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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский поручил Кабмину провести детальную коммуникацию с общественностью относительно ужесточения карантина, - ОП

Зеленский поручил Кабмину провести детальную коммуникацию с общественностью относительно ужесточения карантина, - ОП

Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету Министров как можно быстрее провести детальную коммуникацию с общественностью относительно карантина, внедренного на период с 8 до 24 января этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подробно рассказал о ситуации с заражением и о состоянии дел в медицинской сфере. Он отметил, что благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду летальность в Украине составляет лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель - 2,14%.

Он также сообщил, что ограничение в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах, в частности во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели и постоянно продлевается.

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Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия. По его словам, при карантинных ограничениях в европейских странах на прилавках продуктовых магазинов не могут быть товары других групп, в частности гигиенические средства, бытовая химия, одежда и тому подобное.

"Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений. Мы разрешили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают, что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы", - отметил Шмыгаль.

Президент Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми.

Также читайте: Завтра Зеленский проведет переговоры с президентом Молдовы Санду, ожидается подписание ряда документов, - ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) Кабмин (14036) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2727) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Акции против увеличения тарифов проходят в Полтавской, Черниговской, Черновицкой областях, Львове, Одессе, Виннице. По поводу карантина: едьте в Буковель, платите бене и никакого карантина. Все просто.
https://censor.net/ru/comments/locate/3241074/0192148a-a7e5-727d-854a-38e76b324f8e
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11.01.2021 14:47 Ответить
+14
...так выкати очередной гундосик, вальдемар
Зеленский поручил Кабмину провести детальную коммуникацию с общественностью относительно ужесточения карантина, - ОП - Цензор.НЕТ 4092
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11.01.2021 14:50 Ответить
+9
Коммуникации невозможны ,власть дурит народ ,народ это знает и ненавидит власть - коммуникации закончены .
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11.01.2021 14:48 Ответить
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Акции против увеличения тарифов проходят в Полтавской, Черниговской, Черновицкой областях, Львове, Одессе, Виннице. По поводу карантина: едьте в Буковель, платите бене и никакого карантина. Все просто.
https://censor.net/ru/comments/locate/3241074/0192148a-a7e5-727d-854a-38e76b324f8e
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11.01.2021 14:47 Ответить
ЛОХдаун требует локдаун

что, Гундосый, уже накатался на лыжах ?

у камина захотелось посидеть ?
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11.01.2021 15:28 Ответить
Коммуникации невозможны ,власть дурит народ ,народ это знает и ненавидит власть - коммуникации закончены .
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11.01.2021 14:48 Ответить
Та ні. Він же ж провів комунікацію у Буковелі. Всі все зрозуміли.
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11.01.2021 14:54 Ответить
Все те, кто сфотографировался с ze в буковельных краях- это новые лица во власть." Критически не хватает кадров". Ну вот же они. А вы думаете, почему так много подтянулись туда? Кастинг. Кто более фотогеничен на фото с ze, тот или та,и будет в его команде. Может быть, это novые министры или советчицы?
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11.01.2021 15:13 Ответить
эт точно, ЗЕбил уже откоммуниздился своей поганой рожей по полной!
теперь будет призывать "нарид" затянуть пояса и штопать носки
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11.01.2021 15:23 Ответить
ты чмо73 выбрал себе подобное, а теперь недовольная)))) не плач, может еще пару выборов застанешь в своей убогой жизни, блеснешь чешуей.
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11.01.2021 16:28 Ответить
Это у тебя галики на почве шизофрении 73 выбрали нормального человека ,который будет работать на людей а ни на свой карман,как Барыга а мы будем держать это дело под жёстким контролем ,надо будет критиковать будем критиковать ,надо будет протестовать выйдем протестовать а вот Чмо мальдивское и его дешёвые боты типа тебя недоноска будете просто скулить ,как суки но после посадки Соевого Упыря прекратится и этот жалкий скулёж ...ну как-то так ,сучёнок ты пришибленный ...
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11.01.2021 18:56 Ответить
Оно уже вернулось ?
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11.01.2021 14:50 Ответить
Він вже думає з Буковелі(через Оман?) до себе в Італію на вілу. Бо в Києві жаркуватий клімат стає
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11.01.2021 15:24 Ответить
Чому на вілу?Можно зразу на палю?
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11.01.2021 18:14 Ответить
...так выкати очередной гундосик, вальдемар
Зеленский поручил Кабмину провести детальную коммуникацию с общественностью относительно ужесточения карантина, - ОП - Цензор.НЕТ 4092
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11.01.2021 14:50 Ответить
...чтобы звучало политкорректно, то "чудак на букву М"
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11.01.2021 15:28 Ответить
чудака, да еще на М заслужить надо,

