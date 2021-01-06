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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 200 тис. куб.м кисню передали меткомбінати до лікарень Маріуполя

Понад 200 тис. куб.м кисню передали меткомбінати до лікарень Маріуполя

За 2020 рік меткомбінат імені Ілліча Групи Метінвест передав до медзакладів Маріуполя понад 200 тисяч кубометрів кисню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Зокрема, минулого року міські лікарні отримали 206 тисяч кубометрів кисню на суму майже 11,5 млн грн. Зокрема 183 тисячі кубометрів газу було поставлено у відділення для лікування хворих на коронавірус. За аналогічний період 2019 року лікарням було відвантажено 53 тисячі кубометрів кисню на суму 1,5 млн грн.

Фонд Ріната Ахметова і меткомбінат імені Ілліча Групи Метінвест регулярно безоплатно постачають кисень у лікарні міста, проте з початку пандемії коронавірусу, поставки довелося збільшити.

Крім того, з початку пандемії COVID-19 Група Метінвест інвестувала 26,5 млн грн в будівництво кисневої інфраструктури, облаштувавши 343 точки подачі кисню до лікарняних ліжок. Завдяки металургам меткомбінатів "Азовсталь" та імені Ілліча в міській лікарні (ГБ) №9 підключили 112 кисневих точок, в ГБ №4 – 131 точку, в лікарні швидкої медичної допомоги – 40 точок і 60 – в ГБ №1.

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Також було прокладено понад три тисячі метрів кисневих мереж, змонтована система автоматичної безпеки, побудовано дев'ять рамп для розкачки кисню на 324 балони.

Для обслуговування кисневих постів комбінати направили профільних фахівців у міські лікарні. Вони працюють цілодобово, забезпечуючи безперебійну поставку кисню до хворих на COVID-19.

"Група Метінвест завжди підтримує Маріуполь у вирішенні складних питань. Так, і з початком пандемії коронавірусу металурги спільно з фондами Ріната Ахметова і Вадима Новинського першими прийшли на допомогу міській системі охорони здоров'я, поставивши в лікарні 15 апаратів ШВЛ, більше 20 тисяч експрес-тестів, засоби індивідуального захисту для медиків, аналізатор проб в комплекті з тест-системою і боксом біобезпеки, а також інше обладнання, необхідне для проведення високоточних аналізів. Зі свого боку, меткомбінат імені Ілліча безоплатно забезпечує лікарні киснем в повному обсязі", – зазначив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко.

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Автор: 

карантин (18172) Маріуполь (3243) допомога (8430) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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На металургійних підприємствах кисню навалом.
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06.01.2021 14:13 Відповісти
Це скоріше до тієї теми, яку тут потерли.
Напевне в тих підземеллях Маріуполя Delta Forces знайшли і живих...
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06.01.2021 14:22 Відповісти
Так на сумму, или безвозмездно?
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06.01.2021 14:49 Відповісти
Безвозмездно на сумму 😊
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06.01.2021 15:31 Відповісти
А мне вот интересно, а что же творится с кислородом, где нет такого завода и волонтера? Государство явно не справляется с вызовами. А тут так - есть кислород - меньше трупов, и наоборот .
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06.01.2021 15:33 Відповісти
Заради об'єктивності.
Інформація виглядає, як джинса, тому потребує доповнення.
Маріуполь найбільш забруднене місто в Донецькій обл., та й в Україні. А цей металургійний комбінат - найбільший забруднювач повітря в Маріуполі. У 90% дітей в Маріуполі виявлено патології органів дихання.https://censor.net/ua/n3240540
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06.01.2021 20:47 Відповісти
Кто эту херню здесь об олигархах--благотворителях постоянно постит?! Кислород-немедицинский, несертифицированный. Вся кислородная система -от рампы до коек выполнена с бесчисленными нарушениями, неоднократно прерывалась подача газа. В рампу сперва установили баллонные редуктора, мгновенно замерзавшие из-за малой пропускной способности и некачественного кислорода, Персонал метинвестовский с грелками резиновыми и эл.чайниками хороводы потешные вокруг рамп устраивал. А уж от тестов, ими поставленных, гораздо больше вреда вышло, медики перекрестились, когда от них избавились. Зато благодаря стараниям ахметовских Мариуполь-наиболее грязный город. Только об этом не принято часто упоминать. Меценаты долбанные...
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06.01.2021 21:20 Відповісти
тесты все, которые поставлялись из самых разных источников, были неточными, лол
это позиция Национальной службы здоровья
но набросить - дело святое, понимаю
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07.01.2021 11:38 Відповісти
самое смешное щас - это статистика заболевших государственная
начали делать меньше тестов и радостно рапортуют о снижении количества заболевших, тотальный развод
хорошо, хоть кто-то продолжает помогать больницам, не веря в чудодейственное завершение эпидемии
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07.01.2021 11:37 Відповісти
 
 