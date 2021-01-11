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Новини
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Генсек ООН Гутерреш порівняв ситуацію у світі з 1945 роком

Генсек ООН Гутерреш порівняв ситуацію у світі з 1945 роком

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час заходу, приуроченого до 75-ї річниці першого засідання ООН, порівняв 2021 рік, що настав, із 1945-м.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, трансляція виступу велася на YouTube-каналі ООН.

За його словами, сьогодні ведеться війна проти пандемії коронавірусу, тероризму та зміни клімату.

Гутерреш зазначив, що пандемія виявила серйозні проблеми, світ зіштовхнувся з "вакцинним націоналізмом", який полягає в тому, що багаті країни конкурують за придбання препаратів для своїх громадян.

Генсек ООН подякував владі Великої Британії за підтримку глобальної ініціативи COVAX, за якою бідні країни зможуть отримати 2 млн доз вакцин проти COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерреш закликає світ до глобального надзвичайного стану через проблеми клімату

За словами генерального секретаря ООН, у світі зберігається потреба в міжнародному співробітництві.

"Ми маємо боротися з нерівністю і несправедливістю і зміцнювати взаємну підтримку і довіру. На міжнародному рівні я заявив про необхідність "Нового глобального договору". Влада, ресурси і можливості мають розподілятися більш рівномірно, що потребує ефективнішого управління", - заявив Гутерреш.

Читайте: У світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм", - генсек ООН Гутерреш

Автор: 

ООН (3380) Гутерріш Антоніу (394) COVAX (36)


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Топ коментарі
+6
Знову байки за зміну клімату.Зміна клімату.була завжди.Ніколи не було.щоб він був однаковий.Завжди все змінюється.Та й взагалі,ці хто говорить за клімат і за викиди в атмосферу,кожен день міняють пластикові гаджети.
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11.01.2021 02:46 Відповісти
+5
Зеленський назвав колись Ющенка "сеньор-голодомор".
Тепер вже можна називати його "кретин-карантин" і "даун-локдаун" ???
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11.01.2021 04:15 Відповісти
+4
А мені здається, що вони роздувають ажиотаж аби люди вакцинувались.А населення не хоче.
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11.01.2021 02:16 Відповісти
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РАНЬШЕ ГОВОРИЛИ СЛИВКИ ОБЩЕСТВА ЗА ЗАЩИТУ НАСЕЛЕНИЯ !!! А ТЕПЕРЬ ЭТО ЭКСКРЕМЕНТЫ ОБЩЕСТВА !!!
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11.01.2021 02:09 Відповісти
так передайте ему нашу озабоченность.
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11.01.2021 02:13 Відповісти
А мені здається, що вони роздувають ажиотаж аби люди вакцинувались.А населення не хоче.
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11.01.2021 02:16 Відповісти
Знову байки за зміну клімату.Зміна клімату.була завжди.Ніколи не було.щоб він був однаковий.Завжди все змінюється.Та й взагалі,ці хто говорить за клімат і за викиди в атмосферу,кожен день міняють пластикові гаджети.
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11.01.2021 02:46 Відповісти
треба боротися з сміттям це проблема а клімат постійно міняється
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11.01.2021 05:07 Відповісти
дочекався свого часу Гуттереш. Виражай незадоволеність 90 рівня клоп постільний
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11.01.2021 02:58 Відповісти
Генсек ООН Гуттериш сравнил ситуацию в мире с 1945 годом - Цензор.НЕТ 3160
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11.01.2021 03:26 Відповісти
на Медведчука похож.
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11.01.2021 10:40 Відповісти
Зеленський назвав колись Ющенка "сеньор-голодомор".
Тепер вже можна називати його "кретин-карантин" і "даун-локдаун" ???
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11.01.2021 04:15 Відповісти
як дістали ці ліваки і дурні
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11.01.2021 05:06 Відповісти
Генсек ООН Гуттериш сравнил ситуацию в мире с 1945 годом - Цензор.НЕТ 9647
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11.01.2021 06:04 Відповісти
Памятник известному фуфЛыжнику.
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11.01.2021 06:06 Відповісти
Ще одна непотрібна і малоефективна контора з бюджетом невеликої країни.
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11.01.2021 06:25 Відповісти
Цей андон під маскою "міжнародної ініціативи" ще втулить кацапський "Спутнік Новічок V" якимсь небагатим країнам...
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11.01.2021 06:27 Відповісти
Скорее с1939 годом надо сравнивать.
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11.01.2021 06:28 Відповісти
Власть, ресурсы и возможности должны распределяться более равномерно, что требует более эффективного управления", - заявил Гутерриш.
Источник: https://censor.net/ru/n3240950

А это уже ближе к теме, сраные комуняки. Долго же вас мир выращивал.
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11.01.2021 06:34 Відповісти
То деньги на ООН жалкий поц просит.
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11.01.2021 09:33 Відповісти
А шо, их плохо кормят?
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11.01.2021 09:34 Відповісти
Конечно, их же Трамп "от сиски" отключил.
Ну ничего, после 20 января им подкинут.
Но, поскольку публика эта очень прожорлива, то и нас всех им башлять заставлять будут пытаться под видом борьбы с ковидом (3-я волна штамма из Нигерии), традиционных голодающих в Африке, боевиков-беженцев из Сомали и прочие, столь любимые леваками, проекты.
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11.01.2021 13:49 Відповісти
Ага,Воин Бабла.Ты ж смотри,борэць,с Капитолием осечка вышла,так манхетенский рейстах точно возьмут.Будешь как лошара,в Женеве,сирийцев перераспределенных вместе с афрошвейцарцами и афронемцами сцаться.
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11.01.2021 06:49 Відповісти
Правий Ілон Маск, що треба звідси на Марс тікати.
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11.01.2021 07:08 Відповісти
Пока 1921
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11.01.2021 08:20 Відповісти
"Генсек ООН Гуттериш сравнил ситуацию в мире с 1945 годом"

Нет, зайчик (bunny), таки с 1929!

Вели́кая депре́ссия (англ. Great Depression) - мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года (наиболее остро с 1929 по 1933 год).
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11.01.2021 09:31 Відповісти
Этот !гутаперчивый хлопчик" скромно умолчал,что нынешний ООН совсем не тот,который создавался.первоначальный создавался для погашения военных конфликтов "на корню".а нынешний является просто дискуссионным клубом,приватизированным тройкой стран.Только интересы трёх стран ставятся "превыше всего".а остальные рассматриваются как "поле для гольфа"
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11.01.2021 09:57 Відповісти
сейчас скорее 1939 год. и кремлядский фюрер готовится...
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11.01.2021 14:01 Відповісти
 
 