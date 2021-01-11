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Здоров'я українців опинилося посеред геополітики вакцин, - New York Times

Здоров'я українців опинилося посеред геополітики вакцин, - New York Times

Зрив поставок західних вакцин зі США, тонкощі європейської політики і відмова від російського "Супутника V" привели Україну в центр геополітичної конкуренції COVID-вакцин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише New York Times.

Перші поставки Pfizer та інших західних вакцин зірвалися через запроваджену президентом США Дональдом Трампом заборону на експорт препаратів. Переговори тривають донині, терміни переносяться, немає ніякої гарантії, що Україна отримає вакцини до кінця 2021 року.

Як нагадує видання, російські пропагандисти відразу активувалися, наголосивши, що "в момент потреби" Україні не стали допомагати її західні союзники. Натомість Росія запропонувала свою вакцину, але влада у Києві, занепокоєна неефективністю та небезпекою препарату "Супутник V", відмовилися, почавши переговори з Китаєм.

Проросійські українські телеканали звинуватили Президента України Володимира Зеленського в тому, що він "прирікає громадян на смерть, не роблячи нічого, аби отримати допомогу від ворога". Проросійські медіа, у свою чергу, гучно оголосили, що харківська фармацевтична компанія Biolik звернулася до Києва з проханням зареєструвати "Супутник V", але місцеві чиновники заявили, що жодному разі не схвалять використання російських ліків.

Також читайте: Компанія Moderna готова виготовити сотні мільйонів доз антикоронавірусної вакцини за 2021 рік, - гендиректор

Видання зазначає, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у телефонному інтерв’ю наголосив, що "питання про вакцини політизовано", а "Росія, як завжди, використовує це у своїй гібридній війні як інформаційну зброю".

На думку ексзаступника МОЗ Олександра Лінчевського, "російський політичний інтерес полягає в тому, щоб Україна отримувала вакцини з інших місць якомога пізніше", аби заповнити цю "прогалину" власною вакциною.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз COVID-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

Читайте: Степанов про закупівлю вакцини Sinovac через фірму, "пов'язану з Богатирьовою": Це вимога виробника

Автор: 

вакцина (4419) Степанов Максим (2198) Лінчевський Олександр (23) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+30
Все гораздо проще. Американские производители не требуют работать через прокладки Богатыревой. Ну вот такие они недальновидные.
А Китайские, как оказалось, только через Богатыреву готовы продавать.

Поэтому конечно же Степанов и Зеленский не виноваты в срыве поставок нормальных вакцин.
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11.01.2021 01:58 Відповісти
+29
А "Спутник V" - це не вакцина. Це - фуфло.
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11.01.2021 01:44 Відповісти
+13
номерная кацапсина, когда ты пытаешься **********, то нужно быть точнее в цифрах- бюджет 36 млрд., 58 место среди 222 стран. Ужас, конечно, но не ужас,ужас...
Все это не отменяет того факта, что сраный кацапо-ордынский фуфломицин посылают конечно же правильно, в жопу его кацапсинам, таким говном нормальные люди колоться не будут.
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11.01.2021 06:22 Відповісти
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что Украина получит вакцину до конца 2021 года.Источник: https://censor.net/ru/n3240949

О чём и говорилось уже пол года, 21 и то, не факт, а 22 может быть.
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11.01.2021 01:36 Відповісти
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11.01.2021 07:47 Відповісти
Якщо українці рішуче не позбавляться нинішньої влади, то житимуть дуже погано і недовго...
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11.01.2021 09:35 Відповісти
Така реальність, на жаль...

-ЗЄля, який "нємножєчкі нєнавідіт бєндєровцев" вже одинадцятий день підряд за наші податки "прожігаєт жізнь" в Буковелі. Там він "бореться з бідністю, піднімає економіку, забезпечує інвестиції в науку, освіту, охорону здоров'я, екологію, підвищує обороноздатність країни, покращує життя, готується до зустрічі з Путіним, щоб вчергове заглянути йому в... усі його отвори... І це все - у вотчині наступників Бандери та Шухевича!

