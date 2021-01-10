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Новости Тарифы ЖКХ
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"Тарифные" протесты прошли в 14 населенных пунктах Харьковщины, - Нацполиция

В Харьковской области акции протеста против повышения тарифов цен на газ, транспортировку газа и электроэнергию прошли в 14-ти населенных пунктах, в частности и самом Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Мероприятия против роста тарифов прошли 10 января в Харькове и Балаклейском, Харьковском, Змиевском, Волчанском, Нововодолажском, Чугуевском, Дергачевском, Лозовском, Богодуховском, Изюмском, Золочевском, Валковском и Барвенковском районах", - отмечается в сообщении.

В частности, около 50 жителей Балаклеи перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе, находящемся на пересечении улиц Центральной и Соборной.

В городе Люботин на площади Соборной почти 150 участников акции подписали петицию против повышения тарифов. Также 15 местных жителей почти полчаса перекрывали движение транспорта по пешеходному переходу на трассе "Киев - Харьков - Должанский".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Протесты против тарифов происходят из-за передачи страны во внешнее управление и требований транснациональных корпораций", - "слуга народа" Дубинский

В Змиевском районе акции протеста прошли в городе Змиев, поселке Слобожанском и селах Тарановка и Лиман.

Возле Волчанской государственной районной администрации в митинге против повышения цен на коммунальные услуги приняли участие больше 70 граждан. Около сорока минут движение транспорта по улице Соборной было ограничено.

Также акции протеста возле райгосадминистраций прошли в Новой Водолаге, Чугуеве, Дергачах, Лозовой, Богодухове, Изюме, Золочеве, на площадке перед ЦПАУ в Мерефе, на центральной площади в Валках, перед городским советом в городе Барвенково, а также возле Харьковского городского совета.

По данным полиции, в акциях протеста приняли участие свыше 1000 человек. Охрану общественного порядка осуществляли 220 полицейских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Полтаве протестующие против новых тарифов на газ перекрыли трассу Киев-Харьков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Нацполиция (16568) протест (5867) тарифы (1890) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+27
"Тарифные" протесты прошли в 14 населенных пунктах Харьковщины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3030
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10.01.2021 20:05 Ответить
+25
"Тарифные" протесты прошли в 14 населенных пунктах Харьковщины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9827
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10.01.2021 20:05 Ответить
+24
"Тарифные" протесты прошли в 14 населенных пунктах Харьковщины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1470
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10.01.2021 20:03 Ответить
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бунт в ватной области ? неподобство ..
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10.01.2021 22:43 Ответить
А почему во Львовской не бастуют? А, ну да-там кацапни под боком нет и провокаторы не шуршат по всем углам. И ватанов в разы меньше.
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10.01.2021 23:48 Ответить
все націоналізувати,олігархів розкуркулити і пустити по гівні,родичів їхніх аналогічно. Бандагетькати - не прокатить на цей раз!
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11.01.2021 00:40 Ответить
І все, капут економіці))) Про закордонні інвестиції можна забути. А так як всі державні підприємства- це чорна діра економіки, то на їх утримання буде йти левова доля ввп.
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11.01.2021 04:02 Ответить
Зеля, не бзди, дави их! Они в отличие от порохоботов, сразу знавших какое ты говно - сплошь безмозглые. Будет им наука
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11.01.2021 01:04 Ответить
Головне, щоб світло у парку світило.
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11.01.2021 02:13 Ответить
Не ту трасу перекрили, треба буковельську перекривати.
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11.01.2021 04:32 Ответить
А я вважаю, що вівцям мало підвищили ціни. Дави їх Зеля, дави і висилай Авакяна, щоб його бійці потрусили ребра підбурювачам по зниженню гарного рейтинга наймудрішого політика **********. Ти бач чого надумали - бастувати. За що? Як бажали бачити молоденького, не воровистого, чеснісінького із наріду президента і він є. Навіть Беня не пожлобився на гроші і зняв про нього гарне кіно "Слуга наріду", ну про Голобородько. Я правда ні одної серії не дивився, але по рекламі - те що потрібно для вівців. То що вам ще потрібно? Слухайтеся його і тільки хваліть, тільки пишіть гарні пости, а то він ображається і стомлюється, все-таки білий порошок дає і "відкат", ну і звичайно платіть, бо всі хотелки мають свою ціну.
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11.01.2021 13:30 Ответить
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