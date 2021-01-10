У Мінську нові акції протесту проти Лукашенка - міліція затримує учасників

У містах Білорусі тривають локальні недільні акції протесту. У Мінську стали відомі імена перших затриманих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі "Списки затриманих".

Опубліковано імена перших трьох затриманих, доставлених у Ленінське РУВС Мінська.

Зазначимо, сьогодні, крім білоруської столиці, де відбуваються акції в багатьох мікрорайонах і передмісті, протести також відбуваються в низці білоруських міст - Бресті, Могильові, Гродно, Вітебську.

Напередодні в суботу подібні локальні акції протесту відбувались також із самого ранку в Мінську, інших містах Білорусі. ЗМІ країни уточнюють, що у такий спосіб активісти протестують весь останній місяць.

Читайте також: Лукашенко закликав білорусів "взяти в руки голову" і задуматися про майбутнє, щоб "діти не ходили в постолах і під батогом"