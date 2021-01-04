Фармкомпанія "Біолік" не подавала заяв на реєстрацію вакцин проти COVID-19, - ДЕЦ
Станом на 4 січня АТ "Біолік" не подавало жодних заяв на реєстрацію вакцин проти COVID-19.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Державному експортному центрі (ДЕЦ) МОЗ із посиланням на керівника Михайла Бабенка, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 4 січня 2021 року в ДЕЦ заяви на реєстрацію будь-яких вакцин проти COVID-19 від компанії "Біолік" не надходили", - відповіли в ДЕЦ.
Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".
Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.
Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.
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ты под "Боярой"?!
Прошеніє ? Ходатайство ?
А то все юлять: «Заявлєніє нє подавала... »
Тут Пионтковский рассказал, особенно понравилось про мертвячука, поставившего себе укол пфайзера
подробно с 14:30мин.
https://www.youtube.com/watch?v=pwhc-b0MsdY&t=17s
https://web.archive.org/web/20201122230654/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date December 11, 2022
Тобто прогнозована дата закінчення випробування - 11 грудня 2022 (!!!) року.
Піддослідні свинки хоча б про щось здогадуються?
Рашка, Индия, Китай, пофиг, везде готовы урвать по дешёвке, нашим лохам зайдет)
Не зайдет, скажут извините, эксперимент не удался, можем подогнать другой фуфломицин)
Знай, що це не про живе !
А уже вовсю используют
Непорядок !