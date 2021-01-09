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"Эпицентр" в Киеве все-таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция. ФОТОрепортаж

Гипермаркет "Эпицентр" в Киеве, который работал несмотря на запреты локдауна, а потом неожиданно закрылся, утром 9 января так и не начал работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет OBOZREVATEL.

По информации издания, недалеко от гипермаркета дежурит Национальная гвардия и Национальная полиция. Заказы принимаются онлайн.

Эпицентр в Киеве все-таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кабмин спасает людей от колготок": "слуга народа" Леонов показал, как в Украине "заработал" локдаун. ФОТОрепортаж

Отметим, накануне, 8 января, в первый день локдауна гипермаркет "Эпицентр" был открыт для покупателй, но продавались только разрешенные товары. Остальные группы товаров продавались по такой схеме: продавцы выписывали накладную на товар и печатали документ, где указывали "онлайн заказ". Сам же товар оплачивался уже на кассе.

Эпицентр в Киеве все-таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция 02

После обеда магазины неожиданно объявили о закрытии и начали принимать только онлайн-заказы.

Эпицентр в Киеве все-таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция 03
Фото: сайт Обозреватель

карантин (16729) Эпицентр (36) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+43
"Эпицентр" в Киеве таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция - Цензор.НЕТ 3497
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09.01.2021 11:13 Ответить
+33
"Эпицентр" в Киеве таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция - Цензор.НЕТ 6092
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09.01.2021 11:14 Ответить
+30
Гереги так и не занести Вовчику денег? Как так можно???
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09.01.2021 11:08 Ответить
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І скільки днів протримається?
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09.01.2021 11:08 Ответить
до вечора ))))
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09.01.2021 11:21 Ответить
Гереги так и не занести Вовчику денег? Как так можно???
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09.01.2021 11:08 Ответить
С прошлого раза прайсы увеличились - гереги не тянут.
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09.01.2021 11:13 Ответить
ага, замок кацуб, однако, дорогой)
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09.01.2021 11:48 Ответить
цирк
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09.01.2021 11:09 Ответить
Не вірю, що прозріли, чи совість замучила. Немає там совісті. Просто зовсім скоро нарід отримає нові платіжки і поче шукати крайнього. Оскільки д Зєлжнского і капіталів Коломойського добратися важко, то найлегшими мішенями стануть Епіцентри. Можливі погроми.
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09.01.2021 11:10 Ответить
ага . . смєтуни вже заготовили коктейлі Молотова. Надійся і жди.
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09.01.2021 11:11 Ответить
Ні, звичвюайе, нічого вони не заготували.😊 Але стихійний погром від оолодухи можуть зробити. Їм не вистачить ні духу, ні мізків визначити справжнього винуватця, тому, як завжди в історії обмежаться погромами доступних магазинів. Це вже було.
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09.01.2021 11:26 Ответить
Свободу Епіцентру!
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09.01.2021 11:10 Ответить
"Эпицентр" в Киеве таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция - Цензор.НЕТ 6092
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09.01.2021 11:14 Ответить
маски где? )
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09.01.2021 12:20 Ответить
А нафиг маски?
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09.01.2021 12:37 Ответить
Всё - теперь коронавирус побеждён!
Пэрэмога!
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09.01.2021 11:11 Ответить
Где-то заплакала пара герег...
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09.01.2021 11:12 Ответить
Ну и придурки. Ждет Зеля и Авакян когда бабосы занесут!
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09.01.2021 11:12 Ответить
а зачем полиция дежурит и нацгвардия частную лавочку это что гос обьект за деньги налогоплатильщиков что получают мусора или народ будет ломится сотнями чтоб сдержать натиск?
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09.01.2021 11:12 Ответить
Спокуха. Полицейским недолго мерзнуть. Ровно столько, сколько нужно переправить деньги отдыхающим, а последним проконтролировать полученное.
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09.01.2021 11:12 Ответить
прокол вышел с онлайн-заносом оговорённых сум ))
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09.01.2021 11:13 Ответить
"Эпицентр" в Киеве таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция - Цензор.НЕТ 3497
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09.01.2021 11:13 Ответить
Перевірено! Ковіда нема!!!! ))))
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09.01.2021 11:32 Ответить
Правильно было бы принять закон, с целью ограничения эпидемии не собираться одновременно больше 2 полицейским, желательно на квадратный километр. Исключение сделать только для Харькова, поскольку он "ментовский город"
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09.01.2021 11:16 Ответить
виключно для ру.щелепних типу авакяна-херащенка)))
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09.01.2021 11:25 Ответить
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09.01.2021 12:12 Ответить
Вова топнул ножкой и крикнул закрыть! Как это посмели смерды не повиноваться перед барином. А Львовский епик показал х*й стапашке и зе!
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09.01.2021 11:21 Ответить
не показал, а дал понюхать...)
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09.01.2021 11:28 Ответить
"Епіцентр" у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 8029 и то факт)
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09.01.2021 11:32 Ответить
