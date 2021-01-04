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Новини Коронавірус і карантин
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Фармкомпанія "Біолік" не подавала заяв на реєстрацію вакцин проти COVID-19, - ДЕЦ

Фармкомпанія

Станом на 4 січня АТ "Біолік" не подавало жодних заяв на реєстрацію вакцин проти COVID-19.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Державному експортному центрі (ДЕЦ) МОЗ із посиланням на керівника Михайла Бабенка, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 4 січня 2021 року в ДЕЦ заяви на реєстрацію будь-яких вакцин проти COVID-19 від компанії "Біолік" не надходили", - відповіли в ДЕЦ.

Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".

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Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.

Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.

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вакцина (4419) карантин (18172) росія (65883) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
блин!.. облом!.. а уже очередь из ватников выстроилась что бы кольнуться "Спутником" в мозг..
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04.01.2021 13:02
+6
«СпутнічОк».
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04.01.2021 13:06
+6
Чєлобітную
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04.01.2021 13:10
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блин!.. облом!.. а уже очередь из ватников выстроилась что бы кольнуться "Спутником" в мозг..
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04.01.2021 13:02 Відповісти
«СпутнічОк».
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04.01.2021 13:06 Відповісти
фейк разгонял Медведчук и егоТВаналы..
ты под "Боярой"?!
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04.01.2021 14:15 Відповісти
вижу, что тебя уже укололи в мозг вакцинкой..
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04.01.2021 15:32 Відповісти
А шо подавала ?
Прошеніє ? Ходатайство ?
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04.01.2021 13:05 Відповісти
Чєлобітную
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04.01.2021 13:10 Відповісти
Ну.
А то все юлять: «Заявлєніє нє подавала... »
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04.01.2021 13:12 Відповісти
Лаптям реєстрація і не потрібна.
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04.01.2021 13:05 Відповісти
"Vatnik V"
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04.01.2021 13:11 Відповісти
Все, что нужно знать об расиянской вакцине.
Тут Пионтковский рассказал, особенно понравилось про мертвячука, поставившего себе укол пфайзера
подробно с 14:30мин.
https://www.youtube.com/watch?v=pwhc-b0MsdY&t=17s
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04.01.2021 13:15 Відповісти
А что, кто-то поверил лишнехромосомным? Ну-ну...
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04.01.2021 13:15 Відповісти
Не такий страшний коронавірус, як кацапська вакцина.
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04.01.2021 13:15 Відповісти
Чим накачують мільйони людей? Вакцина від Pfizer/BioNTech. Офіційний статус клінічних випробувань.
https://web.archive.org/web/20201122230654/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date December 11, 2022
Тобто прогнозована дата закінчення випробування - 11 грудня 2022 (!!!) року.
Піддослідні свинки хоча б про щось здогадуються?
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04.01.2021 13:15 Відповісти
Пфайзер материал не продает, наших барыг просто колбасит в поисках шмурдяка для фуфломицина, чтобы наварится на лохах.
Рашка, Индия, Китай, пофиг, везде готовы урвать по дешёвке, нашим лохам зайдет)
Не зайдет, скажут извините, эксперимент не удался, можем подогнать другой фуфломицин)
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04.01.2021 13:17 Відповісти
Шо кинут с барского плеча, то и наше.
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04.01.2021 13:31 Відповісти
Чуеш про " Супутник - V " -
Знай, що це не про живе !
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04.01.2021 13:32 Відповісти
Считаю всем любителям русского мира надо разрешить вколоть спутник 5 под видеокамеру 😁
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04.01.2021 13:53 Відповісти
В ГЭЦ заявление на регистрацию "Новичек" - подавали ?

А уже вовсю используют
Непорядок !
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04.01.2021 13:58 Відповісти
 
 