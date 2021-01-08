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Новости Коронавирус и карантин
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В последнее время COVID-19 стали чаще болеть дети и молодежь, - Степанов

В последнее время COVID-19 стали чаще болеть дети и молодежь, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в последнее время наблюдается увеличение случаев, когда COVID-19 заболевают дети и молодежь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил во время традиционного брифинга

"Обстоятельство, которое я хотел бы подчеркнуть, - это то, что вирус, как мы видим в последнее время, большее количество начинает болеть детей и молодежи, то есть людей в возрасте до 30-40 лет", - сообщил он.

По его словам, такую ​​ситуацию Минздрав наблюдает по территории всей Украины.

Как сообщалось ранее, за сутки от COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 5 676 новых случаев, выздоровели - 5 131.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов отреагировал на заявку о регистрации "Спутника-V" в Украине: Посмотрим, что такое эта российская вакцина

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А де цифри? Про що йдеться, взагалі? Чи аби щось ляпнуть?
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08.01.2021 14:17 Ответить
+3
Какие цифры? Все цифры Степанов из носа выковыривает.
А просто держать в напряжении и ввести в обиход страшилку "вашим детям ж-па" чтоб бабло несли наввыпэрэдкы...
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08.01.2021 14:26 Ответить
+3
Останнім часом на COVID-19 почали частіше хворіти діти і молодь, - Степанов - Цензор.НЕТ 3260
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08.01.2021 14:46 Ответить
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ждем вакцину из рф-пусть везут и проколят ней всех желающих-природный отбор-голосовавшим за опзж и слуг народа-прививка спутником обязательна-
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08.01.2021 14:08 Ответить
Уляны все такие?
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08.01.2021 14:11 Ответить
А таким упоротым обязательно контрольный прокол СутникомV... с последующим повторным закреплением через пару недель.
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08.01.2021 14:23 Ответить
Сочетание ковида и вируса гриппа создаёт гремучую смесь и для молодых.Прошла информация ,что последствия ковида превращаются в хронические недомогания.Самое удивительное,что вакцинация создаёт более стойкий иммунитет,чем сама болезнь.Это не мои мысли ,это сгустки почерпнутого из паутины.
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08.01.2021 14:13 Ответить
Останнім часом на COVID-19 почали частіше хворіти діти і молодь, - Степанов - Цензор.НЕТ 3260
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08.01.2021 14:46 Ответить
Это же Черчиль сказал. Или Наполеон?
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08.01.2021 14:54 Ответить
Та бесразницы, главно сам факт!
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08.01.2021 14:55 Ответить
Вспомнил!!!11111 Ванга же!
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08.01.2021 15:10 Ответить
Такие как и ты все это и тиражируют а потом выдают за факт
Где в Мире был случай повторной болезни той же корью,оспой, боткиной, ветрянкой ....
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08.01.2021 15:55 Ответить
А де цифри? Про що йдеться, взагалі? Чи аби щось ляпнуть?
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08.01.2021 14:17 Ответить
Какие цифры? Все цифры Степанов из носа выковыривает.
А просто держать в напряжении и ввести в обиход страшилку "вашим детям ж-па" чтоб бабло несли наввыпэрэдкы...
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08.01.2021 14:26 Ответить
Цифры и как они делаются.
- Что за хрень на твоём участке? Избиратели возмущены.
Цифры уменьшаются и позже возникает вопрос, -Как так, нам финансирование уменьшили. Графики больных полезли вверх. Бинго.
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08.01.2021 15:03 Ответить
Т.е. эта махровая коррупционная гнида нацелилась ********** спутником в наших детей? Беги, Степанов, беги!!!
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08.01.2021 14:25 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/01/08/zelenskyj-samousunuvsya-vid-vyrishennya-problem-vakczynacziyi-i-cze-realna-oczinka-bezdarnogo-pravlinnya-viktoriya-syumar/ Зеленський самоусунувся від вирішення проблем вакцинації, і це реальна оцінка його бездарного правління - пише у Facebook народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.
«Рейтинг успішності держав нині вимірюється не рівнем ВВП, і навіть не Індексом щастя. Він вимірюється рівнем вакцинації від COVID-19.
Можна запроваджувати рейтинг найгірших держав, де для заспокоєння громадян починають сертифікувати російський невизнаний ніким експеримент SputnikV, а на багатих заробляють по 3 тисячі євро на вакцині, що коштує 15 євро. Ми там в лідерах. Тут взагалі можна потрапити в рекорди по рівню корумпованості.
Не знаю, чи усвідомлює Зеленський і його оточення, але його самоусунення (це, здається, називається "відпочинок") в той час, коли він мав займатися головним - забезпечити вакцинування українців - це і є реальна оцінка його бездарного правління.
Нульовий рівень вакцинації. Відсутність тестувань і намальована "заспокійлива" статистика. Ізраїль зміг провакцинувати вже 20% своїх громадян, а ОАЕ - 10%. Все можливо, якщо розуміти пріоритети.
Як людина, що перехворіла ковідом разом з усією родиною, раджу берегтися. Це важка хвороба, а на фоні нових штамів, від яких потерпає Британія і вже Австралія - нас чекає вкрай важкий рік. Боже, бережи Украіну. І українців», - пише Сюмар.
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08.01.2021 14:35 Ответить
Скотина, когда ты успел продать душу дьяволу ?
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08.01.2021 14:39 Ответить
одна баба сказала что ей другая баба сказала...
статистику в студию (только желательно от практикующих врачей-эпидемиологов и инфекционистов)
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08.01.2021 15:12 Ответить
Я написал ниже. Но это у нас.
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08.01.2021 16:10 Ответить
Треба було раніше карантин вводити, то менше людей померло. Локдаун мінімум треба на місяць вводити. Треба про життя людини в першу чергу думати, а не про гроші.
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08.01.2021 15:21 Ответить
Мистер очевидность, в тяжелые времена когда родители вынужденно не работает, и правительству безразлична судьба собственного населения, подростки, молодежь обьединяется в группы, потом появляется лидер, и превращаются в банды, а у нас никто за этим не смотрит, может привести к плачевным последствиям для всех.
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08.01.2021 16:03 Ответить
Да,это в самом деле так. Недели 2-3 назад мне об этом говорил брат,который часто работает в очаге Ковид.
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08.01.2021 16:09 Ответить
большой брат?
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08.01.2021 17:39 Ответить
Ты дебил?
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08.01.2021 23:51 Ответить
Стіпашка і Ко стараються з усіх сил щоб хворіли всі.
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08.01.2021 16:59 Ответить
Дети болеют( При Порошенко такого вообще не было
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08.01.2021 17:33 Ответить
 
 