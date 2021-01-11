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Новини Коронавірус і карантин
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В Албанії стартувала вакцинація проти COVID-19, - прем'єр Рама

В Албанії стартувала вакцинація проти COVID-19, - прем'єр Рама

В Албанії з понеділка, 11 січня, розпочинається вакцинація проти коронавірусу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рама не уточнив деталей процесу вакцинації, а саме, хто першим отримає вакцину та якого протоколу буде дотримуватися країна.

Раніше він заявляв, що першими вакцину отримають лікарі.

Читайте: Компанія Moderna готова виготовити сотні мільйонів доз антикоронавірусної вакцини за 2021 рік, - гендиректор

Спортивний стадіон Ейр Албанія у Тірані стане першим центром вакцинації, пише видання.

Зазначається, що уряд Албанії отримав 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech.

1 січня Рама оголосив, що перші 10 750 доз вакцини надійдуть до Албанії на третьому тижні січня. Ще 30 250 доз надійде у лютому, а решта надходитиме щомісяця відповідно до урядового плану щеплень, який ще не оприлюднений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація проти COVID-19 проводиться у 42 країнах: зробили вже понад 25 млн щеплень

Автор: 

Албанія (113) вакцина (4419) карантин (18172) Рама Еді (25) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
А в Украине зеленое стадо просрало все...
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11.01.2021 11:52 Відповісти
+4
А внас на лыжах нелох катается вторую неделю,шестой отдых за полтора года. Втирайте в глаза урину зебуины.
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11.01.2021 11:54 Відповісти
+1
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3410973.html "Кінець епохи брехні", повернення до корупції часів регіоналів. Ви "зробили це разом"

Украина закупает китайскую вакцину через фирму-прокладку.
Фирма-прокладка связана с бывшими регионалами (конкретно - с рыгионалкой Богатырёвой). И была привычной фирмой-прокладкой до того момента, как в результате реформы Супрун, закупки не забрали у чиновников. После этого, эти самые закупки подешевели на 40 процентов.
И тут же коррумпированные чиновники побежали в телевизор говорить о "внешнем управлении".
Теперь вот, вакцину опять закупают чиновники, закупают только у китайцев и через "прокладку". Все вернулось на круги своя.
И да, главный чиновник от медицины Степанов говорит, что появление фирмы-прокладки было требованием производителя.
Такие вот загадочные китайские требования. Загадочная китайская душа, не иначе.
Занавес.
Кстати, Украина не закупает вакцины у двух западных фирм, которые закупает вся Европа.
Наверное, потому что эти производители не требуют прокладки между ними и гос учреждением. Как то не принято это у немцев.
Почему мы покупаем у китайцев через прокладку, а не покупаем у Moderna или Pfizer?
Вот вам и ответ: они не требуют продавать через прокладку.
Более того, с ними украинским чиновникам не получилось договориться, чтобы они продавали через прокладку. А с китайцами - легко. Китайцы такое любят.
В Украине любят вспоминать, что в Китае коррупционеров расстреливают.
Но беда в том, что это не мешает коррупции в Китае процветать.
В реальности, большая часть сделок с китайскими компаниями всегда содержит элемент коррупции. Это позволяет китайцам так успешно работать на рынках Южной Америки и Африки. Там все со всеми могут договорится.
Поэтому китайские традиции коррупции встретились с украинскими традициями коррупции.
И срослось. И появилась прокладка. Которой никто не мешает делиться с китайскими товарищами. И все довольны.
Разве что украинцы получат не супер-качественную западную вакцину, а китайскую дорогую альтернативу, сертификаты качества которой всегда будут вызывать сомнения.
И зато никакого внешнего управления. Вообще. Только родные традиции - покупать через прокладки.
И да, не ровен час - министр заявит, что и контрабанда вакцины Pfizer в одну частную клинику тоже была требованием производителя. Ну а что? Зачем останавливаться?
С.Фурса
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11.01.2021 12:31 Відповісти
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Не, ну такая вакцинация и у нас стартовала ... Без уточнений КТО первый получит эту вакцину.
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11.01.2021 11:51 Відповісти
А в Украине зеленое стадо просрало все...
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11.01.2021 11:52 Відповісти
Дикуни, вони мабуть заздалегідь кількість шкарпеток та футболок не розрахували, як наставляв Степанов...
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11.01.2021 11:54 Відповісти
А внас на лыжах нелох катается вторую неделю,шестой отдых за полтора года. Втирайте в глаза урину зебуины.
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11.01.2021 11:54 Відповісти
Новость на правах рекламы.
Езжайте в Албанию. Руководство страны еще полгода будет ляжки чухать.
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11.01.2021 11:55 Відповісти
"Учите албанский" (С)
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11.01.2021 12:40 Відповісти
у них румынский)
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11.01.2021 13:21 Відповісти
У меня сотрудник из Албании и у них - албанский
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11.01.2021 13:36 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3410973.html "Кінець епохи брехні", повернення до корупції часів регіоналів. Ви "зробили це разом"

