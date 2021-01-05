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Новини Агресія Росії проти України
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США розмістили в Румунії ударні безпілотники MQ-9

США розмістили в Румунії ударні безпілотники MQ-9

США розмістили на авіабазі Кимпія-Турзій у Румунії літаки MQ-9 Reaper та приблизно 90 льотчиків.

Про це повідомляє Служба поширення візуальної інформації міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

США посилюють військову присутність у Румунії з метою проведення розвідувальних і спостережних місій на підтримку операцій НАТО.

Також ударні безпілотники MQ-9 підтримуватимуть концепцію "Гнучкого бойового застосування" (Agile Combat Employment), а також забезпечуватимуть свободу маневрування та будуть інтегруватися з об'єднаними і коаліційними силами в регіоні.

Також читайте: Росія самостверджується, використовуючи військову міць проти України, - Столтенберг

У ВПС США також повідомили, що MQ-9 можуть також брати участь у навчаннях, що забезпечують взаємодію з союзними країнами і країнами-партнерами.

НАТО виконує місію повітряного патрулювання над Естонією, Латвією і Литвою з 2004 року, коли ці балтійські країни приєдналися до Альянсу. Таку місію Альянс здійснює також у регіоні Західних Балкан в інтересах країн, які не мають власних бойових літаків - Албанії, Словенії та Чорногорії. Також літаки Альянсу в 2020 році надавали допомогу в контролі повітряного простору Румунії, Болгарії та Ісландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винищувачі ВПС країн НАТО цього року перехопили сотні російських військових літаків

Автор: 

авіація (4152) НАТО (6518) Румунія (1188) США (23343)


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Топ коментарі
+39
Отличная новость! В Очакове еще надо!
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05.01.2021 14:45
+27
десь у кремлі заплакало *****
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05.01.2021 14:44
+20
У мене є земельний пай під Києвом, а поруч паї таких же бандерівців - для хорошого діла не жалко.
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05.01.2021 15:01
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десь у кремлі заплакало *****
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05.01.2021 14:44 Відповісти
Отличная новость! В Очакове еще надо!
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05.01.2021 14:45 Відповісти
Очаков це взагалі безглуздя, вивести ВМСУ з під захисту одеських ЗРК ППО в поле в Очаков, де їх розстріляють російські ракети та авіація!
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05.01.2021 14:46 Відповісти
Кропивницький. Якщо там щось залишилось від Канатова.
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05.01.2021 14:52 Відповісти
Чому Канатове??
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05.01.2021 15:03 Відповісти
Центр. Важкодоступність через відсутність б/я транспортного сполучення/комунікацій/людей.
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05.01.2021 15:28 Відповісти
Був недавно,не на самому аеродромі, а їздив в Веселівку, там збоку база *********** була. а ще є цивільний аеропорт і Федирівка здається.
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05.01.2021 15:34 Відповісти
👍
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05.01.2021 15:40 Відповісти
А вы не предполагаете, что военная база, слишком лакомый объект для нанесения ядерного удара?
Возле Очакова им проще будет, и море там мелкое для активных действий подводных сил противника.
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06.01.2021 14:50 Відповісти
не при этой власти воров и корупционеров
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05.01.2021 18:40 Відповісти
США готуються до нападу путіна, а чи готується український Генштаб до масштабної війни? Таке враження що Хомчак повністю бездіяльний і нічого не робить! ЗСУ не збільшується, не реформується, не переозброюється, не отримує перевагу на полі бою над російською терористичною армією!
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05.01.2021 14:45 Відповісти
А в Украине, такие красоты вокруг взлётно-посадочных полос. Узин и Полтава, Конотоп и Прилуки. Посетили бы, и остались. И вам хорошо и нам приятно.

