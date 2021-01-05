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Новости Агрессия России против Украины
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США разместили в Румынии ударные беспилотники MQ-9

США разместили в Румынии ударные беспилотники MQ-9

США разместили на авиабазе Кымпия-Турзий в Румынии самолеты MQ-9 Reaper и около 90 летчиков.

Об этом сообщает Служба распространения визуальной информации министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

США усиливают военное присутствие в Румынии для проведения разведывательных и наблюдательных миссий в поддержку операций НАТО.

Также ударные беспилотники MQ-9 будут поддерживать концепцию "Гибкого боевого применения" (Agile Combat Employment), обеспечивать свободу маневрирования и интегрироваться с объединенными и коалиционными силами в регионе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия самоутверждается, используя военную мощь против Украины, - Столтенберг

В ВВС США также сообщили, что MQ-9 могут участвовать в учениях, обеспечивающих взаимодействие с союзными странами и странами-партнерами.

НАТО выполняет миссию воздушного патрулирования над Эстонией, Латвией и Литвой с 2004 года, когда эти балтийские страны присоединились к Альянсу. Подобную миссию Альянс осуществляет также в регионе Западных Балкан в интересах стран, которые не имеют собственных боевых самолетов - Албании, Словении и Черногории. Также самолеты Альянса в 2020 году оказывали помощь в контроле воздушного пространства Румынии, Болгарии и Исландии.

Также на Цензор.НЕТ: Истребители ВВС стран НАТО в этом году перехватили сотни российских военных самолетов

Автор: 

авиация (2842) НАТО (10054) Румыния (1114) США (27090)


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Топ комментарии
+39
Отличная новость! В Очакове еще надо!
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05.01.2021 14:45
+27
десь у кремлі заплакало *****
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05.01.2021 14:44
+20
У мене є земельний пай під Києвом, а поруч паї таких же бандерівців - для хорошого діла не жалко.
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05.01.2021 15:01
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Правила форума Совет форумчан
десь у кремлі заплакало *****
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05.01.2021 14:44 Ответить
Отличная новость! В Очакове еще надо!
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05.01.2021 14:45 Ответить
Очаков це взагалі безглуздя, вивести ВМСУ з під захисту одеських ЗРК ППО в поле в Очаков, де їх розстріляють російські ракети та авіація!
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05.01.2021 14:46 Ответить
Кропивницький. Якщо там щось залишилось від Канатова.
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05.01.2021 14:52 Ответить
Чому Канатове??
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05.01.2021 15:03 Ответить
Центр. Важкодоступність через відсутність б/я транспортного сполучення/комунікацій/людей.
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05.01.2021 15:28 Ответить
Був недавно,не на самому аеродромі, а їздив в Веселівку, там збоку база *********** була. а ще є цивільний аеропорт і Федирівка здається.
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05.01.2021 15:34 Ответить
👍
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05.01.2021 15:40 Ответить
А вы не предполагаете, что военная база, слишком лакомый объект для нанесения ядерного удара?
Возле Очакова им проще будет, и море там мелкое для активных действий подводных сил противника.
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06.01.2021 14:50 Ответить
не при этой власти воров и корупционеров
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05.01.2021 18:40 Ответить
США готуються до нападу путіна, а чи готується український Генштаб до масштабної війни? Таке враження що Хомчак повністю бездіяльний і нічого не робить! ЗСУ не збільшується, не реформується, не переозброюється, не отримує перевагу на полі бою над російською терористичною армією!
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05.01.2021 14:45 Ответить
А в Украине, такие красоты вокруг взлётно-посадочных полос. Узин и Полтава, Конотоп и Прилуки. Посетили бы, и остались. И вам хорошо и нам приятно.

