Фармкомпания "Биолек" не подавала заявлений на регистрацию вакцин от COVID-19, - ГЭЦ
По состоянию на 4 января АО "Биолек" не подавала никаких заявлений на регистрацию вакцин от COVID-19.
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном экспортном центре (ГЭЦ) Минздрава со ссылкой на руководителя Михаила Бабенко, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 4 января 2021 года в ГЭЦ заявления на регистрацию любых вакцин против COVID-19 от компании "Биолек" не поступали", - ответили в ГЭЦ.
Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".
Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.
Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.
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ты под "Боярой"?!
Прошеніє ? Ходатайство ?
А то все юлять: «Заявлєніє нє подавала... »
Тут Пионтковский рассказал, особенно понравилось про мертвячука, поставившего себе укол пфайзера
подробно с 14:30мин.
https://www.youtube.com/watch?v=pwhc-b0MsdY&t=17s
https://web.archive.org/web/20201122230654/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date December 11, 2022
Тобто прогнозована дата закінчення випробування - 11 грудня 2022 (!!!) року.
Піддослідні свинки хоча б про щось здогадуються?
Рашка, Индия, Китай, пофиг, везде готовы урвать по дешёвке, нашим лохам зайдет)
Не зайдет, скажут извините, эксперимент не удался, можем подогнать другой фуфломицин)
Знай, що це не про живе !
А уже вовсю используют
Непорядок !