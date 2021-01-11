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Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Минздрав обновил перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
В список "красной зоны" входят 78 стран. Среди них: Литва, Чехия, Италия, Польша, Испания, Беларусь, Турция, Болгария, Россия и другие.
К "зеленым" странам относятся Греция, Казахастан, Египет, Исландия, Япония и другие.
Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 106,8 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.
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Начали "прививать" быдло спутником-в, уверенно движется расейка вверх, все логично.
Они посчитали по ходу за неделю, а не за 14 дней. 236 случаев правильно
они посчитали 01.янв.Пт 9432 02.янв.Сб 5038 03.янв.Вс 4576 04.янв.Пн 4158 05.янв.Вт 5334 06.янв.Ср 6911 07.янв.Чт 8997 За 7 дней 44446 случаев, и тогда /4,67 млн*100000=106 случаев как в таблице