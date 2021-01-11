В Албании стартовала вакцинация от COVID-19, - премьер Рама

В Албании с понедельника, 11 января, начинается вакцинация от коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Рама не уточнил деталей процесса вакцинации, а именно, кто первым получит вакцину и какого протокола будет придерживаться страна.

Ранее он заявлял, что первыми вакцину получат врачи.

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Спортивный стадион Эйр Албания в Тиране станет первым центром вакцинации, пишет издание.

Отмечается, что правительство Албании получило 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

1 января Рама объявил, что первые 10 750 доз вакцины поступят в Албанию на третьей неделе января. Еще 30 250 доз поступит в феврале, а остальные будут поступать ежемесячно согласно правительственному плану прививок, который еще не обнародован.

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