Але Бандера та Шухевич обов'язково скористалися б такою нагодою, щоб " міцно потримати ЗЄлю та його банду за "фаберже" Нинішні ж їхні "послідовнички" нездатні на їхні справи та звершення в реальній боротьбі з ворогами, а лише на бутафорію - на факельні марші, та вигукування патріотичних лозунгів, прикриваючи іменами провідників ОУН-УПА.... свою повну бездіяльність... Вичікують, коли безпартійні жіночки-чоловіки, старички та студенти захистять вчергове Україну, проливаючи власну кров на майдані... щоб "тягнисракі" потім змогли в'їхати в Київ на білих конячках..., куплених за ахметівські кошти...

https://www.facebook.com/photo/?fbid=423451645371702&set=a.105599620490241&__cft__[0]=AZU9oaofWwaRoFJtGx_VLW5CSxMqs8TqklH7PvKYqeueRpd-***********************************************************************************&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=423451645371702&set=a.105599620490241&__cft__[0]=AZU9oaofWwaRoFJtGx_VLW5CSxMqs8TqklH7PvKYqeueRpd-***********************************************************************************&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=423451645371702&set=a.105599620490241&__cft__[0]=AZU9oaofWwaRoFJtGx_VLW5CSxMqs8TqklH7PvKYqeueRpd-***********************************************************************************&__tn__=EH-R

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11.01.2021 09:36 Відповісти
Не надо нам никакая вакцина.
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11.01.2021 01:40 Відповісти
Только подорожник и помет мышей с паутиной.
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11.01.2021 02:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2yCjN0oh708 Бог знает, что они туда плеснули?
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11.01.2021 01:43 Відповісти
Для того чтобы не зависеть от производителей из других стран нужно было думать год назад и разрабатывать свою собственную украинскую вакцину .НО об этом ни слова .......А вместо нее привычное нам за 7 лет гасло -Запад нам поможет! А по факту подсунут кацапскую и китайскую бормотуху .К этому все идет
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11.01.2021 01:44 Відповісти
номерная кацапсина, когда ты пытаешься **********, то нужно быть точнее в цифрах- бюджет 36 млрд., 58 место среди 222 стран. Ужас, конечно, но не ужас,ужас...
Все это не отменяет того факта, что сраный кацапо-ордынский фуфломицин посылают конечно же правильно, в жопу его кацапсинам, таким говном нормальные люди колоться не будут.
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11.01.2021 06:22 Відповісти
сам тоже под прокси сидит и еще жужжит что-то. не всем нужно изобретать велосипеды тем более такие дорогие и недолговечные. вакцина это хайповая тема в которой заработают только первые 3 - 4 и полагать что это можно успеть сделать с бюджетом на медицину в 2 гривны глупо. есть тысячи других ниш где можно преуспеть пока динозавры заняты изобретением вакцины
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11.01.2021 09:46 Відповісти
*********, срань лапотная, никто не говорит, что нужно снова изобретать велосипед, ты бредишь. Мы лишь говорим, что не нужно брать фуфло у паРаши.
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11.01.2021 10:02 Відповісти
так не бери
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11.01.2021 18:06 Відповісти
вОнюшка, советы ты своей жОне-матрёхе давать будешь. пшла отсель, кацапсина убогая.
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11.01.2021 19:12 Відповісти
сказал кацорылый под прокси
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11.01.2021 19:54 Відповісти
стули пельку, свинособако срана.
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11.01.2021 19:55 Відповісти
А "Спутник V" - це не вакцина. Це - фуфло.
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11.01.2021 01:44 Відповісти
Пусть не заявленые 95%, но скорее всего рабочая.
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11.01.2021 06:59 Відповісти
Лично х..у..й..ло парашинское сказало?
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11.01.2021 08:10 Відповісти
Так ось чому фуйло з підфуйловцями нею НЕ вакцинуються. Та й ви нею не довбонетесь, 100%, навіть, якщо вам її додому привезуть.
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11.01.2021 10:34 Відповісти
Жрали кажанів, заразили планету своїм вірусом а тепер ще й вакцину від нього українцям продаватимуть:китайцям нобелівську премію по всім галузям економіки треба дати
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11.01.2021 01:48 Відповісти
В декабре Украина ускорила переговоры с китайским производителем Sinovac Biotech и пришла к соглашению о поставках в феврале 2021 года 1,9 миллиона доз COVID-вакцины. По мнению автора статьи NYT, это можно считать геополитической победой Китая.

