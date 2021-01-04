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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине создадут реестр вакцинированных от COVID-19, - ОП

В Украине создадут реестр вакцинированных от COVID-19, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 4 января поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц.

Об этом, среди прочего, шла речь на традиционном селекторном совещании, состоявшемся под председательством главы государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Также сообщается, что "государство продолжает переговоры по поставкам в Украину вакцин от COVID-19 с несколькими иностранными компаниями".

Напомним, 30 декабря Офис Президента сообщил, что Украина получит 1,9 миллиона доз вакцины против COVID-19 от китайского производителя вакцин Sinovac Biotech.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фармкомпания "Биолек" не подавала заявлений на регистрацию вакцин от COVID-19, - ГЭЦ

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20772) карантин (16729) Офис Президента (1803) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Истерички, вы же вчера с кацапов ржали, а вам говорили, шо нас ждет то же самое. Бегом ширяться, стадо!
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04.01.2021 18:36
+10
Знайшли таки спосіб як через "смертельну пандемію" змусити людішек вакцини колоти..... Бо корю лякали і грипом, а вони не бояться не хочуть колотися. Може тут вже вийде на всі 100%, а якщо не вийде цей раз, то ще одну заразу запустимо через три роки і вже тоді точно вийде.
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04.01.2021 19:06
+9
https://twitter.com/IntimateKnight Інтимний Лицар

А чи знали Ви, що російська вакцина Спутнік вводиться анально за допомогою півлітрової пляшки?
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04.01.2021 18:27
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Вже оно медсестрам https://www.cbsnews.com/amp/news/covid-vaccine-houston-hospital-500-dollars/ по 500 долярів заохочення пропонують аби вкололися. Пандемія така пандемія.
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05.01.2021 08:06 Ответить
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