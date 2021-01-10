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В Минске новые акции протеста против Лукашенко - милиция задерживает участников
В городах Беларуси продолжаются локальные воскресные акции протеста. В Минске стали известны имена первых задержанных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Телеграм-канале Списки Задержанных.
Опубликованы имена первых трех задержанных, доставленных в Ленинское РУВД Минска.
Отметим, сегодня, кроме белорусской столицы, где идут акции во многих микрорайонах и пригороде, протесты также проходят в ряде белорусских городов - Бресте, Могилеве, Гродно, Витебске.
Накануне в субботу подобные локальные акции протеста проходили также с самого утра в Минске, других городах Беларуси. СМИ страны уточняют, что таким образом активисты протестуют весь последний месяц.
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https://twitter.com/smir_ep Петр Кучин
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