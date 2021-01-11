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Новости Люстрация
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Окружной админсуд Киева отменил люстрацию главы следственного управления МВД времен Евромайдана Чинчина

Окружной админсуд Киева отменил люстрацию главы следственного управления МВД времен Евромайдана Чинчина

Окружной админсуд Киева решил убрать из списка люстрированных Николая Чинчина, который во времена Майдана руководил Главным следственным управлением Министерства внутренних дел.

Суд обязал МВД обратиться в Министерство юстиции, чтобы исключить из списка люстрированных лиц информацию о Чинчине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Мужчина в 2010-2013 годах работал в донецкой, киевской и генеральной прокуратуре. В 2013 году он стал заместителем начальника Главного следственного управления МВД, руководил управлением по расследованию тяжких преступлений. В августе 2013 году он возглавил ГСУ и оставался на этом посту до конца Революции достоинства, до 22 февраля 2014 года.

Таким образом, Чинчин попал под очищения власти, так как должности, которые он занимал, были люстрационными. Ранее бывший силовик не судился из-за этого.

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Осенью 2020 года он попытался снова устроиться на госслужбу в МВД. Мужчина подался на должность главного специалиста департамента персонала. Чинчин успешно прошел отбор по назначению на должность на период карантина. Однако ему отказали в назначении за того, что силовик значится в реестре люстрированных.

Окружной админсуд сослался на нормы законодательства, украинского и международного, в частности, решение ЕСПЧ о том, что необходимость люстрации должна быть доказана в каждом конкретном случае.

При этом, по утверждению суда, органы власти не привели доказательств того, что, находясь на государственных должностях, Чинчин способствовал узурпации власти президентом Виктором Януковичем, подрыву основ национальной безопасности или противоправному нарушению прав человека.

Поэтому ОАСК удовлетворил требования бывшего силовика, в частности:

  1. признал противоправным и отменил приказ МВД от 2020 года, которым Чинчину отказали в должности;
  2. обязал МВД обратиться в Минюст, который ведет реестр люстрированных, чтобы оттуда исключили Чинчина;
  3. компенсировать ему 1,7 тысячи гривен судебного сбора за счет МВД.

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В период Майдана Чинчин запомнился тем, что был одним из спикеров силовиков в громких делах, связанных с Революцией. В частности, о нападении на журналистку Татьяну Чорновол, автомайдановца Дмитрия Булатова.

Автор: 

люстрация (979) МВД (9327) евромайдан (7835) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+23
вся нечисть часів овоча масово повертається, і то не дивно! бо так 73% лошар хотіло
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11.01.2021 13:41 Ответить
+16
Українці, я вас вітаю - риги повертаються. Ця перемога -ваша.
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11.01.2021 13:42 Ответить
+11
Главного пыточника Майдана объявили невиновным

нет, ребята, при Порохе было совсем иначе !
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11.01.2021 13:45 Ответить
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11.01.2021 13:41 Ответить
Скоро і яника люструють. Клоунада.
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11.01.2021 13:42 Ответить
вся нечисть часів овоча масово повертається, і то не дивно! бо так 73% лошар хотіло
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11.01.2021 13:41 Ответить
допускаю,що не хотіли,але мізків не вистачило передбачити,що так і буде .
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11.01.2021 14:08 Ответить
Українці, я вас вітаю - риги повертаються. Ця перемога -ваша.
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11.01.2021 13:42 Ответить
Українці тут до чого? Зебілів вітай.
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11.01.2021 14:53 Ответить
Суди реформованi Порошенком )))
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11.01.2021 19:03 Ответить
А головний зебіл взагалі забув словосполучення "реформа судової системи", "боротьба з корупцією", "росія-агресор". Тепер замість них "какая разница" і "нужна просто перестать".
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12.01.2021 17:31 Ответить
А что Порошенку нельзя так было?)))
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12.01.2021 23:26 Ответить
А типа еще до выборов кому-то не было ясно, что потерпевший вiслюк - это "янукович-2". Вот сюрприз!
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11.01.2021 13:44 Ответить
Опыт нахрапистых зелёной плесени пригодится,будет верным псом
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11.01.2021 13:44 Ответить
Все с начала??? Тогда уже и Яныка взад вертайте... шин по гаражным кооперативам ох и накопилось уже)) ЗЭшмаркля доиграется
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11.01.2021 13:45 Ответить
Это продолжение, просто сменили "тупой тяжелый предмет". Теперь лупят вiслюком.