он прости ПИ
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11.01.2021 15:31 Ответить
не Шестого, а пол-Шестого
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11.01.2021 15:29 Ответить
У Вовы полоса невезения ... Только купил ФОПы пенсионными деньгами - выплыли тарифы ...
Теперь нужно срочно ужесточать карантин - иначе полыхнет вся страна...
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11.01.2021 14:51 Ответить
Корона уже более года гуляет по планете, а никто еще не написал четкой процедуры, что необходимо делать людям хотя бы в первые дни. Сдать тест - это не лечение!
Зато все знают случаи, когда люди занимаясь самолечением от безисходности, принимали лекарства, после которых врачи уже не могли ничем помочь! 21 век интернета! А такое чувство, что средневековье какое то.
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11.01.2021 14:53 Ответить
А нету никаких лекарств. Только когда уже попёрло воспаление - нужны антикоагулянты.
В остальном только сам организм должен управиться.
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11.01.2021 15:01 Ответить
Зеленский поручил Кабмину провести детальную коммуникацию с общественностью относительно ужесточения карантина, - ОП - Цензор.НЕТ 7662
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11.01.2021 14:53 Ответить
нафоткался без маски? пришел в себя...?
теперь про коммуникации вспомнил... опять роль преЗЕдента играет...карантинит снова...
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11.01.2021 14:53 Ответить
Если тарифы на услуги ЖКХ не будут снижены, ветераны оставляют за собой право защищать граждан всеми доступными способами, - подполковник ВСУ Баранов
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11.01.2021 14:54 Ответить
Не совести не чести после отдыха на Буковеле где все работает и нет карантина это же Коломойского ему можно не устал от лицемерия
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11.01.2021 14:54 Ответить
нок даун нас очiкуе
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11.01.2021 14:57 Ответить
Писюн поручил.... Зескот выполняйте.
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11.01.2021 14:56 Ответить
лять, какие улучшения в области медицины по сравнению с европой? что он несет. они просто за балоны для кислорода только щас стали думать...
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11.01.2021 14:58 Ответить
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у першому кварталі 2021 року впаде на 3,0%.Мінекономіки.
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11.01.2021 14:58 Ответить
уже все объяснили - одни на буковеле толпой, а другие кто носками не запасся я не виноват
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11.01.2021 14:59 Ответить
У меня в семье было пару случаев. У детей. В прошлом году в декабре заболела дочь. В январе сын. Симпомы общие. Температура 38. Голова и общее состояние - ломка. Домашний врач - вне зоны. У знакомых узнал, что нужно принимать Цинк, витамин Ц и Д. В общем, нашел только Ц. Оказывается принимать его необходимо 2 раза по 2 таблетки сразу, а не по одной таблетки. В малых дозах он не оказывает нужного воздействия. На второй день температура упала до 35, а на 3й нормализовалась. Ломка прошла через неделю.
Я это пишу для того, т.к. возмущен уровнем нашей медицины. Нет системного подхода. Кто то сбивает сразу температуру, кто то нет. Кто то сразу пьет антибиотикик, кто то после того, как поймет по какому пути пошла корона. Бардак полный.
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11.01.2021 15:00 Ответить
Не надо было прогонять Супрун. Не надо было выбирать квн-щика президентом.
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11.01.2021 15:58 Ответить
Исполнительная власть либо не понимает, либо симулирует не понимание своих действий.

