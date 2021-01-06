Минздрав против переноса или отмены жесткого карантина, - Степанов
Министерство здравоохранения выступает против отмены или переноса жесткого карантина, который должен быть введен с 8 по 24 января включительно.
Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Министерство здравоохранения против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируются около 5-7 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно умирают около 200 человек", - подчеркнул глава Минздрава.
По словам министра, правительство заранее предупредило граждан о введении жесткого карантина с 8 по 24 января включительно.
"После новогодних праздников у нас будет рост числа больных COVID-19. Мы видели, что все равно было массовое скопление людей, все равно было празднование. ... Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу систему", - добавил Степанов.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.
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Два скорая к вам не приедет
Трихорошо если ваш врач адекват
..а транда в белом халате
Четыре..будетен лечиться по интернету))))(кстати доктор оценил мое лечение..сказал что буду жить и отправил домой
Где я успншно долечивалась..
Хотя одышка ещё есть..пью лек.преппраты по назначению нового доктора
И о чудо новый доктор слышит мою вируснную пневмонию(я
Здесь речь идёт про реакцию.
И не бойся.
Директор магазина, завсклад ... - уважаемые люди!
Дефицит исчез - и кому они нужны?