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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві дозволили роботу ковзанок, але з дотриманням вимог

У Києві дозволили роботу ковзанок, але з дотриманням вимог

У Києві дозволили роботу ковзанок з дотриманням карантинних вимог.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби в Києві.

Новорічні зони в столиці припиняють свою роботу на час локдауну, йдеться в повідомленні. Йдеться про роботу святкових концертів, ярмарків, в тому числі продуктових. Будь-які ярмарки і торгівля продуктами (сендвічі, глінтвейн) і непродовольчими товарами зупиняються.

"Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 м та не допускати на ігрові майданчики понад 20 осіб", - повідомили про роботу ковзанок.

Також читайте: Під час посиленого карантину кавою, сигаретами і батарейками можна торгувати з кіосків, - МОЗ

Нагадаємо, в Україні діє локдаун через коронавірус. Додаткові обмеження введені в низці  сфер з 8 січня до півночі 25 січня.

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+5
Все чего людям не хватает для жизни- это катки!!!
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10.01.2021 14:27 Відповісти
+5
Та шо там лампочки! Презики! На всю страну один г@ндон и тот на лыжи укатил...
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10.01.2021 14:43 Відповісти
+4
Это же не носки купить и лампочки.
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10.01.2021 14:29 Відповісти
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Все чего людям не хватает для жизни- это катки!!!
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10.01.2021 14:27 Відповісти
Это же не носки купить и лампочки.
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10.01.2021 14:29 Відповісти
да чо там)))
В Киеве разрешили работу катков, но с соблюдением требований - Цензор.НЕТ 17
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10.01.2021 15:02 Відповісти
памоиму в печень маслина попала)))
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10.01.2021 15:04 Відповісти
а чого це ти так перехвилювався? прийшов лікувати зуби до гімновоза? ну той лікуй мовчки - все як ти хотів!
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10.01.2021 14:34 Відповісти
И чего это, кацап тебя так перекосило?
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10.01.2021 15:31 Відповісти
да ти тупий іплан! що, заголом і не дивно
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10.01.2021 15:38 Відповісти
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10.01.2021 17:55 Відповісти
На катке но без носков а еще закончилось мыло иду все равно в Сильпо заодно купить хотел но облом ума не приложу где взять мыло не в интернете же заказывать стоимостью 20 грн
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10.01.2021 14:33 Відповісти
Что мыло, вы попробуйте сейчас сгоревшую лампочку заменить, купив новую. Власть шизоидов.
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10.01.2021 14:35 Відповісти
Та шо там лампочки! Презики! На всю страну один г@ндон и тот на лыжи укатил...
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10.01.2021 14:43 Відповісти
Презики на касах супермаркетів продаються.
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10.01.2021 14:59 Відповісти
Такой один. Так удачно дырявый и недоштопаный...
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10.01.2021 15:06 Відповісти
В Киеве разрешили работу катков, но с соблюдением требований - Цензор.НЕТ 8372
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10.01.2021 14:34 Відповісти
я знаю, я знаю хто всі ці люди!!!! це зеля припхався зі своєю охороною
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10.01.2021 14:41 Відповісти
В носках ?
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10.01.2021 14:48 Відповісти
Это локдаун по Зеленскому.

В нормальных странах во время локдауна людям запрещают из дома выходить, а в ЗЕленом шапито, катки, наливайки, развлекалово.
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10.01.2021 15:15 Відповісти
Кипр ввел локдаун и комендантский час до конца месяца: выход на улицу только с разрешения властей - Это нормальная страна.

Локдаун в Буковеле: толпы отдыхающих, пробка на 5 км и очереди на подъемники - Это страна дебилов.
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10.01.2021 15:19 Відповісти
А на коньки - бахилы. И Степашка с Крадуцким пусть "подзаработают"..
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10.01.2021 15:22 Відповісти
По утрам на дев носки, не забудьте про коньки.
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10.01.2021 15:39 Відповісти
Ну да если у Вовки на лыжном очереди стоят к подъемникам то можно?
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10.01.2021 22:57 Відповісти
Зебіли! Бирєнько всі на ковзанку, там лохдаун відміняється.
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10.01.2021 23:13 Відповісти
 
 