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Новости Коронавирус и карантин
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Более 200 тыс. куб.м кислорода передали меткомбинаты в больницы Мариуполя

Более 200 тыс. куб.м кислорода передали меткомбинаты в больницы Мариуполя

За 2020 год меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест передал в медучреждения Мариуполя более 200 тысяч кубометров кислорода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

В частности, в прошлом году городские больницы получили 206 тысяч кубометров кислорода на сумму почти 11,5 млн грн. В том числе, 183 тысячи кубометров газа было поставлено в отделения для лечения больных коронавирусом. За аналогичный период 2019 года больницам было отгружено 53 тысячи кубометров кислорода на сумму 1,5 млн грн.

Фонд Рината Ахметова и меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест регулярно безвозмездно поставляют кислород в больницы города, однако с начала пандемии коронавируса, поставки пришлось увеличить.

Кроме того, с начала пандемии COVID-19 Группа Метинвест инвестировала 26,5 млн грн в строительство кислородной инфраструктуры, обустроив 343 точки подачи кислорода к больничным койкам. Благодаря металлургам меткомбинатов "Азовсталь" и имени Ильича в городской больнице (ГБ) №9 подключили 112 кислородных точек, в ГБ №4 - 131 точку, в больнице скорой медицинской помощи - 40 точек и 60 - в ГБ №1.

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Также было проложено более трех тысяч метров кислородных сетей, смонтирована система автоматической безопасности, построено девять рамп для раскачки кислорода на 324 баллона.

Для обслуживания кислородных постов комбинаты направили профильных специалистов в городские больницы. Кислородчики работают круглосуточно, обеспечивая бесперебойную поставку кислорода к больным COVID-19.

"Группа Метинвест всегда поддерживает Мариуполь в решении сложных вопросов. Так, и с началом пандемии коронавируса металлурги совместно с фондами Рината Ахметова и Вадима Новинского первыми пришли на помощь городской системе здравоохранения, поставив в больницы 15 аппаратов ИВЛ, более 20 тысяч экспресс-тестов, средства индивидуальной защиты для медиков, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности, а также другое оборудование, необходимое для проведения высокоточных анализов. В свою очередь меткомбинат имени Ильича безвозмездно обеспечивает больницы кислородом в полном объеме", - отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко.

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карантин (16729) Мариуполь (5724) помощь (7863) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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На металургійних підприємствах кисню навалом.
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06.01.2021 14:13 Ответить
Це скоріше до тієї теми, яку тут потерли.
Напевне в тих підземеллях Маріуполя Delta Forces знайшли і живих...
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06.01.2021 14:22 Ответить
Так на сумму, или безвозмездно?
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06.01.2021 14:49 Ответить
Безвозмездно на сумму 😊
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06.01.2021 15:31 Ответить
А мне вот интересно, а что же творится с кислородом, где нет такого завода и волонтера? Государство явно не справляется с вызовами. А тут так - есть кислород - меньше трупов, и наоборот .
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06.01.2021 15:33 Ответить
Заради об'єктивності.
Інформація виглядає, як джинса, тому потребує доповнення.
Маріуполь найбільш забруднене місто в Донецькій обл., та й в Україні. А цей металургійний комбінат - найбільший забруднювач повітря в Маріуполі. У 90% дітей в Маріуполі виявлено патології органів дихання.https://censor.net/ua/n3240540
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06.01.2021 20:47 Ответить
Кто эту херню здесь об олигархах--благотворителях постоянно постит?! Кислород-немедицинский, несертифицированный. Вся кислородная система -от рампы до коек выполнена с бесчисленными нарушениями, неоднократно прерывалась подача газа. В рампу сперва установили баллонные редуктора, мгновенно замерзавшие из-за малой пропускной способности и некачественного кислорода, Персонал метинвестовский с грелками резиновыми и эл.чайниками хороводы потешные вокруг рамп устраивал. А уж от тестов, ими поставленных, гораздо больше вреда вышло, медики перекрестились, когда от них избавились. Зато благодаря стараниям ахметовских Мариуполь-наиболее грязный город. Только об этом не принято часто упоминать. Меценаты долбанные...
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06.01.2021 21:20 Ответить
тесты все, которые поставлялись из самых разных источников, были неточными, лол
это позиция Национальной службы здоровья
но набросить - дело святое, понимаю
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07.01.2021 11:38 Ответить
самое смешное щас - это статистика заболевших государственная
начали делать меньше тестов и радостно рапортуют о снижении количества заболевших, тотальный развод
хорошо, хоть кто-то продолжает помогать больницам, не веря в чудодейственное завершение эпидемии
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07.01.2021 11:37 Ответить
 
 