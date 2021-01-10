У Києві дозволили роботу ковзанок, але з дотриманням вимог
У Києві дозволили роботу ковзанок з дотриманням карантинних вимог.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби в Києві.
Новорічні зони в столиці припиняють свою роботу на час локдауну, йдеться в повідомленні. Йдеться про роботу святкових концертів, ярмарків, в тому числі продуктових. Будь-які ярмарки і торгівля продуктами (сендвічі, глінтвейн) і непродовольчими товарами зупиняються.
"Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 м та не допускати на ігрові майданчики понад 20 осіб", - повідомили про роботу ковзанок.
Нагадаємо, в Україні діє локдаун через коронавірус. Додаткові обмеження введені в низці сфер з 8 січня до півночі 25 січня.
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