Да уж. Похоже мы движемся ни в ЕС, а в Китай.
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11.01.2021 01:52 Відповісти
И при этом у нас ко всему еще и самая непрофессиональная и воровитая власть за последние годы.
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11.01.2021 01:54 Відповісти
Уже все согласовано. Чего ломать копья? Кому не нравится пусть не колется. В Украине захер...чен календарь привывок лет так наверное с начала 2000-ых.
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11.01.2021 01:56 Відповісти
Немцы до сих пор не рассчитался с евреями за Холокост который был 70 лет назад .А весь Мир никак не рассчитается с Китаем за его короновирусный Холокост который тот устроил год назад . . Их тварей под санкции надо вместе с их партнерами -подельниками из рф. НО кто ж их введет ? Они же барыги !
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11.01.2021 01:57 Відповісти
Все гораздо проще. Американские производители не требуют работать через прокладки Богатыревой. Ну вот такие они недальновидные.
А Китайские, как оказалось, только через Богатыреву готовы продавать.

Поэтому конечно же Степанов и Зеленский не виноваты в срыве поставок нормальных вакцин.
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11.01.2021 01:58 Відповісти
Оставьте патетику. С трампом США - слабый союзник Украине.
Хотя, разве Обама не разочаровал?

И зачем продавцу откаты ? Хоть китайскому, хоть какому?
Американские компании откаты - kickback - не имеют права делать. В многих других странах наверное «гибче». Хотя, когда надо и США могут «посотрудничать», как когда то с закупками оружия СА : откат на 1 млрд.
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11.01.2021 05:59 Відповісти
Ты прямолинеен как фонарный столб. Откаты нужны не китайцам, а Степанову. И получать их Степанов будет не от китайцев , а от Богатыревой. И смысл происходящего, только в том, что бы построить именно такую схему, где можно получить откат. И какая там вакцина будет, Степанову и ко-наплевать и растереть.
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11.01.2021 08:20 Відповісти
Ну да. Потому китайцы не могут требовать прокладки.
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11.01.2021 15:40 Відповісти
О!!! Китайскому продавцу просто пофиг. Им главное свое фуфло продать. Коррупция для них - привычное дело.

Но Степанов утверждает, что именно китайцы настаивали на прокладке Богатыревой. Неужели Степанов врет?
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11.01.2021 08:53 Відповісти
Степанов Китайцам: « напрямую мы купим в долг и может вообще потом не оплатим. А вот через прокладку..»
Степанов Украинцам: « китайцы требуют прокладку»
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11.01.2021 15:43 Відповісти
Американские компании откаты - kickback - не имеют права делать.

Вот в этом весь секрет. Степанову такое не нужно.
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11.01.2021 08:55 Відповісти
одним словом - нюёрк тимс озабочен - почему Украина не покупает срускую вакцину и решили начать оброботк да и рекламную компанию.
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11.01.2021 01:59 Відповісти
так, але стаття Марії Варєнікової вийшла трохи пізніше за статтю Андрю Крамера кореспондент NYT в Москві) про його власне щеплення спутніком, Україна в даній статті не згадується. Зважаючи на те що (приблизно) в цей же час (на день раніше) вийшла схвальна стаття про кацапський витвір в BloombergOpinion Висновок один - кацапи занесли дєнюжку і намагаються проштовхувати свого спутніка. новина також з'явилось вже звісно з посиланням на NYT та Bloomberg на Ехомск... щоправда Ехо також повідомило що кількість щеплень в СПб не досягла навіть піввідсотка... політика...
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11.01.2021 10:40 Відповісти
китайдолжен безплатно вакцину раздавать после того как он заразил весь мир своим биологическим оружием
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11.01.2021 02:25 Відповісти
да но людишки тупые и хавают дерьмо ... еще и на Алиекспресс заказы делают .... сейчас небойсь спасибо надо сказать за миллионы инфицированных и тысячи погибших .. этим тупых любителям жрать гавно
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11.01.2021 03:50 Відповісти
Должен? Иди выбивай долги
Если народ даже маски не носит, то какие предъявы?
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11.01.2021 06:00 Відповісти
В том,что у узкоглазой мрази была утечка биологического оружия - а теперь в мире полно смертей и все в долбаных намордниках.
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11.01.2021 08:02 Відповісти
А в Китае - без намордников уже.
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11.01.2021 15:46 Відповісти
Она уникальна: Зеленский рассказал об украинской вакцине от COVID-19

Президент Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса и назвал ее уникальной. В интервью Зеленского четырем телеканалам он сказал: Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие.
"Украинская правда", четверг, 22 октября 2020
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11.01.2021 02:39 Відповісти
Президент Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса и назвал ее уникальной... это не пафос и не популизм.
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11.01.2021 03:37 Відповісти
З вікі:

Здоров'я - стан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F живого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC організму , за якого всі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 органи здатні добре виконувати свої життєві функції.

