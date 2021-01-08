В последнее время COVID-19 стали чаще болеть дети и молодежь, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в последнее время наблюдается увеличение случаев, когда COVID-19 заболевают дети и молодежь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил во время традиционного брифинга.

"Обстоятельство, которое я хотел бы подчеркнуть, - это то, что вирус, как мы видим в последнее время, большее количество начинает болеть детей и молодежи, то есть людей в возрасте до 30-40 лет", - сообщил он.

По его словам, такую ​​ситуацию Минздрав наблюдает по территории всей Украины.

Как сообщалось ранее, за сутки от COVID-19 в Украине умерли 83 человека, выявлены 5 676 новых случаев, выздоровели - 5 131.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов отреагировал на заявку о регистрации "Спутника-V" в Украине: Посмотрим, что такое эта российская вакцина