Окружной админсуд Киева отменил люстрацию главы следственного управления МВД времен Евромайдана Чинчина - Цензор.НЕТ 4544
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11.01.2021 13:48 Ответить
Главного пыточника Майдана объявили невиновным

нет, ребята, при Порохе было совсем иначе !
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11.01.2021 13:45 Ответить
Ще й компенсацію нарід виплатить, за "моральні" старждання.
Зробили себе разом, а потім, ще раз зробили себе разом.
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11.01.2021 13:51 Ответить
отож....не люструвати потрібно...не люструвати...
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11.01.2021 13:46 Ответить
Окружний адмінсуд Києва скасував люстрацію глави слідчого управління МВС часів Євромайдану Чинчина - Цензор.НЕТ 9889 каштанувати.
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11.01.2021 13:55 Ответить
Поспівайте хором,покричіть ганьба,бо на більше не спроможні.
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11.01.2021 13:48 Ответить
Окружний адмінсуд Києва скасував люстрацію глави слідчого управління МВС часів Євромайдану Чинчина - Цензор.НЕТ 9613
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11.01.2021 13:54 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/26/7271245/ Зеленского призывают к немедленной ликвидации ОАСК.
https://zaxid.net/petitsiya_do_zelenskogo_pro_likvidatsiyu_oask_nabrala_neobhidnu_kilkist_golosiv_n1509600 Електронна петиція про ліквідацію ОАСК набрала 25 тис голосов.

26 окт. 2020 г.
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11.01.2021 13:49 Ответить
да-да... 26 октября 2020-го. дайте ему ещё сто дней.
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11.01.2021 13:59 Ответить
Я не розумію, що не так із ОАСК. Суд, як суд. Ввести в КК відповідальність за телефоне право. Покарання - пожитєве увязненя . Суд не винний. Влада винна. Законодавці Ви створили цей гембель. Ст. 27 КАС. Надавши ОАСК виключні повноваження розгядати позови проти центральних органів виконавчої влади. Уявімо, що розігнали цей суд. На його місці буде такий же суд з такими повноваженнями. Припиніть брехати. На брехні весь світ пройдеш.... В кінці кінців, ви і постраждаєте, або Ваші діти.
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11.01.2021 14:08 Ответить
Еще один сметун. А решение КС мы конечно же не читали
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11.01.2021 14:42 Ответить
Не переживайте ні за мене, ні за моїх дітей. Про себе і своїх дітей подбайте. Бо ваші побажання, як то кажуть в Україні, вам за пазуху повернуться.
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11.01.2021 17:11 Ответить
Зе так і не розжене вочий суд ОАСК - що в його можливостях. І в повноваженнях. Але взявся розганяти Конституційний Суд, на що не має жодного права.
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11.01.2021 13:49 Ответить
такие новыйе лицца зелупони нужны чтобы преследовать участников майдана
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11.01.2021 13:52 Ответить
Зеленский войдёт в историю, а точнее вляпается, как собиратель дерьма сепарско-регионального....
П.С. Зеля, случайно, не крестник Вити Ростовского?
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11.01.2021 13:53 Ответить
байстрюк
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11.01.2021 13:57 Ответить
подкидыш маме-Римме. кровный.
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11.01.2021 13:57 Ответить
мышок бабла отсыпать за обиду
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11.01.2021 13:55 Ответить
А шо уж там мелочиться да по углам огибаться. Пора бы уже рассмотреть и решить пытаннячко и по незабвенному Виктору нашему Фёдорычу - зарплатку за вынужденный прогул, капитально отремонтировать Хонку и всё шо там к ней прилагается вплоть до страусов, компенсацию за упущенную выгоду - за всё то, шо не украл в период вынужденного прогула. Затем всё вышеперечисленное сложить в тройном размере и выплатить компенсацию морального ущерба за невыносимые страдания в период всё того же вынужденного прогула.
Как-то так.
Шоб по поняти... Тьфу-ты, по справедливости.
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11.01.2021 13:56 Ответить
А чего ж, "донецкие порожняк не гонят", действительно разухабилась всякая тварь.
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11.01.2021 14:01 Ответить
а чого тут розкнопались,платіжки уже всі оплатили? так можна і еру голобородька профукати !
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11.01.2021 14:11 Ответить
Ну що,зе-дебіли,задоволені? Далі буде,як то кажуть...
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11.01.2021 14:13 Ответить
Ползучая оккупация России изнутри Украины прямо. Такая злость, что хоть новую революцию делай.
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11.01.2021 14:15 Ответить
Как оно зебилы? А почему не спрашиваете что c беркутом который расстреливал украинцев на Майдане? Знаете земрази, что вы и ваш зеля их выпустил да?
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11.01.2021 14:16 Ответить
Зеленим соплям потрібні кроти СЗР РФ і прості головорізи . Щось замислили зелені шмарклі, мабуть разом з ФСБ готуют державний переворот, ось їм і потрібні кадри для ескадронів смерті, тому і відмазують, і кротів, і головорізів. Може хунту Януковича і Пахло на трон запросять? Зашквар повного розвалу України!
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11.01.2021 14:19 Ответить
Эх. Не дожил Моторыло. Погиб патриот от руки барыги Мальдивского. А мог в ОПе ************** работать😁
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11.01.2021 14:23 Ответить
"Мужчина подался на должность главного специалиста департамента персонала." Теперь этот дядя благополучно вернет "ценные кадры" назад .И какие-бы классные специалисты не подавали резюме, такие вот дяди на начальном этапе решают кого допустить дальше, а перед кем опустить шлагбаум. А говорят нет машины времени, есть на примере Украины: возврат назад в конец 2013- начало 2014 года
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11.01.2021 14:45 Ответить
так у него же жена судья... работает в хозяйственном суде Киева. Не в административном а хозяйственном ...но мало ли, всегда может оказаться ..что нужно будет что то выиграть мужу (жене) судьи из административного в хозяйственном )) Поэтому он никак не мог проиграть
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11.01.2021 15:34 Ответить
супруга тоже из донецких...и даже квартиру имеют в Донецке..Кстати, не она ли летала с дочкой Васи Биты (тоже "донецкой" судьей тоже Киевского хозяйственного суда ) в Куршавель откуда первыми привезли корону?
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11.01.2021 15:39 Ответить
дякуємо, сивочолому, що в нього не піднялася рука підписати указ про розпуск оаск. Завдяки цьому вольовому рішенню мають змогу працювати на благо України такі достойні люди як вовк, богдан, татаров, чінчін та інші
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11.01.2021 15:52 Ответить
Это входит в полномочия президента Украины ?
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11.01.2021 15:57 Ответить
якраз це входить. https://www.president.gov.ua/documents/4492017-23382 Ось наприклад
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11.01.2021 17:25 Ответить
https://biz.ligazakon.net/news/185710_prezident-ukrani-status-ta-povnovazhennya

