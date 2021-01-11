Здоровье украинцев оказалось посреди геополитики вакцин, - New York Times
Срыв поставок западных вакцин из США, тонкости европейской политики и отказ от российского "Спутника V" привели Украину в центр геополитической конкуренции COVID-вакцин.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет New York Times.
Первые поставки Pfizer и других западных вакцин сорвались из-за введенного президентом США Дональдом Трампом запрета на экспорт препаратов. Переговоры продолжаются по сей день, сроки переносятся, нет никакой гарантии, что Украина получит вакцину до конца 2021 года.
Как напоминает издание, российские пропагандисты сразу активизировались, отметив, что "в момент нужды" Украине не стали помогать ее западные союзники. В то же время Россия предложила свою вакцину, но власть в Киеве, обеспокоенная неэффективностью и опасностью препарата "Спутник V", отказались, начав переговоры с Китаем.
Пророссийские украинские телеканалы обвинили Президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "обрекает граждан на смерть, не делая ничего, чтобы получить помощь от врага". Пророссийские СМИ, в свою очередь, громко объявили, что харьковская фармацевтическая компания Biolik обратилась к Киеву с просьбой зарегистрировать "Спутник V", но местные чиновники заявили, что ни в коем случае не одобрят использование российских лекарств.
Издание отмечает, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов в телефонном интервью подчеркнул, что "вопрос о вакцинах политизирован", а "Россия, как всегда, использует это в своей гибридной войне как информационное оружие".
По мнению экс-заместителя Минздрава Александра Линчевского, "российский политический интерес заключается в том, чтобы Украина получала вакцины из других мест как можно позже", чтобы восполнить этот "пробел" собственной вакциной.
В декабре Украина ускорила переговоры с китайским производителем Sinovac Biotech и пришла к соглашению о поставках в феврале 2021 года 1,9 миллиона доз COVID-вакцины. По мнению автора статьи NYT, это можно считать геополитической победой Китая.
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О чём и говорилось уже пол года, 21 и то, не факт, а 22 может быть.
-ЗЄля, який "нємножєчкі нєнавідіт бєндєровцев" вже одинадцятий день підряд за наші податки "прожігаєт жізнь" в Буковелі. Там він "бореться з бідністю, піднімає економіку, забезпечує інвестиції в науку, освіту, охорону здоров'я, екологію, підвищує обороноздатність країни, покращує життя, готується до зустрічі з Путіним, щоб вчергове заглянути йому в... усі його отвори... І це все - у вотчині наступників Бандери та Шухевича!
Але Бандера та Шухевич обов'язково скористалися б такою нагодою, щоб " міцно потримати ЗЄлю та його банду за "фаберже" Нинішні ж їхні "послідовнички" нездатні на їхні справи та звершення в реальній боротьбі з ворогами, а лише на бутафорію - на факельні марші, та вигукування патріотичних лозунгів, прикриваючи іменами провідників ОУН-УПА.... свою повну бездіяльність... Вичікують, коли безпартійні жіночки-чоловіки, старички та студенти захистять вчергове Україну, проливаючи власну кров на майдані... щоб "тягнисракі" потім змогли в'їхати в Київ на білих конячках..., куплених за ахметівські кошти...
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=423451645371702&set=a.105599620490241&__cft__[0]=AZU9oaofWwaRoFJtGx_VLW5CSxMqs8TqklH7PvKYqeueRpd-***********************************************************************************&__tn__=EH-R
Все это не отменяет того факта, что сраный кацапо-ордынский фуфломицин посылают конечно же правильно, в жопу его кацапсинам, таким говном нормальные люди колоться не будут.
Да уж. Похоже мы движемся ни в ЕС, а в Китай.
А Китайские, как оказалось, только через Богатыреву готовы продавать.
Поэтому конечно же Степанов и Зеленский не виноваты в срыве поставок нормальных вакцин.
Хотя, разве Обама не разочаровал?
