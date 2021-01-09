Мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе под Лубнами. ВИДЕО (обновлено)
Под Лубнами на Полтавщине прогремел мощный взрыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал спикер Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.
По его словам, на место происшествия выехали спасатели и полиция.
Позже стало известно, что возле с. Калайдинцы Лубенского района Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе.
"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрытыми. Это очень важно!" - сказано в сообщении пресс-службы АО "Лубныгаз на странице в Facebook.
По предварительной информации, чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных станций "Новаки" и "Вишневое"
"Список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения, уточняется… АО "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство", - говорится в сообщении.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 15:53 в поле вблизи с. Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.
"В 16:05 перекрыта подача газа на данный участок. Предварительно жертв и пострадавших нет", - указано в сообщении ведомства.
К тушению привлечены 40 человек л/с и 7 ед. техники ГСЧС. На место происшествия следует мобильно-оперативная группа во главе с начальником ГУ ГСЧС области.
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Цікаво, клоун припинуть свій відпочинок чи це не подія, що варта його уваги?
И о важности угольной генерации не стоит забывать, считает некто Ахметов.
Початок 21-го відпочинок зе в Карпатах - катастрофічний вибух на газогоні.
Зеля точно в Карпатах, чи знову десь в сраці світу веде перемовини про триліоні інвестиції з нічого не значущими чиовниками ?
Видимо в этот раз «врезочка» пошла кривовато… Праздники однако… карантин, водка… Давайте дружно пожелаем Зеленскому и его СБУ не выйти на САМИХ СЕБЯ!
ЧИТАЮ: взорвался газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород», по которому российский газ идет в ЕС. Оператор ГТС допустил диверсию…
Об этом https://www.facebook.com/miha.anarchyst написал полчаса назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
В нашем расследовании главное не выйти на самих себя.
Наверное, «оператор ГТС» вместе с СБУ и Зеленским считают всех совершенно неинформированными идиотами…
А теперь прибавляем 2 к 2 и получаем 4:
а) все наверное слышали про неуклонно растущие «потери» при транспортировке газа?
б) потери уже просто фантастические и по разным данным достигают почти 70%!
в) все эти «потери» компенсирует… ПРАВИЛЬНО! Потребитель - т.е. граждане!
А что же это за потери такие? Растут и растут!
А ответ прост: это НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ВРЕЗКИ… нет… не простых граждан… а вполне себе «уважаемых» компаний… «икс-газ».
Потом эта компания «икс-газ» продает населению «потерянный» газ… Т.е. 100% прибыли из воздуха.
А народ ДВАЖДЫ это оплатил: первый раз при «потерях», а второй раз при покупке «потерь» в виде почти легального газа.
Видимо в этот раз «врезочка» пошла кривовато… Праздники однако… карантин, водка… Давайте дружно пожелаем Зеленскому и его СБУ не выйти на САМИХ СЕБЯ!