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Новости Коронавирус и карантин
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Ужесточаем карантин в январе, чтобы не вводить локдаун в апреле-мае, - Степанов

Ужесточаем карантин в январе, чтобы не вводить локдаун в апреле-мае, - Степанов

Январский локдаун необходим, чтобы избежать ужесточения карантина весной и пройти пиковый рост заболеваемости гриппом и коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Карантинные ограничения будут действовать на территории Украины 16 дней. Это тот срок, который необходим нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Это та мера, которая необходима для нашей страны с точки зрения противоэпидемических мер. Нам это нужно, чтобы мы потом не вводили никакие локдауны, чтобы мы спокойно прошли этот пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы мы уже до весны, апреля-мая, не вводили локдауны, спокойно прошли эту волну распространения COVID-19 и чтобы выдержала наша медицинская система", - объяснил глава Минздрава.

Степанов также призвал тех, кто распространяет фейки, не сеять панику среди населения.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

Также читайте: Степанов назвал список товаров, которыми можно будет торговать во время январского локдауна

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+13
Локдаун для зелених наступить відразу після інавгурації Байдена.
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05.01.2021 10:58
+13
Всі Йулені ідіоти - зебіли, бо проголосували за буратінку Бєні, бо Йуля - мальвінка того ж Бєні.
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05.01.2021 11:07
+10
в Израиле 15 процентов уже привилось, 1,5 млн. человек. Степанов ты дурак? Увольте его, то что он несёт никуда не лезет. в медецине его знания заканчиваются на берегите себя
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05.01.2021 10:57
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В апреле-мае,вас уже не будет,не беспокойтесь.
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05.01.2021 10:57 Ответить
Локдаун для зелених наступить відразу після інавгурації Байдена.
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05.01.2021 10:58 Ответить
Населення України не має запасів грошей для того щоб пережити ще один карантин-локдаун, всі запаси вичерпані на свята, тому ні про який карантин-локдаун не може бути навіть мови, навпаки потрібно скорочувати кількість вихідних, робити всі дні робочими, переводити працівників на гнучкий графік з плаваючими вихідними серед повністю робочого тижня. Україна має заробляти гроші а не сидіти вдома! Карантинні заходи вже вірус зупинити не можуть.
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05.01.2021 11:48 Ответить
Нікуди вони не зникнуть. 73% ідійотів їх підтримують.
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05.01.2021 11:00 Ответить
А скільки ідіотів підтримують бабу Юлю?
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05.01.2021 11:04 Ответить
Всі Йулені ідіоти - зебіли, бо проголосували за буратінку Бєні, бо Йуля - мальвінка того ж Бєні.
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05.01.2021 11:07 Ответить
Соєвих ідіотів я не запитував, с запитував адепта баби Юлі - "5копійок".
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05.01.2021 11:08 Ответить
Шкода, що Дід Фрост тобі не поклав під ялинку трішечки мозгів.
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05.01.2021 11:27 Ответить
Некуда там мозги вставлять. Там спрессованный бенин кал плотно уложен. Оставь его, это ядерный электорат Голобородько.
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05.01.2021 11:34 Ответить
Вы уверены в этом ? Ротшильдовские шестёрки очень живучи. Их метлой в дверь - а они в окно.
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05.01.2021 11:38 Ответить
в Израиле 15 процентов уже привилось, 1,5 млн. человек. Степанов ты дурак? Увольте его, то что он несёт никуда не лезет. в медецине его знания заканчиваются на берегите себя
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05.01.2021 10:57 Ответить
Ніпонял. В січні буде лох-даун, чи ні?
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05.01.2021 10:58 Ответить
по сути не будет, как были полные троллейбусы и метро, по 100 человек ничего не изменится.
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05.01.2021 11:01 Ответить
Мене цікавлять продуктові ринки, бо я там купую контрабас. Сигарети.
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05.01.2021 11:04 Ответить
Якщо рюкзаковим "кришованi", то не турбуйся!
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05.01.2021 11:08 Ответить
напиши хто не купуе. по 50 гривен пачка, пусть они сами курят.
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05.01.2021 12:14 Ответить
Степанов также призвал тех, кто распространяет фейки, не сеять панику среди населения.

