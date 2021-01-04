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Новости Коронавирус и карантин
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Фармкомпания "Биолек" не подавала заявлений на регистрацию вакцин от COVID-19, - ГЭЦ

Фармкомпания

По состоянию на 4 января АО "Биолек" не подавала никаких заявлений на регистрацию вакцин от COVID-19.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном экспортном центре (ГЭЦ) Минздрава со ссылкой на руководителя Михаила Бабенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 4 января 2021 года в ГЭЦ заявления на регистрацию любых вакцин против COVID-19 от компании "Биолек" не поступали", - ответили в ГЭЦ.

Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для закупки российской вакцины нет рациональных оснований, их конкуренты предлагают более дешевые и надежные продукты, - директор "Медзакупок Украины" Жумадилов

Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.

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вакцина (3815) карантин (16729) россия (96074) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
блин!.. облом!.. а уже очередь из ватников выстроилась что бы кольнуться "Спутником" в мозг..
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04.01.2021 13:02
+6
«СпутнічОк».
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04.01.2021 13:06
+6
Чєлобітную
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04.01.2021 13:10
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блин!.. облом!.. а уже очередь из ватников выстроилась что бы кольнуться "Спутником" в мозг..
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04.01.2021 13:02 Ответить
«СпутнічОк».
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04.01.2021 13:06 Ответить
фейк разгонял Медведчук и егоТВаналы..
ты под "Боярой"?!
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04.01.2021 14:15 Ответить
вижу, что тебя уже укололи в мозг вакцинкой..
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04.01.2021 15:32 Ответить
А шо подавала ?
Прошеніє ? Ходатайство ?
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04.01.2021 13:05 Ответить
Чєлобітную
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04.01.2021 13:10 Ответить
Ну.
А то все юлять: «Заявлєніє нє подавала... »
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04.01.2021 13:12 Ответить
Лаптям реєстрація і не потрібна.
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04.01.2021 13:05 Ответить
"Vatnik V"
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04.01.2021 13:11 Ответить
Все, что нужно знать об расиянской вакцине.
Тут Пионтковский рассказал, особенно понравилось про мертвячука, поставившего себе укол пфайзера
подробно с 14:30мин.
https://www.youtube.com/watch?v=pwhc-b0MsdY&t=17s
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04.01.2021 13:15 Ответить
А что, кто-то поверил лишнехромосомным? Ну-ну...
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04.01.2021 13:15 Ответить
Не такий страшний коронавірус, як кацапська вакцина.
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04.01.2021 13:15 Ответить
Чим накачують мільйони людей? Вакцина від Pfizer/BioNTech. Офіційний статус клінічних випробувань.
https://web.archive.org/web/20201122230654/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date December 11, 2022
Тобто прогнозована дата закінчення випробування - 11 грудня 2022 (!!!) року.
Піддослідні свинки хоча б про щось здогадуються?
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04.01.2021 13:15 Ответить
Пфайзер материал не продает, наших барыг просто колбасит в поисках шмурдяка для фуфломицина, чтобы наварится на лохах.
Рашка, Индия, Китай, пофиг, везде готовы урвать по дешёвке, нашим лохам зайдет)
Не зайдет, скажут извините, эксперимент не удался, можем подогнать другой фуфломицин)
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04.01.2021 13:17 Ответить
Шо кинут с барского плеча, то и наше.
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04.01.2021 13:31 Ответить
Чуеш про " Супутник - V " -
Знай, що це не про живе !
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04.01.2021 13:32 Ответить
Считаю всем любителям русского мира надо разрешить вколоть спутник 5 под видеокамеру 😁
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04.01.2021 13:53 Ответить
В ГЭЦ заявление на регистрацию "Новичек" - подавали ?

А уже вовсю используют
Непорядок !
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04.01.2021 13:58 Ответить
 
 