И зачем продавцу откаты ? Хоть китайскому, хоть какому?
Американские компании откаты - kickback - не имеют права делать. В многих других странах наверное «гибче». Хотя, когда надо и США могут «посотрудничать», как когда то с закупками оружия СА : откат на 1 млрд.
Но Степанов утверждает, что именно китайцы настаивали на прокладке Богатыревой. Неужели Степанов врет?
Степанов Украинцам: « китайцы требуют прокладку»
Вот в этом весь секрет. Степанову такое не нужно.
Если народ даже маски не носит, то какие предъявы?
Президент Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса и назвал ее уникальной. В интервью Зеленского четырем телеканалам он сказал: Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие.
"Украинская правда", четверг, 22 октября 2020
Здоров'я - стан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F живого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC організму , за якого всі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 органи здатні добре виконувати свої життєві функції.
Здоров'я, як це https://en.wikipedia.org/wiki/Health визначено Всесвітньою організацією охорони здоров'я (World Health Organization, WHO), є станом повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутністю хвороби або недуги. Здоров'я може бути визначено як здатність адаптуватися та керувати фізичними, психічними та соціальними проблемами протягом усього життя.
У XXI сторіччі акценти здорової людини ставляться на здоровому харчуванні, здоровому способу життя (спорт, фізична активність, підтримка тіла у гарному стані), здоровому інформаційному просторі (відсутність негативної інформації як в ЗМІ, так і серед оточуючих), гарний соціальний стан (можливість купувати не тільки здорову їжу, а також бути забезпеченим усіма потребами по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83 піраміді Маслоу ). Ці фактори призводять до гарної профілактики хвороб як фізичних, так і психічних, а отже зменшують витрати на медицину та ліки як з бюджету громадянина, так і держави.
Здоров'я - бездоганна робота всіх частин організму, пристосованого до навколишнього середовища.[Радченко Юрій]
Таймс пишет о том что нужно помочь Украине с поставкой вакцины.
Журнашлюхи подают что якобы Таймс говорит о необходимости покупать Спутник...
Та очевидно же было с самого начала - проколют быдло Спутником...
Я и охренел, как вы понимаете! Плевал я после этого БАНа на этот сраный Фейсбук.
Много случаев смертей у "знакомы знакомых" - много до 50 лет.
Еще больше переболели, некоторые с последствиями и я думаю с инвалидностью, которую никто им не даст.
Мои случаи: - смерти - Краматорск, Славянск, Дружковка.
- переболели - Краматорск, Днепр, Киев, западная Украина.
Да практично нічого!!!!! Як не було нічого за збитий Боїнг, анексію Криму, за 13 тис.вбитих українців на Донбасі, за отравлення Скрипаля,Навального... і т.д.
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А чиї це канали? Правильно, Медведчука.... А хто вернув Медведчука у велику політику? Правильно ПЕТРО ПОРОХОБОТЕНКО...
Петро ПОРОХОБОТЕНКО - **** СДПУошна,жидо-православна і ригопартійна... Нічим не краща за маріонетку коломойшмана, МАЛОРОСА ЗЕЛІНСЬКОГО...
А твое "всеаниадинакавыи" засунь себе в жопу - транслируй визги рашатв и шариев жене под одеялом.
ПОРОХОБОТЕНКО, цю тварюку Медведчука відчистив від бруду і разом з Кучмою направив у трьох сторонню групу... Думав ПОРОХОБОТЕНКО, що через Медведчука буде спілкуватися з Путіним... Але не так сталося, як гадалося.....
У Медведчука вже 3 канали, у ПОРОХОБОТЕНКО - тільки 2... Буду радий, як ця московська мразота Медведчук, згноїть твого ПОРОХОБОТЕНКА...
петя цілеспрямовано електорально і фінансово (разом с пуйлом) накачував мертвечука,
виводив його на 2-е місце на виборах президентів,
створював опудало, страшніше за себе,
і мріяв його переконливо перемогти..
