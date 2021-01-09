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Мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе под Лубнами. ВИДЕО (обновлено)

Под Лубнами на Полтавщине прогремел мощный взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал спикер Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.

По его словам, на место происшествия выехали спасатели и полиция.

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Позже стало известно, что возле с. Калайдинцы Лубенского района Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе.

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрытыми. Это очень важно!" - сказано в сообщении пресс-службы АО "Лубныгаз на странице в Facebook.

По предварительной информации, чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных станций "Новаки" и "Вишневое"

"Список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения, уточняется… АО "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство", - говорится в сообщении.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 15:53 в поле вблизи с. Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.

"В 16:05 перекрыта подача газа на данный участок. Предварительно жертв и пострадавших нет", - указано в сообщении ведомства.

К тушению привлечены 40 человек л/с и 7 ед. техники ГСЧС. На место происшествия следует мобильно-оперативная группа во главе с начальником ГУ ГСЧС области.

Мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе под Лубнами 01

взрыв (6813) газопровод (831) ГСЧС (5022) Полтавская область (1186)


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Топ комментарии
+69
диверсанты во всю работают, а оно на лыжах катается.
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09.01.2021 17:07 Ответить
+43
Без кацапитеков точно не обошлось.
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09.01.2021 17:10 Ответить
+39
Что поделать, если вся СБУ охраняет бедосика в Карпатах, пока оно на лыжах катается.
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09.01.2021 17:09 Ответить
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Надю помацайте, вона тут? Це її профіль
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09.01.2021 18:39 Ответить
Все предельно ясно,птн пнх нужен сев поток 2 вот и взорвали что бы показать что украинское направление не надежное
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09.01.2021 18:28 Ответить
ненадёжное
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10.01.2021 07:09 Ответить
Вот и аргумент повышения доставки.трубы старые нужно ремонтировать...
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09.01.2021 18:32 Ответить
Порох, що ти робиш, ЗУПИНИСЬ!!!111!1
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09.01.2021 18:33 Ответить
Це Юля. Пєця більше по складах зі зброєю. Юля в газових справах шарить
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09.01.2021 18:37 Ответить
Юля в делах,,себевкарман,, шарит. И занять побольше. И лапшу на уши дефективным потолще. А твой последний лючший выбор сделал всех--вообще ни в чем не шарит. Такой же тупой как вы.
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09.01.2021 20:55 Ответить
Смокчи кацапе. Юля і тебе убогого обікрала? Шкарперти твої подрані вкрала?
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09.01.2021 22:51 Ответить
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10.01.2021 22:13 Ответить
Плюс Северному потоку Тонкий намек европейским коллегам...
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09.01.2021 18:45 Ответить
насчет диверсантов -- все может быть.... Сколько случаев когда то в Киеве то во Львове ловят тех , кто воевал на Донбассе против Украины. А власть продолжает открывать переходы .... Страна превратилась в проходной двор... Чем занято СБУ по руководством "лейтенанта Баканова" -- вопрос риторический.... ((
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09.01.2021 20:34 Ответить
Ніби раніше їх селфі в Києві не було ця контора згнила вже давно ще за кучми
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10.01.2021 08:32 Ответить
Ну спочатку під Києвом підклали вибухівку, тепер під Лубнами - ***** просуває СП-2 агресивним маркетингом.
Цікаво, клоун припинуть свій відпочинок чи це не подія, що варта його уваги?
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09.01.2021 18:48 Ответить
та ні то місцеві граблями зацепили під час збирання сухої трави на опалення.
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09.01.2021 18:49 Ответить
коцапы тренируют дрг как у себя дома, а зелохи на буковелях каруселят
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09.01.2021 18:54 Ответить
Ну и где взрыв? Я так ждал экшОна...
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09.01.2021 19:14 Ответить
***** попроси, оно ещё пару девятиэтажек взорвет
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09.01.2021 20:48 Ответить
У него щас другая забава - трусы опозиционеров.
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09.01.2021 23:20 Ответить
Теперь на пожар можно спихнуть хищения и цену есть повод подвинтить.
И о важности угольной генерации не стоит забывать, считает некто Ахметов.
