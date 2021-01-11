В Албанії стартувала вакцинація проти COVID-19, - прем'єр Рама

В Албанії з понеділка, 11 січня, розпочинається вакцинація проти коронавірусу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рама не уточнив деталей процесу вакцинації, а саме, хто першим отримає вакцину та якого протоколу буде дотримуватися країна.

Раніше він заявляв, що першими вакцину отримають лікарі.

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Спортивний стадіон Ейр Албанія у Тірані стане першим центром вакцинації, пише видання.

Зазначається, що уряд Албанії отримав 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech.

1 січня Рама оголосив, що перші 10 750 доз вакцини надійдуть до Албанії на третьому тижні січня. Ще 30 250 доз надійде у лютому, а решта надходитиме щомісяця відповідно до урядового плану щеплень, який ще не оприлюднений.

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