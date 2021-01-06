Более 200 тыс. куб.м кислорода передали меткомбинаты в больницы Мариуполя

За 2020 год меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест передал в медучреждения Мариуполя более 200 тысяч кубометров кислорода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

В частности, в прошлом году городские больницы получили 206 тысяч кубометров кислорода на сумму почти 11,5 млн грн. В том числе, 183 тысячи кубометров газа было поставлено в отделения для лечения больных коронавирусом. За аналогичный период 2019 года больницам было отгружено 53 тысячи кубометров кислорода на сумму 1,5 млн грн.

Фонд Рината Ахметова и меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест регулярно безвозмездно поставляют кислород в больницы города, однако с начала пандемии коронавируса, поставки пришлось увеличить.

Кроме того, с начала пандемии COVID-19 Группа Метинвест инвестировала 26,5 млн грн в строительство кислородной инфраструктуры, обустроив 343 точки подачи кислорода к больничным койкам. Благодаря металлургам меткомбинатов "Азовсталь" и имени Ильича в городской больнице (ГБ) №9 подключили 112 кислородных точек, в ГБ №4 - 131 точку, в больнице скорой медицинской помощи - 40 точек и 60 - в ГБ №1.

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Также было проложено более трех тысяч метров кислородных сетей, смонтирована система автоматической безопасности, построено девять рамп для раскачки кислорода на 324 баллона.

Для обслуживания кислородных постов комбинаты направили профильных специалистов в городские больницы. Кислородчики работают круглосуточно, обеспечивая бесперебойную поставку кислорода к больным COVID-19.

"Группа Метинвест всегда поддерживает Мариуполь в решении сложных вопросов. Так, и с началом пандемии коронавируса металлурги совместно с фондами Рината Ахметова и Вадима Новинского первыми пришли на помощь городской системе здравоохранения, поставив в больницы 15 аппаратов ИВЛ, более 20 тысяч экспресс-тестов, средства индивидуальной защиты для медиков, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности, а также другое оборудование, необходимое для проведения высокоточных анализов. В свою очередь меткомбинат имени Ильича безвозмездно обеспечивает больницы кислородом в полном объеме", - отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко.

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