То ль дело Украина! Что за край!
Валятся сами в рот галушки,
Вином - хоть пару поддавай,
А молодицы-молодушки!
Ей-ей, не жаль отдать души
За взгляд красотки чернобривой......
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05.01.2021 14:47 Ответить
Нежин надо добавить.
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05.01.2021 17:27 Ответить
Узин - всьо ! Навіть взлітну смугу розібрали...
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05.01.2021 19:57 Ответить
Єсть Біла Церква : Фурси - Гайок .
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05.01.2021 19:58 Ответить
Трошки не долетіли до України.
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05.01.2021 14:47 Ответить
Раиссю не победить! У самого Шойгу есть С-300, С-400, С-500 и даже 600-й, но это скорее всего Мерседес. Эти системы хоть бесполезные и легко уничтожаемые, но их дох... много-много. Турецкие дроны куда проще американских и то разбой и издевательство в Карабахе натворили. Так что затяните потуже пояса граждане великой и вечно с коленвстающей страны.
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05.01.2021 14:54 Ответить
Предлагаю в Узин,на старую авиабазу. И Киев рядом,и Одесса недалеко
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05.01.2021 14:55 Ответить
У мене є земельний пай під Києвом, а поруч паї таких же бандерівців - для хорошого діла не жалко.
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05.01.2021 15:01 Ответить
дарагой вы мой!...ах, если б была такая возможность...хоть минимальная.. для размещения этой прелести у нас (да и у Вас)) не поссоримся!)))...да Боже ж мой...знаю таких которые свои огороды ухоженные бетонками залили б и нужники любимые укатали б ...(а это всего 200 км от бамбаца) а природа ж до чего там гарная...а хрень всякая (сам не рыбак))) у чистых речечках с песчаными бережками... сама на сковородку прыгает )))) и олейной пахучей шкварчит...
(аж жрать захотелось!)))
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05.01.2021 15:30 Ответить
В Очакове нужно, и в Бердянске
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05.01.2021 14:57 Ответить
не при этой власти, на западе нет доверия к ворам и корупционерам.
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05.01.2021 18:44 Ответить
Мокшанские болота хлюпают и воют
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05.01.2021 15:02 Ответить
Да, это прямое подкрепление требования Кишинёва, о выводе кацапских "миротворцев" с территории Левобережья Днестра.
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06.01.2021 14:54 Ответить
не переймайтеся, ця птаха легко та швидко долетить, якщо знадобиться, до України. Зато у Румунії їх прикривають комплекси ППО "Петріот"..

