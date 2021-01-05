США разместили в Румынии ударные беспилотники MQ-9
США разместили на авиабазе Кымпия-Турзий в Румынии самолеты MQ-9 Reaper и около 90 летчиков.
Об этом сообщает Служба распространения визуальной информации министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
США усиливают военное присутствие в Румынии для проведения разведывательных и наблюдательных миссий в поддержку операций НАТО.
Также ударные беспилотники MQ-9 будут поддерживать концепцию "Гибкого боевого применения" (Agile Combat Employment), обеспечивать свободу маневрирования и интегрироваться с объединенными и коалиционными силами в регионе.
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В ВВС США также сообщили, что MQ-9 могут участвовать в учениях, обеспечивающих взаимодействие с союзными странами и странами-партнерами.
НАТО выполняет миссию воздушного патрулирования над Эстонией, Латвией и Литвой с 2004 года, когда эти балтийские страны присоединились к Альянсу. Подобную миссию Альянс осуществляет также в регионе Западных Балкан в интересах стран, которые не имеют собственных боевых самолетов - Албании, Словении и Черногории. Также самолеты Альянса в 2020 году оказывали помощь в контроле воздушного пространства Румынии, Болгарии и Исландии.
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Возле Очакова им проще будет, и море там мелкое для активных действий подводных сил противника.
То ль дело Украина! Что за край!
Валятся сами в рот галушки,
Вином - хоть пару поддавай,
А молодицы-молодушки!
Ей-ей, не жаль отдать души
За взгляд красотки чернобривой......
(аж жрать захотелось!)))
MQ-9 Reaper (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 / https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 ˈ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 r https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 iː https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 p https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 ə https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 / , с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. - «жнец, жатка»; намёк на выражение Grim Reaper - «мрачный жнец», то есть смерть) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 разведывательно -ударный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА , разработанный компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_Aeronautical_Systems General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics General Dynamics ) для использования в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВВС США , ВМС США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Британских ВВС . Первый полёт состоялся 2 февраля 2001 года.
Создан на основе https://ru.wikipedia.org/wiki/MQ-1_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%80 MQ-1 Predator , поэтому иногда называется Predator B. Оснащён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C турбовинтовым двигателем , позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 м. Максимальная продолжительность полёта БПЛА MQ-9 Reaper равна 24 часам.(с)
Вооружение
Имеет шесть точек подвески:2 внутренние по 680 кг2 посередине крыла по 230-270 кг2 консольные по 68-91 кг
Может нести:До 4 ракет «воздух - земля» https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM-114_Hellfire AGM-114 «Хеллфайр» ; до 8-и в модификации MQ-9Ahttps://ru.wikipedia.org/wiki/MQ-9_Reaper#cite_note-26 [26] .Или 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы https://ru.wikipedia.org/wiki/Mark_82 Mark 82 c лазерным наведением (https://ru.wikipedia.org/wiki/GBU-12_Paveway_II GBU-12 Paveway II )Или бомбы Mark 82 с GPS-наведением (GBU-38 https://ru.wikipedia.org/wiki/JDAM JDAM ).
Проходят испытания использования ракет «воздух-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinger AIM-92 Stinger .(с)
К стати для освежения памяти кацапни. В 41 году крым взяли не немцы из вермахта и румыны итальянцы и частично испанцы. Немцев было очень мало и они не имели ни одного танка.
Крым брали немцы, а именно войска группы армий "Юг" под командованием фельдмаршала Федор фон Бок, детально про захват Крыма можешь почитать в его книге-мемуарах "Я стоял у ворот Москвы".
...но всегда живут лучше всех, почему-то...
Может что-то в консерватории исправить? (с)
Хоть одно танковое сражение в крыму назови. с. Танковое по евпаторийской трассе не считается.
Ну так что вы писали там выше про эпические танковые сражения на крыме?
Со всех сторон картинка вокруг "непотопляемого авианосца" (неподвижной мишени)
меняется, и совсем не в пользу кремля...
А ведь было всё спокойно, так мирно отдыхалось.
Порозпускали пір"я з-за чужої спини - "зачистимо" Придністрянщину. Чого раніше не зачистили?
PS А Гальдера і Паулюса все-таки почитай (про бойові якості румунської раті у складі Вермахту).
Вообще Зебилам даже кредит МВФ не дадут, потому что на западе всем ясно из какого оно теста
До Севастополя 800 км.
Ми аж ніяк не недооцінюємо небезпеки від кацапів, АЛЕ і переоцінка теж була б помилкою. Так що дарма не напрягайся!
Не хаміть, будь ласка - хамство то ознака слабкості.
А кліше про "гарматне м'ясо", "буферну зону" видає у вас совка, з добре прополошенною політагітацією головою і співчуваючого (щонайменше) кацапам. Так , що моя пропозиція щодо відвідування вами сайтів із доменним ім'ям ".сцу або .сру" залишається актуальною, там ви знайдете однодумців і понастальгуєте про ковбаску по два-двадцять і про добру ерекцію, що колись об'єднувала прЛтріїЄв всіх всюдисюд... чао-какао!