Здоров'я, як це https://en.wikipedia.org/wiki/Health визначено Всесвітньою організацією охорони здоров'я (World Health Organization, WHO), є станом повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутністю хвороби або недуги. Здоров'я може бути визначено як здатність адаптуватися та керувати фізичними, психічними та соціальними проблемами протягом усього життя.

У XXI сторіччі акценти здорової людини ставляться на здоровому харчуванні, здоровому способу життя (спорт, фізична активність, підтримка тіла у гарному стані), здоровому інформаційному просторі (відсутність негативної інформації як в ЗМІ, так і серед оточуючих), гарний соціальний стан (можливість купувати не тільки здорову їжу, а також бути забезпеченим усіма потребами по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83 піраміді Маслоу ). Ці фактори призводять до гарної профілактики хвороб як фізичних, так і психічних, а отже зменшують витрати на медицину та ліки як з бюджету громадянина, так і держави.
Здоров'я - бездоганна робота всіх частин організму, пристосованого до навколишнього середовища.[Радченко Юрій]
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11.01.2021 02:46 Відповісти
вакцина все равно только 3 месяца работает.
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11.01.2021 03:20 Відповісти
лечиться от КОВИДА тоже можна три месяца ... каждый день минус 50 баксов .... что лучше - решайте сами
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11.01.2021 03:48 Відповісти
Как человек переболевший этой хворью год назад и переболевший ей уже этой осенью могут сказать точно, что тех годичной давности антител хватило на 8 месяцев, а как работает каждая вакцина думаю не знают даже ее создатели, так что если это действительно так, то боюсь, что западной вакцины Украина не получит и в 2021г.
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11.01.2021 05:07 Відповісти
Статья - брехливая паРашная пропаганда...

Таймс пишет о том что нужно помочь Украине с поставкой вакцины.
Журнашлюхи подают что якобы Таймс говорит о необходимости покупать Спутник...

Та очевидно же было с самого начала - проколют быдло Спутником...
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11.01.2021 05:51 Відповісти
Где-то в сентябре я здорово разосрался в ФБ, по поводу этого барановируса. На следующий день выхожу туда же и обнаруживаю что разместить что-либо я не могу. Вижу также флажок в оповещениях. Открываю: оказывается меня закрыли в ФБ на трое суток. Ладно бы за матюки, а вот и нет! Причина следующая: "Отрицание угрозы коронавируса"(с).

Я и охренел, как вы понимаете! Плевал я после этого БАНа на этот сраный Фейсбук.
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11.01.2021 05:55 Відповісти
у Вас от "барановируса" кто нибудь умер?
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11.01.2021 07:48 Відповісти
Ни единого человека среди знакомых и родни. И- не заболел. В Компании, где 38 судов, есть один смертельный случай: 2-й офицер, 29 лет всего- умер, о заболевших никаких данных нет у меня.
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11.01.2021 07:51 Відповісти
У меня 5 из близкого окружения умерли (те кого знаю) - 43-48 лет. Бабушка коллеги умерла самая первая.
Много случаев смертей у "знакомы знакомых" - много до 50 лет.
Еще больше переболели, некоторые с последствиями и я думаю с инвалидностью, которую никто им не даст.
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11.01.2021 07:59 Відповісти
А-а-а-а-ахренеть! По-честному. Это где ж такой кошмар???
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11.01.2021 08:02 Відповісти
По всей Украине.
Мои случаи: - смерти - Краматорск, Славянск, Дружковка.
- переболели - Краматорск, Днепр, Киев, западная Украина.
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11.01.2021 08:06 Відповісти
Понял. Я подумал было- какой-то один регион. Не знаю что и сказать. У меня реально нет у родни, знакомцев, соседей по-подъезду, шестиподъездной пятиэтажки, ни единого случая заболевания.
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11.01.2021 08:10 Відповісти
Дай бог что бы так было и дальше.
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11.01.2021 08:21 Відповісти
Здоровье украинцев оказалась посреди геополитики вакцин, - New York Times - Цензор.НЕТ 807
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11.01.2021 06:00 Відповісти
А це що за ведмедик Барні?
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11.01.2021 09:32 Відповісти
Чомусь найбільше вакциною переймаються громадяни, які носили маску на бороді. )))
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11.01.2021 06:28 Відповісти
А що буде москалям, якщо вони відправлять в Україну неякісну вакцину, або навіть гірше... якусь отруту, під виглядом вакцини???

