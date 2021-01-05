Посилюємо карантин у січні, щоб не запроваджувати локдаун у квітні-травні, - Степанов

Січневий локдаун необхідний, щоб уникнути посилення карантину навесні і пройти пікове зростання захворюваності на грип і коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Карантинні обмеження діятимуть на території України 16 днів. Це той термін, який необхідний нам, щоб повністю збити хвилю поширення COVID-19. Це той захід, який необхідний для нашої країни з точки зору протиепідемічних заходів. Нам це потрібно, щоб ми потім не запроваджували жодні локдауни, щоб ми спокійно пройшли це пікове зростання захворюваності на грип, щоб ми вже до весни, квітня-травня, не запроваджували локдауни, спокійно пройшли цю хвилю поширення COVID-19 і щоб витримала наша медична система", - пояснив глава МОЗ.

Степанов також закликав тих, хто поширює фейки, не сіяти паніку серед населення.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме до 24 січня (включно) 2021 року.

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