Такое впечатление, что Степанов по дороге на брифинг чт-то придумывает, так как никогда не дает гражданам документальное обоснование своих выдумок, так как трудно поверить в существовании авторов с ученными полномочиями))).

Может они пытаются срыть секретную информацию от Covida и предпологают, что он имеет искусственный интыилект и умеет слышать и читать?

Вот это маневры))) Цирк потерял клоунов
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11.01.2021 15:01 Ответить
Покажіть народу слайди - нехай заспокоїться.
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11.01.2021 15:01 Ответить
А, шо видосик с Буковеля уже не торт?
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11.01.2021 15:05 Ответить
мы все президенты, мы все хотим в Буковель
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11.01.2021 15:07 Ответить
вже незабаром...
https://www.facebook.com/100002570392309/videos/3515951488500496/ що чекає на шмарклю без хепі енду
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11.01.2021 15:11 Ответить
Зеленський доручив Кабміну провести детальну комунікацію з громадськістю щодо посилення карантину, - ОП - Цензор.НЕТ 8070
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11.01.2021 15:17 Ответить
Зєля! У відставку? Добровільну? Бо ніякого іншого з тобою розговору не буде.
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11.01.2021 15:21 Ответить
"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль детально розповів про ситуацію із зараженням та про стан справ у медичній сфері. Він наголосив на тому, що завдяки покращенням у медичній галузі та збільшенню кількості ліжок з доступом до кисню летальність в Україні становить лише 1,8%, тоді як у світі цей показник - 2,14%". - Як же так... Лише вчора неЛох сказав - що мед.реформа Супрун не спрацювала, а сьогодні шмигаль каже - що є покращення у медичній галузі. Шмигаль порохобот? Чи просто неЛоху знову заліз туман в голову?
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11.01.2021 15:21 Ответить
"Зеленський доручив Кабміну провести детальну комунікацію з громадськістю щодо посилення карантину, - ОП". - "Усім масово записувати відосики - як я". - Сказав неЛох.
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11.01.2021 15:22 Ответить
Протести можут і в нову революцію вилитись, тому забігали зелені слуги олігархії як воші на грабінці, навіть їх головний злений кізя прилетів щоб закрити транспорт, і крота прикрити тілом. Велика Французька революція теж невинно почалась, якісь дупаті тітки просто вимагали хліба в підворотні Версаля.
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11.01.2021 15:24 Ответить
Весь кабмин без охраны пойдет в народ?
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11.01.2021 15:33 Ответить
В мене є нєдоразумєніє, як можна з однієї частини полиці продавати, а з іншої - ні.

Але для тих, хто жив в СССР, це навіть якось і не дивно. Просто совок повернувся в іншій формі. Бо головне - створити гою максимум незручностей, а вже під яким прапором то буде робитися - комунізм, развітой соціалізм, перестройка гіперінфляція, криза чи ковід - справа десята.
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11.01.2021 15:35 Ответить
Четырежды уклонист уставший от войны и набравшийся новых сил на лыжном курорте, снова засучив рукава начал заниматься ничего не деланием. Он по прежнему уверен, что зеЛОХторат в очередной раз схавает его хуцпу.
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11.01.2021 15:38 Ответить
https://site.ua/victor.tregubov/ Зеленський доручив Кабміну провести детальну комунікацію з громадськістю щодо посилення карантину, - ОП - Цензор.НЕТ 8362