а виявилося, що опудало перемогло петю..
висновок: петя бездарний політик
Через кожного другого в київських кабінетах - це москальських агент...Західні розвідки(МІ6 недавно), вже напряму про це кажуть....
Хлопців(ветеранів АТО) здають цілими базами даних..... Потім їх москалі відшуковують, переслідують, і вбивають...хлопці часто зникають... , а в СМІ пишуть, що черговий ветеран АТО здійснив самопідрив чи самогубство і т.д...
Тому однозначно...якби Порохоботенко чи Моніка Зелінскі, не були зрадниками і не йшли на співпрацю з Кремлем, то їх би Путін травонув як
Ющенко..., Навального чи Скрипалів...
Якби Порохоботенко справді був ворогом для Путіна і немав би якихось мінімальних домовленостей з Кремлем по Криму, Донбасу і Медведчуку, то він би не ходив так сміливо у натовп, як це він робив під час свого президенства...остерігався би замаху...
И это позорное Чмо, ворнякало в свое время про Украину-порноактрису, берущую со всех сторон, про Украину с протянутой рукой?!
Зебильный лохторат, приверженцы мертветчуков, бойков и шария (из личного опыта) - вы, чмо облезлое, затянули нас в это болото! Желаю, что бы вы нажрались всего сполна, до кровавго поноса.
"Andrew E. Kramer contributed reporting from Moscow."
https://www.nytimes.com/2021/01/09/world/europe/covid-vaccines-ukraine.html
Не удивительно, что статья с уклоном обвинить Запад и выгородить несчастного Бубу ...
только вот вакцинация в Израиле идет полным ходом невзирая ни на какие запреты.Перефразируя Крылова можно лишь только константировать, что ЗЕленая власть лето красное пропела, оглянуться не успела, а COVID стучит в окно и т.д.А вот кто подсуетился для появления этой статьи в New York Times это тоже интересный вопрос ведь Украина не единственная страна, где проблема с получением вакцины да и в статье и Спутник V, и"политизированый вопрос" и Китай с геополитикой 🤔
Проблема Украины в том, что в ней слишком много украинцев?
Тогда все события в Украине за последние без малого 30 лет как-бы на своём месте.
Пойдёт так дальше - будет и ещё хуже.
Конкретные спасители мне неизвестны. Да и зашло всё слишком далеко, возможно даже за "точку невозврата".
Но если спаситель типа Давид Бен-Гурион, Голда Меир (уроженка Киева), Мухаммад Ассад (уроженец Львова), Конрад Аденауэр, или хотя бы Ангела Меркель (есть и другие, но и без них уже слишком много букв) в ближайшее время не появится, то спасать будет и нечего, и некого.
Ось така "справа", малята!
Меня они тоже интересуют.
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/liliya-kornilova.htm Лілія Корнілова
Разработчикам "Спутник V" есть что скрывать. Такой вывод сделали рассейские учёные после анализа опубликованной в журнале The Lancet статьи об испытаниях вакцины, разработанной ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава рассасеи и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны эрэфии.
Речь идёт не о каких-то там "русофобах", как принято в эрэфии называть всех несогласных с путинским режимом, а об авторитетных учёных. С резкой критикой "Спутник V" выступили: Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, который занимает пост зампредседателя комиссии рассеянской академии наук по борьбе с фальсификациями научных исследований и входит в несколько экспертных советов - как рассеянских, так и международных; Ольга Реброва, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова; Валерий Аксёнов, кандидат медицинских наук, научный редактор издательства "Бионика Медиа"; вице-президенты Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ).
