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Полиция устанавливает причины взрыва на магистральном газопроводе под Лубнами. Периметр пожара охраняется

Полиция устанавливает причины взрыва на магистральном газопроводе под Лубнами. Периметр пожара охраняется

Правоохранители устанавливают причины взрыва на магистральном газопроводе в Лубенском районе Полтавской области, информация о пострадавших отсутствует.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"В полицию Лубенского района 9 января, около 16.00, поступило сообщение от жительницы г. Лубны, что вблизи с. Енковцы произошел взрыв на газопроводе", - сказано в сообщении на сайте полиции области.

Предварительно установлено, что неподалеку от села Енковцы на расстоянии около трех километров среди поля наблюдается горение на месте, где залегает газопровод высокого давления.

"О наличии пострадавших информация отсутствует. Полиция охраняет периметр пожара, чтобы никто из гражданских не попал в опасную зону и не пострадал", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте также: Мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе под Лубнами. ВИДЕО (обновлено)

Напомним, днем 9 января на магистральном газопроводе под Лубнами прогремел мощный взрыв.

Оператор газотранспортных систем Украины сообщил, что причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть диверсия.

взрыв (6813) газопровод (831) Лубны (15) Нацполиция (16562) Полтавская область (1186)


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Топ комментарии
+11
На хрен полицию по пустякам отвлекать? А вдруг в этот момент, кто-то в Эпицентре лампочку купит?
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09.01.2021 20:06 Ответить
+10
Аваков і Гєращєнко мають "дєжурних" диверсантів, то Антоненко, Федина, Звіробій. Надька-міномьотчіца нє канаєт, табу!
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09.01.2021 19:59 Ответить
+6
А то часом не Зєлєнскій до Полтави їхав? Бо Буковель вже горів.
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09.01.2021 19:46 Ответить
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А то часом не Зєлєнскій до Полтави їхав? Бо Буковель вже горів.
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09.01.2021 19:46 Ответить
В Буковеле перед самым Рождеством горел отель с туристами
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09.01.2021 19:57 Ответить
Не,в Индонезии.😂
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09.01.2021 22:11 Ответить
Хтось знає, там газогін проходить по землі чи під землею? Бо це принципово для розуміння вірогідності диверсії, якщо під землею, то це маловірогідно.
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09.01.2021 19:51 Ответить
пожар произошел на газораспределительной станции , скорее всего по поверхности
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09.01.2021 19:55 Ответить
Вони охороняються, скоріше службове недбальством, ніж диверсія.
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09.01.2021 19:56 Ответить
На таких об'єктах людський фактор зведений до мінімуму, звичайне недбальство до аварії не призведе. Треба дивитися кому це вигідно.
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09.01.2021 20:11 Ответить
Та кому, кацапам. Більш нікому.
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09.01.2021 20:57 Ответить
Під землею. Метрів 30 труби вирвало...
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09.01.2021 22:48 Ответить
то ли еще будет.......
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09.01.2021 19:59 Ответить
Аваков і Гєращєнко мають "дєжурних" диверсантів, то Антоненко, Федина, Звіробій. Надька-міномьотчіца нє канаєт, табу!
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09.01.2021 19:59 Ответить
Если был подрыв обязательно будет загиб кромки разрыва внутрь трубы
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09.01.2021 19:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/316264, загиб кромки разрыва внутрь трубы был бы, если бы не было взрыва газа, которым в месте взрыва должно разнести трубу.
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09.01.2021 20:08 Ответить
не факт, как вариант детонатор и надрез для утечки.
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09.01.2021 20:09 Ответить
надрез на стенке толщиной 27-32 мм?
трубы для СП вообще имеют толщину 55 мм
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10.01.2021 10:42 Ответить
засверлить не проблема.
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11.01.2021 14:59 Ответить
Причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть и не диверсия.
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09.01.2021 20:02 Ответить
Ты еще скажи что и Эрику никто не убивал.
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09.01.2021 20:04 Ответить
може і при Пороху вибухи на артсховищах були "па єстєствєнним прічінам"?
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09.01.2021 20:57 Ответить
Я не спец по газу... А чи не почали відбір газу для опалення спритні селяни? Бо в нас на заводі умєльци 2 км провели труби для крадіжки дизпалива. Гучна справа була.
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09.01.2021 20:05 Ответить
Это вряд ли. С магистральным давлением хаты по сносит(в другую область).
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09.01.2021 20:22 Ответить
На хрен полицию по пустякам отвлекать? А вдруг в этот момент, кто-то в Эпицентре лампочку купит?
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09.01.2021 20:06 Ответить
крутит
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09.01.2021 20:11 Ответить
так перекройте газ чтобы не горело
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09.01.2021 20:08 Ответить
ага, північний потік 1 та 2
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09.01.2021 20:59 Ответить
Помітив що відразу після нового року багатократно збільшилась активність російських тролів, судячи з усього росія в рази збільшила їх бюджет. Боюсь інформаційна війна тепер сильно не на нашу користь.
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09.01.2021 20:10 Ответить
Не бійся. Диванні війська України на сторожі.
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09.01.2021 20:30 Ответить
оті диванні війська на ху№ла і працюють щосили
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09.01.2021 21:00 Ответить
Може тому, що у нас все через жопу з якоюсь лякаючою постійністю?
А ми їм у відповідь тільки про якесь "духовне рабство"
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09.01.2021 22:19 Ответить
Так вони свого часу "охороняли периметр" в Н-Богданівці, Балаклії, Калинівці. Поки не "згорів" весь артзапас ЗСУ...
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09.01.2021 20:14 Ответить
Эти газопроводы строили в 1986 году когда я еще пацаном был,такие аварии будут продолжаться,так как все качали бабло с трубы а модернизация была только на бумаге.
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09.01.2021 20:16 Ответить
Моя душа предчувствием полна...
Поліція встановлює причини вибуху на магістральному газопроводі під Лубнами. Периметр пожежі охороняють - Цензор.НЕТ 5155
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09.01.2021 20:20 Ответить
Боширов и Петров работают не только с Новичком...
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09.01.2021 20:31 Ответить
Христо Грозев...Запад недооценивает масштаб Кремлевской агентуры в Мире...
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09.01.2021 20:34 Ответить
це діверсія свинособак ... і переконати в зворотьньому буде дуже складно ...
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09.01.2021 20:40 Ответить
А ничего, что этим трубам с высоким давлением уже около 40 лет?

