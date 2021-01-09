Мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе под Лубнами. ВИДЕО (обновлено)

Под Лубнами на Полтавщине прогремел мощный взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал спикер Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.

По его словам, на место происшествия выехали спасатели и полиция.

Читайте также: На Полтавщине из-за взрыва петарды 10-летней девочке оторвало фаланги пальцев, - полиция

Позже стало известно, что возле с. Калайдинцы Лубенского района Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе.

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрытыми. Это очень важно!" - сказано в сообщении пресс-службы АО "Лубныгаз на странице в Facebook.

По предварительной информации, чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных станций "Новаки" и "Вишневое"

"Список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения, уточняется… АО "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство", - говорится в сообщении.

Смотрите также: На нефтебазе в Николаевской области произошел масштабный пожар: горела емкость с битумом. ФОТОрепортаж

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 15:53 в поле вблизи с. Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.

"В 16:05 перекрыта подача газа на данный участок. Предварительно жертв и пострадавших нет", - указано в сообщении ведомства.

К тушению привлечены 40 человек л/с и 7 ед. техники ГСЧС. На место происшествия следует мобильно-оперативная группа во главе с начальником ГУ ГСЧС области.