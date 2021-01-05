УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7155 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
12 069 57

Посилюємо карантин у січні, щоб не запроваджувати локдаун у квітні-травні, - Степанов

Посилюємо карантин у січні, щоб не запроваджувати локдаун у квітні-травні, - Степанов

Січневий локдаун необхідний, щоб уникнути посилення карантину навесні і пройти пікове зростання захворюваності на грип і коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Карантинні обмеження діятимуть на території України 16 днів. Це той термін, який необхідний нам, щоб повністю збити хвилю поширення COVID-19. Це той захід, який необхідний для нашої країни з точки зору протиепідемічних заходів. Нам це потрібно, щоб ми потім не запроваджували жодні локдауни, щоб ми спокійно пройшли це пікове зростання захворюваності на грип, щоб ми вже до весни, квітня-травня, не запроваджували локдауни, спокійно пройшли цю хвилю поширення COVID-19 і щоб витримала наша медична система", - пояснив глава МОЗ.

Степанов також закликав тих, хто поширює фейки, не сіяти паніку серед населення.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме до 24 січня (включно) 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов назвав список товарів, якими можна буде торгувати під час січневого локдауну

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Локдаун для зелених наступить відразу після інавгурації Байдена.
показати весь коментар
05.01.2021 10:58
+13
Всі Йулені ідіоти - зебіли, бо проголосували за буратінку Бєні, бо Йуля - мальвінка того ж Бєні.
показати весь коментар
05.01.2021 11:07
+10
в Израиле 15 процентов уже привилось, 1,5 млн. человек. Степанов ты дурак? Увольте его, то что он несёт никуда не лезет. в медецине его знания заканчиваются на берегите себя
показати весь коментар
05.01.2021 10:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В апреле-мае,вас уже не будет,не беспокойтесь.
показати весь коментар
05.01.2021 10:57 Відповісти
Локдаун для зелених наступить відразу після інавгурації Байдена.
показати весь коментар
05.01.2021 10:58 Відповісти
Населення України не має запасів грошей для того щоб пережити ще один карантин-локдаун, всі запаси вичерпані на свята, тому ні про який карантин-локдаун не може бути навіть мови, навпаки потрібно скорочувати кількість вихідних, робити всі дні робочими, переводити працівників на гнучкий графік з плаваючими вихідними серед повністю робочого тижня. Україна має заробляти гроші а не сидіти вдома! Карантинні заходи вже вірус зупинити не можуть.
показати весь коментар
05.01.2021 11:48 Відповісти
Нікуди вони не зникнуть. 73% ідійотів їх підтримують.
показати весь коментар
05.01.2021 11:00 Відповісти
А скільки ідіотів підтримують бабу Юлю?
показати весь коментар
05.01.2021 11:04 Відповісти
Всі Йулені ідіоти - зебіли, бо проголосували за буратінку Бєні, бо Йуля - мальвінка того ж Бєні.
показати весь коментар
05.01.2021 11:07 Відповісти
Соєвих ідіотів я не запитував, с запитував адепта баби Юлі - "5копійок".
показати весь коментар
05.01.2021 11:08 Відповісти
Шкода, що Дід Фрост тобі не поклав під ялинку трішечки мозгів.
показати весь коментар
05.01.2021 11:27 Відповісти
Некуда там мозги вставлять. Там спрессованный бенин кал плотно уложен. Оставь его, это ядерный электорат Голобородько.
показати весь коментар
05.01.2021 11:34 Відповісти
Вы уверены в этом ? Ротшильдовские шестёрки очень живучи. Их метлой в дверь - а они в окно.
показати весь коментар
05.01.2021 11:38 Відповісти
в Израиле 15 процентов уже привилось, 1,5 млн. человек. Степанов ты дурак? Увольте его, то что он несёт никуда не лезет. в медецине его знания заканчиваются на берегите себя
показати весь коментар
05.01.2021 10:57 Відповісти
Ніпонял. В січні буде лох-даун, чи ні?
показати весь коментар
05.01.2021 10:58 Відповісти
по сути не будет, как были полные троллейбусы и метро, по 100 человек ничего не изменится.
показати весь коментар
05.01.2021 11:01 Відповісти
Мене цікавлять продуктові ринки, бо я там купую контрабас. Сигарети.
показати весь коментар
05.01.2021 11:04 Відповісти
Якщо рюкзаковим "кришованi", то не турбуйся!
показати весь коментар
05.01.2021 11:08 Відповісти
напиши хто не купуе. по 50 гривен пачка, пусть они сами курят.
показати весь коментар
05.01.2021 12:14 Відповісти
Степанов также призвал тех, кто распространяет фейки, не сеять панику среди населения.

