Фільм від Білорусі зняли з відбору на "Оскар". Більшість творчого складу стрічки виявилася з Росії та інших країн
Стрічку режисера Вадима Перельмана "Уроки фарсі", яку було висунуто на премію "Оскар" від Білорусі, зняли з конкурсу. Її автори не змогли довести, що більша частина команди проєкту з цієї країни.
Про це повідомило американське видання Variety 8 січня, передає Цензор.НЕТ.
Продюсер картини Ілля Стюарт пояснив, що його дискваліфікували у зв'язку з порушенням правил Американської кіноакадемії. Відповідно до правил, певна кількість осіб, які так чи інакше брали участь у створенні картини, має бути з країни, від якої висувається фільм. Творці фільму "Уроки фарсі" не змогли підтвердити, що більша частина творчої групи має стосунок до Білорусі.
Білоруський комітет і партнери з виробництва визначили, що фільм відповідає всім вимогам, необхідним для висунення країни на церемонії вручення премії "Оскар".
"Однак той факт, що фільм є міжнародною спільною продукцією з участю декількох країн і що основна мова не є офіційною мовою країни, що подала заявку, завжди означав, що наш випадок досить унікальний", - пояснив Стюарт.
Крім Стюарта, продюсерами стрічки, як повідомляє видання, стали росіяни Ілля Цофін, Павло Буря, Тимур Бекмамбетов, Рауф Атамалібеков і Мурад Осман. Режисер стрічки - Вадим Перельман, американський кінорежисер родом із Києва.
Над виробництвом фільму працювали російська кінокомпанія Hype Film, німецькі LM Media і One Two Films і білоруська "Білорусьфільм".
Фільм "Уроки фарсі" знято за мотивами оповідання німецького драматурга Вольфганга Кольхаазе "Перська для капо". У ньому розповідається про бельгійського єврея, який потрапив у концтабір і, щоб вижити, змушений видавати себе за перса. Його змушують вчити німецького офіцера перської мови. Тож в'язень викладав офіцеру вигадану мову, яку видавав за фарсі.
Фільм буде випущено в США наступного року компанією Cohen Media Group, а на всіх основних європейських територіях - у першому кварталі 2021 року.
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Ага, все как на подбор белорусские фамилии))
Сняли б лучше про индейцев. Про басмачей .Про белых и красных. "Молчание ягнят" люблю, и "От заката до рассвета".
ГЕніальні "лєвші" виробляють "на коліні" деякі речі...
але у масовому виробництві внаслідок вродженої МАСОВОЇ криворукості косяпен і тупості СИСТЕМИ получається ..уйня...
апропо...Колись на львівському форумі видавців попав на дискусію -чи існує ******* російська література.. Нормальна..навіть не йдеться про рівень Достоєвського..
НІ.
ЗДОХЛА.
Как говорят, якобы в Одессе: "Вы мне сделали вечер ! "
там где кацапы- всё будет в крови
Переглянув і забув. Світовий кінематограф повністю перейшов на рівень обивателя (в гіршому розумінні слова)
Ах, да...ты же, как обычно, рекламой здесь занят под прикрытием слова "кацапских"
Во всєх кінотєатрах Русского мира
фільм о том,как умний єврєй нае.ал тупого фріца...
Правила американської кіноакадемії(недержавна організація) цього не дозволяють..
не подобається -чого стукаєш в двері !? )))