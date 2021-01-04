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В Украине создадут реестр вакцинированных от COVID-19, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский 4 января поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц.
Об этом, среди прочего, шла речь на традиционном селекторном совещании, состоявшемся под председательством главы государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Также сообщается, что "государство продолжает переговоры по поставкам в Украину вакцин от COVID-19 с несколькими иностранными компаниями".
Напомним, 30 декабря Офис Президента сообщил, что Украина получит 1,9 миллиона доз вакцины против COVID-19 от китайского производителя вакцин Sinovac Biotech.
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Eck Ruvyshraj
показать весь комментарий05.01.2021 08:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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А чи знали Ви, що російська вакцина Спутнік вводиться анально за допомогою півлітрової пляшки?