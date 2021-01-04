Фармкомпания "Биолек" не подавала заявлений на регистрацию вакцин от COVID-19, - ГЭЦ

По состоянию на 4 января АО "Биолек" не подавала никаких заявлений на регистрацию вакцин от COVID-19.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном экспортном центре (ГЭЦ) Минздрава со ссылкой на руководителя Михаила Бабенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 4 января 2021 года в ГЭЦ заявления на регистрацию любых вакцин против COVID-19 от компании "Биолек" не поступали", - ответили в ГЭЦ.

Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

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Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.