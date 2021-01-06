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Новини Силовики
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Аваков про Харків: На свавілля буде неадекватна, несиметрична реакція. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав силовиків Харківського регіону до єдності і пообіцяв можливим призвідцям заворушень "демонстративну, неадекватну, несиметричну реакцію".

Про це він сказав 5 січня під час виступу перед силовиками Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус".

"Державна позиція всіх гілок влади вкрай важлива, бо Харківська область має стратегічне значення для забезпечення балансу в країні і недопущення розхитування суспільно-політичної ситуації", - зазначив Аваков.

За словами міністра, в Харкові вирішальне слово залишиться за представниками силових відомств.

Також дивіться: Аваков видав книгу про події в Харкові навесні 2014 року. ВIДЕО

"Харків завжди був ментівським містом, як говорили, - заявив Арсен Аваков. - Йшлося про те, що тут єдиний кулак влади завжди був сильнішим за альтернативний кулак. Ніякі націоналісти, ніякі бандюки, ніякі авторитети не будуть тут нічого вирішувати і правити. Більш того, я буду цим займатися спеціально сам".

Аваков попередив можливих призвідників заворушень, що буде "асиметрично жорстко" реагувати на всі подібні інциденти: "Якщо хтось буде відповідним чином проявлятися, або на щось навіть претендувати, буде демонстративна, неадекватна, несиметрична реакція".

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Харків (5678)


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Топ коментарі
+67
просто пересказывает слова Допы и Гепы зимой 2014 года
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06.01.2021 16:35 Відповісти
+63
Коломойського добряче притиснуло за фаберже ФБР США. Єдина можливість для нього лишитись на волі та зберегти свої мільярди- це вступити в кооператив ;Озєро; *****.
Так що.... Припливли....
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06.01.2021 16:34 Відповісти
+63
украинцам..
-он злой сейчас на украинцев, потому что они массово поддержали Азербайджан недавно в войне за Карабах..
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06.01.2021 16:38 Відповісти
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На беспредел будет "неадекватная", несимметричная реакция. - от вас продажніх ментовских шкур адекватной никогда не дождешься!
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06.01.2021 21:01 Відповісти
Что за беспорядки?
Или заставляет их спровоцировать, и со всей пролетарской ненавистью обрушится на всех и вся наводя порядки?
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06.01.2021 21:12 Відповісти
Идейный борец и мегареформатор Саака скромно промолчит?
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06.01.2021 21:14 Відповісти
Аваков - ПНХ.
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06.01.2021 21:15 Відповісти
Харьковські ультрас просто перемовлять свій хіт...
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06.01.2021 21:18 Відповісти
XXI век на дворе. Кого этот авокяшка хочет запугать ментами? Самолёты уже готовы для свала?
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06.01.2021 21:32 Відповісти
что то видно не то укололи Авакову при тайной вакцинации, если пишет про неадекватную , несимметричную реакцию.
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06.01.2021 22:07 Відповісти
Похоже рюкзаков решил в меры Харькова податься. вот и ватой местной начал заигрывать рассказывая про страшных националистов которые шатают Харьков. Ну или это продолжение дрейфа рюкзакова к мертветчуку, с которым он и так уже активно сотрудничает через своего ручного киву и его отряды титушек.
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06.01.2021 22:12 Відповісти
Бутусов от скажи ( *** хотів написати «чесно») мєсно : чому жоден з твоїх ........ не зачіпав інтереси пососян?
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06.01.2021 22:22 Відповісти
АВАКОВ,ЛУЧШЕ БЫ ТЫ ЕТО НЕ ГОВОРИЛ: ЕТО НАЧАЛО КОНЦА ТВОЕЙ КАРЬЕРЕ!
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06.01.2021 22:50 Відповісти
Чорт назвав в пешу чергу націоналістів, про уйобків расейських навіть не згадав. Чорт Рюкзаков дорівнює чорту пакойніка Крноса!
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06.01.2021 23:10 Відповісти
Что чёрт авакян, что зе одни балаболки, им верить - себя не уважать.
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06.01.2021 23:34 Відповісти
Аби Рюкзакевич не всрався від натуги
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07.01.2021 00:44 Відповісти
Забавно! Мы создали такую систему феодальную-мусорскую-бандитскую (все воры под нами и мы их крышуем. Всех знаем в лицо и делишки ихнее, но они уважаемые люди и помогают нам управлять - зарабатывать деньги), но когда система строится по понятиям, а не по закону, то она дает сбой (когнитивный диссонанс, как правило). Времена 90-х не вернутся, но устроить передел (когда кого то кинули в феодальной цепочке) очень возможно!
Алле, бебебе, тебе не говорили, что времена меняются и нужно было думать заранее о таком? Или ты думал, что Гепа будет жить вечно и ребята голодные будут дальше сидеть под шконкой? Только правовое государство может противостоять вызовам такого рода! Хочешь защитить свой честный бизнес...идешь к ворам в законе...хочешь защитить свой незаконный бизнес...идешь по цепочке к решалам, к тем же ворам в законе .
Времена понятий прошли (для вас не прошли), достаточно посмотреть на итоги работы по понятиям - Луганская и Донецкая области, что бы понять, что это - деструктивная модель развития бизнеса и общества в целом! Но вас, господа, только могила исправит! Вместо того что бы снизить налоговую нагрузку на свои предприятия, тем самым дать возможность переоборудовать и модернизировать свои предприятия...вы их просто в ноль загонете (и так на минималках) и бросите. А выборцов и борцунов за пацанов по понятиям, я поздраляю!
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07.01.2021 13:13 Відповісти
За гнусную, преступную провокацию и содержание под стражей трёх невинных людей несут персональную ответственность министр МВС Аваков и президент Украины Зеленский. Мотив их действий: поддержание рейтинга Зеленского.
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07.01.2021 13:15 Відповісти
а я казала, що смерть Гепи не таке вже і щастя. Так чи інакше, я вже не знаю в силу яких причин, але Гепа стримував проросійські настрої. Тепер подивимось як воно буде. Проукраїнських мерів харків"яни все одно не виберуть. Дай Бог що б не вибрали ще гіршого ніж Гепа, яки буде тягнути Харків у російську прірву та хаос.
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07.01.2021 14:08 Відповісти
Господи, пошли нам хоть кого-то адекватного!
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07.01.2021 14:20 Відповісти
ну так помолитесь всем миром, как на Майдане...
"прости нам грехи наши и избавь от кого лукавого"
а Бог есть!
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07.01.2021 15:49 Відповісти
Воды нет, растительности нет, населена ментами
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07.01.2021 15:55 Відповісти
А почему ни Аваков на Зеленский неотчитаются сколько чиновников,корупционеров реально посажено а их и ихсемей имущество конфисковано в пользу Украины.Как не стараюсь немогу вспомнить ни единого случая.За то за время президенства Порошенка число миллионеров вырасло из 220 до 730 а за времья президенства ЗЕ по отчету налоговой за 2020 год их уже стало выше 3000.Толи народ стал лучше жить толи стали больше и безнаказано воровать?
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07.01.2021 16:10 Відповісти
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