Да практично нічого!!!!! Як не було нічого за збитий Боїнг, анексію Криму, за 13 тис.вбитих українців на Донбасі, за отравлення Скрипаля,Навального... і т.д.
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11.01.2021 07:24 Відповісти
Пророссийские украинские телеканалы обвинили
____
А чиї це канали? Правильно, Медведчука.... А хто вернув Медведчука у велику політику? Правильно ПЕТРО ПОРОХОБОТЕНКО...
Петро ПОРОХОБОТЕНКО - **** СДПУошна,жидо-православна і ригопартійна... Нічим не краща за маріонетку коломойшмана, МАЛОРОСА ЗЕЛІНСЬКОГО...
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11.01.2021 07:37 Відповісти
Ты придурок, при Порохе мертветчуки сидели тихо под шконкой и не отсвесивали.
А твое "всеаниадинакавыи" засунь себе в жопу - транслируй визги рашатв и шариев жене под одеялом.
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11.01.2021 07:43 Відповісти
При ПОРОХОБОТЕНКУ, Медведчук був єдиний, хто мав ексклюзивне право літати у Москву на літаку....
ПОРОХОБОТЕНКО, цю тварюку Медведчука відчистив від бруду і разом з Кучмою направив у трьох сторонню групу... Думав ПОРОХОБОТЕНКО, що через Медведчука буде спілкуватися з Путіним... Але не так сталося, як гадалося.....
У Медведчука вже 3 канали, у ПОРОХОБОТЕНКО - тільки 2... Буду радий, як ця московська мразота Медведчук, згноїть твого ПОРОХОБОТЕНКА...
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11.01.2021 08:05 Відповісти
!
петя цілеспрямовано електорально і фінансово (разом с пуйлом) накачував мертвечука,
виводив його на 2-е місце на виборах президентів,
створював опудало, страшніше за себе,

і мріяв його переконливо перемогти..
а виявилося, що опудало перемогло петю..
висновок: петя бездарний політик
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11.01.2021 10:04 Відповісти
Київські хохли - самі продажні...бо в Київ зїздиться вся сволота зі всієї України і лізе у всі органи влади... Тому в Києві - сама найбільша агентурна мережа Кремля....
Через кожного другого в київських кабінетах - це москальських агент...Західні розвідки(МІ6 недавно), вже напряму про це кажуть....
Хлопців(ветеранів АТО) здають цілими базами даних..... Потім їх москалі відшуковують, переслідують, і вбивають...хлопці часто зникають... , а в СМІ пишуть, що черговий ветеран АТО здійснив самопідрив чи самогубство і т.д...

Тому однозначно...якби Порохоботенко чи Моніка Зелінскі, не були зрадниками і не йшли на співпрацю з Кремлем, то їх би Путін травонув як
Ющенко..., Навального чи Скрипалів...
Якби Порохоботенко справді був ворогом для Путіна і немав би якихось мінімальних домовленостей з Кремлем по Криму, Донбасу і Медведчуку, то він би не ходив так сміливо у натовп, як це він робив під час свого президенства...остерігався би замаху...
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11.01.2021 14:49 Відповісти
Позорное Чмо Не Лох, решило забить на вакцинацию украинцев, в надежде что мировое сообщество Украину не бросит и "подаст" на бедность, ведь деньги из ковидного фонда уже все равно потрачены на виллы и откаты, бюджет на мели...

И это позорное Чмо, ворнякало в свое время про Украину-порноактрису, берущую со всех сторон, про Украину с протянутой рукой?!

Зебильный лохторат, приверженцы мертветчуков, бойков и шария (из личного опыта) - вы, чмо облезлое, затянули нас в это болото! Желаю, что бы вы нажрались всего сполна, до кровавго поноса.
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11.01.2021 07:39 Відповісти
А почему на фото к статье написано " армия россии" ? Разговор же об Украине.
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11.01.2021 07:44 Відповісти
Точно! А я и не разглядел!
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11.01.2021 07:52 Відповісти
Можливо трофейна футболка.
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11.01.2021 09:35 Відповісти
Автор из Москвы Андрей Крамер.

