Аваков о Харькове: На беспредел будет неадекватная, несимметричная реакция. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал силовиков Харьковского региона к единству и пообещал возможным зачинщикам беспорядков "демонстративную, неадекватную, несимметричную реакцию".

Об этом он сказал 5 января во время выступления перед силовиками Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус".

"Государственная позиция всех ветвей власти крайне важна, так как Харьковская область имеет стратегическое значение для обеспечения баланса в стране и недопущения расшатывания общественно-политической ситуации", – отметил Аваков.

По словам министра, в Харькове решающее слово останется за представителями силовых ведомств.

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"Харьков всегда был ментовский город, как говорили, — заявил Арсен Аваков. — Говорилось, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам".

Аваков предупредил возможных зачинщиков беспорядков, что будет "асимметрично-жестко" реагировать на все подобные инциденты: "Если кто-то будет соответствующим образом проявляться, или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция".

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