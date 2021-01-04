МИД подтвердил смерть 25-летней украинки в Турции
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили смерть украинки Кристины Новицкой в Турции.
Факт смерти молодой украинки на арендованной вилле в турецком Бодруме подтвердил ТСН пресс-секретарь МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты уже установили контакты с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей", - отметил он.
По словам дипломата, украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела.
Напомним, тело 25-летней Кристины Новицкой нашли на вилле в районе турецкого Бодрума. По данным СМИ, она была в наручниках и с полиэтиленовым пакетом на голове. Двери и окна дома были закрыты. Продолжается судмедэкспертиза. По данным турецкой прессы, мать девушки встревожилась, ведь не смогла с ней связаться из Украины. Она позвонила соседям, а те - в полицию.
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ця пані була "модель" з усіма випливаючими, зазвичай.
Ось деякі її інтереси у фейсбуку:
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P.S: шкода навіть повію в такій ситуації, бо ніхто такої жорстокості не заслуговує, але не варто робити ангела з постраждалої.
У этой украинки он оказался в Турции.
Самоубийцы выбивают у себя стул из-под ног тоже, чтобы не передумать.
Один самоубийца подвесил себя под мышки. Потом в полиции пояснил, что подвешивая себя за горло он задыхался.
Одеть наручники самому себе не проблема.
Кстати, там были и другие улики, указывающие на возможность самоубийства.
1. Закрыла три замка стальных дверей
2. Одела на голову пакет, а потом за спиной одела наручники
Если тело расчленили, судмедэкспертиза это бы определила.
Ни вы ни я не знакомы с материалами следствия, поэтому ничего не можем утверждать.