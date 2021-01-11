Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Минздрав обновил перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

В список "красной зоны" входят 78 стран. Среди них: Литва, Чехия, Италия, Польша, Испания, Беларусь, Турция, Болгария, Россия и другие.

К "зеленым" странам относятся Греция, Казахастан, Египет, Исландия, Япония и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 106,8 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

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