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Новини Революція в Білорусі
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У Мінську нові акції протесту проти Лукашенка - міліція затримує учасників

У Мінську нові акції протесту проти Лукашенка - міліція затримує учасників

У містах Білорусі тривають локальні недільні акції протесту. У Мінську стали відомі імена перших затриманих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі "Списки затриманих".

Опубліковано імена перших трьох затриманих, доставлених у Ленінське РУВС Мінська.

У Мінську нові акції протесту проти Лукашенка - міліція затримує учасників 01

Зазначимо, сьогодні, крім білоруської столиці, де відбуваються акції в багатьох мікрорайонах і передмісті, протести також відбуваються в низці білоруських міст - Бресті, Могильові, Гродно, Вітебську.

Напередодні в суботу подібні локальні акції протесту відбувались також із самого ранку в Мінську, інших містах Білорусі. ЗМІ країни уточнюють, що у такий спосіб  активісти протестують весь останній місяць.

Читайте також: Лукашенко закликав білорусів "взяти в руки голову" і задуматися про майбутнє, щоб "діти не ходили в постолах і під батогом"

Автор: 

Білорусь (7970) протест (2408)


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Топ коментарі
+7
Цікаве в них життя, головне що стабільне.)))
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10.01.2021 17:26 Відповісти
+7
Хата гола, стайня боком, І кобила з одним оком, Ні корови, ні свині, Тілько Сталін на стінi.
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10.01.2021 17:28 Відповісти
+4
Господи, а кого же там уже задерживать 10 человек в лесу?У Мінську на акціях протесту почалися затримання - Цензор.НЕТ 5590
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10.01.2021 17:43 Відповісти
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Цікаве в них життя, головне що стабільне.)))
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10.01.2021 17:26 Відповісти
Їх привикали 25 років . ))
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10.01.2021 18:12 Відповісти
Хата гола, стайня боком, І кобила з одним оком, Ні корови, ні свині, Тілько Сталін на стінi.
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10.01.2021 17:28 Відповісти
Раньше были сотни а теперь трое, да и по фоткам видно что протест сдулся. У них теперь наиболее крут стал поход в лес и фотки с флагами.
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10.01.2021 17:29 Відповісти
а ты,кацапля ,когда в последний раз выходил?хотя бы на одиночный протест против обнуления:
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10.01.2021 18:10 Відповісти
А козломордым все нравится, их фюрер - президент Мира, они титульно-духовная нация попадающих сразу в рай, когда остальные просто здыхают, и самое главное, чтоб стекломоя и боярышнека в магазах не отменили - тогда будущее светло и весело.
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10.01.2021 19:26 Відповісти
Погуляли и по шконкам.
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10.01.2021 17:31 Відповісти
эти мытингари чисто мазахисты, могли всю эту хрень закончить 2 месяца назад и уже ваевать с Рачкой.
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10.01.2021 17:35 Відповісти
Протеста? Такое... Не хочешь срать - не мучай попу.
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10.01.2021 17:35 Відповісти
У Мінську на акціях протесту почалися затримання - Цензор.НЕТ 3236
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10.01.2021 17:40 Відповісти
Господи, а кого же там уже задерживать 10 человек в лесу?У Мінську на акціях протесту почалися затримання - Цензор.НЕТ 5590
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10.01.2021 17:43 Відповісти
Лес под Минском интересное место. В Минске была (да и счас есть) одна из тюрем для приговоренных к высшей мере, а под Минском в лесочке место исполнения. Копали яму, подвозили к ней в фургоне упакованных по рукам и ногам приговоренных, петлю на шею и к яме, а там уже ждет стрелок... Потом сделали специальное помещение рядом с тюрьмой.
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10.01.2021 18:13 Відповісти
Вата від слова white?
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10.01.2021 17:57 Відповісти
нє-фуфайка
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10.01.2021 19:14 Відповісти
У Мінську на акціях протесту почалися затримання - Цензор.НЕТ 4229
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10.01.2021 18:01 Відповісти
шо самое интересное-такие двуцветные протесты мусорню больше всего бесят.задержать некого,а беготни -целый день
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10.01.2021 18:12 Відповісти
А против чего протестуют?
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10.01.2021 18:20 Відповісти
Во, на такой большой город четыре задержания, и то непойми за что. Могли и похмеляться неудачно.
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10.01.2021 18:34 Відповісти
Україна повинна підтримати та імплементувати в своє законодавство санкції наших союзників проти кривавого режиму луки.
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10.01.2021 18:37 Відповісти
https://twitter.com/smir_ep

https://twitter.com/smir_ep Петр Кучин



На 30-м году жизни умерла самая публичная сотрудница минского ОМОНа Светлана Скараженок. Как сообщают СМИ - её избил до смерти муж, тоже сотрудник ОМОНа. тк Ateo Breaking.

У Мінську на акціях протесту почалися затримання - Цензор.НЕТ 1341
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10.01.2021 19:06 Відповісти
шо тварицца...и дома не вышел из роли?
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10.01.2021 19:29 Відповісти
Тренировался...ответственный..
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10.01.2021 22:15 Відповісти
 
 