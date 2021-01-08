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Новости Президент Трамп
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Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти

Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала вице-президента США Майка Пенса отстранить от власти президента страны Дональда Трампа.

"Я присоединяюсь к лидеру демократов в сенате и призываю вице-президента отстранить от власти этого президента, немедленно воспользовавшись 25-й поправкой к конституции", - сказала она, выступая перед журналистами, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как и Шумер, Пелоси предупредила, что если Пенс откажется действовать, то конгресс, возможно, рассмотрит вопрос об объявлении Трампу импичмента.

Она назвала Трампа "очень опасным человеком, который не должен оставаться у власти".

"Это очень срочно. Это чрезвычайная ситуация крайне большого масштаба", - подчеркнула Пелоси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер демократов в Сенате США Шумер призвал немедленно отстранить Трампа от власти

Кроме того, она заявила, что члены палаты представителей среди демократов сильно заинтересованы в том, чтобы продвинуться вперед с темой импичмента Трампу. "Мой телефон буквально разрывается от слова "импичмент", - сказала она, указав на то, что "хотя осталось всего 13 дней, любой день может стать шоу ужасов для Америки".

При этом она также заявила, что у нее нет конкретных планов насчет того, как организовать попытку импичмента.

Демократы считают, что 25-я поправка к конституции дает возможность быстро отстранить Трампа, не доводя дело до более длительной процедуры импичмента. Речь идет о поправке, которая допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции.

В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Автор: 

Трамп Дональд (5651) Пелози Нэнси (56)


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https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZUwowa-DJZEFX2hD537mGjILaqW46QiejUq1a-wydCjGXlfmDzp3Z8mc-oAtOLRiSAZiDQvdN6q66DwW5hiLKV9RWrrvHKfPqeOJgJ7TjJNeKqHPsxJzNuR8e2aw3lf2q8&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3169380803162131?__cft__[0]=AZUwowa-DJZEFX2hD537mGjILaqW46QiejUq1a-wydCjGXlfmDzp3Z8mc-oAtOLRiSAZiDQvdN6q66DwW5hiLKV9RWrrvHKfPqeOJgJ7TjJNeKqHPsxJzNuR8e2aw3lf2q8&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·

Помните, я вам говорил, что как только коснется их самих - все эти разговоры про демократию и свободу слова будут забыты моментально, и на первое место станет вопрос сохранения государственности и информационного суверенитета? В Австрии суд признал виновной в государственной измене лидера подпольной радикальной организации Монику Унгер. Ничего не делала. Всего лишь говорила, что надо свергнуть правительство и на его месте установить хунту. И писала в твиттере "Путин памаги". И - четырнадцать лет. Без разговоров. Судья заявил, что приговор должен сигнализировать, что преступления против государства будут наказываться со всей строгостью.

И когда леволиберальные полезные идиоты начинают кивать на Запад и кричать о недопустимости цензуры, о священности свободы слова, о том, что Бойко может выступать по телевизору, о том, что NewsOne должен вещать на всю страну, о том, что "нужно выслушать две стороны" и прочих стандартах БиБиСи - они просто леволиберальные полезные идиоты.

Запад любит других поучать про свободу слова. Но как только дело касается его самого - он про право предателей уничтожать свою страну забывает моментально. И тут же вспоминает про строгость в отношении преступлений против государственности.

Был в Великобритании во время войны такой сэр Освальд Мосли. Руководитель британского союза фашистов. Много раз посещал Германию, свадьбу сыграл в 1936 году. В доме Геббельса. На свадьбе у него был сам Адольф Гитлер. Который подарил молодоженам свою фотографию. Кум Путина по нынешним временам, в общем. Лез в политику, организовывал титушек, активно использовал пропаганду.

После прихода к власти Черчилля весь британский союз фашистов был моментально объявлен вне закона, а сэр Освальд Мюсли тупо уехал на тюрьму вместо со своей женой, тоже ярой нацисткой. Без всякого собирания доказательств. Просто за то, что поддерживали Германию. И там они счастливо просидели почти до конца войны.

И когда я слышу про какую-то "диктатуру Порошенко" - я начинаю дико ржать. И сразу делать рукой в лицо. При "кровавом режиме" "шоколадного барыги" государство не делает даже того, что оно обязано делать! Что делали бы даже самые демократические страны мира. Коллаборанты всех мастей свободно вещают из любого утюга. И хоть бы что. Если уж при таком раскладе Порошенко диктатор - то в Австрии вообще просто людоедская хунта.

