"Тарифные" протесты прошли в 14 населенных пунктах Харьковщины, - Нацполиция

В Харьковской области акции протеста против повышения тарифов цен на газ, транспортировку газа и электроэнергию прошли в 14-ти населенных пунктах, в частности и самом Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Мероприятия против роста тарифов прошли 10 января в Харькове и Балаклейском, Харьковском, Змиевском, Волчанском, Нововодолажском, Чугуевском, Дергачевском, Лозовском, Богодуховском, Изюмском, Золочевском, Валковском и Барвенковском районах", - отмечается в сообщении.

В частности, около 50 жителей Балаклеи перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе, находящемся на пересечении улиц Центральной и Соборной.

В городе Люботин на площади Соборной почти 150 участников акции подписали петицию против повышения тарифов. Также 15 местных жителей почти полчаса перекрывали движение транспорта по пешеходному переходу на трассе "Киев - Харьков - Должанский".

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В Змиевском районе акции протеста прошли в городе Змиев, поселке Слобожанском и селах Тарановка и Лиман.

Возле Волчанской государственной районной администрации в митинге против повышения цен на коммунальные услуги приняли участие больше 70 граждан. Около сорока минут движение транспорта по улице Соборной было ограничено.

Также акции протеста возле райгосадминистраций прошли в Новой Водолаге, Чугуеве, Дергачах, Лозовой, Богодухове, Изюме, Золочеве, на площадке перед ЦПАУ в Мерефе, на центральной площади в Валках, перед городским советом в городе Барвенково, а также возле Харьковского городского совета.

По данным полиции, в акциях протеста приняли участие свыше 1000 человек. Охрану общественного порядка осуществляли 220 полицейских.

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