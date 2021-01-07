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Девушка, получившая ранение при штурме Капитолия в США, скончалась в больнице

Девушка, получившая ранение при штурме Капитолия в США, скончалась в больнице

Девушка, раненная в шею в Конгрессе США, скончалась.

Как передает Цензор.НЕТ об этом заявили в эфире телеканала NBC.

Сегодня в Конгресс США ворвались сторонники президента Дональда Трампа. Там началась стрельба, в ходе которой пострадала девушка.

После ранения она была госпитализирована.

Полиция американского округа Колумбия подтвердила информацию о первой жертве сегодняшних беспорядков в Вашингтоне. Раненная в здании Капитолия женщина скончалась в больнице.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя департамента полиции Вашингтона. Как рассказали в полиции, медики констатировали смерть женщины. Кто именно стрелял в женщину, пока неизвестно.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Автор: 

Конгресс США (1242) смерть (9250) США (27106)


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Топ комментарии
+62
Член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит документы для импичмента Дональда Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне.
"Я приступаю к подготовке статей для объявления импичмента. Палата представителей должна сделать так, чтобы Трамп ушел в отставку, он должен быть выдворен из офиса сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения нашей Республики", - сообщила Омар в Twitter.
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07.01.2021 01:42 Ответить
+49
Да. Не смог Рыжий петух досидеть 2 недели чтобы с позором не выкинули из БД. Да еще на уголовку накопают ему пару десятков лет.
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07.01.2021 01:49 Ответить
+43
Отказ отдать власть победителю.
Попытка сжечь доказательства о выборах.
Нападение на журналистов и уничтожение их аппаратуры
Вперед женщин и детей и побольше жертв среди них.
Протестующие с атрибутами ссср
Никто не улавливает чей почерк? Планом ***** воняет со всех щелей.
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07.01.2021 01:46 Ответить
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Трамп дескридетирует республиканскую партию
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07.01.2021 08:18 Ответить
Нет. Кретины,которые ворвались в Капитолий,убийцы республиканской партии и трампа.
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07.01.2021 12:02 Ответить
Покойница на совести Трампа! Лично! Подстрекатель хренов!
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07.01.2021 04:26 Ответить
Звідки йому знати, що на Майдан люди вийшли самі, ніякі Тягнибоки і Яценюки їх не виводили.
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07.01.2021 06:22 Ответить
У него в методичке написано: вишли за американские печеньки. Только кому єта абизьяна тут трет.
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07.01.2021 06:27 Ответить
Глупая смерть за глупого вождя.
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07.01.2021 06:51 Ответить
А з чого всі вирішили що вона з протестуючих. Може вона в капітолії працювала.
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07.01.2021 07:30 Ответить
Смотри видео.
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07.01.2021 08:07 Ответить
Вона приїхала туди з Каліфорнії, із Сан Дієго.... краще б дома вбилась апстєну.... і гроші б не потратила 🤣
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07.01.2021 08:22 Ответить
На какой бутылке сидишь-из под шампанского?
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07.01.2021 07:14 Ответить
Свинорус просрался и идёт нах.
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07.01.2021 07:38 Ответить
Ти дебіл? Чи просто х@йловський провокатор?
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07.01.2021 08:24 Ответить
2Х1
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07.01.2021 09:46 Ответить
Ashli Babbitt. 35 лет. Бывшая военнослужащая ВВС США (контракт, сфера обслуживания). Убита при штурме Капитолия.

Девушка, получившая ранение при штурме Капитолия в США, скончалась в больнице - Цензор.НЕТ 2067
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07.01.2021 07:22 Ответить
Ну шо, по стаканУ?
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07.01.2021 07:35 Ответить
Ничего себе " девушка"!
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07.01.2021 07:47 Ответить
А тебе нравятся черные расплывшиеся жабы с необъятными сраками?
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07.01.2021 08:00 Ответить
Я, конечно, дико извиняюсь, но из крайности в крайность тоже бросаться не стоит.
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07.01.2021 08:16 Ответить
Мошная симитка
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07.01.2021 08:11 Ответить
Ну.... Вірю що була ;дєвушкой;....
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07.01.2021 09:16 Ответить
Таки стріляли бойовими, а здря.
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07.01.2021 07:26 Ответить
На що не підеш заради Селфі в капітолії...
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07.01.2021 07:43 Ответить
Интересно, будут хоронить в золотом гробу как черножо темнокожего наркомана?))
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07.01.2021 07:55 Ответить
Если ты об Ослах, то эти ниггерам и ноги будут мыть и после этого ту воду пить. Тьфу! Как вспомню те фотки, блевать хочется.
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07.01.2021 07:59 Ответить
в нее стрелял йухловский провокатор
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07.01.2021 08:05 Ответить
Похоже
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07.01.2021 08:07 Ответить
Ось що значить обрати клоуна президентом ,вони відірвані від реальності ,цей президент завдав великої шкоди репутації республіканців ,ну а самого Трампа чекають тюремні нари .
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07.01.2021 09:59 Ответить
На жаль, "це все було". Але хто зараз пам'ятає Бронзового солдата в Естонії. Вчиняють вбивство, і не цікаво кого саме.
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07.01.2021 10:29 Ответить
ЕЩЁ ОДНА ДУРА С БРАЙТОН БИЧ !
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07.01.2021 11:34 Ответить
Нічого, кацапи по свому ТБ розкажуть як дєвочку в трусіках розп яли на Капітолії
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07.01.2021 16:06 Ответить
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