У випадку та
здійснює інші повноваження, визначені Конституцією, зокрема, призначає суддів, а також голів місцевих державних адміністрацій (за поданням Кабміну).
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11.01.2021 18:41 Ответить
Перехідні положення Конституції України
Пункт 16-1 підпункт 6) до впровадження нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації влади, але не довше ніж до 31 грудня 2017 року, утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює Президент України на підставі та у порядку, що визначені законом;
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11.01.2021 20:03 Ответить
Окружний адмінсуд Києва скасував люстрацію глави слідчого управління МВС часів Євромайдану Чинчина - Цензор.НЕТ 4758
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11.01.2021 15:55 Ответить
Окружний адмінсуд Києва скасував люстрацію глави слідчого управління МВС часів Євромайдану Чинчина - Цензор.НЕТ 3690
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11.01.2021 15:58 Ответить
аваков готовиться, призначає чинчина у відділ кадрів( по старому, зараз оголосять конкурси (за гроші) спішать, бо корешок поки в ОПУ, цей корешок також через суд виходив з туману. Піраміда із кротів не вічна. Он тупицький на дембельському моціоні. Татаров з Микитасем поступив чисто по донецькі і тоже готується до відходу назад в туман, пропагувати з портним вічне. В росії передвиборна суєта, глазева та суркова (двох помічників царя) разом із малафейкиним рахують лузерами, Он вже виплив з туману корешок суркова єгорка і вже віщує.
всен як у пісні- последній бой он трудний самий, а я в росію домой хочу. Для мордви та чувашів донецьк - це росія
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11.01.2021 16:18 Ответить
 
 