МЗС підтвердило смерть 25-річної українки в Туреччині
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили смерть українки Христини Новицької в Туреччині.
Факт смерті молодої українки на орендованій віллі в турецькому Бодрумі підтвердив ТСН прессекретар МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Справа перебуває на особливому контролі консульства України в Анталії. Дипломати вже встановили контакти з турецькими правоохоронними органами, що проводять розслідування, та рідними загиблої", - зазначив він.
За словами дипломата, українське консульство розпочало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла.
Нагадаємо, тіло 25-річної Христини Новицької знайшли на віллі в районі турецького Бодрума. За даними ЗМІ, вона була в кайданках та з поліетиленовим пакетом на голові. Двері і вікна будинку були зачинені. Триває судмедекспертиза. За даними турецької преси, мати дівчини стривожилася, адже не змогла з нею зв'язатися з України. Вона зателефонувала сусідам, а ті - до поліції.
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ця пані була "модель" з усіма випливаючими, зазвичай.
Ось деякі її інтереси у фейсбуку:
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P.S: шкода навіть повію в такій ситуації, бо ніхто такої жорстокості не заслуговує, але не варто робити ангела з постраждалої.
У этой украинки он оказался в Турции.
Самоубийцы выбивают у себя стул из-под ног тоже, чтобы не передумать.
Один самоубийца подвесил себя под мышки. Потом в полиции пояснил, что подвешивая себя за горло он задыхался.
Одеть наручники самому себе не проблема.
Кстати, там были и другие улики, указывающие на возможность самоубийства.
1. Закрыла три замка стальных дверей
2. Одела на голову пакет, а потом за спиной одела наручники
Если тело расчленили, судмедэкспертиза это бы определила.
Ни вы ни я не знакомы с материалами следствия, поэтому ничего не можем утверждать.