а как же спички, лампочки и батарейки с гандонами продавать не будут?
показати весь коментар
05.01.2021 11:00 Відповісти
нужен опрос, какого цвета гандоны можно продавать
показати весь коментар
05.01.2021 11:02 Відповісти
Щодо лампочок. Вони у мене куплені ще в 2008 році і досі світять. Економки.
показати весь коментар
05.01.2021 11:02 Відповісти
та ну, не може лампочка 13 років прожить
показати весь коментар
05.01.2021 11:05 Відповісти
У мене може. Їй потрібно розгорітись 1 хвилину, а потім можна і вимкнути, але про це мало хто знає.
показати весь коментар
05.01.2021 11:08 Відповісти
Це при Йулі? Дааааа.... при Йулі все в сто раз лучче було! )))))))))))))))))))))))))))
показати весь коментар
05.01.2021 11:35 Відповісти
Он если сказал такое, то в первую очередь должен заткнуться сам))
показати весь коментар
05.01.2021 11:04 Відповісти
Вот только гандонов не трогайте, особенно степанова!!!
показати весь коментар
05.01.2021 11:04 Відповісти
Давно-давно в студенческие годы мы шутили так. Чтобы сразу не обидеть человека, ему говорили:
- Странный ты какой-то...
И только после некоторой паузы добавляли:
- Дурак, наверное?
показати весь коментар
05.01.2021 12:23 Відповісти
Как бы сказал 1 чел из Крыма, лидер группы: - Стебанов, иди ты на Путина(3 раза повторить)
показати весь коментар
05.01.2021 11:00 Відповісти
А если я увижу что кто-то продает лампочки, батарейки и туалетного утенка, то куда стучать и жаловаться, огласите номера гарячих линий!!!
показати весь коментар
05.01.2021 11:03 Відповісти
На 1551. Там все равно отвечают отписками...))
показати весь коментар
05.01.2021 11:05 Відповісти
Лампочки продають і в СІЛЬПІ.
показати весь коментар
05.01.2021 11:05 Відповісти
але відповідно до постанови КМУ вони мають прибрати ці товари зі своїх полиць, хоча логіки я в цьому не бачу от слова совсєм, кому заважає туалєтне каченя?
показати весь коментар
05.01.2021 11:10 Відповісти
расскажитє всьо падробна туалєтнаму утьонку...
показати весь коментар
05.01.2021 11:06 Відповісти
Прямо в зеленую ОПу!
показати весь коментар
05.01.2021 11:06 Відповісти
Надо разрешить гражданский арест, как в США. Т.е. рядовые граждане должны иметь право пресечь преступление. Бабушка и дедушка должны иметь право убить нахрен любого "спекулянта проклятого", а также всех "нарррркоманов" и "пррраституток"
показати весь коментар
05.01.2021 11:38 Відповісти
И признать юридически правомочным суд Динча! )))
показати весь коментар
05.01.2021 12:12 Відповісти
Призываю законодательно ввести инквизицию, ведьмы без намордников стали появлятся)
показати весь коментар
05.01.2021 13:12 Відповісти
Я за своей слежу! Под руку вожу и в маске обязательно!
показати весь коментар
05.01.2021 13:20 Відповісти
Или в ноябре-декабре. Какая разница?
показати весь коментар
05.01.2021 11:04 Відповісти
То есть, продлевать работу метро и фуникулера 31го декабря, создавать все условия для массового скопления людей не так опасно как если мне продадут трусы???
показати весь коментар
05.01.2021 11:07 Відповісти
Боже какой маразм, рисуют показатели в 4500 больных и вводят карантин. Я начинаю любить порошенко , януковича. Да они ангелы просто.
показати весь коментар
05.01.2021 11:11 Відповісти
Прям как в России, если мы не будем насиловать наших женщин, это будут делать солдаты НАТО.
показати весь коментар
05.01.2021 11:18 Відповісти
Дебил-ужесточитель, прийди в себя ))
показати весь коментар
05.01.2021 11:20 Відповісти
Білл Гейтс дав 100 млн баксів на лапу в ОПУ і сказав - Треба лохдаун! Зеленомор відповів Єсть!
показати весь коментар
05.01.2021 11:25 Відповісти
Может? Ибо не нахожу обьяснения...
показати весь коментар
05.01.2021 12:29 Відповісти
Прекрасно, когда у страны нет своего суверенитета, она полностью управляема из-за границы, вместе с дебильными распоряжениями, которые копируются по указке кураторов.
Предположительный диалог:
- Срочно вводите ограничения, карантин и локдауны
- Но ведь у нас нет больных и вообще люди уже что то подозревают
- Всё равно вводите, вот вам новая указка - запретить продавать туалетную бумагу и лампочки, а так же комендантский час и срочно составить список кто вакцинирован и кто не хочет!
- Хорошо, введем
- Прекрасно, как выполните, получите очередной транш кредита.
показати весь коментар
05.01.2021 11:25 Відповісти
Именно так.
Пока в Австрии один известный зАмок не получит Томагавком, вся эта муйня не закончится.
показати весь коментар
05.01.2021 11:37 Відповісти
Придурок, ты никого больше не обманешь.
Эпидемии непредсказуемы даже на неделю вперёд.
показати весь коментар
05.01.2021 11:36 Відповісти
Отлично! А в июне открываем курортный сезон и понеслась по новой.
показати весь коментар
05.01.2021 11:45 Відповісти
Коронавирус уже вчерашний день. Локдаун объявят тогда, когда Майдан будет неизбежным.
показати весь коментар
05.01.2021 11:54 Відповісти
Боюсь, штрафами в таком случае уже никого не напугаешь!
показати весь коментар
05.01.2021 13:21 Відповісти
"Вводим локдаун в январе, потому, что весь год УИ ПИНАЛИ!"
показати весь коментар
05.01.2021 12:03 Відповісти
краще хай би ваш каранти припав на маскальські 8 марта та 1 і 9 мая ніж на Різдвяні свята та День соборності України 22 січня
показати весь коментар
05.01.2021 12:21 Відповісти
Вакцину везите, дебилоиды. И тогда не будет локдаунов. Одни дауны останутся: во власти и их избиратели.
показати весь коментар
05.01.2021 12:24 Відповісти
Это из принципа: "Ремонтируем дороги, что бы уменьшить заболеваемость"?
Давайте перенесем на июль!
Хоть рыбалка, шашлыки...
показати весь коментар
05.01.2021 12:32 Відповісти
Посилюємо карантин у січні, щоб не запроваджувати локдаун у квітні-травні, - Степанов - Цензор.НЕТ 3842
показати весь коментар
05.01.2021 15:38 Відповісти
 
 