Здоров'я українців опинилося посеред геополітики вакцин, - New York Times

Зрив поставок західних вакцин зі США, тонкощі європейської політики і відмова від російського "Супутника V" привели Україну в центр геополітичної конкуренції COVID-вакцин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише New York Times.

Перші поставки Pfizer та інших західних вакцин зірвалися через запроваджену президентом США Дональдом Трампом заборону на експорт препаратів. Переговори тривають донині, терміни переносяться, немає ніякої гарантії, що Україна отримає вакцини до кінця 2021 року.

Як нагадує видання, російські пропагандисти відразу активувалися, наголосивши, що "в момент потреби" Україні не стали допомагати її західні союзники. Натомість Росія запропонувала свою вакцину, але влада у Києві, занепокоєна неефективністю та небезпекою препарату "Супутник V", відмовилися, почавши переговори з Китаєм.

Проросійські українські телеканали звинуватили Президента України Володимира Зеленського в тому, що він "прирікає громадян на смерть, не роблячи нічого, аби отримати допомогу від ворога". Проросійські медіа, у свою чергу, гучно оголосили, що харківська фармацевтична компанія Biolik звернулася до Києва з проханням зареєструвати "Супутник V", але місцеві чиновники заявили, що жодному разі не схвалять використання російських ліків.

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Видання зазначає, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у телефонному інтерв’ю наголосив, що "питання про вакцини політизовано", а "Росія, як завжди, використовує це у своїй гібридній війні як інформаційну зброю".

На думку ексзаступника МОЗ Олександра Лінчевського, "російський політичний інтерес полягає в тому, щоб Україна отримувала вакцини з інших місць якомога пізніше", аби заповнити цю "прогалину" власною вакциною.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз COVID-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

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