MQ-9 Reaper (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 / https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 ˈ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 r https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 iː https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 p https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 ə https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 / , с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.  - «жнец, жатка»; намёк на выражение Grim Reaper - «мрачный жнец», то есть смерть) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 разведывательно -ударный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА , разработанный компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_Aeronautical_Systems General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics General Dynamics ) для использования в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВВС США , ВМС США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Британских ВВС . Первый полёт состоялся 2 февраля 2001 года.
Создан на основе https://ru.wikipedia.org/wiki/MQ-1_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%80 MQ-1 Predator , поэтому иногда называется Predator B. Оснащён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C турбовинтовым двигателем , позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 м. Максимальная продолжительность полёта БПЛА MQ-9 Reaper равна 24 часам.(с)
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05.01.2021 15:07 Ответить
і з озброєнням там все ок:
Вооружение
Имеет шесть точек подвески:2 внутренние по 680 кг2 посередине крыла по 230-270 кг2 консольные по 68-91 кг
Может нести:До 4 ракет «воздух - земля» https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM-114_Hellfire AGM-114 «Хеллфайр» ; до 8-и в модификации MQ-9Ahttps://ru.wikipedia.org/wiki/MQ-9_Reaper#cite_note-26 [26] .Или 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы https://ru.wikipedia.org/wiki/Mark_82 Mark 82 c лазерным наведением (https://ru.wikipedia.org/wiki/GBU-12_Paveway_II GBU-12 Paveway II )Или бомбы Mark 82 с GPS-наведением (GBU-38 https://ru.wikipedia.org/wiki/JDAM JDAM ).
Проходят испытания использования ракет «воздух-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinger AIM-92 Stinger .(с)
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05.01.2021 15:08 Ответить
Пропоную кілька майданчиків в Сумській області.
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05.01.2021 15:17 Ответить
это русне напользу.
К стати для освежения памяти кацапни. В 41 году крым взяли не немцы из вермахта и румыны итальянцы и частично испанцы. Немцев было очень мало и они не имели ни одного танка.
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05.01.2021 15:19 Ответить
Ты путаешь с Одессой. Одессу, Николаев брали румыны.
Крым брали немцы, а именно войска группы армий "Юг" под командованием фельдмаршала Федор фон Бок, детально про захват Крыма можешь почитать в его книге-мемуарах "Я стоял у ворот Москвы".
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05.01.2021 15:27 Ответить
Да, немцы вообще, все свои войны пригрывают -- с аннексиями и контрибуциями от всех победителей -- ещё со времён Древнего Рима!
...но всегда живут лучше всех, почему-то...
Может что-то в консерватории исправить? (с)
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05.01.2021 15:28 Ответить
ну так еще Бисмарк писал - в войне на 2 фронта Германия всегда обречена. А как-то так получалось, что как немцы не старались минимизировать противников, всегда получалось 2 а то и 3 фронта.
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05.01.2021 15:38 Ответить
Германия всегда в тылу врага... ...а изнутри -- Кларка Цеткин...*)
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05.01.2021 15:43 Ответить
не совсем так. рейхсвер был представлен авиацией связью и кригсмарине и подразделениями егерей. А вот при уходе из крыма немцы очень сильно воевали, но севернее в районе Мелитополя.
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05.01.2021 15:52 Ответить
Мне пришлось загнуться и я довоевал. (с)
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05.01.2021 16:10 Ответить
никакой ошибки. крым тогда возвращали в фатерлянд с двух направлений - с Херсонщины и со стороны Мелитополя.
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05.01.2021 15:30 Ответить
ты мое сообщение видел? Я тебе привел - кто, какими силами, и название источника. Ты сначала почитай, потом спорь. Особенно порадовало про "не имели ни одного танка"
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05.01.2021 15:36 Ответить
ты наверное не понят, или ты болен как вирусобес степашка или емеольян гиперлуп.
Хоть одно танковое сражение в крыму назови. с. Танковое по евпаторийской трассе не считается.
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05.01.2021 15:38 Ответить
Сражений не было. Был разгром. Я тебе привел первоисточник, если ты его не прочитал нам не о чем говорить. Там все описано.
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05.01.2021 15:49 Ответить
какой нах. разгром, если русня тикала к керчи и севастополю бросая технику и оставляя за собой коричневые следы? В прочем как и в крымскую войну 19 века. Обороны полуострова не было.
Ну так что вы писали там выше про эпические танковые сражения на крыме?
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05.01.2021 15:55 Ответить
Ты споришь сам с собой. Был разгром русни, про танковые сражения это твои фантазии я даже таких слов не упоминал.
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05.01.2021 16:28 Ответить
Так вы обозначьте - вы сказали, что у немцев (румын, итальянцев) не было ни одного танка при захвате Крыма. Потом стали требовать назвать "танковые сражения", хотя потом сами же признали, что красноармейцы бежали как от огня. Так не было танков или не было танковых сражений?
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05.01.2021 17:28 Ответить
Скорее всего прочитал где-то, что Крым брали пехотные дивизии и решил, что раз пехотные, то у них ни танков, ни прочих машин не было
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05.01.2021 17:32 Ответить
инскандеры не смиютцца...
США розмістили в Румунії ударні безпілотники MQ-9 - Цензор.НЕТ 4863
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05.01.2021 15:33 Ответить
Эти беспилотники перекрывают всё ордынское причерноморье.В помощь Томагавкам.Если Украина заключит стратегический Договор со США,то новейшие ПВО,Ракеты ,авиация всех видов разместятся на украинской территории.Можно и наземные войска разместить.Чтобы Кремль маленько опоносился ,а Вяликий Рогоносец был по понятиям опущен.И тогда можно использовать гибридную войну.Первыми падут Дальний Восток от Чукотки до Шикотана.Будет создана ДНР под протекторатом США.Дальневосточная Народная Республика со столицей в Хабаровске.И посольством США.
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05.01.2021 15:38 Ответить
И тут Остапа понесло...
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05.01.2021 17:22 Ответить
в конце 80-х совок тоже незыблемым казался..
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05.01.2021 17:44 Ответить
Почему-то кажется, что одна из причин размещения беспилотников это ещё тот факт, что Майя Санду настаивает на выводе войск из Приднестровья, а так как в Приднестровье свозили всё вооружение из восточного советского блока и оно представляет небольшую, но угрозу Румынии, а как известно Румыния держит крышу Молдове по известным причинам, возможно, что беспилотники будут так же наблюдать за действиями Кремля, не столько на чёрном море, сколько тут в Тирасполе и Одессе, чтобы не появились там всякие Бессарабо-Новороссии и вежливые чебуреки на БТР.
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05.01.2021 15:43 Ответить
И нужен был кремлю тот Крым ?
Со всех сторон картинка вокруг "непотопляемого авианосца" (неподвижной мишени)
меняется, и совсем не в пользу кремля...