Заканчивайте смотреть другим в рот. Заканчивайте слушать полезных дураков с их "я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право говорить это". Государство должно быть государством. И охранять свой суверенитет. И в воюющем государстве коллаборант должен сидеть не в Парламенте. А в тюрьме. И там вещать камерным стенам про "мы за мир, мы за мир".

Все. Точка.

А все-таки я офигенный Дед Ванга. Этот текст написан двадцать седьмого января 2019 года. Жизнь - классная штука. Надо только подождать пару лет, и она все расставит по своим местам. Обязательно.

Твиттер, Инстаграм и Фейсбук заблокировали аккаунт Дональда Трампа.
Еще раз. Все основные соцсети. Забанили. Действующего. Президента. США.
ПРЕЗИДЕНТА США *****!!!
Как только поняли, что его призывы начинают угрожать дестабилизацией обстановки.
Влет. Не задумываясь.
Это Украину всякие леволиберальные НКО будут поучать про свободу слова и выражать озабоченность - а здесь полезные меньшевартые идиоты будут смотреть им в рот и соблюдать «стандарты БиБиСи», предоставляя слово «обеим сторонам конфликта» - но как только жареный петух клюет в задницу их самих - тут же влет без всяких стандартов нахер с пляжа.
Вот чем мне безумно нравится Израиль - так тем, что делает то, что ему нужно. Без оглядки на всякие стандарты. И посылает к черту всех, выражающих озабоченность.
И только в Украине лысый говнюк со своей женой перетаскали в информационное поле всю вату из запоребрика, до которой смогли дотянутся.
В воюющей стране вещает Гиркин - и хоть бы хрен по деревне.
И полезные идиоты готовы умереть за его право нести гибридное дерьмо населению в уши.
Про всякие «Наши» с «Ньюзванами» вообще молчу.
Доброе утро, пони.
Надеюсь, теперь начнет доходить.
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08.01.2021 01:51 Ответить
+21
Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 9185
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08.01.2021 01:49 Ответить
+19
Це правда . Я й знав що - надмірна толерантнісь минулої влади , країні " вилізе боком " . На жаль - не додавили ригобидло . Пожаліли ,, на жаль . .
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08.01.2021 04:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та когда ж его на Ростов то уже отправят!
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08.01.2021 01:27 Ответить
Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 9185
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08.01.2021 01:49 Ответить
Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли на работу и стали делать массовые фейковые вбросы в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивали атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при пятнадцати градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до голова, издевались над пленником и снимали это на видео. Аксиома, не требующая подтверждений. Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами, коллаборант должен сидеть не в Раде в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613
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08.01.2021 10:37 Ответить
Давно пора посадить этого фрика.
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08.01.2021 01:28 Ответить
Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 4754
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08.01.2021 02:10 Ответить
Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 2419
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08.01.2021 09:01 Ответить
Трампакса треба заарештувати та ізолювати від суспільства. Він дійсно дуже небезпечний.
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08.01.2021 01:34 Ответить
https://youtu.be/sWKjnOIK7s4
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08.01.2021 02:35 Ответить
https://youtu.be/sWKjnOIK7s4
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08.01.2021 03:06 Ответить
за что?
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08.01.2021 13:45 Ответить
вот у нас к примеру с начала оккупации ни один из президентов не действовал согласно Конституции, не выполнял своих прямых обязанностей и автоматом их нужно "арестовать и изолировать". не говоря уже о чисто моральной стороне вопроса торговли с оккупантами и открытых границах. что не так с Трампом?
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08.01.2021 13:48 Ответить
Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 1784
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08.01.2021 01:41 Ответить
смерть 4 трампістів йому не зійде з рук.
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08.01.2021 01:42 Ответить
лучше импичмент и лишение пожизненного звания президента. надзирателям в тюрьме, будет проще с ним обращаться....
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08.01.2021 01:43 Ответить
В них зараз "інструктаж" на пляшках.
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08.01.2021 01:51 Ответить
Трампісти в афігє. Нехай вже б і не з'являлись тут, від них стільки сморіду на форумі.
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08.01.2021 01:56 Ответить
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZUwowa-DJZEFX2hD537mGjILaqW46QiejUq1a-wydCjGXlfmDzp3Z8mc-oAtOLRiSAZiDQvdN6q66DwW5hiLKV9RWrrvHKfPqeOJgJ7TjJNeKqHPsxJzNuR8e2aw3lf2q8&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3169380803162131?__cft__[0]=AZUwowa-DJZEFX2hD537mGjILaqW46QiejUq1a-wydCjGXlfmDzp3Z8mc-oAtOLRiSAZiDQvdN6q66DwW5hiLKV9RWrrvHKfPqeOJgJ7TjJNeKqHPsxJzNuR8e2aw3lf2q8&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·

Помните, я вам говорил, что как только коснется их самих - все эти разговоры про демократию и свободу слова будут забыты моментально, и на первое место станет вопрос сохранения государственности и информационного суверенитета? В Австрии суд признал виновной в государственной измене лидера подпольной радикальной организации Монику Унгер. Ничего не делала. Всего лишь говорила, что надо свергнуть правительство и на его месте установить хунту. И писала в твиттере "Путин памаги". И - четырнадцать лет. Без разговоров. Судья заявил, что приговор должен сигнализировать, что преступления против государства будут наказываться со всей строгостью.