Украина закупает китайскую вакцину через фирму-прокладку.
Фирма-прокладка связана с бывшими регионалами (конкретно - с рыгионалкой Богатырёвой). И была привычной фирмой-прокладкой до того момента, как в результате реформы Супрун, закупки не забрали у чиновников. После этого, эти самые закупки подешевели на 40 процентов.
И тут же коррумпированные чиновники побежали в телевизор говорить о "внешнем управлении".
Теперь вот, вакцину опять закупают чиновники, закупают только у китайцев и через "прокладку". Все вернулось на круги своя.
И да, главный чиновник от медицины Степанов говорит, что появление фирмы-прокладки было требованием производителя.
Такие вот загадочные китайские требования. Загадочная китайская душа, не иначе.
Занавес.
Кстати, Украина не закупает вакцины у двух западных фирм, которые закупает вся Европа.
Наверное, потому что эти производители не требуют прокладки между ними и гос учреждением. Как то не принято это у немцев.
Почему мы покупаем у китайцев через прокладку, а не покупаем у Moderna или Pfizer?
Вот вам и ответ: они не требуют продавать через прокладку.
Более того, с ними украинским чиновникам не получилось договориться, чтобы они продавали через прокладку. А с китайцами - легко. Китайцы такое любят.
В Украине любят вспоминать, что в Китае коррупционеров расстреливают.
Но беда в том, что это не мешает коррупции в Китае процветать.
В реальности, большая часть сделок с китайскими компаниями всегда содержит элемент коррупции. Это позволяет китайцам так успешно работать на рынках Южной Америки и Африки. Там все со всеми могут договорится.
Поэтому китайские традиции коррупции встретились с украинскими традициями коррупции.
И срослось. И появилась прокладка. Которой никто не мешает делиться с китайскими товарищами. И все довольны.
Разве что украинцы получат не супер-качественную западную вакцину, а китайскую дорогую альтернативу, сертификаты качества которой всегда будут вызывать сомнения.
И зато никакого внешнего управления. Вообще. Только родные традиции - покупать через прокладки.
И да, не ровен час - министр заявит, что и контрабанда вакцины Pfizer в одну частную клинику тоже была требованием производителя. Ну а что? Зачем останавливаться?
С.Фурса
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11.01.2021 12:31 Відповісти
В Албании!!! В Албании стартовала вакцинация!!! Зеленский со Степановым должны просто застрелиться.
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11.01.2021 13:15 Відповісти
Если кому-то будет от этого легче, то в Европах есть страна, у которой руководство по дебилизму сопоставимо с Украиной. Это Нидерланды. Тут вакцину уже две недели как привезли, но никого не вакцинируют, потому, что не знают где взять холодильники, которые производят вот тут же в Нидерландах.
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11.01.2021 13:39 Відповісти
 
 