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Новости Силовики
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Аваков о Харькове: На беспредел будет неадекватная, несимметричная реакция. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал силовиков Харьковского региона к единству и пообещал возможным зачинщикам беспорядков "демонстративную, неадекватную, несимметричную реакцию".

Об этом он сказал 5 января во время выступления перед силовиками Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус".

"Государственная позиция всех ветвей власти крайне важна, так как Харьковская область имеет стратегическое значение для обеспечения баланса в стране и недопущения расшатывания общественно-политической ситуации", – отметил Аваков.

По словам министра, в Харькове решающее слово останется за представителями силовых ведомств.

Читайте на Цензор.НЕТ: Аваков издал книгу о событиях в Харькове весной 2014 года. ВИДЕО

"Харьков всегда был ментовский город, как говорили, — заявил Арсен Аваков. — Говорилось, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам".

Аваков предупредил возможных зачинщиков беспорядков, что будет "асимметрично-жестко" реагировать на все подобные инциденты: "Если кто-то будет соответствующим образом проявляться, или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция".

Также на Цензор.НЕТ: Мэр Чернигова Атрошенко - депутатам: Ровно я шел по жизни, могу говорить с президентом и вором. ВИДЕО

Автор: 

Аваков Арсен (3445) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьков (7559)


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Топ комментарии
+67
просто пересказывает слова Допы и Гепы зимой 2014 года
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06.01.2021 16:35 Ответить
+63
Коломойського добряче притиснуло за фаберже ФБР США. Єдина можливість для нього лишитись на волі та зберегти свої мільярди- це вступити в кооператив ;Озєро; *****.
Так що.... Припливли....
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06.01.2021 16:34 Ответить
+63
украинцам..
-он злой сейчас на украинцев, потому что они массово поддержали Азербайджан недавно в войне за Карабах..
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06.01.2021 16:38 Ответить
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Страница 4 из 4
На беспредел будет "неадекватная", несимметричная реакция. - от вас продажніх ментовских шкур адекватной никогда не дождешься!
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06.01.2021 21:01 Ответить
Что за беспорядки?
Или заставляет их спровоцировать, и со всей пролетарской ненавистью обрушится на всех и вся наводя порядки?
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06.01.2021 21:12 Ответить
Идейный борец и мегареформатор Саака скромно промолчит?
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06.01.2021 21:14 Ответить
Аваков - ПНХ.
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06.01.2021 21:15 Ответить
Харьковські ультрас просто перемовлять свій хіт...
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06.01.2021 21:18 Ответить
XXI век на дворе. Кого этот авокяшка хочет запугать ментами? Самолёты уже готовы для свала?
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06.01.2021 21:32 Ответить
что то видно не то укололи Авакову при тайной вакцинации, если пишет про неадекватную , несимметричную реакцию.
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06.01.2021 22:07 Ответить
Похоже рюкзаков решил в меры Харькова податься. вот и ватой местной начал заигрывать рассказывая про страшных националистов которые шатают Харьков. Ну или это продолжение дрейфа рюкзакова к мертветчуку, с которым он и так уже активно сотрудничает через своего ручного киву и его отряды титушек.
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06.01.2021 22:12 Ответить
Бутусов от скажи ( *** хотів написати «чесно») мєсно : чому жоден з твоїх ........ не зачіпав інтереси пососян?
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06.01.2021 22:22 Ответить
АВАКОВ,ЛУЧШЕ БЫ ТЫ ЕТО НЕ ГОВОРИЛ: ЕТО НАЧАЛО КОНЦА ТВОЕЙ КАРЬЕРЕ!
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06.01.2021 22:50 Ответить
Чорт назвав в пешу чергу націоналістів, про уйобків расейських навіть не згадав. Чорт Рюкзаков дорівнює чорту пакойніка Крноса!
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06.01.2021 23:10 Ответить
Что чёрт авакян, что зе одни балаболки, им верить - себя не уважать.
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06.01.2021 23:34 Ответить
Аби Рюкзакевич не всрався від натуги
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07.01.2021 00:44 Ответить
Забавно! Мы создали такую систему феодальную-мусорскую-бандитскую (все воры под нами и мы их крышуем. Всех знаем в лицо и делишки ихнее, но они уважаемые люди и помогают нам управлять - зарабатывать деньги), но когда система строится по понятиям, а не по закону, то она дает сбой (когнитивный диссонанс, как правило). Времена 90-х не вернутся, но устроить передел (когда кого то кинули в феодальной цепочке) очень возможно!
Алле, бебебе, тебе не говорили, что времена меняются и нужно было думать заранее о таком? Или ты думал, что Гепа будет жить вечно и ребята голодные будут дальше сидеть под шконкой? Только правовое государство может противостоять вызовам такого рода! Хочешь защитить свой честный бизнес...идешь к ворам в законе...хочешь защитить свой незаконный бизнес...идешь по цепочке к решалам, к тем же ворам в законе .
Времена понятий прошли (для вас не прошли), достаточно посмотреть на итоги работы по понятиям - Луганская и Донецкая области, что бы понять, что это - деструктивная модель развития бизнеса и общества в целом! Но вас, господа, только могила исправит! Вместо того что бы снизить налоговую нагрузку на свои предприятия, тем самым дать возможность переоборудовать и модернизировать свои предприятия...вы их просто в ноль загонете (и так на минималках) и бросите. А выборцов и борцунов за пацанов по понятиям, я поздраляю!
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07.01.2021 13:13 Ответить
За гнусную, преступную провокацию и содержание под стражей трёх невинных людей несут персональную ответственность министр МВС Аваков и президент Украины Зеленский. Мотив их действий: поддержание рейтинга Зеленского.
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07.01.2021 13:15 Ответить
а я казала, що смерть Гепи не таке вже і щастя. Так чи інакше, я вже не знаю в силу яких причин, але Гепа стримував проросійські настрої. Тепер подивимось як воно буде. Проукраїнських мерів харків"яни все одно не виберуть. Дай Бог що б не вибрали ще гіршого ніж Гепа, яки буде тягнути Харків у російську прірву та хаос.
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07.01.2021 14:08 Ответить
Господи, пошли нам хоть кого-то адекватного!
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07.01.2021 14:20 Ответить
ну так помолитесь всем миром, как на Майдане...
"прости нам грехи наши и избавь от кого лукавого"
а Бог есть!
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07.01.2021 15:49 Ответить
Воды нет, растительности нет, населена ментами
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07.01.2021 15:55 Ответить
А почему ни Аваков на Зеленский неотчитаются сколько чиновников,корупционеров реально посажено а их и ихсемей имущество конфисковано в пользу Украины.Как не стараюсь немогу вспомнить ни единого случая.За то за время президенства Порошенка число миллионеров вырасло из 220 до 730 а за времья президенства ЗЕ по отчету налоговой за 2020 год их уже стало выше 3000.Толи народ стал лучше жить толи стали больше и безнаказано воровать?
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07.01.2021 16:10 Ответить
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