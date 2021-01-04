МЗС підтвердило смерть 25-річної українки в Туреччині

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили смерть українки Христини Новицької в ​​Туреччині.

Факт смерті молодої українки на орендованій віллі в турецькому Бодрумі підтвердив ТСН прессекретар МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа перебуває на особливому контролі консульства України в Анталії. Дипломати вже встановили контакти з турецькими правоохоронними органами, що проводять розслідування, та рідними загиблої", - зазначив він.

За словами дипломата, українське консульство розпочало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла.

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Нагадаємо, тіло 25-річної Христини Новицької знайшли на віллі в районі турецького Бодрума. За даними ЗМІ, вона була в кайданках та з поліетиленовим пакетом на голові. Двері і вікна будинку були зачинені. Триває судмедекспертиза. За даними турецької преси, мати дівчини стривожилася, адже не змогла з нею зв'язатися з України. Вона зателефонувала сусідам, а ті - до поліції.