Фильм от Беларуси сняли с отбора на "Оскар". Большинство творческого состава ленты оказалось из России и других стран
Картину режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси", выдвинутая на премию "Оскар" от Беларуси, сняли с конкурса. Его авторы не смогли доказать, что большая часть команды проекта из этой страны.
Об этом сообщило американское издание Variety 8 января, передает Цензор.НЕТ.
Продюсер картины Илья Стюарт объяснил, что его дисквалифицировали в связи с нарушением правил Американской киноакадемии. В соответствии с правилами, определенное количество человек, так или иначе участвовавших в создании картины, должны быть из страны, от которой выдвигается фильм. Создатели фильма "Уроки фарси" не смогли подтвердить, что большая часть творческой группы имеет отношение к Беларуси.
Белорусский комитет и партнеры по производству посчитали, что фильм отвечает всем требованиям, необходимым для представления страны на церемонии вручения премии "Оскар".
"Однако тот факт, что фильм является международной совместной продукцией с участием нескольких стран и что основной язык не является официальным языком страны, подавшей заявку, всегда означал, что наш случай был довольно уникальным", – пояснил Стюарт.
Кроме Стюарта, продюсерами ленты, как сообщает издание, стали россияне Илья Цофин, Павел Буря, Тимур Бекмамбетов, Рауф Атамалибеков и Мурад Осман. Режиссер ленты – Вадим Перельман, американский кинорежиссер родом из Киева.
Над производством фильма работали российская кинокомпания "Hype Film", немецкие "LM Media" и "One Two Films" и белорусская "Беларусьфильм".
Фильм "Уроки фарси" снят по мотивам рассказа немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе "Персидский для капо". В нем рассказывается о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден выдавать себя за перса. Его заставляют учить немецкого офицера персидскому языку. Узник в итоге преподавал офицеру несуществующий язык, который выдавал за фарси.
Фильм будет выпущен в США в следующем году компанией Cohen Media Group, а на всех основных европейских территориях - в первом квартале 2021 года.
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Ага, все как на подбор белорусские фамилии))
Сняли б лучше про индейцев. Про басмачей .Про белых и красных. "Молчание ягнят" люблю, и "От заката до рассвета".
ГЕніальні "лєвші" виробляють "на коліні" деякі речі...
але у масовому виробництві внаслідок вродженої МАСОВОЇ криворукості косяпен і тупості СИСТЕМИ получається ..уйня...
апропо...Колись на львівському форумі видавців попав на дискусію -чи існує ******* російська література.. Нормальна..навіть не йдеться про рівень Достоєвського..
НІ.
ЗДОХЛА.
Как говорят, якобы в Одессе: "Вы мне сделали вечер ! "
там где кацапы- всё будет в крови
Переглянув і забув. Світовий кінематограф повністю перейшов на рівень обивателя (в гіршому розумінні слова)
Ах, да...ты же, как обычно, рекламой здесь занят под прикрытием слова "кацапских"
Во всєх кінотєатрах Русского мира
фільм о том,как умний єврєй нае.ал тупого фріца...
Правила американської кіноакадемії(недержавна організація) цього не дозволяють..
не подобається -чого стукаєш в двері !? )))