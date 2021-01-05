США разместили в Румынии ударные беспилотники MQ-9

США разместили на авиабазе Кымпия-Турзий в Румынии самолеты MQ-9 Reaper и около 90 летчиков.

Об этом сообщает Служба распространения визуальной информации министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

США усиливают военное присутствие в Румынии для проведения разведывательных и наблюдательных миссий в поддержку операций НАТО.

Также ударные беспилотники MQ-9 будут поддерживать концепцию "Гибкого боевого применения" (Agile Combat Employment), обеспечивать свободу маневрирования и интегрироваться с объединенными и коалиционными силами в регионе.

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В ВВС США также сообщили, что MQ-9 могут участвовать в учениях, обеспечивающих взаимодействие с союзными странами и странами-партнерами.

НАТО выполняет миссию воздушного патрулирования над Эстонией, Латвией и Литвой с 2004 года, когда эти балтийские страны присоединились к Альянсу. Подобную миссию Альянс осуществляет также в регионе Западных Балкан в интересах стран, которые не имеют собственных боевых самолетов - Албании, Словении и Черногории. Также самолеты Альянса в 2020 году оказывали помощь в контроле воздушного пространства Румынии, Болгарии и Исландии.

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