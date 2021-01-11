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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Минздрав обновил список стран

Минздрав обновил перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

В список "красной зоны" входят 78 стран. Среди них: Литва, Чехия, Италия, Польша, Испания, Беларусь, Турция, Болгария, Россия и другие.

К "зеленым" странам относятся Греция, Казахастан, Египет, Исландия, Япония и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 106,8 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

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Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны по количеству активных случаев COVID-19 01

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Легким движением руки статистика по сравнению с недельной давностью перерисовалась основательно. Несколько дней назад Россия была в зеленой намного ниже Украины теперь в красной с ужасающими показателями)
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11.01.2021 11:57 Ответить
есколько дней назад Россия была в зеленой намного ниже Украины

Начали "прививать" быдло спутником-в, уверенно движется расейка вверх, все логично.
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11.01.2021 12:21 Ответить
от і вся боротьба з коронавірусом по Зеленськи - "оновили списки" і у Буковель
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11.01.2021 12:13 Ответить
25.дек.Пт 11035 26.дек.Сб 7709 27.дек.Вс 6113 28.дек.Пн 4385 29.дек.Вт 6988 30.дек.Ср 7986 31.дек.Чт 9699 01.янв.Пт 9432 02.янв.Сб 5038 03.янв.Вс 4576 04.янв.Пн 4158 05.янв.Вт 5334 06.янв.Ср 6911 07.янв.Чт 8997 ИТОГО 14 ДНЕЙ 98361 СЛУЧАЙ

Они посчитали по ходу за неделю, а не за 14 дней. 236 случаев правильно
они посчитали 01.янв.Пт 9432 02.янв.Сб 5038 03.янв.Вс 4576 04.янв.Пн 4158 05.янв.Вт 5334 06.янв.Ср 6911 07.янв.Чт 8997 За 7 дней 44446 случаев, и тогда /4,67 млн*100000=106 случаев как в таблице
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11.01.2021 12:33 Ответить
 
 