А ведь было всё спокойно, так мирно отдыхалось.
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05.01.2021 16:11 Ответить
Кирдик приднестровью)))
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05.01.2021 16:29 Ответить
За пару часов могут зачистить весь приднестровский кацапский говноконтингент и помочь будет ему неоткуда, если только бубочка не начнет пропускать ********** "гумконвои" через Украину.
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05.01.2021 16:34 Ответить
Румунія повністю захищена,від кацапського іга.Думаю дуже швидко і Молдова там буде.
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05.01.2021 16:55 Ответить
Нарощування збройних сил НАТО і США у Східній Європі носить стратегічний характер. Румунія, Польща тут мають значення лише як територія для вирішення стратегічних і оперативно-тактичних завдань.А румунська (відома своєю "доблестю" за спиною Вермахта) і польська рать - тільки для прикриття другорядних напрямків і обслуговування головних сил.
Порозпускали пір"я з-за чужої спини - "зачистимо" Придністрянщину. Чого раніше не зачистили?
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05.01.2021 17:18 Ответить
Что ты несешь,недоумок? Послушай М. Солонина,который объясняет,что сделали румыны (не немцы,а румыны!) с южным флангом Красной Армии! Это твоя Советская армия "освобождала" Европу появляясь через сутки,после того как румыны освобождали территории,до Будапешта и далее! И почему твой сссры обос.ался,и не решился напасть на Румынию после оккупации Чехословакии? Ведь был уже готов план вторжения в Румынию 22 ноября 1968 года! Но,как только Чаушеску отдал приказ о создании арсеналов оружия в горах и приведении в боевую готовность армии,твои вояки наложили в штаны! Вояки немытые. Они только и могли гробить своих же солдат миллионами.
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05.01.2021 20:02 Ответить
Румуни тільки грабували і гвалтували мирне населення. В мемуарах Гальдер і Паулюс зневажливо висловлювались щодо таких "бойових побратимів". Зато драпали мамалижники при перших же пострілах. "Антонеску дав наказ - всім румунам на Кавказ! А румуна нє дурной - на каруцу і дамой!" - це не про вас?
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05.01.2021 20:27 Ответить
Драпала твоя красная армия,недоумок! Причем драпала как 1918,так и в 1941 году! А свои холопские частушки твои соплеменники сочиняли от беспомощной злобы,как впрочем и про чукчей,которые надавали твоим обос.аным соплеменикам по зубам каждый раз когда попадались на глаза! А вы в отместку могли только дерьмом плеваться и анекдоты сочинять!
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05.01.2021 20:49 Ответить
А в 44-му "движуху" по зубам і мошонці не хочеш згадати? І в якій клоаці ви сиділи з 45-го по 90 -й, і куди їздили на поклон рачки...
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05.01.2021 21:24 Ответить
В 44 твои предки ползали пьяными за румынами и освобождал Европу через сутки,после того как там прошли румыны.А с 45-го по 90-й, Молдовой руководили предки таких тупых неграмотных холопов как ты! Они пришли в 45-ом году с двумя классами образования и объявляли себя министрами,хотя они таблицу умножения не знали,понял,недоумок? А ваши мамы и бабушки,жравшие до того лебеду в степях,прибыв в Кишинев одевались в комбинажки,как в платья и ходили в театр! Понял чей ты потомок,ничтожество? А сейчас открываешь свое хлебало и гавкаешь на Европу? Ту думаешь,ты В Европе? Тебе,ничтожество только открыли ворота свинарника,чтобы ты увидел эту Европу,-а сам ты,в самой глубине свинарника! Тьфу на тебя,немытый недоумок!
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05.01.2021 23:01 Ответить
Так виглядає, що матюкатися і хамити вас теж наші предки навчили. Причім - на "чістєйшєм" московському діалекті у стилі кацапської казарми (прочитай свої висери). Як для циганів ви непогано піддаєтеся дресировці...
PS А Гальдера і Паулюса все-таки почитай (про бойові якості румунської раті у складі Вермахту).
