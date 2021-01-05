Ужесточаем карантин в январе, чтобы не вводить локдаун в апреле-мае, - Степанов
Январский локдаун необходим, чтобы избежать ужесточения карантина весной и пройти пиковый рост заболеваемости гриппом и коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Карантинные ограничения будут действовать на территории Украины 16 дней. Это тот срок, который необходим нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Это та мера, которая необходима для нашей страны с точки зрения противоэпидемических мер. Нам это нужно, чтобы мы потом не вводили никакие локдауны, чтобы мы спокойно прошли этот пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы мы уже до весны, апреля-мая, не вводили локдауны, спокойно прошли эту волну распространения COVID-19 и чтобы выдержала наша медицинская система", - объяснил глава Минздрава.
Степанов также призвал тех, кто распространяет фейки, не сеять панику среди населения.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.
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а как же спички, лампочки и батарейки с гандонами продавать не будут?
- Странный ты какой-то...
И только после некоторой паузы добавляли:
- Дурак, наверное?
Предположительный диалог:
- Срочно вводите ограничения, карантин и локдауны
- Но ведь у нас нет больных и вообще люди уже что то подозревают
- Всё равно вводите, вот вам новая указка - запретить продавать туалетную бумагу и лампочки, а так же комендантский час и срочно составить список кто вакцинирован и кто не хочет!
- Хорошо, введем
- Прекрасно, как выполните, получите очередной транш кредита.
Пока в Австрии один известный зАмок не получит Томагавком, вся эта муйня не закончится.
Эпидемии непредсказуемы даже на неделю вперёд.
Давайте перенесем на июль!
Хоть рыбалка, шашлыки...