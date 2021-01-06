Понад 200 тис. куб.м кисню передали меткомбінати до лікарень Маріуполя

За 2020 рік меткомбінат імені Ілліча Групи Метінвест передав до медзакладів Маріуполя понад 200 тисяч кубометрів кисню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Зокрема, минулого року міські лікарні отримали 206 тисяч кубометрів кисню на суму майже 11,5 млн грн. Зокрема 183 тисячі кубометрів газу було поставлено у відділення для лікування хворих на коронавірус. За аналогічний період 2019 року лікарням було відвантажено 53 тисячі кубометрів кисню на суму 1,5 млн грн.

Фонд Ріната Ахметова і меткомбінат імені Ілліча Групи Метінвест регулярно безоплатно постачають кисень у лікарні міста, проте з початку пандемії коронавірусу, поставки довелося збільшити.

Крім того, з початку пандемії COVID-19 Група Метінвест інвестувала 26,5 млн грн в будівництво кисневої інфраструктури, облаштувавши 343 точки подачі кисню до лікарняних ліжок. Завдяки металургам меткомбінатів "Азовсталь" та імені Ілліча в міській лікарні (ГБ) №9 підключили 112 кисневих точок, в ГБ №4 – 131 точку, в лікарні швидкої медичної допомоги – 40 точок і 60 – в ГБ №1.

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Також було прокладено понад три тисячі метрів кисневих мереж, змонтована система автоматичної безпеки, побудовано дев'ять рамп для розкачки кисню на 324 балони.

Для обслуговування кисневих постів комбінати направили профільних фахівців у міські лікарні. Вони працюють цілодобово, забезпечуючи безперебійну поставку кисню до хворих на COVID-19.

"Група Метінвест завжди підтримує Маріуполь у вирішенні складних питань. Так, і з початком пандемії коронавірусу металурги спільно з фондами Ріната Ахметова і Вадима Новинського першими прийшли на допомогу міській системі охорони здоров'я, поставивши в лікарні 15 апаратів ШВЛ, більше 20 тисяч експрес-тестів, засоби індивідуального захисту для медиків, аналізатор проб в комплекті з тест-системою і боксом біобезпеки, а також інше обладнання, необхідне для проведення високоточних аналізів. Зі свого боку, меткомбінат імені Ілліча безоплатно забезпечує лікарні киснем в повному обсязі", – зазначив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко.

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