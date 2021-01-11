Генсек ООН Гутерреш порівняв ситуацію у світі з 1945 роком
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час заходу, приуроченого до 75-ї річниці першого засідання ООН, порівняв 2021 рік, що настав, із 1945-м.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, трансляція виступу велася на YouTube-каналі ООН.
За його словами, сьогодні ведеться війна проти пандемії коронавірусу, тероризму та зміни клімату.
Гутерреш зазначив, що пандемія виявила серйозні проблеми, світ зіштовхнувся з "вакцинним націоналізмом", який полягає в тому, що багаті країни конкурують за придбання препаратів для своїх громадян.
Генсек ООН подякував владі Великої Британії за підтримку глобальної ініціативи COVAX, за якою бідні країни зможуть отримати 2 млн доз вакцин проти COVID-19.
За словами генерального секретаря ООН, у світі зберігається потреба в міжнародному співробітництві.
"Ми маємо боротися з нерівністю і несправедливістю і зміцнювати взаємну підтримку і довіру. На міжнародному рівні я заявив про необхідність "Нового глобального договору". Влада, ресурси і можливості мають розподілятися більш рівномірно, що потребує ефективнішого управління", - заявив Гутерреш.
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Тепер вже можна називати його "кретин-карантин" і "даун-локдаун" ???
СпутнікНовічок V" якимсь небагатим країнам...
Источник: https://censor.net/ru/n3240950
А это уже ближе к теме, сраные комуняки. Долго же вас мир выращивал.
Ну ничего, после 20 января им подкинут.
Но, поскольку публика эта очень прожорлива, то и нас всех им башлять заставлять будут пытаться под видом борьбы с ковидом (3-я волна штамма из Нигерии), традиционных голодающих в Африке, боевиков-беженцев из Сомали и прочие, столь любимые леваками, проекты.
Нет, зайчик (bunny), таки с 1929!
Вели́кая депре́ссия (англ. Great Depression) - мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года (наиболее остро с 1929 по 1933 год).