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06.01.2021 08:12 Ответить
А ты,что,не знаешь что твои обос.анные "освободители" принесли в Молдову мат? Могу тебе сказать,тупица,кто меня научил материться. Один из моих приятелей был сыном председателя горисполкома одного города в УССР,другой приятель имел очень много высокопоставленных родственников (в том числе в КГБ,СА и др.) по всему сссры, и родом он был с левого берега Днестра,очень много было знакомых кгбистов,которые также матерились,СА также приложила руку,да и полно было просто приятелей которые матерились,-и русские и украинцы! Но я молдованин,и я знаю румынский,русский,французский и понимаю где-то по 50% и более,еще из языков 7-8,в том числе и украинский. А ты,как хрюкали твои предки на каком-то диалекте,так и ты хрюкаешь из свинарника,из которого,умные и порядочные украинцы приоткрыли тебе калитку. А ты рыло в ошейнике,высунул в калитку и хрюкаешь,помогая твоим кремлевским хозяевам.
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06.01.2021 16:00 Ответить
Чого ж ти тоді приперся зі своєю триколорною дупою у чужу країну на чужий сайт "ненависних "тобі "асвабадітєлєй". На твоїй батьківщині не вистачає "інтелектуалів", рівних тобі по хамству і матюках? Чи вони були не такими здібними до наук?
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06.01.2021 16:29 Ответить
Тупица,-эти русские и украинцы которые матерились жили в Молдове.На счет румынских солдат,я выкладывал на Цензор (но ты тогда лежал пьяным под забором!),заявления немецкого генерала,которые знал как воевали румыны,-спроси у своего куратора,потому что из-за такой свиньи как ты я не намерен листать сотни страниц. А сюда я пришел для того,чтобы помогать умным и порядочным украинцам и стране Украина,а также для того,чтобы макать головою в дерьмо таких безмозглых тупиц как ты,которые вредят Украине,плечом к плечу с московским окурком! И всегда буду макать!Тьфу на тебя,обитатель свинарника!
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07.01.2021 09:01 Ответить
Чим більше ти тут видаєш хамства, нецензурщини і матюків, тим більше вскриваєш своє генетично закладене трикольорне заблудле нутро на українському сайті. Якбись мав трохи більше "клепок", то б дотяпав, що саме з цією метою тебе тут і "розкручують". З Різдвом Христовим. Бог тебе любить. Бог усіх хворих і заблудлих любить...
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07.01.2021 12:32 Ответить
Ты Баран,я в бога не верю. Но если бы и верил,то я бы никогда тварям из РПЦ не верил бы! А ты им веришь,потому что ты тупой безмозглый пес,в московском ошейнике,и который своими появлениями на Цензоре,вредит своей стране -Украине! Тьфу на тебя,немытое животное!!
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07.01.2021 21:38 Ответить
Воно і видно, раз ти слово Баран пишеш з великої букви а Ім"я Всевишнього з малої... Відчувається, що тобі комфортніше в кошарі з баранами. Але Бог тебе любить: Бог усіх дебілів любить. І баранів з Молдавії теж.
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08.01.2021 08:29 Ответить
Я тебя назвал Бараном с большой буквой,потому,что ты кретин который вредит Украине,и потому ты выдающийся Баран,среди тупиц! Гордись этим! Тьфу на тебя,дерьмо!
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09.01.2021 06:56 Ответить
мордор ніколи не був не є і не буде Європою.Петро 1-й спробував прорубати вікно - але далі табакокуріння та пияцтва -на асамблеях діло не пішло. Як не вміли нічого - так і не вміють. до сих пір.. двохвідсоткова країна. -Яка щезне
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06.01.2021 16:40 Ответить
Членограй зарыдал вслед за херлом.
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05.01.2021 17:19 Ответить
я вже давно дивуюся чому в Україні досі немає баз НАТО одні розмови озираючись на опзжевців і інших колаборантів і відвертих ворогів України.
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05.01.2021 17:34 Ответить
