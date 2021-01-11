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Генсек ООН Гутерриш сравнил ситуацию в мире с 1945 годом

Генсек ООН Гутерриш сравнил ситуацию в мире с 1945 годом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания ООН, сравнил наступивший 2021 год с 1945-м.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трансляция выступления велась на YouTube-канале ООН.

По его словам, сегодня ведется война против пандемии коронавируса, терроризма и изменения климата.

Гутерриш отметил, что пандемия выявила серьезные проблемы, мир столкнулся с "вакцинным национализмом", который заключается в том, что богатые страны конкурируют за покупку препаратов для своих граждан.

Генсек ООН поблагодарил власти Великобритании за поддержку глобальной инициативы COVAX, по которой бедные страны смогут получить 2 млн доз вакцин от COVID-19.

Читайте также: Богатые страны скупили большую часть вакцин от COVID-19, - ВОЗ

По словам генерального секретаря ООН, в мире сохраняется потребность в международном сотрудничестве.

"Мы должны бороться с неравенством и несправедливостью и укреплять взаимную поддержку и доверие. На международном уровне я заявил о необходимости "Нового глобального договора". Власть, ресурсы и возможности должны распределяться более равномерно, что требует более эффективного управления", – заявил Гутерриш.

Читайте также: В мире полным ходом распространяется "вакцинный национализм", - генсек ООН Гуттереш

ООН (4194) Гутерриш Антониу (340) COVAX (36)


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Топ комментарии
+6
Знову байки за зміну клімату.Зміна клімату.була завжди.Ніколи не було.щоб він був однаковий.Завжди все змінюється.Та й взагалі,ці хто говорить за клімат і за викиди в атмосферу,кожен день міняють пластикові гаджети.
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11.01.2021 02:46 Ответить
+5
Зеленський назвав колись Ющенка "сеньор-голодомор".
Тепер вже можна називати його "кретин-карантин" і "даун-локдаун" ???
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11.01.2021 04:15 Ответить
+4
А мені здається, що вони роздувають ажиотаж аби люди вакцинувались.А населення не хоче.
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11.01.2021 02:16 Ответить
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РАНЬШЕ ГОВОРИЛИ СЛИВКИ ОБЩЕСТВА ЗА ЗАЩИТУ НАСЕЛЕНИЯ !!! А ТЕПЕРЬ ЭТО ЭКСКРЕМЕНТЫ ОБЩЕСТВА !!!
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11.01.2021 02:09 Ответить
так передайте ему нашу озабоченность.
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11.01.2021 02:13 Ответить
А мені здається, що вони роздувають ажиотаж аби люди вакцинувались.А населення не хоче.
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11.01.2021 02:16 Ответить
Знову байки за зміну клімату.Зміна клімату.була завжди.Ніколи не було.щоб він був однаковий.Завжди все змінюється.Та й взагалі,ці хто говорить за клімат і за викиди в атмосферу,кожен день міняють пластикові гаджети.
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11.01.2021 02:46 Ответить
треба боротися з сміттям це проблема а клімат постійно міняється
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11.01.2021 05:07 Ответить
дочекався свого часу Гуттереш. Виражай незадоволеність 90 рівня клоп постільний
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11.01.2021 02:58 Ответить
Генсек ООН Гуттериш сравнил ситуацию в мире с 1945 годом - Цензор.НЕТ 3160
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11.01.2021 03:26 Ответить
на Медведчука похож.
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11.01.2021 10:40 Ответить
Зеленський назвав колись Ющенка "сеньор-голодомор".
Тепер вже можна називати його "кретин-карантин" і "даун-локдаун" ???
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11.01.2021 04:15 Ответить
як дістали ці ліваки і дурні
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11.01.2021 05:06 Ответить
Генсек ООН Гуттериш сравнил ситуацию в мире с 1945 годом - Цензор.НЕТ 9647
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11.01.2021 06:04 Ответить
Памятник известному фуфЛыжнику.
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11.01.2021 06:06 Ответить
Ще одна непотрібна і малоефективна контора з бюджетом невеликої країни.
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11.01.2021 06:25 Ответить
Цей андон під маскою "міжнародної ініціативи" ще втулить кацапський "Спутнік Новічок V" якимсь небагатим країнам...
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11.01.2021 06:27 Ответить
Скорее с1939 годом надо сравнивать.
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11.01.2021 06:28 Ответить
Власть, ресурсы и возможности должны распределяться более равномерно, что требует более эффективного управления", - заявил Гутерриш.
Источник: https://censor.net/ru/n3240950

А это уже ближе к теме, сраные комуняки. Долго же вас мир выращивал.
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11.01.2021 06:34 Ответить
То деньги на ООН жалкий поц просит.
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11.01.2021 09:33 Ответить
А шо, их плохо кормят?
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11.01.2021 09:34 Ответить
Конечно, их же Трамп "от сиски" отключил.
Ну ничего, после 20 января им подкинут.
Но, поскольку публика эта очень прожорлива, то и нас всех им башлять заставлять будут пытаться под видом борьбы с ковидом (3-я волна штамма из Нигерии), традиционных голодающих в Африке, боевиков-беженцев из Сомали и прочие, столь любимые леваками, проекты.
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11.01.2021 13:49 Ответить
Ага,Воин Бабла.Ты ж смотри,борэць,с Капитолием осечка вышла,так манхетенский рейстах точно возьмут.Будешь как лошара,в Женеве,сирийцев перераспределенных вместе с афрошвейцарцами и афронемцами сцаться.
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11.01.2021 06:49 Ответить
Правий Ілон Маск, що треба звідси на Марс тікати.
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11.01.2021 07:08 Ответить
Пока 1921
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11.01.2021 08:20 Ответить
"Генсек ООН Гуттериш сравнил ситуацию в мире с 1945 годом"

Нет, зайчик (bunny), таки с 1929!

Вели́кая депре́ссия (англ. Great Depression) - мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года (наиболее остро с 1929 по 1933 год).
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11.01.2021 09:31 Ответить
Этот !гутаперчивый хлопчик" скромно умолчал,что нынешний ООН совсем не тот,который создавался.первоначальный создавался для погашения военных конфликтов "на корню".а нынешний является просто дискуссионным клубом,приватизированным тройкой стран.Только интересы трёх стран ставятся "превыше всего".а остальные рассматриваются как "поле для гольфа"
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11.01.2021 09:57 Ответить
сейчас скорее 1939 год. и кремлядский фюрер готовится...
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11.01.2021 14:01 Ответить
 
 