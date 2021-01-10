"Тарифні" протести відбулись у 14 населених пунктах Харківщини, - Нацполіція

У Харківській області акції протесту проти підвищення тарифів цін на газ, транспортування газу й електроенергію відбулись у 14 населених пунктах, зокрема і самому Харкові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Заходи проти зростання тарифів відбулись 10 січня в Харкові та Балаклійському, Харківському, Зміївському, Вовчанському, Нововодолазькому, Чугуївському, Дергачівському, Лозівському, Богодухівському, Ізюмському, Золочівському, Валківському та Барвінківському районах", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, близько 50 жителів Балаклії перекрили рух транспорту на пішохідному переході, що розташований на перетині вулиць Центральної та Соборної.

У місті Люботин на площі Соборній майже 150 учасників акції підписали петицію проти підвищення тарифів. Також 15 місцевих жителів майже пів години перекривали рух транспорту на пішохідному переході на трасі Київ-Харків-Довжанський.

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У Зміївському районі акції протесту відбулись у місті Зміїв, селищі Слобожанське і селах Таранівка та Лиман.

Біля Вовчанської державної районної адміністрації в мітингу проти підвищення цін на комунальні послуги взяли участь понад 70 громадян. Близько сорока хвилин рух транспорту вулицею Соборною було обмежено.

Також акції протесту біля райдержадміністрацій відбулись у Новій Водолазі, Чугуєві, Дергачах, Лозовій, Богодухові, Ізюмі, Золочеві, на майданчику перед ЦНАП у Мерефі, на центральній площі у Валках, перед міською радою у місті Барвінкове, а також біля Харківської міської ради.

За даними поліції, в акціях протесту взяли участь понад 1000 осіб. Охорону громадського порядку здійснювали 220 поліцейських.

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