То ль дело Украина! Что за край!
Валятся сами в рот галушки,
Вином - хоть пару поддавай,
А молодицы-молодушки!
Ей-ей, не жаль отдать души
За взгляд красотки чернобривой......
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05.01.2021 14:47 Відповісти
Нежин надо добавить.
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05.01.2021 17:27 Відповісти
Узин - всьо ! Навіть взлітну смугу розібрали...
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05.01.2021 19:57 Відповісти
Єсть Біла Церква : Фурси - Гайок .
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05.01.2021 19:58 Відповісти
Трошки не долетіли до України.
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05.01.2021 14:47 Відповісти
Раиссю не победить! У самого Шойгу есть С-300, С-400, С-500 и даже 600-й, но это скорее всего Мерседес. Эти системы хоть бесполезные и легко уничтожаемые, но их дох... много-много. Турецкие дроны куда проще американских и то разбой и издевательство в Карабахе натворили. Так что затяните потуже пояса граждане великой и вечно с коленвстающей страны.
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05.01.2021 14:54 Відповісти
Предлагаю в Узин,на старую авиабазу. И Киев рядом,и Одесса недалеко
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05.01.2021 14:55 Відповісти
У мене є земельний пай під Києвом, а поруч паї таких же бандерівців - для хорошого діла не жалко.
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05.01.2021 15:01 Відповісти
дарагой вы мой!...ах, если б была такая возможность...хоть минимальная.. для размещения этой прелести у нас (да и у Вас)) не поссоримся!)))...да Боже ж мой...знаю таких которые свои огороды ухоженные бетонками залили б и нужники любимые укатали б ...(а это всего 200 км от бамбаца) а природа ж до чего там гарная...а хрень всякая (сам не рыбак))) у чистых речечках с песчаными бережками... сама на сковородку прыгает )))) и олейной пахучей шкварчит...
(аж жрать захотелось!)))
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05.01.2021 15:30 Відповісти
В Очакове нужно, и в Бердянске
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05.01.2021 14:57 Відповісти
не при этой власти, на западе нет доверия к ворам и корупционерам.
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05.01.2021 18:44 Відповісти
Мокшанские болота хлюпают и воют
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05.01.2021 15:02 Відповісти
Да, это прямое подкрепление требования Кишинёва, о выводе кацапских "миротворцев" с территории Левобережья Днестра.
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06.01.2021 14:54 Відповісти
не переймайтеся, ця птаха легко та швидко долетить, якщо знадобиться, до України. Зато у Румунії їх прикривають комплекси ППО "Петріот"..