ору))) там ніби львівці поліцаї вже зачиняють герегхолл
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09.01.2021 11:40 Ответить
а полицейские в масках ? )))
а чё так плотно стоят ? )))) круговая оборона?
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09.01.2021 11:22 Ответить
только в Киеве?
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09.01.2021 11:23 Ответить
это мусора там на всякий случай, вдруг фопы или небайдужі граждане решат блокировать работу эпицентра, а аваковсаая мусарка будет уже на готове отганять протестующих.
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09.01.2021 11:26 Ответить
Зелене шапiто все бiльш шириться й деградуэ! В атбАХ пiшли ще далi! Там стрiчками, трипер-полицi, з ширпотребом-непотребом, "охрестили", тiпа, "ми продуктовi на сто вiдсоткiв"! Эдине питання, якому дурню все це прийшло в макiтру???
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09.01.2021 11:26 Ответить
Букавель закрийте, а не магазин, придурки. Раніше лікарі ставили діагноз ідіотам, зараз без лікаря можна, якщо при владі то точно ідіот.
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09.01.2021 11:27 Ответить
Так Буковель бенин , по тому как же его Осел закроет , когда Баба Беня бабло потеряет.
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09.01.2021 11:33 Ответить
Воно то так, але перекрив кисень людям зеля, залишив без засобів існування, закрив кінотеатри, кафе. А сам в відкриту зі своєю шоблою гуляє, їм все можно. І все це напоказ, щоб ми знали що ми бидло, а вони царі. Тільки ж чаша терпіння наповнюється, і вішати на власних воротах будуть пісюніста і компанію, а не беню.
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09.01.2021 13:10 Ответить
Вот блин тормознул , надо было вчера поехать собакам корм купить. Сей час придется через НП заказывать , а эти мудаки в последнее время вообще берега с тарифами попутали.
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09.01.2021 11:32 Ответить
На сайте Новой почты как были давнишние тарифы, так и есть!
Не нужно фантазировать!
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09.01.2021 16:41 Ответить
Я не знаю что у них там на сайте , за то знаю , что год тому назад за тот же самый товар за доставку и возврат денег продавцу брали 50-60 гр , а сей час 80-100.
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09.01.2021 17:27 Ответить
Пользуюсь НП давно и часто. За год точно ничего не изменилось. Как был наложенный платеж за товар 20 грн +2% от его стоимости, так и осталась. И сама доставка - тоже, по городу - минимум 30 грн.
Да, дешевые товары доставлять получается невыгодно НП. Есть такое...
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09.01.2021 17:39 Ответить
20 гр , это что ты там отправляешь ? Разве что конверты , а теперь посмотри сколько стоит отправить 20 кг мешок из города в область .
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09.01.2021 17:48 Ответить
Читай внимательно: 20 грн +2% - это наложенный платеж, или возврат денег продавцу, как ты написал!
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09.01.2021 17:56 Ответить
Ласкаво запрошую до донецького Епіцентру ака ГалактИка.
Там же можете купувати упаковками маски що Бубочка зустрічав в аеропорту.
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09.01.2021 11:36 Ответить
Угроза массового заражения наконец ликвидирована! Ничего, что маршрутках как ездили, так и ездят толпы, кто в маске, кто без. В Эпицентрах на один отдел пару человек встретить можно. Безмозглые идиоты.
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09.01.2021 11:36 Ответить
"Епіцентр" у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 3085
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09.01.2021 11:37 Ответить
"Епіцентр" у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 5280
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09.01.2021 11:40 Ответить
на рынке продуктов толпы людей атб варус фуршет -то же самое маски одевают для понтов на кассе разливайки работают полным ходом синяки там сутками трутся . какой нахер карантин похоже что из людей ходят сделать шизиков
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09.01.2021 11:41 Ответить
Як гереги будуть покарані за невиконання закону?
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09.01.2021 11:49 Ответить
Герег знову обілетять і все буде пучком 😄
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09.01.2021 12:21 Ответить
"Епіцентр" у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 9034
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09.01.2021 11:51 Ответить
А чёрного хода гвардейцы дежурят ?
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09.01.2021 11:54 Ответить
Туда два бтр подогнали и взвод спецназа с РПГ-7Д!
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09.01.2021 12:45 Ответить
Какая офигенная перемога! Теперь изношенную прокладку нужно заказывать онлайн и фигачить в пункт выдачи, выстоять там очередь немалую, где никто не соблюдает дистанцию. Или заказать доставку гривен за 200!
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09.01.2021 11:54 Ответить
Підтримуємо чесний бізнес, а не хитрожопих Герег.
Нагадаю, що в Леруа безкоштовна доставка по Україні при покупці від 500 грн.:
https://www.leroymerlin.ua/
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09.01.2021 12:01 Ответить
Нагадався армійський анекдот.
Прапорщик вишикував солдатів і менторським тоном розповідає:
- Ядерна бомба ЗАВЖДИ потрапляє в епіцентр руйнувань...
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09.01.2021 12:06 Ответить
"Епіцентр" у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 3204
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09.01.2021 12:15 Ответить
Речь идет не о том, чтобы в этом месте не собирались люди, а о том, чтобы они не могли купить там определенные товары. Возможно, им что-то известно о том, как эти товары размножают вирусы или может корона просто таки кишит в стиральном порошке?
Хотя, вполне вероятно, что дело тут как раз в порошке, только не в стиральном, а в нюхательном, поскольку никак более пояснить подобные особенности карантина просто невозможно.

