МОЗ проти перенесення або скасування жорсткого карантину, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я виступає проти скасування або перенесення жорсткого карантину, який має бути запроваджений із 8 по 24 січня включно.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерство охорони здоров'я проти перенесення карантину, проти його скасування. Хочу нагадати, що у нас фіксуються приблизно 5-7 тисяч випадків коронавірусу. Щодня вмирають майже 200 осіб", - наголосив глава МОЗ.
За словами міністра, уряд заздалегідь попередив громадян про запровадження жорсткого карантину з 8 по 24 січня включно.
"Після новорічних свят у нас буде зростання кількості хворих на COVID-19. Ми бачили, що все одно було масове скупчення людей, все одно було святкування. ... Як наслідок, це збільшуватиме навантаження на нашу систему", - додав Степанов.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме по 24 січня (включно) 2021 року.
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Два скорая к вам не приедет
Трихорошо если ваш врач адекват
..а транда в белом халате
Четыре..будетен лечиться по интернету))))(кстати доктор оценил мое лечение..сказал что буду жить и отправил домой
Где я успншно долечивалась..
Хотя одышка ещё есть..пью лек.преппраты по назначению нового доктора
И о чудо новый доктор слышит мою вируснную пневмонию(я
Здесь речь идёт про реакцию.
И не бойся.
Директор магазина, завсклад ... - уважаемые люди!
Дефицит исчез - и кому они нужны?