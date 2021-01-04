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Новости Силовики
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Мужчина вез на оккупированную Луганщину предметы старины, не получив соответствующего разрешения, - Госпогранслужба

Мужчина вез на оккупированную Луганщину предметы старины, не получив соответствующего разрешения, - Госпогранслужба

Луганский отряд Госпогранслужбы совместно с Государственной фискальной службы пресекли попытку перемещения без соответствующего разрешения икон и книг, которые могут представлять культурную ценность, на оккупированную часть Луганщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, накануне на контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыл 57-летний украинец. Он направлялся в оккупированную Брянку. Во время мер контроля у него в сумке обнаружили предметы старины, датированные началом XIX и XX века.

"Никаких разрешительных документов от Координационного центра на перемещение такого рода ценностей у мужчины не было. Среди обнаруженного: икона св. Феодоры (1800 г.), книга "Лукреций о природе вещей" (1913 г.), "Географический атлас" (1890 г.), "Псалтирь" (1898 г.), икона Иисуса Христа (год неизвестен), которые, возможно, представляют историческую или иную культурную ценность и запрещены для перемещения через линию разграничения. Сейчас предметы старины для проведения соответствующих экспертиз изъяли сотрудники ГФС. За перемещение старинных предметов с нарушениями в отношении гражданина составлены административные материалы", - отмечается в сообщении.

В ГПСУ напоминают, что перемещение товаров ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения определен приказом Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины от 14.07.2020 № 52 "Об утверждении перечня и объемов (стоимости / веса / количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и в / из гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщине оккупанты разбирают на металлолом и вывозят в РФ оборудование шахты "Никанор-Новая", - правозащитники

Автор: 

Госпогранслужба (6558) контрабанда (2410) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+6
хорошо что перехватили а то опять бы Лавров шевеля гривой хвастался крадеными подарками....
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04.01.2021 15:12
+4
украинский паспорт порвать, исторические ценности передать в музей, чувака поджопниками в луганду и больше в Украину не пускать..... вот так за счет таких "нашихлюдей" лаврушка себе коллекцию пополняет.
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04.01.2021 15:45
+2
Вопрос шире-какого хрена кто то,что то возит на ОККУПИРОВАННУЮ территорию?
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04.01.2021 15:44
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хорошо что перехватили а то опять бы Лавров шевеля гривой хвастался крадеными подарками....
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04.01.2021 15:12 Ответить
а шо разрешают ?
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04.01.2021 15:14 Ответить
не получив соответствующего разрешения
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04.01.2021 15:15 Ответить
понятно , взятку не дал
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04.01.2021 15:17 Ответить
Наверное собиратель, а они и не поняли?!
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04.01.2021 15:25 Ответить
та він був просто віруючий лугандон, особливо вірував у Лукреція
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04.01.2021 15:38 Ответить
Вопрос шире-какого хрена кто то,что то возит на ОККУПИРОВАННУЮ территорию?
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04.01.2021 15:44 Ответить
украинский паспорт порвать, исторические ценности передать в музей, чувака поджопниками в луганду и больше в Украину не пускать..... вот так за счет таких "нашихлюдей" лаврушка себе коллекцию пополняет.
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04.01.2021 15:45 Ответить
?
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04.01.2021 15:50 Ответить
Интенсивный наркотраффик , да ещё сбыт украденных исторических ценностей ,все что осталось от "кормящих всю Украину"...
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04.01.2021 16:34 Ответить
Пока бытуют денежные знаки -- границы ваши нам до ср..и!

-- фотка конфиската, какая-то сиротская...
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04.01.2021 17:29 Ответить
 
 