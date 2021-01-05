Задержание вагнеровцев могли остановить из-за злого умысла или по ошибке, - журналист Bellingcat Грозев

Офис Президента Украины мог остановить спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" как из-за роковой ошибки, так и со злым умыслом.

Так считает один из авторов проекта Bellingcat, журналист Христо Грозев. Об этом он сказал в интервью НВ, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, у журналистов-расследователей есть несколько гипотез относительно того, почему была остановлена спецоперация.

"Первая, — что это была роковая ошибка. А вторая, — что это была сознательная ошибка. Но как бы там ни было, это ошибка", — сказал Грозев, подчеркнув, что причина срыва операции может так и не быть найдена.

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Провал "возможно, важнейшей операции в истории новой Украины" по захвату украинскими спецслужащими боевиков ЧВК Вагнера, некоторые из которых воевали на стороне террористов на Донбассе, означает некомпетентность ответственных лиц, считает Грозев.

"Возможно, мы даже не дойдем до выяснения того, были это умышленные действия или непреднамеренные. Но мы все же попробуем. <...> С самого начала мне было непонятно то, что большая часть украинского общества, даже журналистского сообщества, не воспринимает это как факт. Так что, по крайней мере, это будет решено, — что этот факт (срыва операции. - Ред.) был", — сообщил журналист Bellingcat.

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После публикации расследования журналисты намерены привлечь другие международные СМИ для верификации найденных фактов.

"А дальше, думаю, будут внутриполитические последствия. Ваш парламент должен решать. Было предложено создать специальную комиссию. Нет логических аргументов для того, чтобы парламент не рассматривал срыв операции. Возможно, это будет сделано за закрытыми дверями, и мы узнаем только намеки. Но я все же думаю, что парламент будет рассматривать", — подытожил Грозев.

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О том, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе президента, стало известно в конце декабря 2020 года.

По словам Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.