MQ-9 Reaper (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 / https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 ˈ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 r https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 iː https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 p https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 ə https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 / , с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.  - «жнец, жатка»; намёк на выражение Grim Reaper - «мрачный жнец», то есть смерть) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 разведывательно -ударный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА , разработанный компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_Aeronautical_Systems General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics General Dynamics ) для использования в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВВС США , ВМС США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Британских ВВС . Первый полёт состоялся 2 февраля 2001 года.
Создан на основе https://ru.wikipedia.org/wiki/MQ-1_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%80 MQ-1 Predator , поэтому иногда называется Predator B. Оснащён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C турбовинтовым двигателем , позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 м. Максимальная продолжительность полёта БПЛА MQ-9 Reaper равна 24 часам.(с)
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05.01.2021 15:07 Відповісти
і з озброєнням там все ок:
Вооружение
Имеет шесть точек подвески:2 внутренние по 680 кг2 посередине крыла по 230-270 кг2 консольные по 68-91 кг
Может нести:До 4 ракет «воздух - земля» https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM-114_Hellfire AGM-114 «Хеллфайр» ; до 8-и в модификации MQ-9Ahttps://ru.wikipedia.org/wiki/MQ-9_Reaper#cite_note-26 [26] .Или 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы https://ru.wikipedia.org/wiki/Mark_82 Mark 82 c лазерным наведением (https://ru.wikipedia.org/wiki/GBU-12_Paveway_II GBU-12 Paveway II )Или бомбы Mark 82 с GPS-наведением (GBU-38 https://ru.wikipedia.org/wiki/JDAM JDAM ).
Проходят испытания использования ракет «воздух-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinger AIM-92 Stinger .(с)
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05.01.2021 15:08 Відповісти
Пропоную кілька майданчиків в Сумській області.
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05.01.2021 15:17 Відповісти
это русне напользу.
К стати для освежения памяти кацапни. В 41 году крым взяли не немцы из вермахта и румыны итальянцы и частично испанцы. Немцев было очень мало и они не имели ни одного танка.
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05.01.2021 15:19 Відповісти
Ты путаешь с Одессой. Одессу, Николаев брали румыны.
Крым брали немцы, а именно войска группы армий "Юг" под командованием фельдмаршала Федор фон Бок, детально про захват Крыма можешь почитать в его книге-мемуарах "Я стоял у ворот Москвы".
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05.01.2021 15:27 Відповісти
Да, немцы вообще, все свои войны пригрывают -- с аннексиями и контрибуциями от всех победителей -- ещё со времён Древнего Рима!
...но всегда живут лучше всех, почему-то...
Может что-то в консерватории исправить? (с)
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05.01.2021 15:28 Відповісти
ну так еще Бисмарк писал - в войне на 2 фронта Германия всегда обречена. А как-то так получалось, что как немцы не старались минимизировать противников, всегда получалось 2 а то и 3 фронта.
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05.01.2021 15:38 Відповісти
Германия всегда в тылу врага... ...а изнутри -- Кларка Цеткин...*)
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05.01.2021 15:43 Відповісти
не совсем так. рейхсвер был представлен авиацией связью и кригсмарине и подразделениями егерей. А вот при уходе из крыма немцы очень сильно воевали, но севернее в районе Мелитополя.
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05.01.2021 15:52 Відповісти
Мне пришлось загнуться и я довоевал. (с)
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05.01.2021 16:10 Відповісти
никакой ошибки. крым тогда возвращали в фатерлянд с двух направлений - с Херсонщины и со стороны Мелитополя.
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05.01.2021 15:30 Відповісти
ты мое сообщение видел? Я тебе привел - кто, какими силами, и название источника. Ты сначала почитай, потом спорь. Особенно порадовало про "не имели ни одного танка"
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05.01.2021 15:36 Відповісти
ты наверное не понят, или ты болен как вирусобес степашка или емеольян гиперлуп.
Хоть одно танковое сражение в крыму назови. с. Танковое по евпаторийской трассе не считается.
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05.01.2021 15:38 Відповісти
Сражений не было. Был разгром. Я тебе привел первоисточник, если ты его не прочитал нам не о чем говорить. Там все описано.
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05.01.2021 15:49 Відповісти
какой нах. разгром, если русня тикала к керчи и севастополю бросая технику и оставляя за собой коричневые следы? В прочем как и в крымскую войну 19 века. Обороны полуострова не было.
Ну так что вы писали там выше про эпические танковые сражения на крыме?
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05.01.2021 15:55 Відповісти
Ты споришь сам с собой. Был разгром русни, про танковые сражения это твои фантазии я даже таких слов не упоминал.
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05.01.2021 16:28 Відповісти
Так вы обозначьте - вы сказали, что у немцев (румын, итальянцев) не было ни одного танка при захвате Крыма. Потом стали требовать назвать "танковые сражения", хотя потом сами же признали, что красноармейцы бежали как от огня. Так не было танков или не было танковых сражений?
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05.01.2021 17:28 Відповісти
Скорее всего прочитал где-то, что Крым брали пехотные дивизии и решил, что раз пехотные, то у них ни танков, ни прочих машин не было
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05.01.2021 17:32 Відповісти
инскандеры не смиютцца...
США розмістили в Румунії ударні безпілотники MQ-9 - Цензор.НЕТ 4863
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05.01.2021 15:33 Відповісти
Эти беспилотники перекрывают всё ордынское причерноморье.В помощь Томагавкам.Если Украина заключит стратегический Договор со США,то новейшие ПВО,Ракеты ,авиация всех видов разместятся на украинской территории.Можно и наземные войска разместить.Чтобы Кремль маленько опоносился ,а Вяликий Рогоносец был по понятиям опущен.И тогда можно использовать гибридную войну.Первыми падут Дальний Восток от Чукотки до Шикотана.Будет создана ДНР под протекторатом США.Дальневосточная Народная Республика со столицей в Хабаровске.И посольством США.
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05.01.2021 15:38 Відповісти
И тут Остапа понесло...
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05.01.2021 17:22 Відповісти
в конце 80-х совок тоже незыблемым казался..
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05.01.2021 17:44 Відповісти
Почему-то кажется, что одна из причин размещения беспилотников это ещё тот факт, что Майя Санду настаивает на выводе войск из Приднестровья, а так как в Приднестровье свозили всё вооружение из восточного советского блока и оно представляет небольшую, но угрозу Румынии, а как известно Румыния держит крышу Молдове по известным причинам, возможно, что беспилотники будут так же наблюдать за действиями Кремля, не столько на чёрном море, сколько тут в Тирасполе и Одессе, чтобы не появились там всякие Бессарабо-Новороссии и вежливые чебуреки на БТР.
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05.01.2021 15:43 Відповісти
И нужен был кремлю тот Крым ?
Со всех сторон картинка вокруг "непотопляемого авианосца" (неподвижной мишени)
меняется, и совсем не в пользу кремля...

