МИД подтвердил смерть 25-летней украинки в Турции

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили смерть украинки Кристины Новицкой в Турции.

Факт смерти молодой украинки на арендованной вилле в турецком Бодруме подтвердил ТСН пресс-секретарь МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты уже установили контакты с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей", - отметил он.

По словам дипломата, украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела.

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Напомним, тело 25-летней Кристины Новицкой нашли на вилле в районе турецкого Бодрума. По данным СМИ, она была в наручниках и с полиэтиленовым пакетом на голове. Двери и окна дома были закрыты. Продолжается судмедэкспертиза. По данным турецкой прессы, мать девушки встревожилась, ведь не смогла с ней связаться из Украины. Она позвонила соседям, а те - в полицию.