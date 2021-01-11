Окружной админсуд Киева отменил люстрацию главы следственного управления МВД времен Евромайдана Чинчина

Окружной админсуд Киева решил убрать из списка люстрированных Николая Чинчина, который во времена Майдана руководил Главным следственным управлением Министерства внутренних дел.

Суд обязал МВД обратиться в Министерство юстиции, чтобы исключить из списка люстрированных лиц информацию о Чинчине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Мужчина в 2010-2013 годах работал в донецкой, киевской и генеральной прокуратуре. В 2013 году он стал заместителем начальника Главного следственного управления МВД, руководил управлением по расследованию тяжких преступлений. В августе 2013 году он возглавил ГСУ и оставался на этом посту до конца Революции достоинства, до 22 февраля 2014 года.

Таким образом, Чинчин попал под очищения власти, так как должности, которые он занимал, были люстрационными. Ранее бывший силовик не судился из-за этого.

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Осенью 2020 года он попытался снова устроиться на госслужбу в МВД. Мужчина подался на должность главного специалиста департамента персонала. Чинчин успешно прошел отбор по назначению на должность на период карантина. Однако ему отказали в назначении за того, что силовик значится в реестре люстрированных.

Окружной админсуд сослался на нормы законодательства, украинского и международного, в частности, решение ЕСПЧ о том, что необходимость люстрации должна быть доказана в каждом конкретном случае.

При этом, по утверждению суда, органы власти не привели доказательств того, что, находясь на государственных должностях, Чинчин способствовал узурпации власти президентом Виктором Януковичем, подрыву основ национальной безопасности или противоправному нарушению прав человека.

Поэтому ОАСК удовлетворил требования бывшего силовика, в частности:

признал противоправным и отменил приказ МВД от 2020 года, которым Чинчину отказали в должности; обязал МВД обратиться в Минюст, который ведет реестр люстрированных, чтобы оттуда исключили Чинчина; компенсировать ему 1,7 тысячи гривен судебного сбора за счет МВД.

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В период Майдана Чинчин запомнился тем, что был одним из спикеров силовиков в громких делах, связанных с Революцией. В частности, о нападении на журналистку Татьяну Чорновол, автомайдановца Дмитрия Булатова.