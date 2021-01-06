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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ проти перенесення або скасування жорсткого карантину, - Степанов

МОЗ проти перенесення або скасування жорсткого карантину, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я виступає проти скасування або перенесення жорсткого карантину, який має бути запроваджений із 8 по 24 січня включно.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров'я проти перенесення карантину, проти його скасування. Хочу нагадати, що у нас фіксуються приблизно 5-7 тисяч випадків коронавірусу. Щодня вмирають майже 200 осіб", - наголосив глава МОЗ.

За словами міністра, уряд заздалегідь попередив громадян про запровадження жорсткого карантину з 8 по 24 січня включно.

"Після новорічних свят у нас буде зростання кількості хворих на COVID-19. Ми бачили, що все одно було масове скупчення людей, все одно було святкування. ... Як наслідок, це збільшуватиме навантаження на нашу систему", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме по 24 січня (включно) 2021 року.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Демократи виграли Сенат!
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06.01.2021 10:45 Відповісти
+3
За це і вип'ємо!
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06.01.2021 10:47 Відповісти
+3
Какой Минздрав? Нет у нас никакого Минздрава. Есть пара-тройка е...ланов, что таблом по ТВ светят, а министерства такого нет. Есть еще кабмин, странноя херня, которая ковидный фонд в схема бабла на дорожном строительстве перекачивает. Некому нас лечить-вакцинировать. Г+Г вчера в ТСН проблеяло, что бажає всім найскорішого формування колективного імунітету. Так что заражаемся, болеем и так получаем иммунитет. Ну, кто не умрет, конечно!
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06.01.2021 11:03 Відповісти
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Демократи виграли Сенат!
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06.01.2021 10:45 Відповісти
За це і вип'ємо!
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06.01.2021 10:47 Відповісти
Будьмо!
МОЗ проти перенесення або скасування жорсткого карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 1173
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06.01.2021 11:06 Відповісти
Президент США Дональд Трамп заявил, что устроит "адскую битву" за должность, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.
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06.01.2021 11:09 Відповісти
П...здеть -- не мешки ворочать!
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06.01.2021 11:11 Відповісти
Степанова потрібно знімати, він наносить Україні страшних втрат своєю непрофесійністю та бездіяльністю! Замість того щоб працювати з хворими і поліпшувати умови в лікарнях, Степанов надіється на карантин, який зробить за нього всю роботу!
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06.01.2021 11:56 Відповісти
Трамп капут
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06.01.2021 11:05 Відповісти
МОЗ проти перенесення або скасування жорсткого карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 3813
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06.01.2021 11:08 Відповісти
Так і звикли , що щоденно помирає понад дві сотні громадян України.... А з локдауну буде користі, як з Степанова молока.
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06.01.2021 10:47 Відповісти
Вообще то в Украине каждый день умирает больше 500-600 человек.Но всех заставляют бояться covid-19.
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06.01.2021 11:33 Відповісти
На остальном-не "заработаешь".
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06.01.2021 11:50 Відповісти
Ковид заразен это раз
Два скорая к вам не приедет
Трихорошо если ваш врач адекват
..а транда в белом халате
Четыре..будетен лечиться по интернету))))(кстати доктор оценил мое лечение..сказал что буду жить и отправил домой
Где я успншно долечивалась..
Хотя одышка ещё есть..пью лек.преппраты по назначению нового доктора
И о чудо новый доктор слышит мою вируснную пневмонию(я
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06.01.2021 15:57 Відповісти
Петіки будуть проти в любому випадку
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06.01.2021 10:48 Відповісти
все петикпи виноваты,да кацапа? хорошо он вас достал,не хуже мазепы и бандеры
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06.01.2021 10:51 Відповісти
Здесь речь идёт не про вину.
Здесь речь идёт про реакцию.
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06.01.2021 10:54 Відповісти
здесь речь идет о бреде кацапни .о генетическом страхе...
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06.01.2021 10:55 Відповісти
Не бреди.
И не бойся.
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06.01.2021 10:57 Відповісти
У них полтора года назад началась эпоха Ноя.
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06.01.2021 10:52 Відповісти
шо,переживаешь,что опазажопы с зеленкиным за полтора года не успели награбиться?
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06.01.2021 10:58 Відповісти
У тебя снова страх и бред.
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06.01.2021 10:59 Відповісти
"часовню четырнадцатого века" тоже Петіки разрушили??
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06.01.2021 11:09 Відповісти
все уходят примерно на месяц, эти довгоносики на 2 недели...вопрос - на х . у. й. я??? лишь тип, було - сделали всё што могли...дов .бойобы!
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06.01.2021 10:51 Відповісти
вирусобес степашка опять в разнос ушел. дайте уже ему кто нибудь селедки.
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06.01.2021 10:52 Відповісти
Лучший способ увильнуть от конкретных мер. Объявил локдаун - сиди дома и считай больничные койки. Ни тебе инспекций, ни анализа, не восполнения нехватки экстренно необходимых вещей. Вот так, собственно "зеленые" и представляли себе "работу на благо общества". А, в перерывах между подсчетами коек. можно подсчитать прибыль от реализации залежалых лекарственных препаратов и масок. А, что такое, зато "новые лица"!
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06.01.2021 10:56 Відповісти
Там же днюха потерпепвшего вiслюка - куда ж переносить?
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06.01.2021 10:58 Відповісти
Какой Минздрав? Нет у нас никакого Минздрава. Есть пара-тройка е...ланов, что таблом по ТВ светят, а министерства такого нет. Есть еще кабмин, странноя херня, которая ковидный фонд в схема бабла на дорожном строительстве перекачивает. Некому нас лечить-вакцинировать. Г+Г вчера в ТСН проблеяло, что бажає всім найскорішого формування колективного імунітету. Так что заражаемся, болеем и так получаем иммунитет. Ну, кто не умрет, конечно!
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06.01.2021 11:03 Відповісти
МОЗ проти перенесення або скасування жорсткого карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 5422
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06.01.2021 11:07 Відповісти
Пока был дефицит:
Директор магазина, завсклад ... - уважаемые люди!
Дефицит исчез - и кому они нужны?
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06.01.2021 11:16 Відповісти
Чем такой "лоХдаун"-лучше,никакого.
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06.01.2021 11:47 Відповісти
МОЗ за всіх буде працювати, заплатить зелені тарифи і податки, та нагодує трьома хлібами всіх страждущих.
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06.01.2021 12:21 Відповісти
Петіки будуть проти в любому випадку
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06.01.2021 14:00 Відповісти
 
 