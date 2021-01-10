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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве разрешили работу катков, но с соблюдением требований

В Киеве разрешили работу катков, но с соблюдением требований

В Киеве разрешили работу катков с соблюдением карантинных требований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы в Киеве.

Новогодние зоны в столице прекращают свою работу на время локдауна, говорится в сообщении. Речь идет о работе праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых. Любые ярмарки и торговля продуктами (сэндвичи, глинтвейн) и непродовольственными товарами останавливаются.

"Организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе в местах празднований должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 метра и не допускать на игровые площадки более 20 человек", - сообщили о работе катков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эпицентр" в Киеве все-таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция. ФОТОрепортаж

Напомним, в Украине действует локдаун из-за коронавируса. Дополнительные ограничения введены в ряде сфер с 8 января до полуночи 25 января.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+5
Все чего людям не хватает для жизни- это катки!!!
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10.01.2021 14:27 Ответить
+5
Та шо там лампочки! Презики! На всю страну один г@ндон и тот на лыжи укатил...
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10.01.2021 14:43 Ответить
+4
Это же не носки купить и лампочки.
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10.01.2021 14:29 Ответить
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Все чего людям не хватает для жизни- это катки!!!
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10.01.2021 14:27 Ответить
Это же не носки купить и лампочки.
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10.01.2021 14:29 Ответить
да чо там)))
В Киеве разрешили работу катков, но с соблюдением требований - Цензор.НЕТ 17
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10.01.2021 15:02 Ответить
памоиму в печень маслина попала)))
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10.01.2021 15:04 Ответить
а чого це ти так перехвилювався? прийшов лікувати зуби до гімновоза? ну той лікуй мовчки - все як ти хотів!
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10.01.2021 14:34 Ответить
И чего это, кацап тебя так перекосило?
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10.01.2021 15:31 Ответить
да ти тупий іплан! що, заголом і не дивно
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10.01.2021 15:38 Ответить
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10.01.2021 17:55 Ответить
На катке но без носков а еще закончилось мыло иду все равно в Сильпо заодно купить хотел но облом ума не приложу где взять мыло не в интернете же заказывать стоимостью 20 грн
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10.01.2021 14:33 Ответить
Что мыло, вы попробуйте сейчас сгоревшую лампочку заменить, купив новую. Власть шизоидов.
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10.01.2021 14:35 Ответить
Та шо там лампочки! Презики! На всю страну один г@ндон и тот на лыжи укатил...
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10.01.2021 14:43 Ответить
Презики на касах супермаркетів продаються.
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10.01.2021 14:59 Ответить
Такой один. Так удачно дырявый и недоштопаный...
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10.01.2021 15:06 Ответить
В Киеве разрешили работу катков, но с соблюдением требований - Цензор.НЕТ 8372
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10.01.2021 14:34 Ответить
я знаю, я знаю хто всі ці люди!!!! це зеля припхався зі своєю охороною
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10.01.2021 14:41 Ответить
В носках ?
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10.01.2021 14:48 Ответить
Это локдаун по Зеленскому.

В нормальных странах во время локдауна людям запрещают из дома выходить, а в ЗЕленом шапито, катки, наливайки, развлекалово.
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10.01.2021 15:15 Ответить
Кипр ввел локдаун и комендантский час до конца месяца: выход на улицу только с разрешения властей - Это нормальная страна.

Локдаун в Буковеле: толпы отдыхающих, пробка на 5 км и очереди на подъемники - Это страна дебилов.
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10.01.2021 15:19 Ответить
А на коньки - бахилы. И Степашка с Крадуцким пусть "подзаработают"..
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10.01.2021 15:22 Ответить
По утрам на дев носки, не забудьте про коньки.
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10.01.2021 15:39 Ответить
Ну да если у Вовки на лыжном очереди стоят к подъемникам то можно?
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10.01.2021 22:57 Ответить
Зебіли! Бирєнько всі на ковзанку, там лохдаун відміняється.
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10.01.2021 23:13 Ответить
 
 