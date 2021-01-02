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Відсьогодні субсидію призначатимуть за новими правилами, - Мінсоцполітики

Відсьогодні субсидію призначатимуть за новими правилами, - Мінсоцполітики

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначатимуть за новими правилами. Управління соцзахисту припинять особистий прийом громадян із 1 січня 2021 року.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначила Лазебна, заяву можна буде подати в місцевій громаді, поштою або онлайн на офіційному сайті або в додатку "Дія". Управління соцзахисту припинили особисто приймати громадян. "Це пов'язано з реформою децентралізації. У громадах є соціальні підрозділи, які мають приймати заяви від людей. Це стосується 67 видів допомог. Зокрема, і за субсидіями", - повідомила Лазебна.

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Водночас для тих трьох мільйонів осіб, які вже є в програмі, нічого не змінюється. "Ми автоматично повністю перепризначили субсидії приблизно трьом мільйонам домогосподарств", - сказала вона.

За словами Лазебної, уряд цього року тричі переглядав програму отримання субсидій. "Останнє рішення, яке прийняли в грудні, стосується людей, які отримують допомогу з часткового безробіття. Бо є умова: три місяці потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок", - повідомила міністерка.

Отримати допомогу можна і в тому разі, якщо в родині хтось доглядає за особою з інвалідністю. Легше це зробити буде і тим, хто став безробітним. Адже тепер доходи беруться за останній місяць, а не за пів року, як було раніше.

Лазебна повідомила, що ті громадяни, які раніше не підпадали під програму, можуть подавати документи в будь-який час.

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Українські громадяни, родичі яких працюють за кордоном, можуть отримати субсидії. "Ми не звертатимемо уваги на цю позицію. Бо раніше треба було декларувати", - сказала Лазебна.

Автор: 

субсидія (1071) Міністерство соціальної політики (1272) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+43
Повысили тарифы на все,теперь отменят субсидии...,Порошенко и тут виноват...
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01.01.2021 19:55
+35
с каждым "улучшением" правил оформления субсидий их количество, почему-то сокращается...
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01.01.2021 19:54
+24
А шо, ЗЕбанутый вислючок может что-то придумать? Это была-бы самая смешная хохма этого шута.
А субсидии ввел Яценюк, который сказал Куйлу : Куйло, засунь свой газ себе в жопу. Напомню, с тех пор Украина начала закупать газ по рыночным ценам и перестала ездить а членоголовому фюреру кацапии Куйлу. А кому не хватало на комуналку, выплачивают субсидии. И при Яценюке они были самые щердые.
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01.01.2021 20:47
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Классный эфир в Ютьюбе...Роман Цимбалюк Аркадий Бабченко.1 января 2021 года...
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01.01.2021 19:54 Відповісти
п.с.
и с каждім "перезначением" субсидий - количество субсидий снижается, как и их размер...
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02.01.2021 17:52 Відповісти
Зе-болвани навіть не розуміють - на скільки вони тупі! Сам факт многоикратної заміни "правил гри" визиває огиду до вас... Скоро визве рвоту. Але рвать будете вже ви, СН
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03.01.2021 17:13 Відповісти
с каждым "улучшением" правил оформления субсидий их количество, почему-то сокращается...
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01.01.2021 19:54 Відповісти
И сумма денег на субсидии постоянно становится меньше.
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01.01.2021 21:43 Відповісти
Повысили тарифы на все,теперь отменят субсидии...,Порошенко и тут виноват...
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01.01.2021 19:55 Відповісти
Субсидії придумав не Зеленський.
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01.01.2021 20:03 Відповісти
Азиров крызаминет папизже придумал а Витька Индюкович рядом сидел...
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01.01.2021 20:04 Відповісти
А шо, ЗЕбанутый вислючок может что-то придумать? Это была-бы самая смешная хохма этого шута.
А субсидии ввел Яценюк, который сказал Куйлу : Куйло, засунь свой газ себе в жопу. Напомню, с тех пор Украина начала закупать газ по рыночным ценам и перестала ездить а членоголовому фюреру кацапии Куйлу. А кому не хватало на комуналку, выплачивают субсидии. И при Яценюке они были самые щердые.
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01.01.2021 20:47 Відповісти
Справочка для ботов. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF#Text
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01.01.2021 21:12 Відповісти
Репоед, тебе Куйло и рыгоаналы засрали твои неокрепшие мозги. Повторяю для скрепоносного тупого быдла. Украина в 15 году послала в жопу Куйла и с тех пор к нему не ездит договариваться за его вонючий газ. Пример Арсения Петровича стал примером для подражания, и его крылатые слова : "Куйло, засунь свой газ себе в жопу" стали европейским хитом, как хит футбольных фанов "Мутин - Куйло" и его повторила Польша, Турция и Прибалтика. Членоголовое Куйло осталось со своим газом как говно на цидылке, в Европе газа переизбыток, а с таким идиотом как кремлевский фюрер Куйло мало кто желает вести дела. Репоед, зайди на сайт Газпрома и ты увидишь даже по кацапской ложной статистике, в какой жопе сейчас ваш кацапский обосранный грязьпрем.
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02.01.2021 09:34 Відповісти
Скрепный поносец, специально для тебя, репоед лаптекопытнай скопировал с "лента.сру" :