а как же спички, лампочки и батарейки с гандонами продавать не будут?
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05.01.2021 11:00 Ответить
нужен опрос, какого цвета гандоны можно продавать
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05.01.2021 11:02 Ответить
Щодо лампочок. Вони у мене куплені ще в 2008 році і досі світять. Економки.
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05.01.2021 11:02 Ответить
та ну, не може лампочка 13 років прожить
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05.01.2021 11:05 Ответить
У мене може. Їй потрібно розгорітись 1 хвилину, а потім можна і вимкнути, але про це мало хто знає.
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05.01.2021 11:08 Ответить
Це при Йулі? Дааааа.... при Йулі все в сто раз лучче було! )))))))))))))))))))))))))))
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05.01.2021 11:35 Ответить
Он если сказал такое, то в первую очередь должен заткнуться сам))
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05.01.2021 11:04 Ответить
Вот только гандонов не трогайте, особенно степанова!!!
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05.01.2021 11:04 Ответить
Давно-давно в студенческие годы мы шутили так. Чтобы сразу не обидеть человека, ему говорили:
- Странный ты какой-то...
И только после некоторой паузы добавляли:
- Дурак, наверное?
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05.01.2021 12:23 Ответить
Как бы сказал 1 чел из Крыма, лидер группы: - Стебанов, иди ты на Путина(3 раза повторить)
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05.01.2021 11:00 Ответить
А если я увижу что кто-то продает лампочки, батарейки и туалетного утенка, то куда стучать и жаловаться, огласите номера гарячих линий!!!
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05.01.2021 11:03 Ответить
На 1551. Там все равно отвечают отписками...))
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05.01.2021 11:05 Ответить
Лампочки продають і в СІЛЬПІ.
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05.01.2021 11:05 Ответить
але відповідно до постанови КМУ вони мають прибрати ці товари зі своїх полиць, хоча логіки я в цьому не бачу от слова совсєм, кому заважає туалєтне каченя?
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05.01.2021 11:10 Ответить
расскажитє всьо падробна туалєтнаму утьонку...
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05.01.2021 11:06 Ответить
Прямо в зеленую ОПу!
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05.01.2021 11:06 Ответить
Надо разрешить гражданский арест, как в США. Т.е. рядовые граждане должны иметь право пресечь преступление. Бабушка и дедушка должны иметь право убить нахрен любого "спекулянта проклятого", а также всех "нарррркоманов" и "пррраституток"
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05.01.2021 11:38 Ответить
И признать юридически правомочным суд Динча! )))
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05.01.2021 12:12 Ответить
Призываю законодательно ввести инквизицию, ведьмы без намордников стали появлятся)
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05.01.2021 13:12 Ответить
Я за своей слежу! Под руку вожу и в маске обязательно!
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05.01.2021 13:20 Ответить
Или в ноябре-декабре. Какая разница?
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05.01.2021 11:04 Ответить
То есть, продлевать работу метро и фуникулера 31го декабря, создавать все условия для массового скопления людей не так опасно как если мне продадут трусы???
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05.01.2021 11:07 Ответить
Боже какой маразм, рисуют показатели в 4500 больных и вводят карантин. Я начинаю любить порошенко , януковича. Да они ангелы просто.
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05.01.2021 11:11 Ответить
Прям как в России, если мы не будем насиловать наших женщин, это будут делать солдаты НАТО.
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05.01.2021 11:18 Ответить
Дебил-ужесточитель, прийди в себя ))
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05.01.2021 11:20 Ответить
Білл Гейтс дав 100 млн баксів на лапу в ОПУ і сказав - Треба лохдаун! Зеленомор відповів Єсть!
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05.01.2021 11:25 Ответить
Может? Ибо не нахожу обьяснения...
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05.01.2021 12:29 Ответить
Прекрасно, когда у страны нет своего суверенитета, она полностью управляема из-за границы, вместе с дебильными распоряжениями, которые копируются по указке кураторов.
Предположительный диалог:
- Срочно вводите ограничения, карантин и локдауны
- Но ведь у нас нет больных и вообще люди уже что то подозревают
- Всё равно вводите, вот вам новая указка - запретить продавать туалетную бумагу и лампочки, а так же комендантский час и срочно составить список кто вакцинирован и кто не хочет!
- Хорошо, введем
- Прекрасно, как выполните, получите очередной транш кредита.
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05.01.2021 11:25 Ответить
Именно так.
Пока в Австрии один известный зАмок не получит Томагавком, вся эта муйня не закончится.
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05.01.2021 11:37 Ответить
Придурок, ты никого больше не обманешь.
Эпидемии непредсказуемы даже на неделю вперёд.
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05.01.2021 11:36 Ответить
Отлично! А в июне открываем курортный сезон и понеслась по новой.
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05.01.2021 11:45 Ответить
Коронавирус уже вчерашний день. Локдаун объявят тогда, когда Майдан будет неизбежным.
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05.01.2021 11:54 Ответить
Боюсь, штрафами в таком случае уже никого не напугаешь!
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05.01.2021 13:21 Ответить
"Вводим локдаун в январе, потому, что весь год УИ ПИНАЛИ!"
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05.01.2021 12:03 Ответить
краще хай би ваш каранти припав на маскальські 8 марта та 1 і 9 мая ніж на Різдвяні свята та День соборності України 22 січня
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05.01.2021 12:21 Ответить
Вакцину везите, дебилоиды. И тогда не будет локдаунов. Одни дауны останутся: во власти и их избиратели.
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05.01.2021 12:24 Ответить
Это из принципа: "Ремонтируем дороги, что бы уменьшить заболеваемость"?
Давайте перенесем на июль!
Хоть рыбалка, шашлыки...
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05.01.2021 12:32 Ответить
Посилюємо карантин у січні, щоб не запроваджувати локдаун у квітні-травні, - Степанов - Цензор.НЕТ 3842
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05.01.2021 15:38 Ответить
 
 