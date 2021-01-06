Аваков про Харків: На свавілля буде неадекватна, несиметрична реакція. ВIДЕО
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав силовиків Харківського регіону до єдності і пообіцяв можливим призвідцям заворушень "демонстративну, неадекватну, несиметричну реакцію".
Про це він сказав 5 січня під час виступу перед силовиками Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус".
"Державна позиція всіх гілок влади вкрай важлива, бо Харківська область має стратегічне значення для забезпечення балансу в країні і недопущення розхитування суспільно-політичної ситуації", - зазначив Аваков.
За словами міністра, в Харкові вирішальне слово залишиться за представниками силових відомств.
"Харків завжди був ментівським містом, як говорили, - заявив Арсен Аваков. - Йшлося про те, що тут єдиний кулак влади завжди був сильнішим за альтернативний кулак. Ніякі націоналісти, ніякі бандюки, ніякі авторитети не будуть тут нічого вирішувати і правити. Більш того, я буду цим займатися спеціально сам".
Аваков попередив можливих призвідників заворушень, що буде "асиметрично жорстко" реагувати на всі подібні інциденти: "Якщо хтось буде відповідним чином проявлятися, або на щось навіть претендувати, буде демонстративна, неадекватна, несиметрична реакція".
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Или заставляет их спровоцировать, и со всей пролетарской ненавистью обрушится на всех и вся наводя порядки?
Алле, бебебе, тебе не говорили, что времена меняются и нужно было думать заранее о таком? Или ты думал, что Гепа будет жить вечно и ребята голодные будут дальше сидеть под шконкой? Только правовое государство может противостоять вызовам такого рода! Хочешь защитить свой честный бизнес...идешь к ворам в законе...хочешь защитить свой незаконный бизнес...идешь по цепочке к решалам, к тем же ворам в законе .
Времена понятий прошли (для вас не прошли), достаточно посмотреть на итоги работы по понятиям - Луганская и Донецкая области, что бы понять, что это - деструктивная модель развития бизнеса и общества в целом! Но вас, господа, только могила исправит! Вместо того что бы снизить налоговую нагрузку на свои предприятия, тем самым дать возможность переоборудовать и модернизировать свои предприятия...вы их просто в ноль загонете (и так на минималках) и бросите. А выборцов и борцунов за пацанов по понятиям, я поздраляю!
"прости нам грехи наши и избавь от кого лукавого"
а Бог есть!