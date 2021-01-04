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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні створять реєстр вакцинованих проти COVID-19, - ОП

В Україні створять реєстр вакцинованих проти COVID-19, - ОП

Президент України Володимир Зеленський 4 січня поставив завдання прискорити створення реєстру вакцинованих осіб.

Про це, серед іншого, йшлося на традиційній селекторній нараді, що відбулася під головуванням глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Також повідомляється, що "держава продовжує переговори щодо поставок в Україну вакцин проти COVID-19 із декількома іноземними компаніями".

Нагадаємо, 30 грудня Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

Читайте також: Україні повернуть гроші, якщо COVID-вакцина Sinovac не пройде клінічні випробування, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (24253) карантин (18172) Офіс Президента (2032) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Истерички, вы же вчера с кацапов ржали, а вам говорили, шо нас ждет то же самое. Бегом ширяться, стадо!
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04.01.2021 18:36
+10
Знайшли таки спосіб як через "смертельну пандемію" змусити людішек вакцини колоти..... Бо корю лякали і грипом, а вони не бояться не хочуть колотися. Може тут вже вийде на всі 100%, а якщо не вийде цей раз, то ще одну заразу запустимо через три роки і вже тоді точно вийде.
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04.01.2021 19:06
+9
https://twitter.com/IntimateKnight Інтимний Лицар

А чи знали Ви, що російська вакцина Спутнік вводиться анально за допомогою півлітрової пляшки?
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04.01.2021 18:27
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Вже оно медсестрам https://www.cbsnews.com/amp/news/covid-vaccine-houston-hospital-500-dollars/ по 500 долярів заохочення пропонують аби вкололися. Пандемія така пандемія.
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05.01.2021 08:06 Відповісти
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