Мужчина вез на оккупированную Луганщину предметы старины, не получив соответствующего разрешения, - Госпогранслужба

Луганский отряд Госпогранслужбы совместно с Государственной фискальной службы пресекли попытку перемещения без соответствующего разрешения икон и книг, которые могут представлять культурную ценность, на оккупированную часть Луганщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, накануне на контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыл 57-летний украинец. Он направлялся в оккупированную Брянку. Во время мер контроля у него в сумке обнаружили предметы старины, датированные началом XIX и XX века.

"Никаких разрешительных документов от Координационного центра на перемещение такого рода ценностей у мужчины не было. Среди обнаруженного: икона св. Феодоры (1800 г.), книга "Лукреций о природе вещей" (1913 г.), "Географический атлас" (1890 г.), "Псалтирь" (1898 г.), икона Иисуса Христа (год неизвестен), которые, возможно, представляют историческую или иную культурную ценность и запрещены для перемещения через линию разграничения. Сейчас предметы старины для проведения соответствующих экспертиз изъяли сотрудники ГФС. За перемещение старинных предметов с нарушениями в отношении гражданина составлены административные материалы", - отмечается в сообщении.

В ГПСУ напоминают, что перемещение товаров ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения определен приказом Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины от 14.07.2020 № 52 "Об утверждении перечня и объемов (стоимости / веса / количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и в / из гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам".

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