Петровича стал примером для подражания, и его крылатые слова : "Куйло, засунь свой газ себе в жопу" стали европейским хитом, как хит футбольных фанов "Мутин - Куйло" и его повторила Польша, Турция и Прибалтика. Членоголовое Куйло осталось со своим газом как говно на цидылке, в Европе газа переизбыток, а с таким идиотом как кремлевский фюрер Куйло мало кто желает вести дела. Репоед, зайди на сайт Газпрома и ты увидишь даже по кацапской ложной статистике, в какой жопе сейчас ваш кацапский обосранный грязьпрем.
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02.01.2021 09:34 Ответить
Скрепный поносец, специально для тебя, репоед лаптекопытнай скопировал с "лента.сру" :

Почти https://lenta.ru/news/2020/06/15/gazp/ остановила закупки газа Турция, некогда второй по величине импортер российского газа, а Китай https://lenta.ru/news/2020/12/02/ne_shmogli/ не выбирал даже минимум по только что запущенному газопроводу «Сила Сибири». За первые девять месяцев https://lenta.ru/tags/organizations/gazprom/ «Газпром» https://lenta.ru/news/2020/11/13/gaz/ получил чистый убыток в 592,15 миллиарда рублей по РСБУ (российский стандарт отчетности). Год назад у него было 434,94 миллиарда рублей прибыли. В целом же нефтегазовые доходы федерального бюджета России https://lenta.ru/news/2020/10/21/neftiigaz/ рухнули за три квартала на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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02.01.2021 09:59 Ответить
Зато Слуги урода умело ими манипулируют.
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02.01.2021 10:37 Ответить
поэтому оманский педофил их должен отменить.
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02.01.2021 17:28 Ответить
А ПОЧЕМУ ??? .,.
МОЖЭТ УЖЭ ХВАТИТ ?..
КАК ТАМ ?? - - - - - -
-
-
-
СТАДИОН- так стадион ???--
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01.01.2021 19:56 Ответить
Стадион уже в прошлом. В будущем - тюрьма так тюрьма, без ВИП-камер.
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01.01.2021 20:53 Ответить
Компания РосУкрЭнерго Фирташа-Бойко хочет много бабосов,а вопросов почему ...?подумайте сами..вас же 73 % вумных...
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01.01.2021 19:59 Ответить
Компания РосУкрЭнерго Фирташа-Бойко хочет много бабосов

7 июля 2014 российский "Газпром" и австрийская Centragas Holding AG, подконтрольная украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, приняли решение о ликвидации компании РосУкрЭнерго AG (RUE, Швейцария)
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01.01.2021 20:07 Ответить
Фирташ сидит в австрийской тюрьме,а Бойко купил вышки нефтяные...,все путьом...
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01.01.2021 20:12 Ответить
С сегодняшнего дня субсидию будут назначать по новым правилам, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4675
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01.01.2021 20:00 Ответить
Це зветься безпрєдєл, і така структура, швидко САМОЗНИЩУЄТЬСЯ.
Тому, це знають навіть урки і живуть по правилам - ПОНЯТІЯМ.
Кєргуду, мой малєнькій слушатєль?
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01.01.2021 20:06 Ответить
мой маленький 38летний слушатель - неумеет жить подругому, из-за того что такие как ты старенькие слушатели выбрали кравчука а не Черновола, и на каждых выборах после - уничтожают страну своим маразмом. Кергуду ?
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01.01.2021 20:08 Ответить
Мені було менше років ніж тобі, і голосував я тоді за Чорновола.
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01.01.2021 20:11 Ответить
я 1983 года гождения, а ты ?
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01.01.2021 20:12 Ответить
1980 - го
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01.01.2021 20:15 Ответить
мы с тобой одно поколение вобщем... так что тебя удивляет то ? то что я считаю что нет никаких правил ? ну так посмотри вокруг... просто беспрестрастно посмотри. ты про понятия заговорил ? так вот по каким понятиям Юрий Иванющенко (вор в законе Юра Енакиевский) стал депутатом верховной рады ? по тем понятиям по которым денег больше и власти ?
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01.01.2021 20:16 Ответить
Так.
В нашій Державі (сподіваюсь Україна теж для тебе рідна ) багато викликів.
І внутрішніх, і зовнішніх.
Але ж треба не осоромитись перед нащадками.
Щоб не казали про нас, як про тих, що у 1921 просрали кацапам.
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01.01.2021 20:21 Ответить
да, Украина - моя родная страна. и стыдиться мне нечего. я как минимум за теперешних дебилов во власти не голосовал, работаю, плачу налоги, немало между прочим, и прекрасно понимаю что никто мне ничего не должен. каждый сам за себя здесь.
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01.01.2021 20:31 Ответить
Якби українці були: «каждый сам за себя здесь.», то ми б вже в 2014 були б гражданамі Лугандона.
Це неймовірний феномен емпатії українців, коли вони саоорганізувались, і здійснили збройну відсіч, підготованим військам россіі.
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01.01.2021 20:36 Ответить
ну как бы тебе объяснить... я например отчислял деньги волонтерам на поодержку ВСУ, потому что я именно сам за себя - я не уксмтвенно отсталый, и прекрасно понимал/понимаю, что моя привычная и вобщем то неплохая жизнь закончится, если тут кацапы будут, и все разрушат. так что - да, я так же как и ты преследую исключительно свои личные интересы, подумай о чем я пытаюсь объяснить, и тебе станет понятно, что все таки каждый сам за себя.
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01.01.2021 20:40 Ответить
Один русский классик (если не путаю Тургенев) назвал такие взгляды "разумный эгоизм".
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03.01.2021 00:29 Ответить
Ошиблась, это у Чернышевского.
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03.01.2021 00:31 Ответить
нет никакого феномена, элементарный инстинкт самосорхранения и забота о своем потомстве.
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01.01.2021 20:41 Ответить
Хочешь проверить Чувака? Дай ему бабла...,на халяву...Сей принцип действует уже 2000 лет...
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01.01.2021 20:02 Ответить
Збазіба ! Збазіба ! Збазіба ! Збазіба ! Збазіба ! Збазіба !
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01.01.2021 20:03 Ответить
Правильно буде: "зЕпасиба".
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01.01.2021 20:24 Ответить
аЗєя-с.
Нє поймут-с.
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01.01.2021 20:31 Ответить
Більше того, урінотерапія їм як Божа роса.
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01.01.2021 20:33 Ответить
Квінтесенція.
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01.01.2021 20:37 Ответить
Стосовно "Квінт" я не певен...
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01.01.2021 20:39 Ответить
"Украинские граждане, родственники которых работают за границей, могут получить субсидии."
А украинские граждане, родственники которых работают в Киеве, могут получить субсидии?
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01.01.2021 20:06 Ответить
И в поаздник работают. Всё о народе заботятся
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01.01.2021 20:07 Ответить
Квартплата за ноябрь была 2 317 гривен,заплатил,...из 90 квартирного дома должников 75 % не платят...не любят Зелю.....
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01.01.2021 20:09 Ответить
З порохоботів утримують.
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01.01.2021 20:13 Ответить
Ага,...стяжатели капець...
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01.01.2021 20:16 Ответить
вірно роблять! Щас ціну ще підвищать - порохоботи будуть віддуватися, бо порохоботи поголовно мульонери..."А насчет денег не стесняйтесь, - шепотом добавил(и) он(и), увлекая председателя (Коболева) в переднюю к телефону, - с кого же взять, как не с него
порохоботов ! Если б вы видели, какаяие у него них виллаы в Ницце!"
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01.01.2021 20:55 Ответить
только для избраных
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01.01.2021 20:18 Ответить
та хватит уже! ))) сколько ж можно ? )))
лохторат зелебобский ж за вас так *** рвал...так вам верил... э-эх...
(а если без обид - охренительно год начинается)))
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01.01.2021 20:24 Ответить
Нормально. "Лох має страждати" і наїстися результатів свого вибору досхочу.
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01.01.2021 20:26 Ответить
так...маємо і ми трохи потерпіти..поспостерігати за амебами)))) .бо якщо слова і переконання не діють - то пустий холодильник і гаманець ще нікому великгого задоволення не приносили))))
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01.01.2021 20:34 Ответить
Та ми, наче б то, до цього з 21.04.19 готові. Не розЕчаровуємось, бо не були зЁчаровані.
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01.01.2021 20:38 Ответить
Вігвам вашу шпигунську "Дію"!!
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01.01.2021 20:31 Ответить
В тотальную бедность Украину вогнал совсем не МВФ

Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно

Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.

Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.

Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
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01.01.2021 20:41 Ответить
Бл@ть, ну почему ты такой тупой? до Пороха с Яценюком зарплаты в 200-300?, а потом в 1000 грн - это пример богатства? Это была страна, где в каждой хрущевке жили и живут миллиардеры?
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01.01.2021 21:07 Ответить
КРОЛИК ГАЗУЕТ!!!!

[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
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01.01.2021 21:12 Ответить
С сегодняшнего дня субсидию будут назначать по новым правилам, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4823
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01.01.2021 21:30 Ответить
Фальшивые, раздутые тарифы никого не шокируют ... Нет возмущения нищеты. отдающей все свои деньги на коммуналку.... Раз такое спокойствие стада, значит тарифы будут расти ежемесячно,а за ними и все остальные цены....Лохи не осмеливаются иметь самоуважение и отстаивать свои права на достойную жизнь, и справедливость.... Очень жаль....
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01.01.2021 21:38 Ответить
С сегодняшнего дня субсидию будут назначать по новым правилам, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7229
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01.01.2021 21:45 Ответить
Шут прискорює анекдот: "Що пан буде палити?"
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01.01.2021 22:51 Ответить
Одинокие в возрасте пенсионеры открывают у себя в смартфоне додаток "дiя" и бодро находят и заполняют нужные формы. Победа диджатализации в турборежиме.
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02.01.2021 07:19 Ответить
наши пенсионеры настолько продвинутые, что могут открыть"дiю" и в обычном кнопочном телефоне
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02.01.2021 12:51 Ответить
Ну якщо вже так...то пра-продвинуті пенсіонери і на "дисковому" зможуть.
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02.01.2021 18:58 Ответить
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02.01.2021 22:11 Ответить
ВИДНО ****** КОРРУПЦИОННЫЕ НА КОРОНОВИРУСЕ МУТЯТ !!!
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02.01.2021 16:59 Ответить
Порошенко відібрав субсидії.
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02.01.2021 20:20 Ответить
Я щось ніяк не можу зрозуміти (ні, ну, може я, звісно, щось і пропустила), але, ну що все ж таки гарного за майже два роки зеленський зробив для країни, ну, окрім обікраденого ковідного фонду, видачі кацапам ключових свідків по МH 17 та дивного капелюха на новорічній ялинці 2021? Зебоби, питання до вас. Дуже чекаю відповідей.
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03.01.2021 01:15 Ответить
 
 