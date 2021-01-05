Посилюємо карантин у січні, щоб не запроваджувати локдаун у квітні-травні, - Степанов
Січневий локдаун необхідний, щоб уникнути посилення карантину навесні і пройти пікове зростання захворюваності на грип і коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Карантинні обмеження діятимуть на території України 16 днів. Це той термін, який необхідний нам, щоб повністю збити хвилю поширення COVID-19. Це той захід, який необхідний для нашої країни з точки зору протиепідемічних заходів. Нам це потрібно, щоб ми потім не запроваджували жодні локдауни, щоб ми спокійно пройшли це пікове зростання захворюваності на грип, щоб ми вже до весни, квітня-травня, не запроваджували локдауни, спокійно пройшли цю хвилю поширення COVID-19 і щоб витримала наша медична система", - пояснив глава МОЗ.
Степанов також закликав тих, хто поширює фейки, не сіяти паніку серед населення.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме до 24 січня (включно) 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
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а как же спички, лампочки и батарейки с гандонами продавать не будут?
- Странный ты какой-то...
И только после некоторой паузы добавляли:
- Дурак, наверное?
Предположительный диалог:
- Срочно вводите ограничения, карантин и локдауны
- Но ведь у нас нет больных и вообще люди уже что то подозревают
- Всё равно вводите, вот вам новая указка - запретить продавать туалетную бумагу и лампочки, а так же комендантский час и срочно составить список кто вакцинирован и кто не хочет!
- Хорошо, введем
- Прекрасно, как выполните, получите очередной транш кредита.
Пока в Австрии один известный зАмок не получит Томагавком, вся эта муйня не закончится.
Эпидемии непредсказуемы даже на неделю вперёд.
Давайте перенесем на июль!
Хоть рыбалка, шашлыки...