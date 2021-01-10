В Киеве разрешили работу катков, но с соблюдением требований
В Киеве разрешили работу катков с соблюдением карантинных требований.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы в Киеве.
Новогодние зоны в столице прекращают свою работу на время локдауна, говорится в сообщении. Речь идет о работе праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых. Любые ярмарки и торговля продуктами (сэндвичи, глинтвейн) и непродовольственными товарами останавливаются.
"Организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе в местах празднований должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 метра и не допускать на игровые площадки более 20 человек", - сообщили о работе катков.
Напомним, в Украине действует локдаун из-за коронавируса. Дополнительные ограничения введены в ряде сфер с 8 января до полуночи 25 января.
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В нормальных странах во время локдауна людям запрещают из дома выходить, а в ЗЕленом шапито, катки, наливайки, развлекалово.
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