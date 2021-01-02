Відсьогодні субсидію призначатимуть за новими правилами, - Мінсоцполітики

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначатимуть за новими правилами. Управління соцзахисту припинять особистий прийом громадян із 1 січня 2021 року.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначила Лазебна, заяву можна буде подати в місцевій громаді, поштою або онлайн на офіційному сайті або в додатку "Дія". Управління соцзахисту припинили особисто приймати громадян. "Це пов'язано з реформою децентралізації. У громадах є соціальні підрозділи, які мають приймати заяви від людей. Це стосується 67 видів допомог. Зокрема, і за субсидіями", - повідомила Лазебна.

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Водночас для тих трьох мільйонів осіб, які вже є в програмі, нічого не змінюється. "Ми автоматично повністю перепризначили субсидії приблизно трьом мільйонам домогосподарств", - сказала вона.

За словами Лазебної, уряд цього року тричі переглядав програму отримання субсидій. "Останнє рішення, яке прийняли в грудні, стосується людей, які отримують допомогу з часткового безробіття. Бо є умова: три місяці потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок", - повідомила міністерка.

Отримати допомогу можна і в тому разі, якщо в родині хтось доглядає за особою з інвалідністю. Легше це зробити буде і тим, хто став безробітним. Адже тепер доходи беруться за останній місяць, а не за пів року, як було раніше.

Лазебна повідомила, що ті громадяни, які раніше не підпадали під програму, можуть подавати документи в будь-який час.

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Українські громадяни, родичі яких працюють за кордоном, можуть отримати субсидії. "Ми не звертатимемо уваги на цю позицію. Бо раніше треба було декларувати", - сказала Лазебна.