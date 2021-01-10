Фільм від Білорусі зняли з відбору на "Оскар". Більшість творчого складу стрічки виявилася з Росії та інших країн

Стрічку режисера Вадима Перельмана "Уроки фарсі", яку було висунуто на премію "Оскар" від Білорусі, зняли з конкурсу. Її автори не змогли довести, що більша частина команди проєкту з цієї країни.

Про це повідомило американське видання Variety 8 січня, передає Цензор.НЕТ.

Продюсер картини Ілля Стюарт пояснив, що його дискваліфікували у зв'язку з порушенням правил Американської кіноакадемії. Відповідно до правил, певна кількість осіб, які так чи інакше брали участь у створенні картини, має бути з країни, від якої висувається фільм. Творці фільму "Уроки фарсі" не змогли підтвердити, що більша частина творчої групи має стосунок до Білорусі.

Білоруський комітет і партнери з виробництва визначили, що фільм відповідає всім вимогам, необхідним для висунення країни на церемонії вручення премії "Оскар".

"Однак той факт, що фільм є міжнародною спільною продукцією з участю декількох країн і що основна мова не є офіційною мовою країни, що подала заявку, завжди означав, що наш випадок досить унікальний", - пояснив Стюарт.

Крім Стюарта, продюсерами стрічки, як повідомляє видання, стали росіяни Ілля Цофін, Павло Буря, Тимур Бекмамбетов, Рауф Атамалібеков і Мурад Осман. Режисер стрічки - Вадим Перельман, американський кінорежисер родом із Києва.

Над виробництвом фільму працювали російська кінокомпанія Hype Film, німецькі LM Media і One Two Films і білоруська "Білорусьфільм".

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Фільм "Уроки фарсі" знято за мотивами оповідання німецького драматурга Вольфганга Кольхаазе "Перська для капо". У ньому розповідається про бельгійського єврея, який потрапив у концтабір і, щоб вижити, змушений видавати себе за перса. Його змушують вчити німецького офіцера перської мови. Тож в'язень викладав офіцеру вигадану мову, яку видавав за фарсі.

Фільм буде випущено в США наступного року компанією Cohen Media Group, а на всіх основних європейських територіях - у першому кварталі 2021 року.

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