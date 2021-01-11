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Новини Люстрація
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Окружний адмінсуд Києва скасував люстрацію глави слідчого управління МВС часів Євромайдану Чинчина

Окружний адмінсуд Києва скасував люстрацію глави слідчого управління МВС часів Євромайдану Чинчина

Окружний адмінсуд Києва вирішив прибрати зі списку люстрованих Миколу Чинчина, який за часів Майдану керував Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ.

Суд зобов'язав МВС звернутися до Міністерства юстиції, щоб виключити зі списку люстрованих осіб інформацію про Чинчина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Чоловік у 2010-2013 роках працював у донецькій, київській та Генеральній прокуратурі. У 2013 році він став заступником начальника Головного слідчого управління МВС, керував управлінням з розслідування тяжких злочинів. У серпні 2013 року він очолив ГСУ і залишався на цій посаді до кінця Революції гідності, до 22 лютого 2014 року.

Таким чином, Чинчин потрапив під очищення влади, адже посади, які він обіймав, були люстраційними. Раніше колишній силовик не судився через це.

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Восени 2020 він спробував знову влаштуватись на держслужбу в МВС. Чоловік подався на посаду головного спеціаліста департаменту персоналу. Чинчин успішно пройшов добір з призначення на посаду на період карантину. Однак йому відмовили в призначенні через те, що силовик значиться в реєстрі люстрованих. Тоді Чинчин звернувся до суду.

Окружний адмінсуд послався на норми законодавства, українського та міжнародного, зокрема, рішення ЄСПЛ, про те, що необхідність люстрації має бути доведена в кожному конкретному випадку.

При цьому, за твердженням суду, органи влади не навели доказів того, що, перебуваючи на державних посадах, Чинчин сприяв узурпації влади президентом Віктором Януковичем, підриву основ нацбезпеки чи протиправному порушенню прав людини.

Тому ОАСК задовольнив вимоги колишнього силовика, зокрема:

  1. визнав протиправним і скасував наказ МВС від 2020 року, яким Чинчину відмовили в посаді;
  2. зобов’язав МВС звернутись до Мін’юсту, який веде реєстр люстрованих, щоб звідти виключили Чинчина;
  3. компенсувати йому 1,7 тисячі гривень судового збору за рахунок МВС.

У період Майдану Чинчин запам’ятався тим, що був одним зі спікерів силовиків у гучних справах, пов’язаних з Революцією. Зокрема, про напад на журналістку Тетяну Чорновол, автомайданівця Дмитра Булатова.

Також читайте: КС нарешті має визнати закон про люстрацію неконституційним, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

люстрація (273) МВС (3513) Євромайдан (957) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+23
вся нечисть часів овоча масово повертається, і то не дивно! бо так 73% лошар хотіло
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11.01.2021 13:41 Відповісти
+16
Українці, я вас вітаю - риги повертаються. Ця перемога -ваша.
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11.01.2021 13:42 Відповісти
+11
Главного пыточника Майдана объявили невиновным

нет, ребята, при Порохе было совсем иначе !
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11.01.2021 13:45 Відповісти
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11.01.2021 13:41 Відповісти
Скоро і яника люструють. Клоунада.
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11.01.2021 13:42 Відповісти
вся нечисть часів овоча масово повертається, і то не дивно! бо так 73% лошар хотіло
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11.01.2021 13:41 Відповісти
допускаю,що не хотіли,але мізків не вистачило передбачити,що так і буде .
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11.01.2021 14:08 Відповісти
Українці, я вас вітаю - риги повертаються. Ця перемога -ваша.
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11.01.2021 13:42 Відповісти
Українці тут до чого? Зебілів вітай.
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11.01.2021 14:53 Відповісти
Суди реформованi Порошенком )))
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11.01.2021 19:03 Відповісти
А головний зебіл взагалі забув словосполучення "реформа судової системи", "боротьба з корупцією", "росія-агресор". Тепер замість них "какая разница" і "нужна просто перестать".
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12.01.2021 17:31 Відповісти
А что Порошенку нельзя так было?)))
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12.01.2021 23:26 Відповісти
А типа еще до выборов кому-то не было ясно, что потерпевший вiслюк - это "янукович-2". Вот сюрприз!
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11.01.2021 13:44 Відповісти
Опыт нахрапистых зелёной плесени пригодится,будет верным псом
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11.01.2021 13:44 Відповісти
Все с начала??? Тогда уже и Яныка взад вертайте... шин по гаражным кооперативам ох и накопилось уже)) ЗЭшмаркля доиграется
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11.01.2021 13:45 Відповісти
Это продолжение, просто сменили "тупой тяжелый предмет". Теперь лупят вiслюком.

