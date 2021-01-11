Здоровье украинцев оказалось посреди геополитики вакцин, - New York Times

Срыв поставок западных вакцин из США, тонкости европейской политики и отказ от российского "Спутника V" привели Украину в центр геополитической конкуренции COVID-вакцин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет New York Times.

Первые поставки Pfizer и других западных вакцин сорвались из-за введенного президентом США Дональдом Трампом запрета на экспорт препаратов. Переговоры продолжаются по сей день, сроки переносятся, нет никакой гарантии, что Украина получит вакцину до конца 2021 года.

Как напоминает издание, российские пропагандисты сразу активизировались, отметив, что "в момент нужды" Украине не стали помогать ее западные союзники. В то же время Россия предложила свою вакцину, но власть в Киеве, обеспокоенная неэффективностью и опасностью препарата "Спутник V", отказались, начав переговоры с Китаем.

Пророссийские украинские телеканалы обвинили Президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "обрекает граждан на смерть, не делая ничего, чтобы получить помощь от врага". Пророссийские СМИ, в свою очередь, громко объявили, что харьковская фармацевтическая компания Biolik обратилась к Киеву с просьбой зарегистрировать "Спутник V", но местные чиновники заявили, что ни в коем случае не одобрят использование российских лекарств.

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Издание отмечает, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов в телефонном интервью подчеркнул, что "вопрос о вакцинах политизирован", а "Россия, как всегда, использует это в своей гибридной войне как информационное оружие".

По мнению экс-заместителя Минздрава Александра Линчевского, "российский политический интерес заключается в том, чтобы Украина получала вакцины из других мест как можно позже", чтобы восполнить этот "пробел" собственной вакциной.

В декабре Украина ускорила переговоры с китайским производителем Sinovac Biotech и пришла к соглашению о поставках в феврале 2021 года 1,9 миллиона доз COVID-вакцины. По мнению автора статьи NYT, это можно считать геополитической победой Китая.

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