нет доверия Зебилам, что завтра технологии не передадут кремлядям
Вообще Зебилам даже кредит МВФ не дадут, потому что на западе всем ясно из какого оно теста
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05.01.2021 18:49 Ответить
На кого нацелены ударные беспилотники?
До Севастополя 800 км.
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05.01.2021 17:34 Ответить
бандерівська хунта запрошує до нашого осиротілого, занедбаного аеродрому Узин
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05.01.2021 19:38 Ответить
В Узині розібрна взлітна смуга. Давай в Білу Церкву : Гайок .
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05.01.2021 20:03 Ответить
В рівній мірі зброя може бути використана й проти України, якщо поміняється політична конюнктура, а вона дуже сильно міняється в США
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05.01.2021 20:02 Ответить
В районе Харькова и Херсона было бы отлично!!
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05.01.2021 20:09 Ответить
Чужа армія на своїй території - ознака слабості країни. Особливо, коли вона стоголосо скавчить, що "велика" (т.з. "романія маре"). І ознака, м"яко кажучи .... недалекоглядності. Ударні системи завжди заставляють противника застосувати контрзаходи. У випадку атаки з території Румунії (а, при необхідності, і з превентивною метою) від "маре" може залишитися мокре місце. Росія в період агонії не спиниться перед застосуванням ЯЗ (відповідні зміни до законодавства РФ уже прийняті). Румуня якось уже "хоробро" скавчала з-за спини Гітлера - чим це закінчилося всі знають...
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05.01.2021 21:37 Ответить
Британія слабка? Німеччина слабка? Японія слабка?, Південня корея слабка, Туреччина теж слабка? В усіх цих країнах є іноземні військові бази. То, що ти, в дідька, верзеш про слабкість, совок недобитий? Йди на "ру.сру" і там штовхай це лайно про "сІлу сруСкаго аруЖія", "ядернАє мокрАє мЄсто", "смеЮщиИсЬя писькандерЬі" та іншу подібну галіматью.
Ми аж ніяк не недооцінюємо небезпеки від кацапів, АЛЕ і переоцінка теж була б помилкою. Так що дарма не напрягайся!
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06.01.2021 00:21 Ответить
Люба країна, котра для захисту розміщує у себе іншу армію, визнає, що самостійно вона з загрозою не впорається. Крім того, Америка, розмістивши свої бази забезпечує, передусім свої інтереси в Європі, на Близькому Сході, на Корейському півострові. Ті, хто "надувають щоки" від відчуття безпеки недорозуміють, що їх використовують, як територію і гарматне м"ясо для чужих інтересів, як буфер, якому дістанеться першому.
Не хаміть, будь ласка - хамство то ознака слабкості.
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06.01.2021 08:26 Ответить
Подібні військові бази у ******** війни призначені перш за все для швидкої мобілізації, координації і перекидання передових підрозділів союзників, захисна фінкція у них опосередкована, радше стримуюча. І факт розташування бази союзника на своїй території не корельований із міццю держави. Просто, дехто робить висновки із другої світової війни.
А кліше про "гарматне м'ясо", "буферну зону" видає у вас совка, з добре прополошенною політагітацією головою і співчуваючого (щонайменше) кацапам. Так , що моя пропозиція щодо відвідування вами сайтів із доменним ім'ям ".сцу або .сру" залишається актуальною, там ви знайдете однодумців і понастальгуєте про ковбаску по два-двадцять і про добру ерекцію, що колись об'єднувала прЛтріїЄв всіх всюдисюд... чао-какао!
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06.01.2021 11:42 Ответить
Уже одно позитивне, що ви перестали "тикати". Дальше треба шліфувати інтелект, але то довга справа...
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06.01.2021 12:37 Ответить
Так, це довга справа для будь-якої людини, а для вас вже, мабуть, і не здійсненна...
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06.01.2021 12:41 Ответить
 
 