3 908 23
У Мінську нові акції протесту проти Лукашенка - міліція затримує учасників
У містах Білорусі тривають локальні недільні акції протесту. У Мінську стали відомі імена перших затриманих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі "Списки затриманих".
Опубліковано імена перших трьох затриманих, доставлених у Ленінське РУВС Мінська.
Зазначимо, сьогодні, крім білоруської столиці, де відбуваються акції в багатьох мікрорайонах і передмісті, протести також відбуваються в низці білоруських міст - Бресті, Могильові, Гродно, Вітебську.
Напередодні в суботу подібні локальні акції протесту відбувались також із самого ранку в Мінську, інших містах Білорусі. ЗМІ країни уточнюють, що у такий спосіб активісти протестують весь останній місяць.
Топ коментарі
+7 Біле Пальто
показати весь коментар10.01.2021 17:26 Відповісти Посилання
+7 Red_Sky_On
показати весь коментар10.01.2021 17:28 Відповісти Посилання
+4 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар10.01.2021 17:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/smir_ep Петр Кучин
На 30-м году жизни умерла самая публичная сотрудница минского ОМОНа Светлана Скараженок. Как сообщают СМИ - её избил до смерти муж, тоже сотрудник ОМОНа. тк Ateo Breaking.