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Фильм от Беларуси сняли с отбора на "Оскар". Большинство творческого состава ленты оказалось из России и других стран

Фильм от Беларуси сняли с отбора на

Картину режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси", выдвинутая на премию "Оскар" от Беларуси, сняли с конкурса. Его авторы не смогли доказать, что большая часть команды проекта из этой страны.

Об этом сообщило американское издание Variety 8 января, передает Цензор.НЕТ.

Продюсер картины Илья Стюарт объяснил, что его дисквалифицировали в связи с нарушением правил Американской киноакадемии. В соответствии с правилами, определенное количество человек, так или иначе участвовавших в создании картины, должны быть из страны, от которой выдвигается фильм. Создатели фильма "Уроки фарси" не смогли подтвердить, что большая часть творческой группы имеет отношение к Беларуси.

Белорусский комитет и партнеры по производству посчитали, что фильм отвечает всем требованиям, необходимым для представления страны на церемонии вручения премии "Оскар".

"Однако тот факт, что фильм является международной совместной продукцией с участием нескольких стран и что основной язык не является официальным языком страны, подавшей заявку, всегда означал, что наш случай был довольно уникальным", – пояснил Стюарт.

Кроме Стюарта, продюсерами ленты, как сообщает издание, стали россияне Илья Цофин, Павел Буря, Тимур Бекмамбетов, Рауф Атамалибеков и Мурад Осман. Режиссер ленты – Вадим Перельман, американский кинорежиссер родом из Киева.

Над производством фильма работали российская кинокомпания "Hype Film", немецкие "LM Media" и "One Two Films" и белорусская "Беларусьфильм".

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Фильм "Уроки фарси" снят по мотивам рассказа немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе "Персидский для капо". В нем рассказывается о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден выдавать себя за перса. Его заставляют учить немецкого офицера персидскому языку. Узник в итоге преподавал офицеру несуществующий язык, который выдавал за фарси.

Фильм будет выпущен в США в следующем году компанией Cohen Media Group, а на всех основных европейских территориях - в первом квартале 2021 года.

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Беларусь (7923) кино (1537) Оскар (83)


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Топ комментарии
+25
Антисемітизм якийсь ! Чекаємо обурення ізраїльського посла !
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10.01.2021 20:46 Ответить
+23
Кроме Стюарта, продюсерами ленты, как сообщает издание, стали россияне Илья Цофин, Павел Буря, Тимур Бекмамбетов, Рауф Атамалибеков и Мурад Осман. Режиссер ленты - Вадим Перельман, американский кинорежиссер родом из Киева.

Ага, все как на подбор белорусские фамилии))
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10.01.2021 20:42 Ответить
+12
Фильм от Беларуси сняли с отбора на "Оскар". Большинство творческого состава ленты оказалось из России и других стран - Цензор.НЕТ 3045
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10.01.2021 20:57 Ответить
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Кроме Стюарта, продюсерами ленты, как сообщает издание, стали россияне Илья Цофин, Павел Буря, Тимур Бекмамбетов, Рауф Атамалибеков и Мурад Осман. Режиссер ленты - Вадим Перельман, американский кинорежиссер родом из Киева.

Ага, все как на подбор белорусские фамилии))
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10.01.2021 20:42 Ответить
Антисемітизм якийсь ! Чекаємо обурення ізраїльського посла !
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10.01.2021 20:46 Ответить
Та еврейська . тема уже всех достала.
Сняли б лучше про индейцев. Про басмачей .Про белых и красных. "Молчание ягнят" люблю, и "От заката до рассвета".
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10.01.2021 21:41 Ответить
Если судить по качеству других продуктов..типа изготовленных в беларуссии...то как и они это фильм должен быть дерьмо...
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10.01.2021 20:48 Ответить
зато бабло на нього дала Білорусь. тре вміти шукати фінанси.
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10.01.2021 21:51 Ответить
у косяпен все завжди так..

ГЕніальні "лєвші" виробляють "на коліні" деякі речі...

але у масовому виробництві внаслідок вродженої МАСОВОЇ криворукості косяпен і тупості СИСТЕМИ получається ..уйня...

апропо...Колись на львівському форумі видавців попав на дискусію -чи існує ******* російська література.. Нормальна..навіть не йдеться про рівень Достоєвського..

НІ.
ЗДОХЛА.
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11.01.2021 08:48 Ответить
Так это адиннарот, какаяразница 😁😁😁
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10.01.2021 20:49 Ответить
Так і Білорусі нічого героїчного немає.Я ж казав,що диктатор не піде,просто так.В Білорусі силові органи набагато сильніші,ніж в Україні.Якщо порівнювати,на ту саму кількість населення.
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10.01.2021 20:51 Ответить
"Настане той час, коли маленька Галичина врятує велику Україну"
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10.01.2021 21:34 Ответить
Путинские крысята хотят американского признания,темку тоже выбрали беспройгрышную в голливуде.
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10.01.2021 20:52 Ответить
Большой респект уважаемому Микельанджело за блистательный сарказм насчёт "путинских крысят и беспроигрышной темы".