А ведь было всё спокойно, так мирно отдыхалось.
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05.01.2021 16:11 Відповісти
Кирдик приднестровью)))
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05.01.2021 16:29 Відповісти
За пару часов могут зачистить весь приднестровский кацапский говноконтингент и помочь будет ему неоткуда, если только бубочка не начнет пропускать ********** "гумконвои" через Украину.
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05.01.2021 16:34 Відповісти
Румунія повністю захищена,від кацапського іга.Думаю дуже швидко і Молдова там буде.
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05.01.2021 16:55 Відповісти
Нарощування збройних сил НАТО і США у Східній Європі носить стратегічний характер. Румунія, Польща тут мають значення лише як територія для вирішення стратегічних і оперативно-тактичних завдань.А румунська (відома своєю "доблестю" за спиною Вермахта) і польська рать - тільки для прикриття другорядних напрямків і обслуговування головних сил.
Порозпускали пір"я з-за чужої спини - "зачистимо" Придністрянщину. Чого раніше не зачистили?
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05.01.2021 17:18 Відповісти
Что ты несешь,недоумок? Послушай М. Солонина,который объясняет,что сделали румыны (не немцы,а румыны!) с южным флангом Красной Армии! Это твоя Советская армия "освобождала" Европу появляясь через сутки,после того как румыны освобождали территории,до Будапешта и далее! И почему твой сссры обос.ался,и не решился напасть на Румынию после оккупации Чехословакии? Ведь был уже готов план вторжения в Румынию 22 ноября 1968 года! Но,как только Чаушеску отдал приказ о создании арсеналов оружия в горах и приведении в боевую готовность армии,твои вояки наложили в штаны! Вояки немытые. Они только и могли гробить своих же солдат миллионами.
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05.01.2021 20:02 Відповісти
Румуни тільки грабували і гвалтували мирне населення. В мемуарах Гальдер і Паулюс зневажливо висловлювались щодо таких "бойових побратимів". Зато драпали мамалижники при перших же пострілах. "Антонеску дав наказ - всім румунам на Кавказ! А румуна нє дурной - на каруцу і дамой!" - це не про вас?
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05.01.2021 20:27 Відповісти
Драпала твоя красная армия,недоумок! Причем драпала как 1918,так и в 1941 году! А свои холопские частушки твои соплеменники сочиняли от беспомощной злобы,как впрочем и про чукчей,которые надавали твоим обос.аным соплеменикам по зубам каждый раз когда попадались на глаза! А вы в отместку могли только дерьмом плеваться и анекдоты сочинять!
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05.01.2021 20:49 Відповісти
А в 44-му "движуху" по зубам і мошонці не хочеш згадати? І в якій клоаці ви сиділи з 45-го по 90 -й, і куди їздили на поклон рачки...
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05.01.2021 21:24 Відповісти
В 44 твои предки ползали пьяными за румынами и освобождал Европу через сутки,после того как там прошли румыны.А с 45-го по 90-й, Молдовой руководили предки таких тупых неграмотных холопов как ты! Они пришли в 45-ом году с двумя классами образования и объявляли себя министрами,хотя они таблицу умножения не знали,понял,недоумок? А ваши мамы и бабушки,жравшие до того лебеду в степях,прибыв в Кишинев одевались в комбинажки,как в платья и ходили в театр! Понял чей ты потомок,ничтожество? А сейчас открываешь свое хлебало и гавкаешь на Европу? Ту думаешь,ты В Европе? Тебе,ничтожество только открыли ворота свинарника,чтобы ты увидел эту Европу,-а сам ты,в самой глубине свинарника! Тьфу на тебя,немытый недоумок!
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05.01.2021 23:01 Відповісти
Так виглядає, що матюкатися і хамити вас теж наші предки навчили. Причім - на "чістєйшєм" московському діалекті у стилі кацапської казарми (прочитай свої висери). Як для циганів ви непогано піддаєтеся дресировці...
PS А Гальдера і Паулюса все-таки почитай (про бойові якості румунської раті у складі Вермахту).
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06.01.2021 08:12 Відповісти
А ты,что,не знаешь что твои обос.анные "освободители" принесли в Молдову мат? Могу тебе сказать,тупица,кто меня научил материться. Один из моих приятелей был сыном председателя горисполкома одного города в УССР,другой приятель имел очень много высокопоставленных родственников (в том числе в КГБ,СА и др.) по всему сссры, и родом он был с левого берега Днестра,очень много было знакомых кгбистов,которые также матерились,СА также приложила руку,да и полно было просто приятелей которые матерились,-и русские и украинцы! Но я молдованин,и я знаю румынский,русский,французский и понимаю где-то по 50% и более,еще из языков 7-8,в том числе и украинский. А ты,как хрюкали твои предки на каком-то диалекте,так и ты хрюкаешь из свинарника,из которого,умные и порядочные украинцы приоткрыли тебе калитку. А ты рыло в ошейнике,высунул в калитку и хрюкаешь,помогая твоим кремлевским хозяевам.
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06.01.2021 16:00 Відповісти
Чого ж ти тоді приперся зі своєю триколорною дупою у чужу країну на чужий сайт "ненависних "тобі "асвабадітєлєй". На твоїй батьківщині не вистачає "інтелектуалів", рівних тобі по хамству і матюках? Чи вони були не такими здібними до наук?
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06.01.2021 16:29 Відповісти
Тупица,-эти русские и украинцы которые матерились жили в Молдове.На счет румынских солдат,я выкладывал на Цензор (но ты тогда лежал пьяным под забором!),заявления немецкого генерала,которые знал как воевали румыны,-спроси у своего куратора,потому что из-за такой свиньи как ты я не намерен листать сотни страниц. А сюда я пришел для того,чтобы помогать умным и порядочным украинцам и стране Украина,а также для того,чтобы макать головою в дерьмо таких безмозглых тупиц как ты,которые вредят Украине,плечом к плечу с московским окурком! И всегда буду макать!Тьфу на тебя,обитатель свинарника!
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07.01.2021 09:01 Відповісти
Чим більше ти тут видаєш хамства, нецензурщини і матюків, тим більше вскриваєш своє генетично закладене трикольорне заблудле нутро на українському сайті. Якбись мав трохи більше "клепок", то б дотяпав, що саме з цією метою тебе тут і "розкручують". З Різдвом Христовим. Бог тебе любить. Бог усіх хворих і заблудлих любить...
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07.01.2021 12:32 Відповісти
Ты Баран,я в бога не верю. Но если бы и верил,то я бы никогда тварям из РПЦ не верил бы! А ты им веришь,потому что ты тупой безмозглый пес,в московском ошейнике,и который своими появлениями на Цензоре,вредит своей стране -Украине! Тьфу на тебя,немытое животное!!
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07.01.2021 21:38 Відповісти
Воно і видно, раз ти слово Баран пишеш з великої букви а Ім"я Всевишнього з малої... Відчувається, що тобі комфортніше в кошарі з баранами. Але Бог тебе любить: Бог усіх дебілів любить. І баранів з Молдавії теж.
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08.01.2021 08:29 Відповісти
Я тебя назвал Бараном с большой буквой,потому,что ты кретин который вредит Украине,и потому ты выдающийся Баран,среди тупиц! Гордись этим! Тьфу на тебя,дерьмо!
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09.01.2021 06:56 Відповісти
мордор ніколи не був не є і не буде Європою.Петро 1-й спробував прорубати вікно - але далі табакокуріння та пияцтва -на асамблеях діло не пішло. Як не вміли нічого - так і не вміють. до сих пір.. двохвідсоткова країна. -Яка щезне
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06.01.2021 16:40 Відповісти
Членограй зарыдал вслед за херлом.
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05.01.2021 17:19 Відповісти
я вже давно дивуюся чому в Україні досі немає баз НАТО одні розмови озираючись на опзжевців і інших колаборантів і відвертих ворогів України.
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05.01.2021 17:34 Відповісти
