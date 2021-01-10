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Фільм від Білорусі зняли з відбору на "Оскар". Більшість творчого складу стрічки виявилася з Росії та інших країн

Фільм від Білорусі зняли з відбору на

Стрічку режисера Вадима Перельмана "Уроки фарсі", яку було висунуто на премію "Оскар" від Білорусі, зняли з конкурсу. Її автори не змогли довести, що більша частина команди проєкту з цієї країни.

Про це повідомило американське видання Variety 8 січня, передає Цензор.НЕТ.

Продюсер картини Ілля Стюарт пояснив, що його дискваліфікували у зв'язку з порушенням правил Американської кіноакадемії. Відповідно до правил, певна кількість осіб, які так чи інакше брали участь у створенні картини, має бути з країни, від якої висувається фільм. Творці фільму "Уроки фарсі" не змогли підтвердити, що більша частина творчої групи має стосунок до Білорусі.

Білоруський комітет і партнери з виробництва визначили, що фільм відповідає всім вимогам, необхідним для висунення країни на церемонії вручення премії "Оскар".

"Однак той факт, що фільм є міжнародною спільною продукцією з участю декількох країн і що основна мова не є офіційною мовою країни, що подала заявку, завжди означав, що наш випадок досить унікальний", - пояснив Стюарт.

Крім Стюарта, продюсерами стрічки, як повідомляє видання, стали росіяни Ілля Цофін, Павло Буря, Тимур Бекмамбетов, Рауф Атамалібеков і Мурад Осман. Режисер стрічки - Вадим Перельман, американський кінорежисер родом із Києва.

Над виробництвом фільму працювали російська кінокомпанія Hype Film, німецькі LM Media і One Two Films і білоруська "Білорусьфільм".

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Фільм "Уроки фарсі" знято за мотивами оповідання німецького драматурга Вольфганга Кольхаазе "Перська для капо". У ньому розповідається про бельгійського єврея, який потрапив у концтабір і, щоб вижити, змушений видавати себе за перса. Його змушують вчити німецького офіцера перської мови. Тож в'язень викладав офіцеру вигадану мову, яку видавав за фарсі.

Фільм буде випущено в США наступного року компанією Cohen Media Group, а на всіх основних європейських територіях - у першому кварталі 2021 року.

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Автор: 

Білорусь (7970) кіно (966) Оскар (56)


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Топ коментарі
+25
Антисемітизм якийсь ! Чекаємо обурення ізраїльського посла !
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10.01.2021 20:46 Відповісти
+23
Кроме Стюарта, продюсерами ленты, как сообщает издание, стали россияне Илья Цофин, Павел Буря, Тимур Бекмамбетов, Рауф Атамалибеков и Мурад Осман. Режиссер ленты - Вадим Перельман, американский кинорежиссер родом из Киева.

Ага, все как на подбор белорусские фамилии))
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10.01.2021 20:42 Відповісти
+12
Фильм от Беларуси сняли с отбора на "Оскар". Большинство творческого состава ленты оказалось из России и других стран - Цензор.НЕТ 3045
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10.01.2021 20:57 Відповісти
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Кроме Стюарта, продюсерами ленты, как сообщает издание, стали россияне Илья Цофин, Павел Буря, Тимур Бекмамбетов, Рауф Атамалибеков и Мурад Осман. Режиссер ленты - Вадим Перельман, американский кинорежиссер родом из Киева.

Ага, все как на подбор белорусские фамилии))
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10.01.2021 20:42 Відповісти
Антисемітизм якийсь ! Чекаємо обурення ізраїльського посла !
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10.01.2021 20:46 Відповісти
Та еврейська . тема уже всех достала.
Сняли б лучше про индейцев. Про басмачей .Про белых и красных. "Молчание ягнят" люблю, и "От заката до рассвета".
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10.01.2021 21:41 Відповісти
Если судить по качеству других продуктов..типа изготовленных в беларуссии...то как и они это фильм должен быть дерьмо...
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10.01.2021 20:48 Відповісти
зато бабло на нього дала Білорусь. тре вміти шукати фінанси.
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10.01.2021 21:51 Відповісти
у косяпен все завжди так..

ГЕніальні "лєвші" виробляють "на коліні" деякі речі...

але у масовому виробництві внаслідок вродженої МАСОВОЇ криворукості косяпен і тупості СИСТЕМИ получається ..уйня...

апропо...Колись на львівському форумі видавців попав на дискусію -чи існує ******* російська література.. Нормальна..навіть не йдеться про рівень Достоєвського..

НІ.
ЗДОХЛА.
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11.01.2021 08:48 Відповісти
Так это адиннарот, какаяразница 😁😁😁
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10.01.2021 20:49 Відповісти
Так і Білорусі нічого героїчного немає.Я ж казав,що диктатор не піде,просто так.В Білорусі силові органи набагато сильніші,ніж в Україні.Якщо порівнювати,на ту саму кількість населення.
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10.01.2021 20:51 Відповісти
"Настане той час, коли маленька Галичина врятує велику Україну"
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10.01.2021 21:34 Відповісти
Путинские крысята хотят американского признания,темку тоже выбрали беспройгрышную в голливуде.
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10.01.2021 20:52 Відповісти
Большой респект уважаемому Микельанджело за блистательный сарказм насчёт "путинских крысят и беспроигрышной темы".