"Andrew E. Kramer contributed reporting from Moscow."

https://www.nytimes.com/2021/01/09/world/europe/covid-vaccines-ukraine.html

Не удивительно, что статья с уклоном обвинить Запад и выгородить несчастного Бубу ...
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11.01.2021 09:46 Відповісти
Не приплетайте сюда политику, все проще, банда воров пилит деньги, оманский осел снимает видосики
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11.01.2021 08:50 Відповісти
)))))
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11.01.2021 09:09 Відповісти
державні закупки без відкатів - гроші на вітер
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11.01.2021 09:56 Відповісти
Первые поставки Pfizer и других западных вакцин сорвались из-за введенного президентом США Дональдом Трампом запрета на экспорт препаратовИсточник: https://censor.net/ru/n3240949
только вот вакцинация в Израиле идет полным ходом невзирая ни на какие запреты.Перефразируя Крылова можно лишь только константировать, что ЗЕленая власть лето красное пропела, оглянуться не успела, а COVID стучит в окно и т.д.А вот кто подсуетился для появления этой статьи в New York Times это тоже интересный вопрос ведь Украина не единственная страна, где проблема с получением вакцины да и в статье и Спутник V, и"политизированый вопрос" и Китай с геополитикой 🤔
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11.01.2021 09:57 Відповісти
А может, перефразируя Эдварда Длинноногого из "Храброго сердца", -
Проблема Украины в том, что в ней слишком много украинцев?
Тогда все события в Украине за последние без малого 30 лет как-бы на своём месте.
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11.01.2021 10:02 Відповісти
Слишком много украинцев в Украине по мнению кого?
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11.01.2021 10:16 Відповісти
В данном случае - вопрос риторический. Конечно же, все властьпридержащие незалежной не ставили своей целью изничтожение украинцев. Но и укрепление государства у них было далеко не на первом месте. Отсюдова закономерный результат - территориальная дезинтеграция государства и депопуляция народонаселения.
Пойдёт так дальше - будет и ещё хуже.
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11.01.2021 11:14 Відповісти
Есть конкретные фамилии спасителей Украины и украинцев?
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11.01.2021 11:19 Відповісти
Много вопросов. Как у тех, кто в кожаном пальто.
Конкретные спасители мне неизвестны. Да и зашло всё слишком далеко, возможно даже за "точку невозврата".
Но если спаситель типа Давид Бен-Гурион, Голда Меир (уроженка Киева), Мухаммад Ассад (уроженец Львова), Конрад Аденауэр, или хотя бы Ангела Меркель (есть и другие, но и без них уже слишком много букв) в ближайшее время не появится, то спасать будет и нечего, и некого.
Ось така "справа", малята!
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11.01.2021 11:45 Відповісти
Меня интересуют фамилии реальных, действующих в украинской политике особ.
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11.01.2021 11:48 Відповісти
Я так за Вас рад.
Меня они тоже интересуют.
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11.01.2021 12:18 Відповісти
Америмканці чи європейці, підняли б гвалт, через відкати для богатирьової та Ко, а китайцям та кацапам, похрін, аби свій фуфломіцин випробувати та впарити. Ось і вся "геополітика".
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11.01.2021 10:40 Відповісти
если хочешь выжить, то надо изготавливать свою вакцину, а не асфальт класть и по курортам ездить, до овец это не дойдет.
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11.01.2021 10:48 Відповісти
Мадьяры , друзья рашки, после своего испытания вернули остатки и отказались от парашенской вакцины. Зато у нас обжоповцы, во главе с медведчукчей и прочая пропарашенская сволочь всеми силами пытается впарить Украине парашенский полуфабрикат.
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11.01.2021 11:09 Відповісти
"Супутник V" створює небезпеку для здоров'я расіян - расіянські вчені. А для українців, немає?


https://www.obozrevatel.com/ukr/person/liliya-kornilova.htm Лілія Корнілова Здоров'я українців опинилося посеред геополітики вакцин, - New York Times - Цензор.НЕТ 1500


