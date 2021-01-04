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В Україні створять реєстр вакцинованих проти COVID-19, - ОП
Президент України Володимир Зеленський 4 січня поставив завдання прискорити створення реєстру вакцинованих осіб.
Про це, серед іншого, йшлося на традиційній селекторній нараді, що відбулася під головуванням глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Також повідомляється, що "держава продовжує переговори щодо поставок в Україну вакцин проти COVID-19 із декількома іноземними компаніями".
Нагадаємо, 30 грудня Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.
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Eck Ruvyshraj
показати весь коментар05.01.2021 08:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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А чи знали Ви, що російська вакцина Спутнік вводиться анально за допомогою півлітрової пляшки?