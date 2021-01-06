Аваков про Харків: На свавілля буде неадекватна, несиметрична реакція. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав силовиків Харківського регіону до єдності і пообіцяв можливим призвідцям заворушень "демонстративну, неадекватну, несиметричну реакцію".

Про це він сказав 5 січня під час виступу перед силовиками Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус".

"Державна позиція всіх гілок влади вкрай важлива, бо Харківська область має стратегічне значення для забезпечення балансу в країні і недопущення розхитування суспільно-політичної ситуації", - зазначив Аваков.

За словами міністра, в Харкові вирішальне слово залишиться за представниками силових відомств.

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"Харків завжди був ментівським містом, як говорили, - заявив Арсен Аваков. - Йшлося про те, що тут єдиний кулак влади завжди був сильнішим за альтернативний кулак. Ніякі націоналісти, ніякі бандюки, ніякі авторитети не будуть тут нічого вирішувати і правити. Більш того, я буду цим займатися спеціально сам".

Аваков попередив можливих призвідників заворушень, що буде "асиметрично жорстко" реагувати на всі подібні інциденти: "Якщо хтось буде відповідним чином проявлятися, або на щось навіть претендувати, буде демонстративна, неадекватна, несиметрична реакція".