В Албании стартовала вакцинация от COVID-19, - премьер Рама
В Албании с понедельника, 11 января, начинается вакцинация от коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Рама не уточнил деталей процесса вакцинации, а именно, кто первым получит вакцину и какого протокола будет придерживаться страна.
Ранее он заявлял, что первыми вакцину получат врачи.
Спортивный стадион Эйр Албания в Тиране станет первым центром вакцинации, пишет издание.
Отмечается, что правительство Албании получило 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.
1 января Рама объявил, что первые 10 750 доз вакцины поступят в Албанию на третьей неделе января. Еще 30 250 доз поступит в феврале, а остальные будут поступать ежемесячно согласно правительственному плану прививок, который еще не обнародован.
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Езжайте в Албанию. Руководство страны еще полгода будет ляжки чухать.
Украина закупает китайскую вакцину через фирму-прокладку.
Фирма-прокладка связана с бывшими регионалами (конкретно - с рыгионалкой Богатырёвой). И была привычной фирмой-прокладкой до того момента, как в результате реформы Супрун, закупки не забрали у чиновников. После этого, эти самые закупки подешевели на 40 процентов.
И тут же коррумпированные чиновники побежали в телевизор говорить о "внешнем управлении".
Теперь вот, вакцину опять закупают чиновники, закупают только у китайцев и через "прокладку". Все вернулось на круги своя.
И да, главный чиновник от медицины Степанов говорит, что появление фирмы-прокладки было требованием производителя.
Такие вот загадочные китайские требования. Загадочная китайская душа, не иначе.
Занавес.
Кстати, Украина не закупает вакцины у двух западных фирм, которые закупает вся Европа.
Наверное, потому что эти производители не требуют прокладки между ними и гос учреждением. Как то не принято это у немцев.
Почему мы покупаем у китайцев через прокладку, а не покупаем у Moderna или Pfizer?
Вот вам и ответ: они не требуют продавать через прокладку.
Более того, с ними украинским чиновникам не получилось договориться, чтобы они продавали через прокладку. А с китайцами - легко. Китайцы такое любят.
В Украине любят вспоминать, что в Китае коррупционеров расстреливают.
Но беда в том, что это не мешает коррупции в Китае процветать.
В реальности, большая часть сделок с китайскими компаниями всегда содержит элемент коррупции. Это позволяет китайцам так успешно работать на рынках Южной Америки и Африки. Там все со всеми могут договорится.
Поэтому китайские традиции коррупции встретились с украинскими традициями коррупции.
И срослось. И появилась прокладка. Которой никто не мешает делиться с китайскими товарищами. И все довольны.
Разве что украинцы получат не супер-качественную западную вакцину, а китайскую дорогую альтернативу, сертификаты качества которой всегда будут вызывать сомнения.
И зато никакого внешнего управления. Вообще. Только родные традиции - покупать через прокладки.
И да, не ровен час - министр заявит, что и контрабанда вакцины Pfizer в одну частную клинику тоже была требованием производителя. Ну а что? Зачем останавливаться?
С.Фурса