Ужесточаем карантин в январе, чтобы не вводить локдаун в апреле-мае, - Степанов

Январский локдаун необходим, чтобы избежать ужесточения карантина весной и пройти пиковый рост заболеваемости гриппом и коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Карантинные ограничения будут действовать на территории Украины 16 дней. Это тот срок, который необходим нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Это та мера, которая необходима для нашей страны с точки зрения противоэпидемических мер. Нам это нужно, чтобы мы потом не вводили никакие локдауны, чтобы мы спокойно прошли этот пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы мы уже до весны, апреля-мая, не вводили локдауны, спокойно прошли эту волну распространения COVID-19 и чтобы выдержала наша медицинская система", - объяснил глава Минздрава.

Степанов также призвал тех, кто распространяет фейки, не сеять панику среди населения.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

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