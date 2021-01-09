Потужний вибух пролунав на магістральному газопроводі під Лубнами. ВIДЕО (оновлено)

Під Лубнами на Полтавщині пролунав потужний вибух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Національної поліції Полтавської області Роман Гришин.

За його словами, на місце події виїхали рятувальники та поліція.

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Пізніше стало відомо, що біля с. Калайдинці Лубенського району Полтавської області стався вибух на магістральному газопроводі.

"Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує "Оператор газотранспортної системи України" ("Укртрансгаз") стався вибух на ділянці поблизу с. Калайдинці. Можливі аварійні відключення газу. Будь ласка, якщо газ буде відключено, переконайтеся, що всі газові конфорки будуть закритими. Це дуже важливо!" - сказано в повідомленні пресслужби АТ "Лубнигаз" на сторінці у фейсбуці.

За попередньою інформацією, надзвичайна ситуація торкнулася газорозподільних станцій "Новаки" та "Вишневе".

"Список населених пунктів, які відключено або буде відключено від газопостачання, уточнюється... АТ "Лубнигаз" в оперативному режимі виводить всі аварійні служби на чергування", - йдеться в повідомленні.

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що о 15:53 у полі поблизу с. Халепці Лубенського району сталася розгерметизація газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" із подальшим смолоскиповим горінням.

"О 16:05 перекрито подачу газу на цю ділянку. Попередньо жертв і постраждалих немає", - зазначено в повідомленні відомства.

До гасіння залучено 40 людей особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС. На місце події прямує мобільно-оперативна група на чолі з начальником ГУ ДСНС області.