И когда леволиберальные полезные идиоты начинают кивать на Запад и кричать о недопустимости цензуры, о священности свободы слова, о том, что Бойко может выступать по телевизору, о том, что NewsOne должен вещать на всю страну, о том, что "нужно выслушать две стороны" и прочих стандартах БиБиСи - они просто леволиберальные полезные идиоты.

Запад любит других поучать про свободу слова. Но как только дело касается его самого - он про право предателей уничтожать свою страну забывает моментально. И тут же вспоминает про строгость в отношении преступлений против государственности.

Был в Великобритании во время войны такой сэр Освальд Мосли. Руководитель британского союза фашистов. Много раз посещал Германию, свадьбу сыграл в 1936 году. В доме Геббельса. На свадьбе у него был сам Адольф Гитлер. Который подарил молодоженам свою фотографию. Кум Путина по нынешним временам, в общем. Лез в политику, организовывал титушек, активно использовал пропаганду.

После прихода к власти Черчилля весь британский союз фашистов был моментально объявлен вне закона, а сэр Освальд Мюсли тупо уехал на тюрьму вместо со своей женой, тоже ярой нацисткой. Без всякого собирания доказательств. Просто за то, что поддерживали Германию. И там они счастливо просидели почти до конца войны.

И когда я слышу про какую-то "диктатуру Порошенко" - я начинаю дико ржать. И сразу делать рукой в лицо. При "кровавом режиме" "шоколадного барыги" государство не делает даже того, что оно обязано делать! Что делали бы даже самые демократические страны мира. Коллаборанты всех мастей свободно вещают из любого утюга. И хоть бы что. Если уж при таком раскладе Порошенко диктатор - то в Австрии вообще просто людоедская хунта.

Заканчивайте смотреть другим в рот. Заканчивайте слушать полезных дураков с их "я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право говорить это". Государство должно быть государством. И охранять свой суверенитет. И в воюющем государстве коллаборант должен сидеть не в Парламенте. А в тюрьме. И там вещать камерным стенам про "мы за мир, мы за мир".

Все. Точка.

А все-таки я офигенный Дед Ванга. Этот текст написан двадцать седьмого января 2019 года. Жизнь - классная штука. Надо только подождать пару лет, и она все расставит по своим местам. Обязательно.