Указанная статья была опубликована в журнале The Lancet 4 сентября 2020 года и вызвала недоумение в международном научном сообществе. Помимо прочего, подозрения учёных спровоцировало маловероятное совпадение показателей у разных подопытных групп. Их также насторожила скорость публикации и неразбериха с датами: I-II фаза испытаний "Спутник V" закончилась 10 августа, и подготовить полноценное научное исследование за три недели - просто нереально. Публикация была написана небрежно и второпях, её сопровождал 22-страничный документ в то время, как к аналогичной статье об испытаниях оксфордской вакцины AstraZeneca в журнале The Lancet шёл отчёт и клинический протокол на 128 страницах, более ста из них - под грифом "конфиденциально".
Группа рассейских учёных обратилась к авторам с просьбой предоставить исходные данные испытаний для проверки, но их просьба была проигнорирована. В октябре они отправили в редакцию The Lancet предложение отозвать публикацию, но и там не получили ответ. Перед учёными закрылись все двери, и они были вынуждены опубликовать 17 ноября 2020 года https://trv-science.ru/2020/11/covid-19-logunov-retraction/ открытое письмо ввиду того, что "события, связанные с разработкой вакцин, развёртываются быстро - в стране (в эрэфии - прим. автора) проводится вакцинация вне клинического испытания, что требует обнародования причин нашей озабоченности".
В письме учёные перечислили целый ряд научных аргументов, которые ставят под сомнение безопасность и эффективность "Спутник V". Они пришли к выводу, "что низкое методологическое качество, дефекты дизайна исследования, ошибки в анализе данных, плохое описание исследования ставят под вопрос основные заключения о безопасности и эффективности вакцины. Эти выводы основаны на изучении опубликованной статьи, тогда как независимый анализ первичных данных мог бы дать ответы на некоторые из обсуждаемых вопросов. Однако авторы, которым, видимо, есть что скрывать, не предоставляют к ним доступ вопреки заявленным обязательствам, и это - дополнительный аргумент в пользу отзыва статьи. <...> Это совершенно неприемлемая, даже смехотворная политическая акция по навязыванию соревнования разрабатываемых вакцин с нарушением важнейших норм проведения испытаний. Создание атмосферы гонки делает разработчиков "Спутника V" заложниками сделанных неосторожных заявлений, угрожает доброкачественному проведению испытания вакцины и, следовательно, создаёт опасность для здоровья рассеян".
К слову, настораживает, что одним из разработчиков является ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны рассасеи - научно-исследовательский институт, который находится под санкциями США из-за причастности к разработке запрещённого химического и биологического оружия. Как писала паРашаСМИ, именно на базе данного учреждения "проводились доклинические испытания на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19".
Решение о введении санкций МИД паРаши назвал "вопиющим". "Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают - и успешно - над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тысяч граждан США", - заявила официальный представитель ведомства машка калинка-малинка - немытая голова захарова.
Однако сейчас в интернете активно удаляется информация о том, что одним из разработчиков "Спутник V" является ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны паРаши. В частности, 5 января 2021 года исчезло упоминание о научно-исследовательском институте со страницы, посвящённой "Спутник V" в Википедии. Нет ссылок на данное учреждение на официальном сайте вакцины, исчезают упоминания в паРашаСМИ...
К слову, и без этих упоминаний легко сделать вывод о том, что к вакцине приложили руку военные - исходя из всё той же многострадальной статьи в журнале The Lancet. В частности, об этом писали рассеянские учёные в указанном выше открытом письме: "Судя по всему, имело место неэтичное включение военнослужащих, которых было легко набрать для исследования". Другими словами, "Спутник V" в добровольно-принудительном порядке, как это обычно бывает в армии (не только в рассейской), испытывали на военнослужащих.
Зачистка вызвана несколькими причинами.
Во-первых, из-за американских санкций "Спутник V" стал второсортным товаром, пригодным разве что для стран третьего мира.