Как говорят, якобы в Одессе: "Вы мне сделали вечер ! "
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11.01.2021 05:15 Відповісти
А можно ли считать Беларусь страной? Это какой то придаток России
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10.01.2021 20:53 Відповісти
белорусь апендикс кацапии... при таракане гнойный апендикс...
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10.01.2021 22:17 Відповісти
Фильм от Беларуси сняли с отбора на "Оскар". Большинство творческого состава ленты оказалось из России и других стран - Цензор.НЕТ 3045
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10.01.2021 20:57 Відповісти
гнид кацапских повсеместно дави,
там где кацапы- всё будет в крови
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10.01.2021 20:58 Відповісти
Можна подумати що Козлостан і Білорусь це ще не одна країна ?)
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10.01.2021 21:04 Відповісти
Пильнувати треба щоб Україна не перетворилась в Малоросійський федеральний округ РФіі !!))
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10.01.2021 21:20 Відповісти
Ну тут я упевнений що українці не водитимуть хороводи з квіточками, не допустять цього
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10.01.2021 21:42 Відповісти
Вадик Перельман-уроженец Киева. Помню ,как только он снял свой дебютный фильм "Дом из песка и тумана" наши журналюги начали кричать,что-то типа "знай наших" и гордится заочно щирым украинцем) Потом Вадик резко сдулся и стал выдавать картины все хуже и хуже,потом вообще зашкварился в говне под названием "Елки-5" а дальше плотно подсел на кацапский денежный поток...
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10.01.2021 21:15 Відповісти
Народ,подивіться краще,що транслює укрТБ,голімий кремлівський "русскоязичний" пропагандос !!!!))))
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10.01.2021 21:18 Відповісти
Из новых кацапских фильмов хочу посмотреть "Последний богатырь - 2". Там колобок харизматичный.
Фільм від Білорусі зняли з відбору на "Оскар". Більшість творчого складу стрічки виявилася з Росії та інших країн - Цензор.НЕТ 349
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10.01.2021 21:38 Відповісти
Після того, як фільми народ перестав розтягувати на цитати і в фільмах залишилася тільки *видовищність*, та замануха з рівнем нижче пояса... Намає на що дивитися.
Переглянув і забув. Світовий кінематограф повністю перейшов на рівень обивателя (в гіршому розумінні слова)
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10.01.2021 21:55 Відповісти
Отчасти согласен, но думаю это временно.
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10.01.2021 21:57 Відповісти
Нічого цікавого, просто бізнес
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10.01.2021 22:00 Відповісти
А кто тебе мешает, расеянин?
Ах, да...ты же, как обычно, рекламой здесь занят под прикрытием слова "кацапских"
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10.01.2021 21:56 Відповісти
Кацапчики поняли, что под своей вывеской ничего ни светит, и пытались пропихнуть свое свинное рыло через задний проход киноакадемии.
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10.01.2021 21:46 Відповісти
як на мене, то просто хотіли ще одну перемогу. якщо натикать своїх і різні дірки, то якась та вистреле. і бабло то білоруське на фільм.
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10.01.2021 21:53 Відповісти
Когда нибудь белорусы будут снимать свои фильмы,без кацапов...а этот фильмец реально к ним отношения не имеет.
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10.01.2021 21:47 Відповісти
Лукашеску и Путлереску єто один колхоз... типа Гигантские грабли...
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10.01.2021 21:57 Відповісти
Єто типа Украину на Евровидении представляла MARUV,но узнав что єто за чучело Украина отказалась от участия в конкурсе
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10.01.2021 22:01 Відповісти
белорусь де-факто провинция кацапии... все в культурном пространстве оккупировано кацапией... белорусы, как народ, уничтоаются темпами бухенвальда... не в газовых камерах - процессом кацапизации....
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10.01.2021 22:08 Відповісти
Цей процес зветься асиміляція загарбником поневоленого народа,останній крок на шляху знищення народа ,як національної спільноти !!!))))
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10.01.2021 22:14 Відповісти
термины кацапизация и ассимиляция - синонимы. Ассимиляция общее название, кацапизация конкретная привязь...
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10.01.2021 22:20 Відповісти
Богатьом поколінням пращурів, українцям слід дякувати, що встояли під шаленим натиском асиміляціі українців московитами!!)))
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10.01.2021 22:55 Відповісти
потрыбно розуміти - московіти більш небезпечні вороги чим фашисти... вони більш підступніші, фарисейські, ненависні, спекулятивні, більш брехливі, й небезпечні...
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10.01.2021 23:06 Відповісти
Колония Московии Беларусь состряпала фильм, его авторы не смогли доказать, что большая часть команды проекта из колонии, по тому фильм "Персидский от кремлёвского Фюрера" будет первоначально демонстрироваться в лучших кинотеатрах Мордовии Источник: https://censor.net/ru/n3240938
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10.01.2021 22:10 Відповісти
АНОНС.
Во всєх кінотєатрах Русского мира


фільм о том,как умний єврєй нае.ал тупого фріца...
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11.01.2021 08:51 Відповісти
А мне сюжет понравился .
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10.01.2021 22:27 Відповісти
Ви подивіться на футбольні команди. Там більша половина гравців напевно мови не знають країни в якій живуть
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11.01.2021 08:49 Відповісти
Це дозволено уставом ФІФА.
Правила американської кіноакадемії(недержавна організація) цього не дозволяють..
не подобається -чого стукаєш в двері !? )))
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11.01.2021 08:53 Відповісти
 
 