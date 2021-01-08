Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала вице-президента США Майка Пенса отстранить от власти президента страны Дональда Трампа.

"Я присоединяюсь к лидеру демократов в сенате и призываю вице-президента отстранить от власти этого президента, немедленно воспользовавшись 25-й поправкой к конституции", - сказала она, выступая перед журналистами, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как и Шумер, Пелоси предупредила, что если Пенс откажется действовать, то конгресс, возможно, рассмотрит вопрос об объявлении Трампу импичмента.

Она назвала Трампа "очень опасным человеком, который не должен оставаться у власти".

"Это очень срочно. Это чрезвычайная ситуация крайне большого масштаба", - подчеркнула Пелоси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер демократов в Сенате США Шумер призвал немедленно отстранить Трампа от власти

Кроме того, она заявила, что члены палаты представителей среди демократов сильно заинтересованы в том, чтобы продвинуться вперед с темой импичмента Трампу. "Мой телефон буквально разрывается от слова "импичмент", - сказала она, указав на то, что "хотя осталось всего 13 дней, любой день может стать шоу ужасов для Америки".

При этом она также заявила, что у нее нет конкретных планов насчет того, как организовать попытку импичмента.

Демократы считают, что 25-я поправка к конституции дает возможность быстро отстранить Трампа, не доводя дело до более длительной процедуры импичмента. Речь идет о поправке, которая допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции.

В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.