Разработчикам "Спутник V" есть что скрывать. Такой вывод сделали рассейские учёные после анализа опубликованной в журнале The Lancet статьи об испытаниях вакцины, разработанной ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава рассасеи и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны эрэфии.
Речь идёт не о каких-то там "русофобах", как принято в эрэфии называть всех несогласных с путинским режимом, а об авторитетных учёных. С резкой критикой "Спутник V" выступили: Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, который занимает пост зампредседателя комиссии рассеянской академии наук по борьбе с фальсификациями научных исследований и входит в несколько экспертных советов - как рассеянских, так и международных; Ольга Реброва, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова; Валерий Аксёнов, кандидат медицинских наук, научный редактор издательства "Бионика Медиа"; вице-президенты Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ).
Указанная статья была опубликована в журнале The Lancet 4 сентября 2020 года и вызвала недоумение в международном научном сообществе. Помимо прочего, подозрения учёных спровоцировало маловероятное совпадение показателей у разных подопытных групп. Их также насторожила скорость публикации и неразбериха с датами: I-II фаза испытаний "Спутник V" закончилась 10 августа, и подготовить полноценное научное исследование за три недели - просто нереально. Публикация была написана небрежно и второпях, её сопровождал 22-страничный документ в то время, как к аналогичной статье об испытаниях оксфордской вакцины AstraZeneca в журнале The Lancet шёл отчёт и клинический протокол на 128 страницах, более ста из них - под грифом "конфиденциально".
Группа рассейских учёных обратилась к авторам с просьбой предоставить исходные данные испытаний для проверки, но их просьба была проигнорирована. В октябре они отправили в редакцию The Lancet предложение отозвать публикацию, но и там не получили ответ. Перед учёными закрылись все двери, и они были вынуждены опубликовать 17 ноября 2020 года https://trv-science.ru/2020/11/covid-19-logunov-retraction/ открытое письмо ввиду того, что "события, связанные с разработкой вакцин, развёртываются быстро - в стране (в эрэфии - прим. автора) проводится вакцинация вне клинического испытания, что требует обнародования причин нашей озабоченности".
В письме учёные перечислили целый ряд научных аргументов, которые ставят под сомнение безопасность и эффективность "Спутник V". Они пришли к выводу, "что низкое методологическое качество, дефекты дизайна исследования, ошибки в анализе данных, плохое описание исследования ставят под вопрос основные заключения о безопасности и эффективности вакцины. Эти выводы основаны на изучении опубликованной статьи, тогда как независимый анализ первичных данных мог бы дать ответы на некоторые из обсуждаемых вопросов. Однако авторы, которым, видимо, есть что скрывать, не предоставляют к ним доступ вопреки заявленным обязательствам, и это - дополнительный аргумент в пользу отзыва статьи. <...> Это совершенно неприемлемая, даже смехотворная политическая акция по навязыванию соревнования разрабатываемых вакцин с нарушением важнейших норм проведения испытаний. Создание атмосферы гонки делает разработчиков "Спутника V" заложниками сделанных неосторожных заявлений, угрожает доброкачественному проведению испытания вакцины и, следовательно, создаёт опасность для здоровья рассеян".
К слову, настораживает, что одним из разработчиков является ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны рассасеи - научно-исследовательский институт, который находится под санкциями США из-за причастности к разработке запрещённого химического и биологического оружия. Как писала паРашаСМИ, именно на базе данного учреждения "проводились доклинические испытания на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19".
Решение о введении санкций МИД паРаши назвал "вопиющим". "Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают - и успешно - над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тысяч граждан США", - заявила официальный представитель ведомства машка калинка-малинка - немытая голова захарова.
Однако сейчас в интернете активно удаляется информация о том, что одним из разработчиков "Спутник V" является ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны паРаши. В частности, 5 января 2021 года исчезло упоминание о научно-исследовательском институте со страницы, посвящённой "Спутник V" в Википедии. Нет ссылок на данное учреждение на официальном сайте вакцины, исчезают упоминания в паРашаСМИ...
