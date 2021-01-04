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МЗС підтвердило смерть 25-річної українки в Туреччині

МЗС підтвердило смерть 25-річної українки в Туреччині

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили смерть українки Христини Новицької в ​​Туреччині.

Факт смерті молодої українки на орендованій віллі в турецькому Бодрумі підтвердив ТСН прессекретар МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа перебуває на особливому контролі консульства України в Анталії. Дипломати вже встановили контакти з турецькими правоохоронними органами, що проводять розслідування, та рідними загиблої", - зазначив він.

За словами дипломата, українське консульство розпочало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям, які повернулися з сирійських таборів, допоможуть з адаптацією до звичайного життя, - МЗС

Нагадаємо, тіло 25-річної Христини Новицької знайшли на віллі в районі турецького Бодрума. За даними ЗМІ, вона була в кайданках та з поліетиленовим пакетом на голові. Двері і вікна будинку були зачинені. Триває судмедекспертиза. За даними турецької преси, мати дівчини стривожилася, адже не змогла з нею зв'язатися з України. Вона зателефонувала сусідам, а ті - до поліції.

Автор: 

МЗС (4165) смерть (6777) Туреччина (3614) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+24
Мене нудить, коли пишуть-кажуть "українка" чи "українець" про людей, які українцями апріорі не є. Набагато ж логічніше писати "громадяне України". Ну які, наприклад, з Зеленського чи Коломойського "українці", це ж смішно. P.S. Вбиту шкода.
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04.01.2021 10:59
+13
Микола по пьяні б сокирою зарубав .. Ніхто не знає де та доля заломає твоє життя..
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04.01.2021 10:59
+13
в шоке от комментаторов,сплошные злобные высеры.
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04.01.2021 11:12
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Вілла була арендована , хто там ображався на дівчину що у 25 років має віллу в Турціі ?
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04.01.2021 10:49 Відповісти
А жила бы в сэли, город полола, такого не было бы. Красивая жизнь требует жертв.
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04.01.2021 10:53 Відповісти
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04.01.2021 10:57 Відповісти
Микола по пьяні б сокирою зарубав .. Ніхто не знає де та доля заломає твоє життя..
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04.01.2021 10:59 Відповісти
Ну, если бы она была в сэли такой як в Турции, то возможно.
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04.01.2021 11:05 Відповісти
А якою вона була в Турціі ?
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04.01.2021 11:06 Відповісти
нехило так куртизанки современные жилы..и не жалко...
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04.01.2021 11:10 Відповісти
ТРУЖИНИЦА, видать. Так просто кулек на голову не одевают.
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04.01.2021 11:22 Відповісти
Не знаючи людину і сітуацію я ніколи не вішаю ярлика ... ім паче що йдеться за смерть дівчини
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04.01.2021 11:28 Відповісти
Ты ей уже не поможешь ничем, новость второрядная и она нам не к чему.
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04.01.2021 11:38 Відповісти
Ні, не Микола, швидше за все Нікіта чи Кірілл. Враховуючи російськомовну родину.
ця пані була "модель" з усіма випливаючими, зазвичай.
Ось деякі її інтереси у фейсбуку:

