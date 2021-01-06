МОЗ проти перенесення або скасування жорсткого карантину, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я виступає проти скасування або перенесення жорсткого карантину, який має бути запроваджений із 8 по 24 січня включно.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров'я проти перенесення карантину, проти його скасування. Хочу нагадати, що у нас фіксуються приблизно 5-7 тисяч випадків коронавірусу. Щодня вмирають майже 200 осіб", - наголосив глава МОЗ.

За словами міністра, уряд заздалегідь попередив громадян про запровадження жорсткого карантину з 8 по 24 січня включно.

"Після новорічних свят у нас буде зростання кількості хворих на COVID-19. Ми бачили, що все одно було масове скупчення людей, все одно було святкування. ... Як наслідок, це збільшуватиме навантаження на нашу систему", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме по 24 січня (включно) 2021 року.

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