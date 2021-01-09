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Потужний вибух пролунав на магістральному газопроводі під Лубнами. ВIДЕО (оновлено)

Під Лубнами на Полтавщині пролунав потужний вибух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Національної поліції Полтавської області Роман Гришин.

За його словами, на місце події виїхали рятувальники та поліція.

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Пізніше стало відомо, що біля с. Калайдинці Лубенського району Полтавської області стався вибух на магістральному газопроводі.

"Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує "Оператор газотранспортної системи України" ("Укртрансгаз") стався вибух на ділянці поблизу с. Калайдинці. Можливі аварійні відключення газу. Будь ласка, якщо газ буде відключено, переконайтеся, що всі газові конфорки будуть закритими. Це дуже важливо!" - сказано в повідомленні пресслужби АТ "Лубнигаз" на сторінці у фейсбуці.

За попередньою інформацією, надзвичайна ситуація торкнулася газорозподільних станцій "Новаки" та "Вишневе".

"Список населених пунктів, які відключено або буде відключено від газопостачання, уточнюється...  АТ "Лубнигаз" в оперативному режимі виводить всі аварійні служби на чергування", - йдеться в повідомленні.

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що о 15:53 у полі поблизу с. Халепці Лубенського району сталася розгерметизація газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" із подальшим смолоскиповим горінням.

"О 16:05 перекрито подачу газу на цю ділянку. Попередньо жертв і постраждалих немає", - зазначено в повідомленні відомства.

До гасіння залучено 40 людей особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС. На місце події прямує мобільно-оперативна група на чолі з начальником ГУ ДСНС області.

Потужний вибух пролунав на магістральному газопроводі під Лубнами 01

Автор: 

вибух (4525) Полтавська область (1141)


