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МИД подтвердил смерть 25-летней украинки в Турции

МИД подтвердил смерть 25-летней украинки в Турции

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили смерть украинки Кристины Новицкой в Турции.

Факт смерти молодой украинки на арендованной вилле в турецком Бодруме подтвердил ТСН пресс-секретарь МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты уже установили контакты с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей", - отметил он.

По словам дипломата, украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вернувшимся из сирийских лагерей украинцам помогут с адаптацией к обычной жизни, - МИД

Напомним, тело 25-летней Кристины Новицкой нашли на вилле в районе турецкого Бодрума. По данным СМИ, она была в наручниках и с полиэтиленовым пакетом на голове. Двери и окна дома были закрыты. Продолжается судмедэкспертиза. По данным турецкой прессы, мать девушки встревожилась, ведь не смогла с ней связаться из Украины. Она позвонила соседям, а те - в полицию.

Автор: 

МИД (6993) смерть (9250) Турция (3490) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+24
Мене нудить, коли пишуть-кажуть "українка" чи "українець" про людей, які українцями апріорі не є. Набагато ж логічніше писати "громадяне України". Ну які, наприклад, з Зеленського чи Коломойського "українці", це ж смішно. P.S. Вбиту шкода.
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04.01.2021 10:59
+13
Микола по пьяні б сокирою зарубав .. Ніхто не знає де та доля заломає твоє життя..
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04.01.2021 10:59
+13
в шоке от комментаторов,сплошные злобные высеры.
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04.01.2021 11:12
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Вілла була арендована , хто там ображався на дівчину що у 25 років має віллу в Турціі ?
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04.01.2021 10:49 Ответить
А жила бы в сэли, город полола, такого не было бы. Красивая жизнь требует жертв.
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04.01.2021 10:53 Ответить
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04.01.2021 10:57 Ответить
Микола по пьяні б сокирою зарубав .. Ніхто не знає де та доля заломає твоє життя..
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04.01.2021 10:59 Ответить
Ну, если бы она была в сэли такой як в Турции, то возможно.
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04.01.2021 11:05 Ответить
А якою вона була в Турціі ?
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04.01.2021 11:06 Ответить
нехило так куртизанки современные жилы..и не жалко...
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04.01.2021 11:10 Ответить
ТРУЖИНИЦА, видать. Так просто кулек на голову не одевают.
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04.01.2021 11:22 Ответить
Не знаючи людину і сітуацію я ніколи не вішаю ярлика ... ім паче що йдеться за смерть дівчини
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04.01.2021 11:28 Ответить
Ты ей уже не поможешь ничем, новость второрядная и она нам не к чему.
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04.01.2021 11:38 Ответить
Ні, не Микола, швидше за все Нікіта чи Кірілл. Враховуючи російськомовну родину.
ця пані була "модель" з усіма випливаючими, зазвичай.
Ось деякі її інтереси у фейсбуку:

