Генсек ООН Гутерриш сравнил ситуацию в мире с 1945 годом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания ООН, сравнил наступивший 2021 год с 1945-м.
Как сообщает Цензор.НЕТ, трансляция выступления велась на YouTube-канале ООН.
По его словам, сегодня ведется война против пандемии коронавируса, терроризма и изменения климата.
Гутерриш отметил, что пандемия выявила серьезные проблемы, мир столкнулся с "вакцинным национализмом", который заключается в том, что богатые страны конкурируют за покупку препаратов для своих граждан.
Генсек ООН поблагодарил власти Великобритании за поддержку глобальной инициативы COVAX, по которой бедные страны смогут получить 2 млн доз вакцин от COVID-19.
По словам генерального секретаря ООН, в мире сохраняется потребность в международном сотрудничестве.
"Мы должны бороться с неравенством и несправедливостью и укреплять взаимную поддержку и доверие. На международном уровне я заявил о необходимости "Нового глобального договора". Власть, ресурсы и возможности должны распределяться более равномерно, что требует более эффективного управления", – заявил Гутерриш.
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Тепер вже можна називати його "кретин-карантин" і "даун-локдаун" ???
СпутнікНовічок V" якимсь небагатим країнам...
Источник: https://censor.net/ru/n3240950
А это уже ближе к теме, сраные комуняки. Долго же вас мир выращивал.
Ну ничего, после 20 января им подкинут.
Но, поскольку публика эта очень прожорлива, то и нас всех им башлять заставлять будут пытаться под видом борьбы с ковидом (3-я волна штамма из Нигерии), традиционных голодающих в Африке, боевиков-беженцев из Сомали и прочие, столь любимые леваками, проекты.
Нет, зайчик (bunny), таки с 1929!
Вели́кая депре́ссия (англ. Great Depression) - мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года (наиболее остро с 1929 по 1933 год).