В общем, еще раз можно убедиться в житейской истине о том, что если оно выглядит как г, воняет как г и действует как г, то это оно и есть - г , эта Зебенина, жадная , циничная и Оочень воровская шобла !
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09.01.2021 12:19 Ответить
А в это время

Вторую неделю президент воюющей страны, страны в коронакризисе и экономическом коллапсе сидит в отпуске, отдыхает, набирается сил.
И неизвестно, когда вообще с него вернется к работе.
Пусть все подождет, ведь, если президент будет здоров, полон энергии и сил, то и гундосики будут записываться куда оптимистичнее.
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09.01.2021 12:22 Ответить
И вот стоит отличная бутылочка Столичная глядит с прилавка прямо на меня!
А я стою шатаюся буквально задыхаюся шо нет в кармане денег ни рубля!
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09.01.2021 12:42 Ответить
Танки и арта на подходе,продаваны -пацаны серьезные ,свое защищают до конца....
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09.01.2021 12:43 Ответить
с герегами как-то неудобно вышло
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09.01.2021 12:48 Ответить
вот ****** евреи во всем сделать дефицит .на этом гешефты у них
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09.01.2021 13:32 Ответить
Советская привычка - работать в 2 раза меньше, но за 2 цены.
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09.01.2021 20:01 Ответить
Тільки знадобився будівельний магазин а їх закрили...
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09.01.2021 14:02 Ответить
пора викопувати дідів кулимет
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09.01.2021 14:10 Ответить
Пане Вовочка! А можно сделать так, чтобы Гереги занесли взятки не вам, а прямо в Пенсионный фонд, там же огромнейший дефицит!
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09.01.2021 15:18 Ответить
Герега звично понесе пьётру.
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09.01.2021 20:17 Ответить
порохоботы только зря зубоскалили бабло отрабатывали
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09.01.2021 17:00 Ответить
А какой, какой? Если на Полярной закрылся, то на Григоренко ехать?
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09.01.2021 17:54 Ответить
 
 