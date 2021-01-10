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Новини Тарифи ЖКГ
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"Тарифні" протести відбулись у 14 населених пунктах Харківщини, - Нацполіція

У Харківській області акції протесту проти підвищення тарифів цін на газ, транспортування газу й електроенергію відбулись у 14 населених пунктах, зокрема і самому Харкові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Заходи проти зростання тарифів відбулись 10 січня в Харкові та Балаклійському, Харківському, Зміївському, Вовчанському, Нововодолазькому, Чугуївському, Дергачівському, Лозівському, Богодухівському, Ізюмському, Золочівському, Валківському та Барвінківському районах", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, близько 50 жителів Балаклії перекрили рух транспорту на пішохідному переході, що розташований на перетині вулиць Центральної та Соборної.

У місті Люботин на площі Соборній майже 150 учасників акції підписали петицію проти підвищення тарифів. Також 15 місцевих жителів майже пів години перекривали рух транспорту на пішохідному переході на трасі Київ-Харків-Довжанський.

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У Зміївському районі акції протесту відбулись у місті Зміїв, селищі Слобожанське і селах Таранівка та Лиман.

Біля Вовчанської державної районної адміністрації в мітингу проти підвищення цін на комунальні послуги взяли участь понад 70 громадян. Близько сорока хвилин рух транспорту вулицею Соборною було обмежено.

Також акції протесту біля райдержадміністрацій відбулись у Новій Водолазі, Чугуєві, Дергачах, Лозовій, Богодухові, Ізюмі, Золочеві, на майданчику перед ЦНАП у Мерефі, на центральній площі у Валках, перед міською радою у місті Барвінкове, а також біля Харківської міської ради.

За даними поліції, в акціях протесту взяли участь понад 1000 осіб. Охорону громадського порядку здійснювали 220 поліцейських.

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Автор: 

Нацполіція (15282) протест (2408) тарифи (2060) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+27
"Тарифные" протесты прошли в 14 населенных пунктах Харьковщины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3030
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10.01.2021 20:05 Відповісти
+25
"Тарифные" протесты прошли в 14 населенных пунктах Харьковщины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9827
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10.01.2021 20:05 Відповісти
+24
"Тарифные" протесты прошли в 14 населенных пунктах Харьковщины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1470
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10.01.2021 20:03 Відповісти
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бунт в ватной области ? неподобство ..
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10.01.2021 22:43 Відповісти
А почему во Львовской не бастуют? А, ну да-там кацапни под боком нет и провокаторы не шуршат по всем углам. И ватанов в разы меньше.
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10.01.2021 23:48 Відповісти
все націоналізувати,олігархів розкуркулити і пустити по гівні,родичів їхніх аналогічно. Бандагетькати - не прокатить на цей раз!
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11.01.2021 00:40 Відповісти
І все, капут економіці))) Про закордонні інвестиції можна забути. А так як всі державні підприємства- це чорна діра економіки, то на їх утримання буде йти левова доля ввп.
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11.01.2021 04:02 Відповісти
Зеля, не бзди, дави их! Они в отличие от порохоботов, сразу знавших какое ты говно - сплошь безмозглые. Будет им наука
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11.01.2021 01:04 Відповісти
Головне, щоб світло у парку світило.
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11.01.2021 02:13 Відповісти
Не ту трасу перекрили, треба буковельську перекривати.
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11.01.2021 04:32 Відповісти
А я вважаю, що вівцям мало підвищили ціни. Дави їх Зеля, дави і висилай Авакяна, щоб його бійці потрусили ребра підбурювачам по зниженню гарного рейтинга наймудрішого політика **********. Ти бач чого надумали - бастувати. За що? Як бажали бачити молоденького, не воровистого, чеснісінького із наріду президента і він є. Навіть Беня не пожлобився на гроші і зняв про нього гарне кіно "Слуга наріду", ну про Голобородько. Я правда ні одної серії не дивився, але по рекламі - те що потрібно для вівців. То що вам ще потрібно? Слухайтеся його і тільки хваліть, тільки пишіть гарні пости, а то він ображається і стомлюється, все-таки білий порошок дає і "відкат", ну і звичайно платіть, бо всі хотелки мають свою ціну.
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11.01.2021 13:30 Відповісти
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