Окружной админсуд Киева отменил люстрацию главы следственного управления МВД времен Евромайдана Чинчина - Цензор.НЕТ 4544
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11.01.2021 13:48 Відповісти
Главного пыточника Майдана объявили невиновным

нет, ребята, при Порохе было совсем иначе !
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11.01.2021 13:45 Відповісти
Ще й компенсацію нарід виплатить, за "моральні" старждання.
Зробили себе разом, а потім, ще раз зробили себе разом.
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11.01.2021 13:51 Відповісти
отож....не люструвати потрібно...не люструвати...
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11.01.2021 13:46 Відповісти
Окружний адмінсуд Києва скасував люстрацію глави слідчого управління МВС часів Євромайдану Чинчина - Цензор.НЕТ 9889 каштанувати.
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11.01.2021 13:55 Відповісти
Поспівайте хором,покричіть ганьба,бо на більше не спроможні.
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11.01.2021 13:48 Відповісти
Окружний адмінсуд Києва скасував люстрацію глави слідчого управління МВС часів Євромайдану Чинчина - Цензор.НЕТ 9613
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11.01.2021 13:54 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/26/7271245/ Зеленского призывают к немедленной ликвидации ОАСК.
https://zaxid.net/petitsiya_do_zelenskogo_pro_likvidatsiyu_oask_nabrala_neobhidnu_kilkist_golosiv_n1509600 Електронна петиція про ліквідацію ОАСК набрала 25 тис голосов.

