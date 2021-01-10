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Новости Революция в Беларуси
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В Минске новые акции протеста против Лукашенко - милиция задерживает участников

В Минске новые акции протеста против Лукашенко - милиция задерживает участников

В городах Беларуси продолжаются локальные воскресные акции протеста. В Минске стали известны имена первых задержанных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Телеграм-канале Списки Задержанных.

Опубликованы имена первых трех задержанных, доставленных в Ленинское РУВД Минска.

В Минске новые акции протеста против Лукашенко - милиция задерживает участников 01

Отметим, сегодня, кроме белорусской столицы, где идут акции во многих микрорайонах и пригороде, протесты также проходят в ряде белорусских городов - Бресте, Могилеве, Гродно, Витебске.

Накануне в субботу подобные локальные акции протеста проходили также с самого утра в Минске, других городах Беларуси. СМИ страны уточняют, что таким образом активисты протестуют весь последний месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову" и задуматься о будущем, чтобы "дети не ходили в лаптях и под плеткой"

Автор: 

Беларусь (7923) протест (5868)


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Топ комментарии
+7
Цікаве в них життя, головне що стабільне.)))
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10.01.2021 17:26 Ответить
+7
Хата гола, стайня боком, І кобила з одним оком, Ні корови, ні свині, Тілько Сталін на стінi.
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10.01.2021 17:28 Ответить
+4
Господи, а кого же там уже задерживать 10 человек в лесу?У Мінську на акціях протесту почалися затримання - Цензор.НЕТ 5590
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10.01.2021 17:43 Ответить
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Цікаве в них життя, головне що стабільне.)))
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10.01.2021 17:26 Ответить
Їх привикали 25 років . ))
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10.01.2021 18:12 Ответить
Хата гола, стайня боком, І кобила з одним оком, Ні корови, ні свині, Тілько Сталін на стінi.
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10.01.2021 17:28 Ответить
Раньше были сотни а теперь трое, да и по фоткам видно что протест сдулся. У них теперь наиболее крут стал поход в лес и фотки с флагами.
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10.01.2021 17:29 Ответить
а ты,кацапля ,когда в последний раз выходил?хотя бы на одиночный протест против обнуления:
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10.01.2021 18:10 Ответить
А козломордым все нравится, их фюрер - президент Мира, они титульно-духовная нация попадающих сразу в рай, когда остальные просто здыхают, и самое главное, чтоб стекломоя и боярышнека в магазах не отменили - тогда будущее светло и весело.
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10.01.2021 19:26 Ответить
Погуляли и по шконкам.
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10.01.2021 17:31 Ответить
эти мытингари чисто мазахисты, могли всю эту хрень закончить 2 месяца назад и уже ваевать с Рачкой.
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10.01.2021 17:35 Ответить
Протеста? Такое... Не хочешь срать - не мучай попу.
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10.01.2021 17:35 Ответить
У Мінську на акціях протесту почалися затримання - Цензор.НЕТ 3236
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10.01.2021 17:40 Ответить
Господи, а кого же там уже задерживать 10 человек в лесу?У Мінську на акціях протесту почалися затримання - Цензор.НЕТ 5590
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10.01.2021 17:43 Ответить
Лес под Минском интересное место. В Минске была (да и счас есть) одна из тюрем для приговоренных к высшей мере, а под Минском в лесочке место исполнения. Копали яму, подвозили к ней в фургоне упакованных по рукам и ногам приговоренных, петлю на шею и к яме, а там уже ждет стрелок... Потом сделали специальное помещение рядом с тюрьмой.
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10.01.2021 18:13 Ответить
Вата від слова white?
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10.01.2021 17:57 Ответить
нє-фуфайка
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10.01.2021 19:14 Ответить
У Мінську на акціях протесту почалися затримання - Цензор.НЕТ 4229
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10.01.2021 18:01 Ответить
шо самое интересное-такие двуцветные протесты мусорню больше всего бесят.задержать некого,а беготни -целый день
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10.01.2021 18:12 Ответить
А против чего протестуют?
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10.01.2021 18:20 Ответить
Во, на такой большой город четыре задержания, и то непойми за что. Могли и похмеляться неудачно.
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10.01.2021 18:34 Ответить
Україна повинна підтримати та імплементувати в своє законодавство санкції наших союзників проти кривавого режиму луки.
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10.01.2021 18:37 Ответить
https://twitter.com/smir_ep

https://twitter.com/smir_ep Петр Кучин



На 30-м году жизни умерла самая публичная сотрудница минского ОМОНа Светлана Скараженок. Как сообщают СМИ - её избил до смерти муж, тоже сотрудник ОМОНа. тк Ateo Breaking.

У Мінську на акціях протесту почалися затримання - Цензор.НЕТ 1341
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10.01.2021 19:06 Ответить
шо тварицца...и дома не вышел из роли?
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10.01.2021 19:29 Ответить
Тренировался...ответственный..
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10.01.2021 22:15 Ответить
 
 