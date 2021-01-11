Генсек ООН Гутерреш порівняв ситуацію у світі з 1945 роком

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час заходу, приуроченого до 75-ї річниці першого засідання ООН, порівняв 2021 рік, що настав, із 1945-м.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, трансляція виступу велася на YouTube-каналі ООН.

За його словами, сьогодні ведеться війна проти пандемії коронавірусу, тероризму та зміни клімату.

Гутерреш зазначив, що пандемія виявила серйозні проблеми, світ зіштовхнувся з "вакцинним націоналізмом", який полягає в тому, що багаті країни конкурують за придбання препаратів для своїх громадян.

Генсек ООН подякував владі Великої Британії за підтримку глобальної ініціативи COVAX, за якою бідні країни зможуть отримати 2 млн доз вакцин проти COVID-19.

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За словами генерального секретаря ООН, у світі зберігається потреба в міжнародному співробітництві.

"Ми маємо боротися з нерівністю і несправедливістю і зміцнювати взаємну підтримку і довіру. На міжнародному рівні я заявив про необхідність "Нового глобального договору". Влада, ресурси і можливості мають розподілятися більш рівномірно, що потребує ефективнішого управління", - заявив Гутерреш.

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