нет доверия Зебилам, что завтра технологии не передадут кремлядям
Вообще Зебилам даже кредит МВФ не дадут, потому что на западе всем ясно из какого оно теста
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05.01.2021 18:49 Відповісти
На кого нацелены ударные беспилотники?
До Севастополя 800 км.
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05.01.2021 17:34 Відповісти
бандерівська хунта запрошує до нашого осиротілого, занедбаного аеродрому Узин
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05.01.2021 19:38 Відповісти
В Узині розібрна взлітна смуга. Давай в Білу Церкву : Гайок .
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05.01.2021 20:03 Відповісти
В рівній мірі зброя може бути використана й проти України, якщо поміняється політична конюнктура, а вона дуже сильно міняється в США
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05.01.2021 20:02 Відповісти
В районе Харькова и Херсона было бы отлично!!
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05.01.2021 20:09 Відповісти
Чужа армія на своїй території - ознака слабості країни. Особливо, коли вона стоголосо скавчить, що "велика" (т.з. "романія маре"). І ознака, м"яко кажучи .... недалекоглядності. Ударні системи завжди заставляють противника застосувати контрзаходи. У випадку атаки з території Румунії (а, при необхідності, і з превентивною метою) від "маре" може залишитися мокре місце. Росія в період агонії не спиниться перед застосуванням ЯЗ (відповідні зміни до законодавства РФ уже прийняті). Румуня якось уже "хоробро" скавчала з-за спини Гітлера - чим це закінчилося всі знають...
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05.01.2021 21:37 Відповісти
Британія слабка? Німеччина слабка? Японія слабка?, Південня корея слабка, Туреччина теж слабка? В усіх цих країнах є іноземні військові бази. То, що ти, в дідька, верзеш про слабкість, совок недобитий? Йди на "ру.сру" і там штовхай це лайно про "сІлу сруСкаго аруЖія", "ядернАє мокрАє мЄсто", "смеЮщиИсЬя писькандерЬі" та іншу подібну галіматью.
Ми аж ніяк не недооцінюємо небезпеки від кацапів, АЛЕ і переоцінка теж була б помилкою. Так що дарма не напрягайся!
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06.01.2021 00:21 Відповісти
Люба країна, котра для захисту розміщує у себе іншу армію, визнає, що самостійно вона з загрозою не впорається. Крім того, Америка, розмістивши свої бази забезпечує, передусім свої інтереси в Європі, на Близькому Сході, на Корейському півострові. Ті, хто "надувають щоки" від відчуття безпеки недорозуміють, що їх використовують, як територію і гарматне м"ясо для чужих інтересів, як буфер, якому дістанеться першому.
Не хаміть, будь ласка - хамство то ознака слабкості.
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06.01.2021 08:26 Відповісти
Подібні військові бази у ******** війни призначені перш за все для швидкої мобілізації, координації і перекидання передових підрозділів союзників, захисна фінкція у них опосередкована, радше стримуюча. І факт розташування бази союзника на своїй території не корельований із міццю держави. Просто, дехто робить висновки із другої світової війни.
А кліше про "гарматне м'ясо", "буферну зону" видає у вас совка, з добре прополошенною політагітацією головою і співчуваючого (щонайменше) кацапам. Так , що моя пропозиція щодо відвідування вами сайтів із доменним ім'ям ".сцу або .сру" залишається актуальною, там ви знайдете однодумців і понастальгуєте про ковбаску по два-двадцять і про добру ерекцію, що колись об'єднувала прЛтріїЄв всіх всюдисюд... чао-какао!
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06.01.2021 11:42 Відповісти
Уже одно позитивне, що ви перестали "тикати". Дальше треба шліфувати інтелект, але то довга справа...
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06.01.2021 12:37 Відповісти
Так, це довга справа для будь-якої людини, а для вас вже, мабуть, і не здійсненна...
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06.01.2021 12:41 Відповісти
 
 