Твиттер, Инстаграм и Фейсбук заблокировали аккаунт Дональда Трампа.
Еще раз. Все основные соцсети. Забанили. Действующего. Президента. США.
ПРЕЗИДЕНТА США *****!!!
Как только поняли, что его призывы начинают угрожать дестабилизацией обстановки.
Влет. Не задумываясь.
Это Украину всякие леволиберальные НКО будут поучать про свободу слова и выражать озабоченность - а здесь полезные меньшевартые идиоты будут смотреть им в рот и соблюдать «стандарты БиБиСи», предоставляя слово «обеим сторонам конфликта» - но как только жареный петух клюет в задницу их самих - тут же влет без всяких стандартов нахер с пляжа.
Вот чем мне безумно нравится Израиль - так тем, что делает то, что ему нужно. Без оглядки на всякие стандарты. И посылает к черту всех, выражающих озабоченность.
И только в Украине лысый говнюк со своей женой перетаскали в информационное поле всю вату из запоребрика, до которой смогли дотянутся.
В воюющей стране вещает Гиркин - и хоть бы хрен по деревне.
И полезные идиоты готовы умереть за его право нести гибридное дерьмо населению в уши.
Про всякие «Наши» с «Ньюзванами» вообще молчу.
Доброе утро, пони.
Надеюсь, теперь начнет доходить.
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08.01.2021 01:51 Ответить
_А не начнёт! До кого могло дойти уже дошло раньше, а не дошло до сих пор до упоротых, до тех, кому и не может дойти.
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08.01.2021 02:42 Ответить
Це правда . Я й знав що - надмірна толерантнісь минулої влади , країні " вилізе боком " . На жаль - не додавили ригобидло . Пожаліли ,, на жаль . .
показать весь комментарий
08.01.2021 04:41 Ответить
Да, многим иудаизм помутнил разсудок.
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08.01.2021 06:03 Ответить
Маячя..... все змішав в купу і замісив
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08.01.2021 07:39 Ответить
Абсолютно верно! Предельно ясно излагает, жаль только до "мудрого" народа не скоро дойдёт.
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08.01.2021 10:22 Ответить
Дональд Дак был бы более приличным президентом,чем его полоумный тёзка.)
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08.01.2021 01:53 Ответить
Трамп уже сам хочет подать в отставку, так как по закону он сам себя помиловать не может, он рассчитывает, что после его отставки это сделает вице-президент Майк Пенс который временно получит полномочия президента США и сможет помиловать Трампа)) он понимает иначе после 20 января он сядет на долго...
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08.01.2021 01:58 Ответить
номерная кацапсина глебушка,зачё ты жрёшь говно?
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08.01.2021 02:36 Ответить
свинособака глебушко,номерная кацапсина под прокси, ты уже сам с собой разговариваешь?)) сходи проспись, убогая ты лапотная срань.
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08.01.2021 03:35 Ответить
мало того, шо лапотный экскримент, но еСЧе и долбодятел - попку-дурачка включает... а ваапше-та, най буде передаст.
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08.01.2021 06:24 Ответить
_Трумп - кремлёвский троян и маст дай, это понятно. Непонятно отчего это так долго и с таким трудом доходит до Америки!
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08.01.2021 02:35 Ответить
тю, прочитал _Труп-...
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08.01.2021 06:26 Ответить
тому що це свого роду зашквар, який вони хотіли по-тихому зам'ять.
Але ***** не дозволило....
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08.01.2021 19:23 Ответить
Пристрелите собаку хабадскую
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08.01.2021 02:46 Ответить
Обажаю АМЕРИКУ .на все ест сваи поправки ))))))
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08.01.2021 03:52 Ответить
А пенс не может, он с додиком уже не разговаривает
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08.01.2021 04:59 Ответить
думал Пенс может быть, но тоже разочаровал - под рыжего начальника лег,
а шо в последнюю секунду соскочил - так как по мне он просто вовремя спрыгнул с поезда..
Рубио - казалось и молодой и перспективный - оказалась перекрасившеяся вошь...
кароче "республиканцы" - пока не прирыженых не найдете в своем болоте - даже не подходите.. - Bye
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08.01.2021 05:19 Ответить
а меня бесит макарони джулиани
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08.01.2021 06:29 Ответить
доживешь до седых волос, покрасишь их в рыжее, под софитами постоишь - температурка та еще, а там тем не тока краска потечет в носки.....
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08.01.2021 06:34 Ответить
Он не "макарони", а форшмаки.
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08.01.2021 11:03 Ответить
Старая кошелка права, белый мужик традиционной ориентации - это экзистенциальная угроза "демократии", в том числе и кошелкиным планам на бесполое общество.
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08.01.2021 06:54 Ответить
бєсполоє обсчєство - це нарасіє, або в криму
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08.01.2021 19:24 Ответить
Пенсом по Трампу бац! и все...
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08.01.2021 07:40 Ответить
Рыжая шлюха скоро присядет.
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08.01.2021 08:22 Ответить
08:18, 8 января 2021
SpaceX запустила ракету с турецким спутником
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08.01.2021 08:24 Ответить
Ой-ой! И я тоже призываю Пенса отстранить Трампа. И Путина тоже отстранить! И Орбана. А, чего там мелочиться, давай уже тогда и найвэлычнишого, бубочку нашу всратую. Бубочку вообще можно отстранить в извращенной форме с особым цинизмом группой лиц по предварительному сговору. Обязательно с нанесением телесных как минимум средней тяжести и с элементами моральных пыток. Это чтобы неделю без наркоты и у него на глазах кокс в унитаз смывать доза за дозой.
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08.01.2021 08:48 Ответить
Трамп консерва питуна
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08.01.2021 09:19 Ответить
Пелоси начала об этом догадываться...
Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 8347
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08.01.2021 09:26 Ответить
Какой стыдобище !
Испанский стыд - ничто по сранению в поведением Трампакса.
Меланья ему больше не даст.
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08.01.2021 11:04 Ответить
Это по сути последний шанс республиканской партии отмыться от Трампа, при чем это нужно сделать до его возможного " самопомилования", а еще с превентивным арестом.. Если нет ,все что сделал и еще сделает Трамп окончательно ляжет пятном на и так подмоченный имидж республиканцев. Это сложное решение, но единственно правильное в создавшейся ситуации. А подача заявлений на отставку.. это так просто бегство с корабля под названием " трамп".
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08.01.2021 11:08 Ответить
 
 