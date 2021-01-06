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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав против переноса или отмены жесткого карантина, - Степанов

Минздрав против переноса или отмены жесткого карантина, - Степанов

Министерство здравоохранения выступает против отмены или переноса жесткого карантина, который должен быть введен с 8 по 24 января включительно.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство здравоохранения против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируются около 5-7 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно умирают около 200 человек", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам министра, правительство заранее предупредило граждан о введении жесткого карантина с 8 по 24 января включительно.

"После новогодних праздников у нас будет рост числа больных COVID-19. Мы видели, что все равно было массовое скопление людей, все равно было празднование. ... Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу систему", - добавил Степанов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 228 человек, выявлены 6 911 новых случаев, выздоровели - 14 490

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Демократи виграли Сенат!
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06.01.2021 10:45
+3
За це і вип'ємо!
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06.01.2021 10:47
+3
Какой Минздрав? Нет у нас никакого Минздрава. Есть пара-тройка е...ланов, что таблом по ТВ светят, а министерства такого нет. Есть еще кабмин, странноя херня, которая ковидный фонд в схема бабла на дорожном строительстве перекачивает. Некому нас лечить-вакцинировать. Г+Г вчера в ТСН проблеяло, что бажає всім найскорішого формування колективного імунітету. Так что заражаемся, болеем и так получаем иммунитет. Ну, кто не умрет, конечно!
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06.01.2021 11:03
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Демократи виграли Сенат!
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06.01.2021 10:45 Ответить
За це і вип'ємо!
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06.01.2021 10:47 Ответить
Будьмо!
МОЗ проти перенесення або скасування жорсткого карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 1173
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06.01.2021 11:06 Ответить
Президент США Дональд Трамп заявил, что устроит "адскую битву" за должность, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.
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06.01.2021 11:09 Ответить
П...здеть -- не мешки ворочать!
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06.01.2021 11:11 Ответить
Степанова потрібно знімати, він наносить Україні страшних втрат своєю непрофесійністю та бездіяльністю! Замість того щоб працювати з хворими і поліпшувати умови в лікарнях, Степанов надіється на карантин, який зробить за нього всю роботу!
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06.01.2021 11:56 Ответить
Трамп капут
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06.01.2021 11:05 Ответить
МОЗ проти перенесення або скасування жорсткого карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 3813
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06.01.2021 11:08 Ответить
Так і звикли , що щоденно помирає понад дві сотні громадян України.... А з локдауну буде користі, як з Степанова молока.
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06.01.2021 10:47 Ответить
Вообще то в Украине каждый день умирает больше 500-600 человек.Но всех заставляют бояться covid-19.
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06.01.2021 11:33 Ответить
На остальном-не "заработаешь".
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06.01.2021 11:50 Ответить
Ковид заразен это раз
Два скорая к вам не приедет
Трихорошо если ваш врач адекват
..а транда в белом халате
Четыре..будетен лечиться по интернету))))(кстати доктор оценил мое лечение..сказал что буду жить и отправил домой
Где я успншно долечивалась..
Хотя одышка ещё есть..пью лек.преппраты по назначению нового доктора
И о чудо новый доктор слышит мою вируснную пневмонию(я
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06.01.2021 15:57 Ответить
Петіки будуть проти в любому випадку
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06.01.2021 10:48 Ответить
все петикпи виноваты,да кацапа? хорошо он вас достал,не хуже мазепы и бандеры
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06.01.2021 10:51 Ответить
Здесь речь идёт не про вину.
Здесь речь идёт про реакцию.
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06.01.2021 10:54 Ответить
здесь речь идет о бреде кацапни .о генетическом страхе...
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06.01.2021 10:55 Ответить
Не бреди.
И не бойся.
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06.01.2021 10:57 Ответить
У них полтора года назад началась эпоха Ноя.
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06.01.2021 10:52 Ответить
шо,переживаешь,что опазажопы с зеленкиным за полтора года не успели награбиться?
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06.01.2021 10:58 Ответить
У тебя снова страх и бред.
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06.01.2021 10:59 Ответить
"часовню четырнадцатого века" тоже Петіки разрушили??
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06.01.2021 11:09 Ответить
все уходят примерно на месяц, эти довгоносики на 2 недели...вопрос - на х . у. й. я??? лишь тип, було - сделали всё што могли...дов .бойобы!
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06.01.2021 10:51 Ответить
вирусобес степашка опять в разнос ушел. дайте уже ему кто нибудь селедки.
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06.01.2021 10:52 Ответить
Лучший способ увильнуть от конкретных мер. Объявил локдаун - сиди дома и считай больничные койки. Ни тебе инспекций, ни анализа, не восполнения нехватки экстренно необходимых вещей. Вот так, собственно "зеленые" и представляли себе "работу на благо общества". А, в перерывах между подсчетами коек. можно подсчитать прибыль от реализации залежалых лекарственных препаратов и масок. А, что такое, зато "новые лица"!
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06.01.2021 10:56 Ответить
Там же днюха потерпепвшего вiслюка - куда ж переносить?
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06.01.2021 10:58 Ответить
Какой Минздрав? Нет у нас никакого Минздрава. Есть пара-тройка е...ланов, что таблом по ТВ светят, а министерства такого нет. Есть еще кабмин, странноя херня, которая ковидный фонд в схема бабла на дорожном строительстве перекачивает. Некому нас лечить-вакцинировать. Г+Г вчера в ТСН проблеяло, что бажає всім найскорішого формування колективного імунітету. Так что заражаемся, болеем и так получаем иммунитет. Ну, кто не умрет, конечно!
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06.01.2021 11:03 Ответить
МОЗ проти перенесення або скасування жорсткого карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 5422
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06.01.2021 11:07 Ответить
Пока был дефицит:
Директор магазина, завсклад ... - уважаемые люди!
Дефицит исчез - и кому они нужны?
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06.01.2021 11:16 Ответить
Чем такой "лоХдаун"-лучше,никакого.
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06.01.2021 11:47 Ответить
МОЗ за всіх буде працювати, заплатить зелені тарифи і податки, та нагодує трьома хлібами всіх страждущих.
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06.01.2021 12:21 Ответить
Петіки будуть проти в любому випадку
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06.01.2021 14:00 Ответить
 
 