К слову, и без этих упоминаний легко сделать вывод о том, что к вакцине приложили руку военные - исходя из всё той же многострадальной статьи в журнале The Lancet. В частности, об этом писали рассеянские учёные в указанном выше открытом письме: "Судя по всему, имело место неэтичное включение военнослужащих, которых было легко набрать для исследования". Другими словами, "Спутник V" в добровольно-принудительном порядке, как это обычно бывает в армии (не только в рассейской), испытывали на военнослужащих.
Зачистка вызвана несколькими причинами.
Во-первых, из-за американских санкций "Спутник V" стал второсортным товаром, пригодным разве что для стран третьего мира.
Во-вторых, у ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны эрэфии плохая репутация. В советское время в институте велись работы с возбудителями особо опасных инфекций, которые военные рассматривали в качестве биологического оружия: бактериями (чума, сибирская язва, туляремия, бруцеллёз, сап, мелиоидоз), риккетсиями (тиф, Ку-лихорадка), токсинами и вирусами. К примеру, в годы Второй мировой был налажен промышленный выпуск оружия на основе боевого штамма чумы, а выпуск боевого запаса на основе бактерии сибирской язвы был поставлен на поток, и они вполне могли быть использованы на поле боя. Очевидно, паРаша, как правопреемница сесесера, продолжила работу в этом направлении, за что и угодила после отравления Навального химоружием под американские санкции.
В-третьих, после распада совка рассеянская наука стагнирует из-за дефицита финансирования и массовой "утечки мозгов" за границу. За всю историю граждане рассеи и сесесера лишь дважды получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине: Иван Павлов в 1904 году "за работу по физиологии пищеварения" и Илья Мечников в 1908 году "за труды по иммунитету". Ввиду этого напрашивается вывод, что эрэфия в какой-то мере причастна к коронавирусу COVID-19, и неслучайно смогла так быстро изобрести вакцину от никому не известного в мире заболевания, которое поставило современную медицину в странах первого мира в тупик.
"Появление коронавируса совпало с аварией, произошедшей на эрэфии в лабораториях "Вектора" в сентябре 2019 года (Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" - прим. автора), ведь Китай был первым, кто зафиксировал коронавирус, но большой вопрос откуда вирус происходит. Именно представители ФГБУ "48 ЦНИИ" участвовали в предоставлении помощи Италии, что на самом деле с учётом отсутствия настоящей помощи было похоже на разведывательную операцию. И тут речь не в попытках рассеян узнать какие-то секреты страны-члена НАТО, а в желании получить доступ к "генетическому материалу", заражённым людям, ведь именно в Италии был наивысший пик заражений. Затем вскоре появилась вакцина. Есть прямая связь представителей данного учреждения с пиком заражения и появлением препарата", - считает военно-политический эксперт Александр Коваленко.
Злые языки говорят, что вспышка коронавируса COVID-19 могла быть операцией рассеянских спецслужб, и разработанный в лабораториях возбудитель могли доставить во время Всемирных военных игр, которые прошли 18-27 октября 2019 года в... Ухане.
Тот факт, что разработчикам "Спутник V" есть что скрывать, подтверждает нежелание властей паРаши вакцинировать собственных граждан. эрэфия пытается навязать препарат другим странам, включая Украину, используя излюбленные методы питерского чекиста вовки пуйла - подкуп, шантаж и угрозы, а рассеянцы брошены на произвол судьбы.
эрэфия находится на 4-м месте в мире по количеству заражений. Число летальных случаев по официальным данным преодолело отметку в 60 тыс. А на деле смертность в разы больше, ведь "естественная" убыль населения на паРаше по итогам 2020 года превысит показатели 2019 года на 290-320 тыс. человек.
О регистрации "Спутник V" стало известно 11 августа, и уже тогда рассеянские власти могли начать вакцинацию населения, ведь по их заявлениям вакцина эффективная и безопасная. Однако вакцинация стартовала лишь через пять месяцев - в декабре, и за месяц, по оценкам властей, было вакцинировано от 800 тыс. до 1,5 млн человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 75% населения в стране - это порядка 110 млн человек. Такими темпами вакцинация на паРаше займёт порядка девяти лет - за это время от коронавируса умрут не сотни тысяч, а миллионы рассеян.
Очевидно, рассеянские власти используют "Спутник V" в качестве "гибридного оружия" для достижения геополитических целей, в частности, снятия западных санкций со "страны-спасителя". В Украине же стоит цель дискредитировать украинские власти отказом от покупки рассеянской псевдовакцины и расколоть украинское общество.
А тем временем на самой эрэфии ждут появления большего количества вакцин для вакцинации рассеян. Ждать осталось недолго - по данным ВОЗ, испытания проходят порядка полусотни вакцин-кан
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11.01.2021 11:13 Відповісти
турборежим подорослішання України.
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11.01.2021 17:51 Відповісти
 
 