Фармкомпанія "Біолік" не подавала заяв на реєстрацію вакцин проти COVID-19, - ДЕЦ

Станом на 4 січня АТ "Біолік" не подавало жодних заяв на реєстрацію вакцин проти COVID-19.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Державному експортному центрі (ДЕЦ) МОЗ із посиланням на керівника Михайла Бабенка, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 4 січня 2021 року в ДЕЦ заяви на реєстрацію будь-яких вакцин проти COVID-19 від компанії "Біолік" не надходили", - відповіли в ДЕЦ.

Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".

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Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.

Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.