Во-вторых, у ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны эрэфии плохая репутация. В советское время в институте велись работы с возбудителями особо опасных инфекций, которые военные рассматривали в качестве биологического оружия: бактериями (чума, сибирская язва, туляремия, бруцеллёз, сап, мелиоидоз), риккетсиями (тиф, Ку-лихорадка), токсинами и вирусами. К примеру, в годы Второй мировой был налажен промышленный выпуск оружия на основе боевого штамма чумы, а выпуск боевого запаса на основе бактерии сибирской язвы был поставлен на поток, и они вполне могли быть использованы на поле боя. Очевидно, паРаша, как правопреемница сесесера, продолжила работу в этом направлении, за что и угодила после отравления Навального химоружием под американские санкции.
В-третьих, после распада совка рассеянская наука стагнирует из-за дефицита финансирования и массовой "утечки мозгов" за границу. За всю историю граждане рассеи и сесесера лишь дважды получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине: Иван Павлов в 1904 году "за работу по физиологии пищеварения" и Илья Мечников в 1908 году "за труды по иммунитету". Ввиду этого напрашивается вывод, что эрэфия в какой-то мере причастна к коронавирусу COVID-19, и неслучайно смогла так быстро изобрести вакцину от никому не известного в мире заболевания, которое поставило современную медицину в странах первого мира в тупик.
"Появление коронавируса совпало с аварией, произошедшей на эрэфии в лабораториях "Вектора" в сентябре 2019 года (Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" - прим. автора), ведь Китай был первым, кто зафиксировал коронавирус, но большой вопрос откуда вирус происходит. Именно представители ФГБУ "48 ЦНИИ" участвовали в предоставлении помощи Италии, что на самом деле с учётом отсутствия настоящей помощи было похоже на разведывательную операцию. И тут речь не в попытках рассеян узнать какие-то секреты страны-члена НАТО, а в желании получить доступ к "генетическому материалу", заражённым людям, ведь именно в Италии был наивысший пик заражений. Затем вскоре появилась вакцина. Есть прямая связь представителей данного учреждения с пиком заражения и появлением препарата", - считает военно-политический эксперт Александр Коваленко.
Злые языки говорят, что вспышка коронавируса COVID-19 могла быть операцией рассеянских спецслужб, и разработанный в лабораториях возбудитель могли доставить во время Всемирных военных игр, которые прошли 18-27 октября 2019 года в... Ухане.
Тот факт, что разработчикам "Спутник V" есть что скрывать, подтверждает нежелание властей паРаши вакцинировать собственных граждан. эрэфия пытается навязать препарат другим странам, включая Украину, используя излюбленные методы питерского чекиста вовки пуйла - подкуп, шантаж и угрозы, а рассеянцы брошены на произвол судьбы.
эрэфия находится на 4-м месте в мире по количеству заражений. Число летальных случаев по официальным данным преодолело отметку в 60 тыс. А на деле смертность в разы больше, ведь "естественная" убыль населения на паРаше по итогам 2020 года превысит показатели 2019 года на 290-320 тыс. человек.
О регистрации "Спутник V" стало известно 11 августа, и уже тогда рассеянские власти могли начать вакцинацию населения, ведь по их заявлениям вакцина эффективная и безопасная. Однако вакцинация стартовала лишь через пять месяцев - в декабре, и за месяц, по оценкам властей, было вакцинировано от 800 тыс. до 1,5 млн человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 75% населения в стране - это порядка 110 млн человек. Такими темпами вакцинация на паРаше займёт порядка девяти лет - за это время от коронавируса умрут не сотни тысяч, а миллионы рассеян.
Очевидно, рассеянские власти используют "Спутник V" в качестве "гибридного оружия" для достижения геополитических целей, в частности, снятия западных санкций со "страны-спасителя". В Украине же стоит цель дискредитировать украинские власти отказом от покупки рассеянской псевдовакцины и расколоть украинское общество.
А тем временем на самой эрэфии ждут появления большего количества вакцин для вакцинации рассеян. Ждать осталось недолго - по данным ВОЗ, испытания проходят порядка полусотни вакцин-кан