Полиция устанавливает причины взрыва на магистральном газопроводе под Лубнами. Периметр пожара охраняется

Правоохранители устанавливают причины взрыва на магистральном газопроводе в Лубенском районе Полтавской области, информация о пострадавших отсутствует.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"В полицию Лубенского района 9 января, около 16.00, поступило сообщение от жительницы г. Лубны, что вблизи с. Енковцы произошел взрыв на газопроводе", - сказано в сообщении на сайте полиции области.

Предварительно установлено, что неподалеку от села Енковцы на расстоянии около трех километров среди поля наблюдается горение на месте, где залегает газопровод высокого давления.

"О наличии пострадавших информация отсутствует. Полиция охраняет периметр пожара, чтобы никто из гражданских не попал в опасную зону и не пострадал", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Напомним, днем 9 января на магистральном газопроводе под Лубнами прогремел мощный взрыв.

Оператор газотранспортных систем Украины сообщил, что причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть диверсия.