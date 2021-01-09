Потужний вибух пролунав на магістральному газопроводі під Лубнами. ВIДЕО (оновлено)
Під Лубнами на Полтавщині пролунав потужний вибух.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Національної поліції Полтавської області Роман Гришин.
За його словами, на місце події виїхали рятувальники та поліція.
Пізніше стало відомо, що біля с. Калайдинці Лубенського району Полтавської області стався вибух на магістральному газопроводі.
"Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує "Оператор газотранспортної системи України" ("Укртрансгаз") стався вибух на ділянці поблизу с. Калайдинці. Можливі аварійні відключення газу. Будь ласка, якщо газ буде відключено, переконайтеся, що всі газові конфорки будуть закритими. Це дуже важливо!" - сказано в повідомленні пресслужби АТ "Лубнигаз" на сторінці у фейсбуці.
За попередньою інформацією, надзвичайна ситуація торкнулася газорозподільних станцій "Новаки" та "Вишневе".
"Список населених пунктів, які відключено або буде відключено від газопостачання, уточнюється... АТ "Лубнигаз" в оперативному режимі виводить всі аварійні служби на чергування", - йдеться в повідомленні.
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У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що о 15:53 у полі поблизу с. Халепці Лубенського району сталася розгерметизація газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" із подальшим смолоскиповим горінням.
"О 16:05 перекрито подачу газу на цю ділянку. Попередньо жертв і постраждалих немає", - зазначено в повідомленні відомства.
До гасіння залучено 40 людей особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС. На місце події прямує мобільно-оперативна група на чолі з начальником ГУ ДСНС області.
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Цікаво, клоун припинуть свій відпочинок чи це не подія, що варта його уваги?
И о важности угольной генерации не стоит забывать, считает некто Ахметов.
Початок 21-го відпочинок зе в Карпатах - катастрофічний вибух на газогоні.
Зеля точно в Карпатах, чи знову десь в сраці світу веде перемовини про триліоні інвестиції з нічого не значущими чиовниками ?
Видимо в этот раз «врезочка» пошла кривовато… Праздники однако… карантин, водка… Давайте дружно пожелаем Зеленскому и его СБУ не выйти на САМИХ СЕБЯ!
ЧИТАЮ: взорвался газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород», по которому российский газ идет в ЕС. Оператор ГТС допустил диверсию…
Об этом https://www.facebook.com/miha.anarchyst написал полчаса назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
В нашем расследовании главное не выйти на самих себя.
Наверное, «оператор ГТС» вместе с СБУ и Зеленским считают всех совершенно неинформированными идиотами…
А теперь прибавляем 2 к 2 и получаем 4:
а) все наверное слышали про неуклонно растущие «потери» при транспортировке газа?
б) потери уже просто фантастические и по разным данным достигают почти 70%!
в) все эти «потери» компенсирует… ПРАВИЛЬНО! Потребитель - т.е. граждане!
А что же это за потери такие? Растут и растут!
А ответ прост: это НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ВРЕЗКИ… нет… не простых граждан… а вполне себе «уважаемых» компаний… «икс-газ».
Потом эта компания «икс-газ» продает населению «потерянный» газ… Т.е. 100% прибыли из воздуха.
А народ ДВАЖДЫ это оплатил: первый раз при «потерях», а второй раз при покупке «потерь» в виде почти легального газа.
Видимо в этот раз «врезочка» пошла кривовато… Праздники однако… карантин, водка… Давайте дружно пожелаем Зеленскому и его СБУ не выйти на САМИХ СЕБЯ!