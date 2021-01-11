РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 279 11

В Албании стартовала вакцинация от COVID-19, - премьер Рама

В Албании стартовала вакцинация от COVID-19, - премьер Рама

В Албании с понедельника, 11 января, начинается вакцинация от коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Рама не уточнил деталей процесса вакцинации, а именно, кто первым получит вакцину и какого протокола будет придерживаться страна.

Ранее он заявлял, что первыми вакцину получат врачи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Платная вакцинация от коронавируса будет доступна не раньше второго полугодия 2021 года, - Ляшко

Спортивный стадион Эйр Албания в Тиране станет первым центром вакцинации, пишет издание.

Отмечается, что правительство Албании получило 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

1 января Рама объявил, что первые 10 750 доз вакцины поступят в Албанию на третьей неделе января. Еще 30 250 доз поступит в феврале, а остальные будут поступать ежемесячно согласно правительственному плану прививок, который еще не обнародован.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 проводится в 42 странах: сделали уже более 25 млн прививок

Автор: 

Албания (80) вакцина (3815) карантин (16729) Рама Эди (24) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
А в Украине зеленое стадо просрало все...
показать весь комментарий
11.01.2021 11:52 Ответить
+4
А внас на лыжах нелох катается вторую неделю,шестой отдых за полтора года. Втирайте в глаза урину зебуины.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:54 Ответить
+1
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3410973.html "Кінець епохи брехні", повернення до корупції часів регіоналів. Ви "зробили це разом"

Украина закупает китайскую вакцину через фирму-прокладку.
Фирма-прокладка связана с бывшими регионалами (конкретно - с рыгионалкой Богатырёвой). И была привычной фирмой-прокладкой до того момента, как в результате реформы Супрун, закупки не забрали у чиновников. После этого, эти самые закупки подешевели на 40 процентов.
И тут же коррумпированные чиновники побежали в телевизор говорить о "внешнем управлении".
Теперь вот, вакцину опять закупают чиновники, закупают только у китайцев и через "прокладку". Все вернулось на круги своя.
И да, главный чиновник от медицины Степанов говорит, что появление фирмы-прокладки было требованием производителя.
Такие вот загадочные китайские требования. Загадочная китайская душа, не иначе.
Занавес.
Кстати, Украина не закупает вакцины у двух западных фирм, которые закупает вся Европа.
Наверное, потому что эти производители не требуют прокладки между ними и гос учреждением. Как то не принято это у немцев.
Почему мы покупаем у китайцев через прокладку, а не покупаем у Moderna или Pfizer?
Вот вам и ответ: они не требуют продавать через прокладку.
Более того, с ними украинским чиновникам не получилось договориться, чтобы они продавали через прокладку. А с китайцами - легко. Китайцы такое любят.
В Украине любят вспоминать, что в Китае коррупционеров расстреливают.
Но беда в том, что это не мешает коррупции в Китае процветать.
В реальности, большая часть сделок с китайскими компаниями всегда содержит элемент коррупции. Это позволяет китайцам так успешно работать на рынках Южной Америки и Африки. Там все со всеми могут договорится.
Поэтому китайские традиции коррупции встретились с украинскими традициями коррупции.
И срослось. И появилась прокладка. Которой никто не мешает делиться с китайскими товарищами. И все довольны.
Разве что украинцы получат не супер-качественную западную вакцину, а китайскую дорогую альтернативу, сертификаты качества которой всегда будут вызывать сомнения.
И зато никакого внешнего управления. Вообще. Только родные традиции - покупать через прокладки.
И да, не ровен час - министр заявит, что и контрабанда вакцины Pfizer в одну частную клинику тоже была требованием производителя. Ну а что? Зачем останавливаться?
С.Фурса
показать весь комментарий
11.01.2021 12:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не, ну такая вакцинация и у нас стартовала ... Без уточнений КТО первый получит эту вакцину.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:51 Ответить
А в Украине зеленое стадо просрало все...
показать весь комментарий
11.01.2021 11:52 Ответить
Дикуни, вони мабуть заздалегідь кількість шкарпеток та футболок не розрахували, як наставляв Степанов...
показать весь комментарий
11.01.2021 11:54 Ответить
А внас на лыжах нелох катается вторую неделю,шестой отдых за полтора года. Втирайте в глаза урину зебуины.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:54 Ответить
Новость на правах рекламы.
Езжайте в Албанию. Руководство страны еще полгода будет ляжки чухать.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:55 Ответить
"Учите албанский" (С)
показать весь комментарий
11.01.2021 12:40 Ответить
у них румынский)
показать весь комментарий
11.01.2021 13:21 Ответить
У меня сотрудник из Албании и у них - албанский
показать весь комментарий
11.01.2021 13:36 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3410973.html "Кінець епохи брехні", повернення до корупції часів регіоналів. Ви "зробили це разом"

Украина закупает китайскую вакцину через фирму-прокладку.
Фирма-прокладка связана с бывшими регионалами (конкретно - с рыгионалкой Богатырёвой). И была привычной фирмой-прокладкой до того момента, как в результате реформы Супрун, закупки не забрали у чиновников. После этого, эти самые закупки подешевели на 40 процентов.
И тут же коррумпированные чиновники побежали в телевизор говорить о "внешнем управлении".
Теперь вот, вакцину опять закупают чиновники, закупают только у китайцев и через "прокладку". Все вернулось на круги своя.
И да, главный чиновник от медицины Степанов говорит, что появление фирмы-прокладки было требованием производителя.
Такие вот загадочные китайские требования. Загадочная китайская душа, не иначе.
Занавес.
Кстати, Украина не закупает вакцины у двух западных фирм, которые закупает вся Европа.
Наверное, потому что эти производители не требуют прокладки между ними и гос учреждением. Как то не принято это у немцев.
Почему мы покупаем у китайцев через прокладку, а не покупаем у Moderna или Pfizer?
Вот вам и ответ: они не требуют продавать через прокладку.
Более того, с ними украинским чиновникам не получилось договориться, чтобы они продавали через прокладку. А с китайцами - легко. Китайцы такое любят.
В Украине любят вспоминать, что в Китае коррупционеров расстреливают.
Но беда в том, что это не мешает коррупции в Китае процветать.
В реальности, большая часть сделок с китайскими компаниями всегда содержит элемент коррупции. Это позволяет китайцам так успешно работать на рынках Южной Америки и Африки. Там все со всеми могут договорится.
Поэтому китайские традиции коррупции встретились с украинскими традициями коррупции.
И срослось. И появилась прокладка. Которой никто не мешает делиться с китайскими товарищами. И все довольны.
Разве что украинцы получат не супер-качественную западную вакцину, а китайскую дорогую альтернативу, сертификаты качества которой всегда будут вызывать сомнения.
И зато никакого внешнего управления. Вообще. Только родные традиции - покупать через прокладки.
И да, не ровен час - министр заявит, что и контрабанда вакцины Pfizer в одну частную клинику тоже была требованием производителя. Ну а что? Зачем останавливаться?
С.Фурса
показать весь комментарий
11.01.2021 12:31 Ответить
В Албании!!! В Албании стартовала вакцинация!!! Зеленский со Степановым должны просто застрелиться.
показать весь комментарий
11.01.2021 13:15 Ответить
Если кому-то будет от этого легче, то в Европах есть страна, у которой руководство по дебилизму сопоставимо с Украиной. Это Нидерланды. Тут вакцину уже две недели как привезли, но никого не вакцинируют, потому, что не знают где взять холодильники, которые производят вот тут же в Нидерландах.
показать весь комментарий
11.01.2021 13:39 Ответить
 
 