26 окт. 2020 г.
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11.01.2021 13:49 Відповісти
да-да... 26 октября 2020-го. дайте ему ещё сто дней.
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11.01.2021 13:59 Відповісти
Я не розумію, що не так із ОАСК. Суд, як суд. Ввести в КК відповідальність за телефоне право. Покарання - пожитєве увязненя . Суд не винний. Влада винна. Законодавці Ви створили цей гембель. Ст. 27 КАС. Надавши ОАСК виключні повноваження розгядати позови проти центральних органів виконавчої влади. Уявімо, що розігнали цей суд. На його місці буде такий же суд з такими повноваженнями. Припиніть брехати. На брехні весь світ пройдеш.... В кінці кінців, ви і постраждаєте, або Ваші діти.
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11.01.2021 14:08 Відповісти
Еще один сметун. А решение КС мы конечно же не читали
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11.01.2021 14:42 Відповісти
Не переживайте ні за мене, ні за моїх дітей. Про себе і своїх дітей подбайте. Бо ваші побажання, як то кажуть в Україні, вам за пазуху повернуться.
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11.01.2021 17:11 Відповісти
Зе так і не розжене вочий суд ОАСК - що в його можливостях. І в повноваженнях. Але взявся розганяти Конституційний Суд, на що не має жодного права.
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11.01.2021 13:49 Відповісти
такие новыйе лицца зелупони нужны чтобы преследовать участников майдана
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11.01.2021 13:52 Відповісти
Зеленский войдёт в историю, а точнее вляпается, как собиратель дерьма сепарско-регионального....
П.С. Зеля, случайно, не крестник Вити Ростовского?
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11.01.2021 13:53 Відповісти
байстрюк
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11.01.2021 13:57 Відповісти
подкидыш маме-Римме. кровный.
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11.01.2021 13:57 Відповісти
мышок бабла отсыпать за обиду
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11.01.2021 13:55 Відповісти
А шо уж там мелочиться да по углам огибаться. Пора бы уже рассмотреть и решить пытаннячко и по незабвенному Виктору нашему Фёдорычу - зарплатку за вынужденный прогул, капитально отремонтировать Хонку и всё шо там к ней прилагается вплоть до страусов, компенсацию за упущенную выгоду - за всё то, шо не украл в период вынужденного прогула. Затем всё вышеперечисленное сложить в тройном размере и выплатить компенсацию морального ущерба за невыносимые страдания в период всё того же вынужденного прогула.
Как-то так.
Шоб по поняти... Тьфу-ты, по справедливости.
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11.01.2021 13:56 Відповісти
А чего ж, "донецкие порожняк не гонят", действительно разухабилась всякая тварь.
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11.01.2021 14:01 Відповісти
а чого тут розкнопались,платіжки уже всі оплатили? так можна і еру голобородька профукати !
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11.01.2021 14:11 Відповісти
Ну що,зе-дебіли,задоволені? Далі буде,як то кажуть...
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11.01.2021 14:13 Відповісти
Ползучая оккупация России изнутри Украины прямо. Такая злость, что хоть новую революцию делай.
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11.01.2021 14:15 Відповісти
Как оно зебилы? А почему не спрашиваете что c беркутом который расстреливал украинцев на Майдане? Знаете земрази, что вы и ваш зеля их выпустил да?
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11.01.2021 14:16 Відповісти
Зеленим соплям потрібні кроти СЗР РФ і прості головорізи . Щось замислили зелені шмарклі, мабуть разом з ФСБ готуют державний переворот, ось їм і потрібні кадри для ескадронів смерті, тому і відмазують, і кротів, і головорізів. Може хунту Януковича і Пахло на трон запросять? Зашквар повного розвалу України!
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11.01.2021 14:19 Відповісти
Эх. Не дожил Моторыло. Погиб патриот от руки барыги Мальдивского. А мог в ОПе ************** работать😁
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11.01.2021 14:23 Відповісти
"Мужчина подался на должность главного специалиста департамента персонала." Теперь этот дядя благополучно вернет "ценные кадры" назад .И какие-бы классные специалисты не подавали резюме, такие вот дяди на начальном этапе решают кого допустить дальше, а перед кем опустить шлагбаум. А говорят нет машины времени, есть на примере Украины: возврат назад в конец 2013- начало 2014 года
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11.01.2021 14:45 Відповісти
так у него же жена судья... работает в хозяйственном суде Киева. Не в административном а хозяйственном ...но мало ли, всегда может оказаться ..что нужно будет что то выиграть мужу (жене) судьи из административного в хозяйственном )) Поэтому он никак не мог проиграть
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11.01.2021 15:34 Відповісти
супруга тоже из донецких...и даже квартиру имеют в Донецке..Кстати, не она ли летала с дочкой Васи Биты (тоже "донецкой" судьей тоже Киевского хозяйственного суда ) в Куршавель откуда первыми привезли корону?
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11.01.2021 15:39 Відповісти
дякуємо, сивочолому, що в нього не піднялася рука підписати указ про розпуск оаск. Завдяки цьому вольовому рішенню мають змогу працювати на благо України такі достойні люди як вовк, богдан, татаров, чінчін та інші
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11.01.2021 15:52 Відповісти
Это входит в полномочия президента Украины ?
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11.01.2021 15:57 Відповісти
якраз це входить. https://www.president.gov.ua/documents/4492017-23382 Ось наприклад
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11.01.2021 17:25 Відповісти
https://biz.ligazakon.net/news/185710_prezident-ukrani-status-ta-povnovazhennya

У випадку та
здійснює інші повноваження, визначені Конституцією, зокрема, призначає суддів, а також голів місцевих державних адміністрацій (за поданням Кабміну).
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11.01.2021 18:41 Відповісти
Перехідні положення Конституції України
Пункт 16-1 підпункт 6) до впровадження нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації влади, але не довше ніж до 31 грудня 2017 року, утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює Президент України на підставі та у порядку, що визначені законом;
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11.01.2021 20:03 Відповісти
Окружний адмінсуд Києва скасував люстрацію глави слідчого управління МВС часів Євромайдану Чинчина - Цензор.НЕТ 4758
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11.01.2021 15:55 Відповісти
Окружний адмінсуд Києва скасував люстрацію глави слідчого управління МВС часів Євромайдану Чинчина - Цензор.НЕТ 3690
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11.01.2021 15:58 Відповісти
аваков готовиться, призначає чинчина у відділ кадрів( по старому, зараз оголосять конкурси (за гроші) спішать, бо корешок поки в ОПУ, цей корешок також через суд виходив з туману. Піраміда із кротів не вічна. Он тупицький на дембельському моціоні. Татаров з Микитасем поступив чисто по донецькі і тоже готується до відходу назад в туман, пропагувати з портним вічне. В росії передвиборна суєта, глазева та суркова (двох помічників царя) разом із малафейкиним рахують лузерами, Он вже виплив з туману корешок суркова єгорка і вже віщує.
всен як у пісні- последній бой он трудний самий, а я в росію домой хочу. Для мордви та чувашів донецьк - це росія
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11.01.2021 16:18 Відповісти
 
 