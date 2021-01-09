"Эпицентр" в Киеве все-таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция. ФОТОрепортаж

Гипермаркет "Эпицентр" в Киеве, который работал несмотря на запреты локдауна, а потом неожиданно закрылся, утром 9 января так и не начал работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет OBOZREVATEL.

По информации издания, недалеко от гипермаркета дежурит Национальная гвардия и Национальная полиция. Заказы принимаются онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кабмин спасает людей от колготок": "слуга народа" Леонов показал, как в Украине "заработал" локдаун. ФОТОрепортаж

Отметим, накануне, 8 января, в первый день локдауна гипермаркет "Эпицентр" был открыт для покупателй, но продавались только разрешенные товары. Остальные группы товаров продавались по такой схеме: продавцы выписывали накладную на товар и печатали документ, где указывали "онлайн заказ". Сам же товар оплачивался уже на кассе.

После обеда магазины неожиданно объявили о закрытии и начали принимать только онлайн-заказы.



Фото: сайт Обозреватель