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Топ коментарі
+69
диверсанты во всю работают, а оно на лыжах катается.
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09.01.2021 17:07 Відповісти
+43
Без кацапитеков точно не обошлось.
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09.01.2021 17:10 Відповісти
+39
Что поделать, если вся СБУ охраняет бедосика в Карпатах, пока оно на лыжах катается.
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09.01.2021 17:09 Відповісти
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Надю помацайте, вона тут? Це її профіль
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09.01.2021 18:39 Відповісти
Все предельно ясно,птн пнх нужен сев поток 2 вот и взорвали что бы показать что украинское направление не надежное
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09.01.2021 18:28 Відповісти
ненадёжное
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10.01.2021 07:09 Відповісти
Вот и аргумент повышения доставки.трубы старые нужно ремонтировать...
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09.01.2021 18:32 Відповісти
Порох, що ти робиш, ЗУПИНИСЬ!!!111!1
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09.01.2021 18:33 Відповісти
Це Юля. Пєця більше по складах зі зброєю. Юля в газових справах шарить
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09.01.2021 18:37 Відповісти
Юля в делах,,себевкарман,, шарит. И занять побольше. И лапшу на уши дефективным потолще. А твой последний лючший выбор сделал всех--вообще ни в чем не шарит. Такой же тупой как вы.
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09.01.2021 20:55 Відповісти
Смокчи кацапе. Юля і тебе убогого обікрала? Шкарперти твої подрані вкрала?
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09.01.2021 22:51 Відповісти
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10.01.2021 22:13 Відповісти
Плюс Северному потоку Тонкий намек европейским коллегам...
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09.01.2021 18:45 Відповісти
насчет диверсантов -- все может быть.... Сколько случаев когда то в Киеве то во Львове ловят тех , кто воевал на Донбассе против Украины. А власть продолжает открывать переходы .... Страна превратилась в проходной двор... Чем занято СБУ по руководством "лейтенанта Баканова" -- вопрос риторический.... ((
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09.01.2021 20:34 Відповісти
Ніби раніше їх селфі в Києві не було ця контора згнила вже давно ще за кучми
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10.01.2021 08:32 Відповісти
Ну спочатку під Києвом підклали вибухівку, тепер під Лубнами - ***** просуває СП-2 агресивним маркетингом.
Цікаво, клоун припинуть свій відпочинок чи це не подія, що варта його уваги?
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09.01.2021 18:48 Відповісти
та ні то місцеві граблями зацепили під час збирання сухої трави на опалення.
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09.01.2021 18:49 Відповісти
коцапы тренируют дрг как у себя дома, а зелохи на буковелях каруселят
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09.01.2021 18:54 Відповісти
Ну и где взрыв? Я так ждал экшОна...
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09.01.2021 19:14 Відповісти
***** попроси, оно ещё пару девятиэтажек взорвет
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09.01.2021 20:48 Відповісти
У него щас другая забава - трусы опозиционеров.
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09.01.2021 23:20 Відповісти
Теперь на пожар можно спихнуть хищения и цену есть повод подвинтить.
И о важности угольной генерации не стоит забывать, считает некто Ахметов.
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09.01.2021 19:51 Відповісти
Интересно,харант прервет свой десятый отпуск или как всегда?
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09.01.2021 20:44 Відповісти
Смешно читать комментарии про "диверсантов". Если всех,кто мало мальски технари в управлении инфраструктуры СИСТЕМАТИЧЕСКИ вырывают с корнем и ставят управлять дельцов, просто бухарей,( как например сейчас в аммиакопроводе),которые думают как деньги ПРОСТО потратить( с них НИКОГДА за потраченные миллиарды НЕ спрашивают) то мне вообще удивительно как до сих пор эта инфраструктура работает. Эти газовые сети РЕГУЛЯРНО нужно осматривать,диагностировать,МЕНЯТЬ изношенные трубопроводы,арматуру,осматривать защиту. То в Харьковской обл,теперь под Лубнами. Это просто уже не "ласточки" ,а коровы,которые стучаться в дверь придуркам чинушам. Ваши роскошные виллы по всей стране обеспечивают газом,электричеством,водой те лопухи ,которым вы НЕ платите даже зп.,а кто то технически граммотный должен планировать не как украсть,а как ремонтировать и развивать инфраструктуру. Но вы же уродливые выпердыши НЕ способны до сих пор этого понять,даже для себя.
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09.01.2021 20:46 Відповісти
Особенно в вышыванке,за ней очень много прячется ( отсутствие мозгов,безудержное воровство и безответственность)И самое главное отсутствие даже капли анализа. Виноваты диверсанты? Да,в больной "макитре". Как во взрывах складов. Как там нашли виновных?( Ну тех кто снаряды в Сирию через Болгарию продал) Не? Это те же "дроны" что и газопровод "подорвали"( те которые деньги на обслуживание газопровода УКРАЛИ,людей "оптимизировали"( сократили с увеличением зоны "обслуживания") )Да,настоящие "диверсанты"( только они уже давно у власти)
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10.01.2021 14:26 Відповісти
Ватабомба ,,,,, самая опасная для Украинцев ,,,,
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09.01.2021 20:52 Відповісти
Рвонув транспортний газопровід. При чому тут підведення до осель? Журналісти ну блін ви з цієї планети чи вже зовсім ПОЗЕЛЕНІЛИ?
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09.01.2021 20:57 Відповісти
Початок 20-го : відпочинок зе в Карпатах - Оман - загибаль літака МАУ в Ірані
Початок 21-го відпочинок зе в Карпатах - катастрофічний вибух на газогоні.
Зеля точно в Карпатах, чи знову десь в сраці світу веде перемовини про триліоні інвестиції з нічого не значущими чиовниками ?
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09.01.2021 21:27 Відповісти
В расследовании взрыва газопровода Зеленскому и СБУ важно не выйти на самих себя 9 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b7.html#comments Комментарии: 4
Потужний вибух пролунав на магістральному газопроводі під Лубнами - Цензор.НЕТ 6658Видимо в этот раз «врезочка» пошла кривовато… Праздники однако… карантин, водка… Давайте дружно пожелаем Зеленскому и его СБУ не выйти на САМИХ СЕБЯ!
ЧИТАЮ: взорвался газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород», по которому российский газ идет в ЕС. Оператор ГТС допустил диверсию…
Об этом https://www.facebook.com/miha.anarchyst написал полчаса назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
В нашем расследовании главное не выйти на самих себя.
Наверное, «оператор ГТС» вместе с СБУ и Зеленским считают всех совершенно неинформированными идиотами…
А теперь прибавляем 2 к 2 и получаем 4:
а) все наверное слышали про неуклонно растущие «потери» при транспортировке газа?
б) потери уже просто фантастические и по разным данным достигают почти 70%!
в) все эти «потери» компенсирует… ПРАВИЛЬНО! Потребитель - т.е. граждане!
А что же это за потери такие? Растут и растут!
А ответ прост: это НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ВРЕЗКИ… нет… не простых граждан… а вполне себе «уважаемых» компаний… «икс-газ».
Потом эта компания «икс-газ» продает населению «потерянный» газ… Т.е. 100% прибыли из воздуха.
А народ ДВАЖДЫ это оплатил: первый раз при «потерях», а второй раз при покупке «потерь» в виде почти легального газа.
Видимо в этот раз «врезочка» пошла кривовато… Праздники однако… карантин, водка… Давайте дружно пожелаем Зеленскому и его СБУ не выйти на САМИХ СЕБЯ!
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09.01.2021 23:02 Відповісти
Убытки возместят потребители.
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09.01.2021 23:33 Відповісти
началось. Это еще цветочки. То ли еще будет. Жаль что у некоторых головы нет
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10.01.2021 02:47 Відповісти
Что не случись в мире а особенно в Украине ищите следы от лаптей!
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10.01.2021 06:52 Відповісти
Під Лубнами? А це випадково не ті Лубни де місцеві перекрили дорогу в зв`язку із підвищенням ціни на газ? Цікаво...
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10.01.2021 12:58 Відповісти
готовтесь полтавчане...мильте жопу
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10.01.2021 16:34 Відповісти
Всі роботи включать в ціну газу, і нащитають дурням газ по 25 гр.
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10.01.2021 18:13 Відповісти
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