Почти https://lenta.ru/news/2020/06/15/gazp/ остановила закупки газа Турция, некогда второй по величине импортер российского газа, а Китай https://lenta.ru/news/2020/12/02/ne_shmogli/ не выбирал даже минимум по только что запущенному газопроводу «Сила Сибири». За первые девять месяцев https://lenta.ru/tags/organizations/gazprom/ «Газпром» https://lenta.ru/news/2020/11/13/gaz/ получил чистый убыток в 592,15 миллиарда рублей по РСБУ (российский стандарт отчетности). Год назад у него было 434,94 миллиарда рублей прибыли. В целом же нефтегазовые доходы федерального бюджета России https://lenta.ru/news/2020/10/21/neftiigaz/ рухнули за три квартала на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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02.01.2021 09:59 Відповісти
Зато Слуги урода умело ими манипулируют.
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02.01.2021 10:37 Відповісти
поэтому оманский педофил их должен отменить.
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02.01.2021 17:28 Відповісти
А ПОЧЕМУ ??? .,.
МОЖЭТ УЖЭ ХВАТИТ ?..
КАК ТАМ ?? - - - - - -
-
-
-
СТАДИОН- так стадион ???--
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01.01.2021 19:56 Відповісти
Стадион уже в прошлом. В будущем - тюрьма так тюрьма, без ВИП-камер.
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01.01.2021 20:53 Відповісти
Компания РосУкрЭнерго Фирташа-Бойко хочет много бабосов,а вопросов почему ...?подумайте сами..вас же 73 % вумных...
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01.01.2021 19:59 Відповісти
Компания РосУкрЭнерго Фирташа-Бойко хочет много бабосов

