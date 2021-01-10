Фильм от Беларуси сняли с отбора на "Оскар". Большинство творческого состава ленты оказалось из России и других стран

Картину режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси", выдвинутая на премию "Оскар" от Беларуси, сняли с конкурса. Его авторы не смогли доказать, что большая часть команды проекта из этой страны.

Об этом сообщило американское издание Variety 8 января, передает Цензор.НЕТ.



Продюсер картины Илья Стюарт объяснил, что его дисквалифицировали в связи с нарушением правил Американской киноакадемии. В соответствии с правилами, определенное количество человек, так или иначе участвовавших в создании картины, должны быть из страны, от которой выдвигается фильм. Создатели фильма "Уроки фарси" не смогли подтвердить, что большая часть творческой группы имеет отношение к Беларуси.



Белорусский комитет и партнеры по производству посчитали, что фильм отвечает всем требованиям, необходимым для представления страны на церемонии вручения премии "Оскар".



"Однако тот факт, что фильм является международной совместной продукцией с участием нескольких стран и что основной язык не является официальным языком страны, подавшей заявку, всегда означал, что наш случай был довольно уникальным", – пояснил Стюарт.



Кроме Стюарта, продюсерами ленты, как сообщает издание, стали россияне Илья Цофин, Павел Буря, Тимур Бекмамбетов, Рауф Атамалибеков и Мурад Осман. Режиссер ленты – Вадим Перельман, американский кинорежиссер родом из Киева.



Над производством фильма работали российская кинокомпания "Hype Film", немецкие "LM Media" и "One Two Films" и белорусская "Беларусьфильм".

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Фильм "Уроки фарси" снят по мотивам рассказа немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе "Персидский для капо". В нем рассказывается о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден выдавать себя за перса. Его заставляют учить немецкого офицера персидскому языку. Узник в итоге преподавал офицеру несуществующий язык, который выдавал за фарси.

Фильм будет выпущен в США в следующем году компанией Cohen Media Group, а на всех основных европейских территориях - в первом квартале 2021 года.

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