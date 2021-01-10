В Минске новые акции протеста против Лукашенко - милиция задерживает участников

В городах Беларуси продолжаются локальные воскресные акции протеста. В Минске стали известны имена первых задержанных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Телеграм-канале Списки Задержанных.

Опубликованы имена первых трех задержанных, доставленных в Ленинское РУВД Минска.

Отметим, сегодня, кроме белорусской столицы, где идут акции во многих микрорайонах и пригороде, протесты также проходят в ряде белорусских городов - Бресте, Могилеве, Гродно, Витебске.

Накануне в субботу подобные локальные акции протеста проходили также с самого утра в Минске, других городах Беларуси. СМИ страны уточняют, что таким образом активисты протестуют весь последний месяц.

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