7 июля 2014 российский "Газпром" и австрийская Centragas Holding AG, подконтрольная украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, приняли решение о ликвидации компании РосУкрЭнерго AG (RUE, Швейцария)
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01.01.2021 20:07 Відповісти
Фирташ сидит в австрийской тюрьме,а Бойко купил вышки нефтяные...,все путьом...
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01.01.2021 20:12 Відповісти
С сегодняшнего дня субсидию будут назначать по новым правилам, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4675
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01.01.2021 20:00 Відповісти
Це зветься безпрєдєл, і така структура, швидко САМОЗНИЩУЄТЬСЯ.
Тому, це знають навіть урки і живуть по правилам - ПОНЯТІЯМ.
Кєргуду, мой малєнькій слушатєль?
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01.01.2021 20:06 Відповісти
мой маленький 38летний слушатель - неумеет жить подругому, из-за того что такие как ты старенькие слушатели выбрали кравчука а не Черновола, и на каждых выборах после - уничтожают страну своим маразмом. Кергуду ?
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01.01.2021 20:08 Відповісти
Мені було менше років ніж тобі, і голосував я тоді за Чорновола.
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01.01.2021 20:11 Відповісти
я 1983 года гождения, а ты ?
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01.01.2021 20:12 Відповісти
1980 - го
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01.01.2021 20:15 Відповісти
мы с тобой одно поколение вобщем... так что тебя удивляет то ? то что я считаю что нет никаких правил ? ну так посмотри вокруг... просто беспрестрастно посмотри. ты про понятия заговорил ? так вот по каким понятиям Юрий Иванющенко (вор в законе Юра Енакиевский) стал депутатом верховной рады ? по тем понятиям по которым денег больше и власти ?
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01.01.2021 20:16 Відповісти
Так.
В нашій Державі (сподіваюсь Україна теж для тебе рідна ) багато викликів.
І внутрішніх, і зовнішніх.
Але ж треба не осоромитись перед нащадками.
Щоб не казали про нас, як про тих, що у 1921 просрали кацапам.
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01.01.2021 20:21 Відповісти
да, Украина - моя родная страна. и стыдиться мне нечего. я как минимум за теперешних дебилов во власти не голосовал, работаю, плачу налоги, немало между прочим, и прекрасно понимаю что никто мне ничего не должен. каждый сам за себя здесь.
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01.01.2021 20:31 Відповісти
Якби українці були: «каждый сам за себя здесь.», то ми б вже в 2014 були б гражданамі Лугандона.
Це неймовірний феномен емпатії українців, коли вони саоорганізувались, і здійснили збройну відсіч, підготованим військам россіі.
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01.01.2021 20:36 Відповісти
ну как бы тебе объяснить... я например отчислял деньги волонтерам на поодержку ВСУ, потому что я именно сам за себя - я не уксмтвенно отсталый, и прекрасно понимал/понимаю, что моя привычная и вобщем то неплохая жизнь закончится, если тут кацапы будут, и все разрушат. так что - да, я так же как и ты преследую исключительно свои личные интересы, подумай о чем я пытаюсь объяснить, и тебе станет понятно, что все таки каждый сам за себя.
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01.01.2021 20:40 Відповісти
Один русский классик (если не путаю Тургенев) назвал такие взгляды "разумный эгоизм".
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03.01.2021 00:29 Відповісти
Ошиблась, это у Чернышевского.
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03.01.2021 00:31 Відповісти
нет никакого феномена, элементарный инстинкт самосорхранения и забота о своем потомстве.
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01.01.2021 20:41 Відповісти
Хочешь проверить Чувака? Дай ему бабла...,на халяву...Сей принцип действует уже 2000 лет...
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01.01.2021 20:02 Відповісти
Збазіба ! Збазіба ! Збазіба ! Збазіба ! Збазіба ! Збазіба !
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01.01.2021 20:03 Відповісти
Правильно буде: "зЕпасиба".
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01.01.2021 20:24 Відповісти
аЗєя-с.
Нє поймут-с.
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01.01.2021 20:31 Відповісти
Більше того, урінотерапія їм як Божа роса.
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01.01.2021 20:33 Відповісти
Квінтесенція.
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01.01.2021 20:37 Відповісти
Стосовно "Квінт" я не певен...
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01.01.2021 20:39 Відповісти
"Украинские граждане, родственники которых работают за границей, могут получить субсидии."
А украинские граждане, родственники которых работают в Киеве, могут получить субсидии?
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01.01.2021 20:06 Відповісти
И в поаздник работают. Всё о народе заботятся
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01.01.2021 20:07 Відповісти
Квартплата за ноябрь была 2 317 гривен,заплатил,...из 90 квартирного дома должников 75 % не платят...не любят Зелю.....
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01.01.2021 20:09 Відповісти
З порохоботів утримують.
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01.01.2021 20:13 Відповісти
Ага,...стяжатели капець...
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01.01.2021 20:16 Відповісти
вірно роблять! Щас ціну ще підвищать - порохоботи будуть віддуватися, бо порохоботи поголовно мульонери..."А насчет денег не стесняйтесь, - шепотом добавил(и) он(и), увлекая председателя (Коболева) в переднюю к телефону, - с кого же взять, как не с него
порохоботов ! Если б вы видели, какаяие у него них виллаы в Ницце!"
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01.01.2021 20:55 Відповісти
только для избраных
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01.01.2021 20:18 Відповісти
та хватит уже! ))) сколько ж можно ? )))
лохторат зелебобский ж за вас так *** рвал...так вам верил... э-эх...
(а если без обид - охренительно год начинается)))
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01.01.2021 20:24 Відповісти
Нормально. "Лох має страждати" і наїстися результатів свого вибору досхочу.
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01.01.2021 20:26 Відповісти
так...маємо і ми трохи потерпіти..поспостерігати за амебами)))) .бо якщо слова і переконання не діють - то пустий холодильник і гаманець ще нікому великгого задоволення не приносили))))
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01.01.2021 20:34 Відповісти
Та ми, наче б то, до цього з 21.04.19 готові. Не розЕчаровуємось, бо не були зЁчаровані.
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01.01.2021 20:38 Відповісти
Вігвам вашу шпигунську "Дію"!!
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01.01.2021 20:31 Відповісти
В тотальную бедность Украину вогнал совсем не МВФ

Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно

Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.

Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.

Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
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01.01.2021 20:41 Відповісти
Бл@ть, ну почему ты такой тупой? до Пороха с Яценюком зарплаты в 200-300?, а потом в 1000 грн - это пример богатства? Это была страна, где в каждой хрущевке жили и живут миллиардеры?
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01.01.2021 21:07 Відповісти
КРОЛИК ГАЗУЕТ!!!!

[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
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01.01.2021 21:12 Відповісти
С сегодняшнего дня субсидию будут назначать по новым правилам, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4823
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01.01.2021 21:30 Відповісти
Фальшивые, раздутые тарифы никого не шокируют ... Нет возмущения нищеты. отдающей все свои деньги на коммуналку.... Раз такое спокойствие стада, значит тарифы будут расти ежемесячно,а за ними и все остальные цены....Лохи не осмеливаются иметь самоуважение и отстаивать свои права на достойную жизнь, и справедливость.... Очень жаль....
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01.01.2021 21:38 Відповісти
С сегодняшнего дня субсидию будут назначать по новым правилам, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7229
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01.01.2021 21:45 Відповісти
Шут прискорює анекдот: "Що пан буде палити?"
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01.01.2021 22:51 Відповісти
Одинокие в возрасте пенсионеры открывают у себя в смартфоне додаток "дiя" и бодро находят и заполняют нужные формы. Победа диджатализации в турборежиме.
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02.01.2021 07:19 Відповісти
наши пенсионеры настолько продвинутые, что могут открыть"дiю" и в обычном кнопочном телефоне
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02.01.2021 12:51 Відповісти
Ну якщо вже так...то пра-продвинуті пенсіонери і на "дисковому" зможуть.
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02.01.2021 18:58 Відповісти
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02.01.2021 22:11 Відповісти
ВИДНО ****** КОРРУПЦИОННЫЕ НА КОРОНОВИРУСЕ МУТЯТ !!!
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02.01.2021 16:59 Відповісти
Порошенко відібрав субсидії.
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02.01.2021 20:20 Відповісти
Я щось ніяк не можу зрозуміти (ні, ну, може я, звісно, щось і пропустила), але, ну що все ж таки гарного за майже два роки зеленський зробив для країни, ну, окрім обікраденого ковідного фонду, видачі кацапам ключових свідків по МH 17 та дивного капелюха на новорічній ялинці 2021? Зебоби, питання до вас. Дуже чекаю відповідей.
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03.01.2021 01:15 Відповісти
 
 