Как говорят, якобы в Одессе: "Вы мне сделали вечер ! "
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11.01.2021 05:15 Ответить
А можно ли считать Беларусь страной? Это какой то придаток России
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10.01.2021 20:53 Ответить
белорусь апендикс кацапии... при таракане гнойный апендикс...
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10.01.2021 22:17 Ответить
Фильм от Беларуси сняли с отбора на "Оскар". Большинство творческого состава ленты оказалось из России и других стран - Цензор.НЕТ 3045
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10.01.2021 20:57 Ответить
гнид кацапских повсеместно дави,
там где кацапы- всё будет в крови
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10.01.2021 20:58 Ответить
Можна подумати що Козлостан і Білорусь це ще не одна країна ?)
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10.01.2021 21:04 Ответить
Пильнувати треба щоб Україна не перетворилась в Малоросійський федеральний округ РФіі !!))
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10.01.2021 21:20 Ответить
Ну тут я упевнений що українці не водитимуть хороводи з квіточками, не допустять цього
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10.01.2021 21:42 Ответить
Вадик Перельман-уроженец Киева. Помню ,как только он снял свой дебютный фильм "Дом из песка и тумана" наши журналюги начали кричать,что-то типа "знай наших" и гордится заочно щирым украинцем) Потом Вадик резко сдулся и стал выдавать картины все хуже и хуже,потом вообще зашкварился в говне под названием "Елки-5" а дальше плотно подсел на кацапский денежный поток...
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10.01.2021 21:15 Ответить
Народ,подивіться краще,що транслює укрТБ,голімий кремлівський "русскоязичний" пропагандос !!!!))))
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10.01.2021 21:18 Ответить
Из новых кацапских фильмов хочу посмотреть "Последний богатырь - 2". Там колобок харизматичный.
Фільм від Білорусі зняли з відбору на "Оскар". Більшість творчого складу стрічки виявилася з Росії та інших країн - Цензор.НЕТ 349
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10.01.2021 21:38 Ответить
Після того, як фільми народ перестав розтягувати на цитати і в фільмах залишилася тільки *видовищність*, та замануха з рівнем нижче пояса... Намає на що дивитися.
Переглянув і забув. Світовий кінематограф повністю перейшов на рівень обивателя (в гіршому розумінні слова)
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10.01.2021 21:55 Ответить
Отчасти согласен, но думаю это временно.
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10.01.2021 21:57 Ответить
Нічого цікавого, просто бізнес
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10.01.2021 22:00 Ответить
А кто тебе мешает, расеянин?
Ах, да...ты же, как обычно, рекламой здесь занят под прикрытием слова "кацапских"
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10.01.2021 21:56 Ответить
Кацапчики поняли, что под своей вывеской ничего ни светит, и пытались пропихнуть свое свинное рыло через задний проход киноакадемии.
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10.01.2021 21:46 Ответить
як на мене, то просто хотіли ще одну перемогу. якщо натикать своїх і різні дірки, то якась та вистреле. і бабло то білоруське на фільм.
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10.01.2021 21:53 Ответить
Когда нибудь белорусы будут снимать свои фильмы,без кацапов...а этот фильмец реально к ним отношения не имеет.
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10.01.2021 21:47 Ответить
Лукашеску и Путлереску єто один колхоз... типа Гигантские грабли...
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10.01.2021 21:57 Ответить
Єто типа Украину на Евровидении представляла MARUV,но узнав что єто за чучело Украина отказалась от участия в конкурсе
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10.01.2021 22:01 Ответить
белорусь де-факто провинция кацапии... все в культурном пространстве оккупировано кацапией... белорусы, как народ, уничтоаются темпами бухенвальда... не в газовых камерах - процессом кацапизации....
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10.01.2021 22:08 Ответить
Цей процес зветься асиміляція загарбником поневоленого народа,останній крок на шляху знищення народа ,як національної спільноти !!!))))
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10.01.2021 22:14 Ответить
термины кацапизация и ассимиляция - синонимы. Ассимиляция общее название, кацапизация конкретная привязь...
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10.01.2021 22:20 Ответить
Богатьом поколінням пращурів, українцям слід дякувати, що встояли під шаленим натиском асиміляціі українців московитами!!)))
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10.01.2021 22:55 Ответить
потрыбно розуміти - московіти більш небезпечні вороги чим фашисти... вони більш підступніші, фарисейські, ненависні, спекулятивні, більш брехливі, й небезпечні...
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10.01.2021 23:06 Ответить
Колония Московии Беларусь состряпала фильм, его авторы не смогли доказать, что большая часть команды проекта из колонии, по тому фильм "Персидский от кремлёвского Фюрера" будет первоначально демонстрироваться в лучших кинотеатрах Мордовии Источник: https://censor.net/ru/n3240938
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10.01.2021 22:10 Ответить
АНОНС.
Во всєх кінотєатрах Русского мира


фільм о том,как умний єврєй нае.ал тупого фріца...
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11.01.2021 08:51 Ответить
А мне сюжет понравился .
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10.01.2021 22:27 Ответить
Ви подивіться на футбольні команди. Там більша половина гравців напевно мови не знають країни в якій живуть
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11.01.2021 08:49 Ответить
Це дозволено уставом ФІФА.
Правила американської кіноакадемії(недержавна організація) цього не дозволяють..
не подобається -чого стукаєш в двері !? )))
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11.01.2021 08:53 Ответить
 
 