Девушка, получившая ранение при штурме Капитолия в США, скончалась в больнице

Девушка, раненная в шею в Конгрессе США, скончалась.

Как передает Цензор.НЕТ об этом заявили в эфире телеканала NBC.

Сегодня в Конгресс США ворвались сторонники президента Дональда Трампа. Там началась стрельба, в ходе которой пострадала девушка.

После ранения она была госпитализирована.

Полиция американского округа Колумбия подтвердила информацию о первой жертве сегодняшних беспорядков в Вашингтоне. Раненная в здании Капитолия женщина скончалась в больнице.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя департамента полиции Вашингтона. Как рассказали в полиции, медики констатировали смерть женщины. Кто именно стрелял в женщину, пока неизвестно.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.