https://www.facebook.com/twilight/ The Twilight Saga , https://www.facebook.com/Look4Design.ru/ Look4Design - Дизайн Интерьера Россия , https://www.facebook.com/Uprincesss/ U Princess Card , https://www.facebook.com/CasaDeRitmo/ Casa De Ritmo - latin dance & therapy Academy , https://www.facebook.com/TurkishAirlinesUA/ Turkish Airlines , https://www.facebook.com/ru.coffeeinbed/ Кофе в постель , https://www.facebook.com/cckyiv/ Cocktails&Connections Kyiv , https://www.facebook.com/www.adme.ru/ AdMe.ru , https://www.facebook.com/Tastymenu-995232450493157/ Tastymenu , https://www.facebook.com/newspure/ PURE - Самые невероятные и интересные события со всего мира , https://www.facebook.com/DFleurNightClub/ D Fleur Night Club , https://www.facebook.com/istok.pub/ Источник , https://www.facebook.com/mariiacharter/ Mariia Charter , https://www.facebook.com/%D0%AD%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-101944274601545/ Эта прекрасная жизнь , https://www.facebook.com/irynabicheva/ Ирина Бичева - психотерапевт, медиатор, коуч.
P.S: шкода навіть повію в такій ситуації, бо ніхто такої жорстокості не заслуговує, але не варто робити ангела з постраждалої.
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04.01.2021 11:18 Відповісти
Ніхто не робить з цієі дівчини янгола , я наприклад і сам далеко не янгол (!) , але згоден з пані , шкода по любє
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04.01.2021 11:22 Відповісти
Шкода, но мне мама говорила, меньше шляйся, проблем будет меньше. В некоторой степени она была права, по опыту пришлось признать.
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04.01.2021 11:27 Відповісти
Мене нудить, коли пишуть-кажуть "українка" чи "українець" про людей, які українцями апріорі не є. Набагато ж логічніше писати "громадяне України". Ну які, наприклад, з Зеленського чи Коломойського "українці", це ж смішно. P.S. Вбиту шкода.
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04.01.2021 10:59 Відповісти
Очередная "наташа" в поиске прЫнца? Неужели не понимала куда и во что лезет?! Наивные девчонки шо дети..
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04.01.2021 11:02 Відповісти
все так...- а з іншого боку , що її чекало в забутому Богом та "владою" "мальовничому" українському селі десь на периферії...- полетів мателик на "блискуче"... (((
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04.01.2021 11:08 Відповісти
интересно виллу арендовать за какие гривны то????
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04.01.2021 11:11 Відповісти
на те самые - или содержантские, или "все за счет заведения - и клиенты тоже..."
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04.01.2021 12:12 Відповісти
Ви давно не були в селах. такі панянки зазвичай мають родину та солідне господарство. живуть щасливо, працюють на свою родину і не сильно залежать від влади.
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04.01.2021 11:40 Відповісти
я в загалі - а не по поодиноким...- а якщо із Киева та Дівчина - то тим більш...- невже не змогла знайти себе в Столиці - хоча як кажуть , кожному свое...
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04.01.2021 12:11 Відповісти
У каждого свой Париж.
У этой украинки он оказался в Турции.
МЗС підтвердило смерть 25-річної українки в Туреччині - Цензор.НЕТ 4479
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04.01.2021 11:03 Відповісти
в шоке от комментаторов,сплошные злобные высеры.
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04.01.2021 11:12 Відповісти
вот уже тема что бы насмехаться-совесть имейте -у вас у самих дочери и сестры есть?
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04.01.2021 11:15 Відповісти
МИД подтвердил смерть 25-летней украинки в Турции? - глупость какая... А до этого "МИД подтвердил.... " она еще была жива?
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04.01.2021 11:19 Відповісти
"Полицейские группы, которые работали на месте преступления, утверждают, что молодая женщина покончила жизнь самоубийством, поскольку все три замка стальных дверей виллы были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки. Следствие продолжается."
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04.01.2021 11:22 Відповісти
и наручники сзади застегнуты. Просто кто-то ушел, закрыв двери своим ключом. Возможно это было непреднамеренное убийство, а секс с удушением. Есть такое развлечение. А так как ей было уже 29 лет, могло сердце не выдержать.
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04.01.2021 11:29 Відповісти
Сначала пакет, потом наручники - чтобы не передумать.
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04.01.2021 11:33 Відповісти
Вполне реальная версия.
Самоубийцы выбивают у себя стул из-под ног тоже, чтобы не передумать.
Один самоубийца подвесил себя под мышки. Потом в полиции пояснил, что подвешивая себя за горло он задыхался.
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04.01.2021 11:39 Відповісти
Мне без разницы. Я цитирую то, что пишут турецкие СМИ.
Одеть наручники самому себе не проблема.
Кстати, там были и другие улики, указывающие на возможность самоубийства.
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04.01.2021 11:36 Відповісти
а зачем она сама себе надела наручники? какой оригинальный способ самоубийства. Думается, турки выгораживают высокопоставленного клиента. Кстати, турки сами говорят, что у них от убийства можно откупиться, хотя полиции своей они боятся.
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04.01.2021 11:51 Відповісти
Я выше уже всё написал.
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04.01.2021 11:58 Відповісти
Руки за спиной в наручниках..
1. Закрыла три замка стальных дверей
2. Одела на голову пакет, а потом за спиной одела наручники
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04.01.2021 11:34 Відповісти
У нас тоже, на днях в парке обнаружили чести мужского тела разбросанные по площади парка около 5 га. Следствием установлено что мужчина покончил жизнь самоубийством.
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04.01.2021 11:36 Відповісти
расчлененные части мужского тела
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04.01.2021 11:39 Відповісти
Растащили части тела бродячие собаки. И такое бывает.

Если тело расчленили, судмедэкспертиза это бы определила.
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04.01.2021 11:43 Відповісти
ти ба як далеко продвинулася наука щоб не шукати вбивць... )))
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04.01.2021 13:10 Відповісти
Это ваша субъективная точка зрения.
Ни вы ни я не знакомы с материалами следствия, поэтому ничего не можем утверждать.
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04.01.2021 13:17 Відповісти
Одну побили, другую убили. https://www.youtube.com/watch?v=5pyxRQVj8bY&feature=emb_logo У Туреччині побили українську топ-модель Кстати, парня этой модели зовут Баран. Оказывается у турок есть такое имя.
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04.01.2021 11:27 Відповісти
Барани жарять коз, це природа.
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04.01.2021 13:26 Відповісти
Может и эту какой-нибудь бойфренд Осёл лишил жизни? Если бы здесь не писали о её самоубийстве, то я бы и не знал, насколько буйной может быть фантазия.
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04.01.2021 12:04 Відповісти
Вона наче була моделлю.А моделі продають себе,просто за дорого.Можливо ця дівчина не хотіла сексуальних стосунків з кимось і за це її покарали.Тут мені писали,що Туреччина цивілізованіша від України.Це ж неправда.
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04.01.2021 13:26 Відповісти
похожа на Соньку Сипатую...
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04.01.2021 16:13 Відповісти
Типу наша Соня Мармэладова, якій рідний олігархат не дав вибору, крім ямкового ремонту панелелей в чужій країні.
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04.01.2021 17:34 Відповісти
 
 