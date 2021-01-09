"Эпицентр" в Киеве все-таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция. ФОТОрепортаж
Гипермаркет "Эпицентр" в Киеве, который работал несмотря на запреты локдауна, а потом неожиданно закрылся, утром 9 января так и не начал работу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет OBOZREVATEL.
По информации издания, недалеко от гипермаркета дежурит Национальная гвардия и Национальная полиция. Заказы принимаются онлайн.
Отметим, накануне, 8 января, в первый день локдауна гипермаркет "Эпицентр" был открыт для покупателй, но продавались только разрешенные товары. Остальные группы товаров продавались по такой схеме: продавцы выписывали накладную на товар и печатали документ, где указывали "онлайн заказ". Сам же товар оплачивался уже на кассе.
После обеда магазины неожиданно объявили о закрытии и начали принимать только онлайн-заказы.
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Пэрэмога!
а чё так плотно стоят ? )))) круговая оборона?
Не нужно фантазировать!
Да, дешевые товары доставлять получается невыгодно НП. Есть такое...
Там же можете купувати упаковками маски що Бубочка зустрічав в аеропорту.
Нагадаю, що в Леруа безкоштовна доставка по Україні при покупці від 500 грн.:
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Прапорщик вишикував солдатів і менторським тоном розповідає:
- Ядерна бомба ЗАВЖДИ потрапляє в епіцентр руйнувань...
Хотя, вполне вероятно, что дело тут как раз в порошке, только не в стиральном, а в нюхательном, поскольку никак более пояснить подобные особенности карантина просто невозможно.
В общем, еще раз можно убедиться в житейской истине о том, что если оно выглядит как г, воняет как г и действует как г, то это оно и есть - г , эта Зебенина, жадная , циничная и Оочень воровская шобла !
Вторую неделю президент воюющей страны, страны в коронакризисе и экономическом коллапсе сидит в отпуске, отдыхает, набирается сил.
И неизвестно, когда вообще с него вернется к работе.
Пусть все подождет, ведь, если президент будет здоров, полон энергии и сил, то и гундосики будут записываться куда оптимистичнее.
А я стою шатаюся буквально задыхаюся шо нет в кармане денег ни рубля!