Відсьогодні субсидію призначатимуть за новими правилами, - Мінсоцполітики
Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначатимуть за новими правилами. Управління соцзахисту припинять особистий прийом громадян із 1 січня 2021 року.
Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначила Лазебна, заяву можна буде подати в місцевій громаді, поштою або онлайн на офіційному сайті або в додатку "Дія". Управління соцзахисту припинили особисто приймати громадян. "Це пов'язано з реформою децентралізації. У громадах є соціальні підрозділи, які мають приймати заяви від людей. Це стосується 67 видів допомог. Зокрема, і за субсидіями", - повідомила Лазебна.
Водночас для тих трьох мільйонів осіб, які вже є в програмі, нічого не змінюється. "Ми автоматично повністю перепризначили субсидії приблизно трьом мільйонам домогосподарств", - сказала вона.
За словами Лазебної, уряд цього року тричі переглядав програму отримання субсидій. "Останнє рішення, яке прийняли в грудні, стосується людей, які отримують допомогу з часткового безробіття. Бо є умова: три місяці потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок", - повідомила міністерка.
Отримати допомогу можна і в тому разі, якщо в родині хтось доглядає за особою з інвалідністю. Легше це зробити буде і тим, хто став безробітним. Адже тепер доходи беруться за останній місяць, а не за пів року, як було раніше.
Лазебна повідомила, що ті громадяни, які раніше не підпадали під програму, можуть подавати документи в будь-який час.
Українські громадяни, родичі яких працюють за кордоном, можуть отримати субсидії. "Ми не звертатимемо уваги на цю позицію. Бо раніше треба було декларувати", - сказала Лазебна.
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и с каждім "перезначением" субсидий - количество субсидий снижается, как и их размер...
А субсидии ввел Яценюк, который сказал Куйлу : Куйло, засунь свой газ себе в жопу. Напомню, с тех пор Украина начала закупать газ по рыночным ценам и перестала ездить а членоголовому фюреру кацапии Куйлу. А кому не хватало на комуналку, выплачивают субсидии. И при Яценюке они были самые щердые.
Почти https://lenta.ru/news/2020/06/15/gazp/ остановила закупки газа Турция, некогда второй по величине импортер российского газа, а Китай https://lenta.ru/news/2020/12/02/ne_shmogli/ не выбирал даже минимум по только что запущенному газопроводу «Сила Сибири». За первые девять месяцев https://lenta.ru/tags/organizations/gazprom/ «Газпром» https://lenta.ru/news/2020/11/13/gaz/ получил чистый убыток в 592,15 миллиарда рублей по РСБУ (российский стандарт отчетности). Год назад у него было 434,94 миллиарда рублей прибыли. В целом же нефтегазовые доходы федерального бюджета России https://lenta.ru/news/2020/10/21/neftiigaz/ рухнули за три квартала на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
МОЖЭТ УЖЭ ХВАТИТ ?..
КАК ТАМ ?? - - - - - -
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СТАДИОН- так стадион ???--
7 июля 2014 российский "Газпром" и австрийская Centragas Holding AG, подконтрольная украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, приняли решение о ликвидации компании РосУкрЭнерго AG (RUE, Швейцария)
Тому, це знають навіть урки і живуть по правилам - ПОНЯТІЯМ.
Кєргуду, мой малєнькій слушатєль?
В нашій Державі (сподіваюсь Україна теж для тебе рідна ) багато викликів.
І внутрішніх, і зовнішніх.
Але ж треба не осоромитись перед нащадками.
Щоб не казали про нас, як про тих, що у 1921 просрали кацапам.
Це неймовірний феномен емпатії українців, коли вони саоорганізувались, і здійснили збройну відсіч, підготованим військам россіі.
Нє поймут-с.
А украинские граждане, родственники которых работают в Киеве, могут получить субсидии?
него
порохоботов ! Если б вы видели, как
аяие у негоних вилл аы в Ницце!"
лохторат зелебобский ж за вас так *** рвал...так вам верил... э-эх...
(а если без обид - охренительно год начинается)))
Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно
Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.
Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.
Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk