Генсек ООН Гутерриш сравнил ситуацию в мире с 1945 годом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания ООН, сравнил наступивший 2021 год с 1945-м.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трансляция выступления велась на YouTube-канале ООН.



По его словам, сегодня ведется война против пандемии коронавируса, терроризма и изменения климата.



Гутерриш отметил, что пандемия выявила серьезные проблемы, мир столкнулся с "вакцинным национализмом", который заключается в том, что богатые страны конкурируют за покупку препаратов для своих граждан.



Генсек ООН поблагодарил власти Великобритании за поддержку глобальной инициативы COVAX, по которой бедные страны смогут получить 2 млн доз вакцин от COVID-19.

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По словам генерального секретаря ООН, в мире сохраняется потребность в международном сотрудничестве.



"Мы должны бороться с неравенством и несправедливостью и укреплять взаимную поддержку и доверие. На международном уровне я заявил о необходимости "Нового глобального договора". Власть, ресурсы и возможности должны распределяться более равномерно, что требует более эффективного управления", – заявил Гутерриш.





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