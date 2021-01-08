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В последнее время COVID-19 стали чаще болеть дети и молодежь, - Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в последнее время наблюдается увеличение случаев, когда COVID-19 заболевают дети и молодежь.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил во время традиционного брифинга.
"Обстоятельство, которое я хотел бы подчеркнуть, - это то, что вирус, как мы видим в последнее время, большее количество начинает болеть детей и молодежи, то есть людей в возрасте до 30-40 лет", - сообщил он.
По его словам, такую ситуацию Минздрав наблюдает по территории всей Украины.
Как сообщалось ранее, за сутки от COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 5 676 новых случаев, выздоровели - 5 131.
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+3 Андрей Васильев #168557
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+3 Nik Home #481059
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+3 Eugen Mk
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Где в Мире был случай повторной болезни той же корью,оспой, боткиной, ветрянкой ....
А просто держать в напряжении и ввести в обиход страшилку "вашим детям ж-па" чтоб бабло несли наввыпэрэдкы...
- Что за хрень на твоём участке? Избиратели возмущены.
Цифры уменьшаются и позже возникает вопрос, -Как так, нам финансирование уменьшили. Графики больных полезли вверх. Бинго.
«Рейтинг успішності держав нині вимірюється не рівнем ВВП, і навіть не Індексом щастя. Він вимірюється рівнем вакцинації від COVID-19.
Можна запроваджувати рейтинг найгірших держав, де для заспокоєння громадян починають сертифікувати російський невизнаний ніким експеримент SputnikV, а на багатих заробляють по 3 тисячі євро на вакцині, що коштує 15 євро. Ми там в лідерах. Тут взагалі можна потрапити в рекорди по рівню корумпованості.
Не знаю, чи усвідомлює Зеленський і його оточення, але його самоусунення (це, здається, називається "відпочинок") в той час, коли він мав займатися головним - забезпечити вакцинування українців - це і є реальна оцінка його бездарного правління.
Нульовий рівень вакцинації. Відсутність тестувань і намальована "заспокійлива" статистика. Ізраїль зміг провакцинувати вже 20% своїх громадян, а ОАЕ - 10%. Все можливо, якщо розуміти пріоритети.
Як людина, що перехворіла ковідом разом з усією родиною, раджу берегтися. Це важка хвороба, а на фоні нових штамів, від яких потерпає Британія і вже Австралія - нас чекає вкрай важкий рік. Боже, бережи Украіну. І українців», - пише Сюмар.
статистику в студию (только желательно от практикующих врачей-эпидемиологов и инфекционистов)