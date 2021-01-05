США розмістили в Румунії ударні безпілотники MQ-9

США розмістили на авіабазі Кимпія-Турзій у Румунії літаки MQ-9 Reaper та приблизно 90 льотчиків.

Про це повідомляє Служба поширення візуальної інформації міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

США посилюють військову присутність у Румунії з метою проведення розвідувальних і спостережних місій на підтримку операцій НАТО.

Також ударні безпілотники MQ-9 підтримуватимуть концепцію "Гнучкого бойового застосування" (Agile Combat Employment), а також забезпечуватимуть свободу маневрування та будуть інтегруватися з об'єднаними і коаліційними силами в регіоні.

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У ВПС США також повідомили, що MQ-9 можуть також брати участь у навчаннях, що забезпечують взаємодію з союзними країнами і країнами-партнерами.

НАТО виконує місію повітряного патрулювання над Естонією, Латвією і Литвою з 2004 року, коли ці балтійські країни приєдналися до Альянсу. Таку місію Альянс здійснює також у регіоні Західних Балкан в інтересах країн, які не мають власних бойових літаків - Албанії, Словенії та Чорногорії. Також літаки Альянсу в 2020 році надавали допомогу в контролі повітряного простору Румунії, Болгарії та Ісландії.

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