https://www.facebook.com/twilight/ The Twilight Saga , https://www.facebook.com/Look4Design.ru/ Look4Design - Дизайн Интерьера Россия , https://www.facebook.com/Uprincesss/ U Princess Card , https://www.facebook.com/CasaDeRitmo/ Casa De Ritmo - latin dance & therapy Academy , https://www.facebook.com/TurkishAirlinesUA/ Turkish Airlines , https://www.facebook.com/ru.coffeeinbed/ Кофе в постель , https://www.facebook.com/cckyiv/ Cocktails&Connections Kyiv , https://www.facebook.com/www.adme.ru/ AdMe.ru , https://www.facebook.com/Tastymenu-995232450493157/ Tastymenu , https://www.facebook.com/newspure/ PURE - Самые невероятные и интересные события со всего мира , https://www.facebook.com/DFleurNightClub/ D Fleur Night Club , https://www.facebook.com/istok.pub/ Источник , https://www.facebook.com/mariiacharter/ Mariia Charter , https://www.facebook.com/%D0%AD%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-101944274601545/ Эта прекрасная жизнь , https://www.facebook.com/irynabicheva/ Ирина Бичева - психотерапевт, медиатор, коуч.
P.S: шкода навіть повію в такій ситуації, бо ніхто такої жорстокості не заслуговує, але не варто робити ангела з постраждалої.
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04.01.2021 11:18 Ответить
Ніхто не робить з цієі дівчини янгола , я наприклад і сам далеко не янгол (!) , але згоден з пані , шкода по любє
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04.01.2021 11:22 Ответить
Шкода, но мне мама говорила, меньше шляйся, проблем будет меньше. В некоторой степени она была права, по опыту пришлось признать.
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04.01.2021 11:27 Ответить
Мене нудить, коли пишуть-кажуть "українка" чи "українець" про людей, які українцями апріорі не є. Набагато ж логічніше писати "громадяне України". Ну які, наприклад, з Зеленського чи Коломойського "українці", це ж смішно. P.S. Вбиту шкода.
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04.01.2021 10:59 Ответить
Очередная "наташа" в поиске прЫнца? Неужели не понимала куда и во что лезет?! Наивные девчонки шо дети..
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04.01.2021 11:02 Ответить
все так...- а з іншого боку , що її чекало в забутому Богом та "владою" "мальовничому" українському селі десь на периферії...- полетів мателик на "блискуче"... (((
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04.01.2021 11:08 Ответить
интересно виллу арендовать за какие гривны то????
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04.01.2021 11:11 Ответить
на те самые - или содержантские, или "все за счет заведения - и клиенты тоже..."
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04.01.2021 12:12 Ответить
Ви давно не були в селах. такі панянки зазвичай мають родину та солідне господарство. живуть щасливо, працюють на свою родину і не сильно залежать від влади.
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04.01.2021 11:40 Ответить
я в загалі - а не по поодиноким...- а якщо із Киева та Дівчина - то тим більш...- невже не змогла знайти себе в Столиці - хоча як кажуть , кожному свое...
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04.01.2021 12:11 Ответить
У каждого свой Париж.
У этой украинки он оказался в Турции.
МЗС підтвердило смерть 25-річної українки в Туреччині - Цензор.НЕТ 4479
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04.01.2021 11:03 Ответить
в шоке от комментаторов,сплошные злобные высеры.
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04.01.2021 11:12 Ответить
вот уже тема что бы насмехаться-совесть имейте -у вас у самих дочери и сестры есть?
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04.01.2021 11:15 Ответить
МИД подтвердил смерть 25-летней украинки в Турции? - глупость какая... А до этого "МИД подтвердил.... " она еще была жива?
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04.01.2021 11:19 Ответить
"Полицейские группы, которые работали на месте преступления, утверждают, что молодая женщина покончила жизнь самоубийством, поскольку все три замка стальных дверей виллы были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки. Следствие продолжается."
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04.01.2021 11:22 Ответить
и наручники сзади застегнуты. Просто кто-то ушел, закрыв двери своим ключом. Возможно это было непреднамеренное убийство, а секс с удушением. Есть такое развлечение. А так как ей было уже 29 лет, могло сердце не выдержать.
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04.01.2021 11:29 Ответить
Сначала пакет, потом наручники - чтобы не передумать.
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04.01.2021 11:33 Ответить
Вполне реальная версия.
Самоубийцы выбивают у себя стул из-под ног тоже, чтобы не передумать.
Один самоубийца подвесил себя под мышки. Потом в полиции пояснил, что подвешивая себя за горло он задыхался.
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04.01.2021 11:39 Ответить
Мне без разницы. Я цитирую то, что пишут турецкие СМИ.
Одеть наручники самому себе не проблема.
Кстати, там были и другие улики, указывающие на возможность самоубийства.
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04.01.2021 11:36 Ответить
а зачем она сама себе надела наручники? какой оригинальный способ самоубийства. Думается, турки выгораживают высокопоставленного клиента. Кстати, турки сами говорят, что у них от убийства можно откупиться, хотя полиции своей они боятся.
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04.01.2021 11:51 Ответить
Я выше уже всё написал.
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04.01.2021 11:58 Ответить
Руки за спиной в наручниках..
1. Закрыла три замка стальных дверей
2. Одела на голову пакет, а потом за спиной одела наручники
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04.01.2021 11:34 Ответить
У нас тоже, на днях в парке обнаружили чести мужского тела разбросанные по площади парка около 5 га. Следствием установлено что мужчина покончил жизнь самоубийством.
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04.01.2021 11:36 Ответить
расчлененные части мужского тела
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04.01.2021 11:39 Ответить
Растащили части тела бродячие собаки. И такое бывает.

Если тело расчленили, судмедэкспертиза это бы определила.
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04.01.2021 11:43 Ответить
ти ба як далеко продвинулася наука щоб не шукати вбивць... )))
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04.01.2021 13:10 Ответить
Это ваша субъективная точка зрения.
Ни вы ни я не знакомы с материалами следствия, поэтому ничего не можем утверждать.
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04.01.2021 13:17 Ответить
Одну побили, другую убили. https://www.youtube.com/watch?v=5pyxRQVj8bY&feature=emb_logo У Туреччині побили українську топ-модель Кстати, парня этой модели зовут Баран. Оказывается у турок есть такое имя.
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04.01.2021 11:27 Ответить
Барани жарять коз, це природа.
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04.01.2021 13:26 Ответить
Может и эту какой-нибудь бойфренд Осёл лишил жизни? Если бы здесь не писали о её самоубийстве, то я бы и не знал, насколько буйной может быть фантазия.
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04.01.2021 12:04 Ответить
Вона наче була моделлю.А моделі продають себе,просто за дорого.Можливо ця дівчина не хотіла сексуальних стосунків з кимось і за це її покарали.Тут мені писали,що Туреччина цивілізованіша від України.Це ж неправда.
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04.01.2021 13:26 Ответить
похожа на Соньку Сипатую...
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04.01.2021 16:13 Ответить
Типу наша Соня Мармэладова, якій рідний олігархат не дав вибору, крім ямкового ремонту панелелей в чужій країні.
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04.01.2021 17:34 Ответить
 
 