П.С. В Киеве теплотрассы тоже прорывает не мало...
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09.01.2021 20:54 Ответить
То виходить, що вибухами газопроводів тепер займаються мєнти?. СБУ ж ніколи - вони малий бізнес кошмарять..
Все.. все через сраку..
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09.01.2021 20:41 Ответить
Причем тут полиция?? Где СБУ ? 😁😁😁
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09.01.2021 20:42 Ответить
здаётся мне что причины надо искать не под Лубнами, а под Лубянкой
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09.01.2021 22:05 Ответить
Никто не сделает рекламу "Северному потоку-2" лучше нас украинцев, мля...
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09.01.2021 22:17 Ответить
краще за вас, мордвинів, ніхто тупаками себе не виставить
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10.01.2021 04:22 Ответить
Безумовно. Уренгой-Помари-Ужгород - стратегічний газогін в системі ГТС України для транзиту газу у Європу. Якщо ми не можемо забезпечити його цілісність, ремонт, охорону, - значить не можемо гарантувати безперебійність постачання газу Європейським країнам. А це - привід їм для пошуку альтернативних газогонів (різні "потоки", північний, турецький...)).
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10.01.2021 16:14 Ответить
зебильная падаль выполнила очередной приказ из параши.
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09.01.2021 23:59 Ответить
 
 