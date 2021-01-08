Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала вице-президента США Майка Пенса отстранить от власти президента страны Дональда Трампа.
"Я присоединяюсь к лидеру демократов в сенате и призываю вице-президента отстранить от власти этого президента, немедленно воспользовавшись 25-й поправкой к конституции", - сказала она, выступая перед журналистами, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как и Шумер, Пелоси предупредила, что если Пенс откажется действовать, то конгресс, возможно, рассмотрит вопрос об объявлении Трампу импичмента.
Она назвала Трампа "очень опасным человеком, который не должен оставаться у власти".
"Это очень срочно. Это чрезвычайная ситуация крайне большого масштаба", - подчеркнула Пелоси.
Кроме того, она заявила, что члены палаты представителей среди демократов сильно заинтересованы в том, чтобы продвинуться вперед с темой импичмента Трампу. "Мой телефон буквально разрывается от слова "импичмент", - сказала она, указав на то, что "хотя осталось всего 13 дней, любой день может стать шоу ужасов для Америки".
При этом она также заявила, что у нее нет конкретных планов насчет того, как организовать попытку импичмента.
Демократы считают, что 25-я поправка к конституции дает возможность быстро отстранить Трампа, не доводя дело до более длительной процедуры импичмента. Речь идет о поправке, которая допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции.
В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.
Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.
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Помните, я вам говорил, что как только коснется их самих - все эти разговоры про демократию и свободу слова будут забыты моментально, и на первое место станет вопрос сохранения государственности и информационного суверенитета? В Австрии суд признал виновной в государственной измене лидера подпольной радикальной организации Монику Унгер. Ничего не делала. Всего лишь говорила, что надо свергнуть правительство и на его месте установить хунту. И писала в твиттере "Путин памаги". И - четырнадцать лет. Без разговоров. Судья заявил, что приговор должен сигнализировать, что преступления против государства будут наказываться со всей строгостью.
И когда леволиберальные полезные идиоты начинают кивать на Запад и кричать о недопустимости цензуры, о священности свободы слова, о том, что Бойко может выступать по телевизору, о том, что NewsOne должен вещать на всю страну, о том, что "нужно выслушать две стороны" и прочих стандартах БиБиСи - они просто леволиберальные полезные идиоты.
Запад любит других поучать про свободу слова. Но как только дело касается его самого - он про право предателей уничтожать свою страну забывает моментально. И тут же вспоминает про строгость в отношении преступлений против государственности.
Был в Великобритании во время войны такой сэр Освальд Мосли. Руководитель британского союза фашистов. Много раз посещал Германию, свадьбу сыграл в 1936 году. В доме Геббельса. На свадьбе у него был сам Адольф Гитлер. Который подарил молодоженам свою фотографию. Кум Путина по нынешним временам, в общем. Лез в политику, организовывал титушек, активно использовал пропаганду.
После прихода к власти Черчилля весь британский союз фашистов был моментально объявлен вне закона, а сэр Освальд Мюсли тупо уехал на тюрьму вместо со своей женой, тоже ярой нацисткой. Без всякого собирания доказательств. Просто за то, что поддерживали Германию. И там они счастливо просидели почти до конца войны.
И когда я слышу про какую-то "диктатуру Порошенко" - я начинаю дико ржать. И сразу делать рукой в лицо. При "кровавом режиме" "шоколадного барыги" государство не делает даже того, что оно обязано делать! Что делали бы даже самые демократические страны мира. Коллаборанты всех мастей свободно вещают из любого утюга. И хоть бы что. Если уж при таком раскладе Порошенко диктатор - то в Австрии вообще просто людоедская хунта.
Заканчивайте смотреть другим в рот. Заканчивайте слушать полезных дураков с их "я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право говорить это". Государство должно быть государством. И охранять свой суверенитет. И в воюющем государстве коллаборант должен сидеть не в Парламенте. А в тюрьме. И там вещать камерным стенам про "мы за мир, мы за мир".
Все. Точка.
А все-таки я офигенный Дед Ванга. Этот текст написан двадцать седьмого января 2019 года. Жизнь - классная штука. Надо только подождать пару лет, и она все расставит по своим местам. Обязательно.
Твиттер, Инстаграм и Фейсбук заблокировали аккаунт Дональда Трампа.
Еще раз. Все основные соцсети. Забанили. Действующего. Президента. США.
ПРЕЗИДЕНТА США *****!!!
Как только поняли, что его призывы начинают угрожать дестабилизацией обстановки.
Влет. Не задумываясь.
Это Украину всякие леволиберальные НКО будут поучать про свободу слова и выражать озабоченность - а здесь полезные меньшевартые идиоты будут смотреть им в рот и соблюдать «стандарты БиБиСи», предоставляя слово «обеим сторонам конфликта» - но как только жареный петух клюет в задницу их самих - тут же влет без всяких стандартов нахер с пляжа.
Вот чем мне безумно нравится Израиль - так тем, что делает то, что ему нужно. Без оглядки на всякие стандарты. И посылает к черту всех, выражающих озабоченность.
И только в Украине лысый говнюк со своей женой перетаскали в информационное поле всю вату из запоребрика, до которой смогли дотянутся.
В воюющей стране вещает Гиркин - и хоть бы хрен по деревне.
И полезные идиоты готовы умереть за его право нести гибридное дерьмо населению в уши.
Про всякие «Наши» с «Ньюзванами» вообще молчу.
Доброе утро, пони.
Надеюсь, теперь начнет доходить.
Але ***** не дозволило....
а шо в последнюю секунду соскочил - так как по мне он просто вовремя спрыгнул с поезда..
Рубио - казалось и молодой и перспективный - оказалась перекрасившеяся вошь...
кароче "республиканцы" - пока не прирыженых не найдете в своем болоте - даже не подходите.. - Bye
SpaceX запустила ракету с турецким спутником
Испанский стыд - ничто по сранению в поведением Трампакса.
Меланья ему больше не даст.