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09.01.2021 19:51 Ответить
Интересно,харант прервет свой десятый отпуск или как всегда?
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09.01.2021 20:44 Ответить
Смешно читать комментарии про "диверсантов". Если всех,кто мало мальски технари в управлении инфраструктуры СИСТЕМАТИЧЕСКИ вырывают с корнем и ставят управлять дельцов, просто бухарей,( как например сейчас в аммиакопроводе),которые думают как деньги ПРОСТО потратить( с них НИКОГДА за потраченные миллиарды НЕ спрашивают) то мне вообще удивительно как до сих пор эта инфраструктура работает. Эти газовые сети РЕГУЛЯРНО нужно осматривать,диагностировать,МЕНЯТЬ изношенные трубопроводы,арматуру,осматривать защиту. То в Харьковской обл,теперь под Лубнами. Это просто уже не "ласточки" ,а коровы,которые стучаться в дверь придуркам чинушам. Ваши роскошные виллы по всей стране обеспечивают газом,электричеством,водой те лопухи ,которым вы НЕ платите даже зп.,а кто то технически граммотный должен планировать не как украсть,а как ремонтировать и развивать инфраструктуру. Но вы же уродливые выпердыши НЕ способны до сих пор этого понять,даже для себя.
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09.01.2021 20:46 Ответить
Особенно в вышыванке,за ней очень много прячется ( отсутствие мозгов,безудержное воровство и безответственность)И самое главное отсутствие даже капли анализа. Виноваты диверсанты? Да,в больной "макитре". Как во взрывах складов. Как там нашли виновных?( Ну тех кто снаряды в Сирию через Болгарию продал) Не? Это те же "дроны" что и газопровод "подорвали"( те которые деньги на обслуживание газопровода УКРАЛИ,людей "оптимизировали"( сократили с увеличением зоны "обслуживания") )Да,настоящие "диверсанты"( только они уже давно у власти)
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10.01.2021 14:26 Ответить
Ватабомба ,,,,, самая опасная для Украинцев ,,,,
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09.01.2021 20:52 Ответить
Рвонув транспортний газопровід. При чому тут підведення до осель? Журналісти ну блін ви з цієї планети чи вже зовсім ПОЗЕЛЕНІЛИ?
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09.01.2021 20:57 Ответить
Початок 20-го : відпочинок зе в Карпатах - Оман - загибаль літака МАУ в Ірані
Початок 21-го відпочинок зе в Карпатах - катастрофічний вибух на газогоні.
Зеля точно в Карпатах, чи знову десь в сраці світу веде перемовини про триліоні інвестиції з нічого не значущими чиовниками ?
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09.01.2021 21:27 Ответить
В расследовании взрыва газопровода Зеленскому и СБУ важно не выйти на самих себя 9 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b7.html#comments Комментарии: 4
Потужний вибух пролунав на магістральному газопроводі під Лубнами - Цензор.НЕТ 6658Видимо в этот раз «врезочка» пошла кривовато… Праздники однако… карантин, водка… Давайте дружно пожелаем Зеленскому и его СБУ не выйти на САМИХ СЕБЯ!
ЧИТАЮ: взорвался газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород», по которому российский газ идет в ЕС. Оператор ГТС допустил диверсию…
Об этом https://www.facebook.com/miha.anarchyst написал полчаса назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
В нашем расследовании главное не выйти на самих себя.
Наверное, «оператор ГТС» вместе с СБУ и Зеленским считают всех совершенно неинформированными идиотами…
А теперь прибавляем 2 к 2 и получаем 4:
а) все наверное слышали про неуклонно растущие «потери» при транспортировке газа?
б) потери уже просто фантастические и по разным данным достигают почти 70%!
в) все эти «потери» компенсирует… ПРАВИЛЬНО! Потребитель - т.е. граждане!
А что же это за потери такие? Растут и растут!
А ответ прост: это НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ВРЕЗКИ… нет… не простых граждан… а вполне себе «уважаемых» компаний… «икс-газ».
Потом эта компания «икс-газ» продает населению «потерянный» газ… Т.е. 100% прибыли из воздуха.
А народ ДВАЖДЫ это оплатил: первый раз при «потерях», а второй раз при покупке «потерь» в виде почти легального газа.
Видимо в этот раз «врезочка» пошла кривовато… Праздники однако… карантин, водка… Давайте дружно пожелаем Зеленскому и его СБУ не выйти на САМИХ СЕБЯ!
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09.01.2021 23:02 Ответить
Убытки возместят потребители.
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09.01.2021 23:33 Ответить
началось. Это еще цветочки. То ли еще будет. Жаль что у некоторых головы нет
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10.01.2021 02:47 Ответить
Что не случись в мире а особенно в Украине ищите следы от лаптей!
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10.01.2021 06:52 Ответить
Під Лубнами? А це випадково не ті Лубни де місцеві перекрили дорогу в зв`язку із підвищенням ціни на газ? Цікаво...
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10.01.2021 12:58 Ответить
готовтесь полтавчане...мильте жопу
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10.01.2021 16:34 Ответить
Всі роботи включать в ціну газу, і нащитають дурням газ по 25 гр.
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10.01.2021 18:13 Ответить
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