https://site.ua/victor.tregubov/ Виктор Трегубов
топ-автор

​Симулянти при владі

18 годин тому https://site.ua/posts/category/1/ Політика 4 255 1 532 5 28

Можливо, всі вже знають, що то за штука така - карго-культ.
А як хто не знає, то я розповім.
Під час Другої світової війни на Тихому океані американці побудували низку аеродромів на островах, де, окрім їхнього військового персоналу, мешкали лише тубільці, що недалеко відійшли від первісного стану. Звісно, де вояки - там і постачання. Прилітали літаки, привозили смаколики - і частина з них перепадала й тубільцям. Війна закінчилася, аеродроми стали непотрібні, війська вийшли, постачання припинилися. Але тубільці ще досить довгий час будували з соломи точні копії аєродромів у сподіванні, що прилетить великий сталевий птах та привезе смачного на халяву. Це і називалося карго-культом - культом постачання. В антропології та релігіознавстві вважається одним з найбільш яскравих прикладів магічного мислення. Це коли люди вважають, що для того, щоб щось спрацювало, треба якнайточніше симулювати те, що виходило в інших. Знати, як воно насправді працює, при цьому не обов'язково.
А тепер давайте подивимося на наш карантин.
Зрозуміли аналогію?
Наші карантинотворці просто мавпують обмежувальні заходи інших країн, навіть не замислюючись, для чого вони і як працюють, як поєднуються між собою та з іншими заходами, як пояснюються суспільству. Копі-паст. Як вони в вузах дипломні писали. Сtrl-C - Ctrl-V. Карго-культ в найчистішому своєму вигляді.
Хотілося б сказати, що нами керують тубільці, але це буде не зовсім точно. Нами керують професійні симулянти.
Будь-який актор є професійним симулянтом. Це не гріх, це його хліб. Наша діюча влада - влада акторів, так що тут все очевидно.
Проблема в тому, що для керівництва країною недостатньо бути просто гарним симулянтом. Тут не працює американська приказка fake it till you make it - симулюй, поки не почне справді виходити. Здається, головний керманич країни, що під час передвиборчої кампанії порівнював себе із Рейганом по єдиному критерію - акторської кар'єри - так і не зрозумів, що сила Рейгана була не в його сценічних навичках, а в тому, що крім акторства, в нього була ще довга низка інших талантів, від ораторської майстерності до організаторства.
У нас же тепер навіть кадрова політика нагадує кастинг.
От уявіть, що продюсер на світській вечірці спілкується з моделлю і каже їй, що йому в нову картину не вистачає рельєфного дідуся на другорядну роль. А вона йому - ой, любчику, та візьми мого дідуся, він якраз у тому типажі, що тобі треба!
Нормально? Нормально.
А якщо мова не про кіно, а про переговори про територіальну цілісність твоєї країни з найбільшими виродками на нашій планеті? Нормально?
Ні, курча, вже не дуже нормально. Вже якось зовсім ненормально.
Але саме так і відбувається. На ключові посади заходять актори та продюсери - і ведуть себе так, як звикли.
Грають.
Симулюють.
Вдають з себе. Читають довгі та лагідні спічі перед масовкою діточок, звезених за кількасот гривень на годину, випромінюють тепло та співчуття. А потім падає завіса - і перед нами знов люди, які нічого не вміють поза сценою. Бо ні на що інше ніколи не вчилися.
Симуляція реформ. Симуляція карантину. Симуляція управління країною.
І найцікавіше - вони справді не розуміють, в чому проблема, коли їх ловлять на невідповідності власним словам.
"Ну так, я обіцяв позбутися кортежів, а сам перекриваю Київ, як за Януковича. Ну то й що? Я ж в ролі був. Я роль грав. Яка може бути претензія?"
"Ну так, я обіцяв брати багато речей під особистий контроль - і відразу про це забував. Навіть тоді, коли в лісополосі помирав вояк. Я удавав компетентного та турботливого лідера. Чому ви на мене так дивитеся, хіба погано удавав?"
"Ну так, я закрив країну на карантин і поїхав без масочки кататися на лижах на курорт. А в чому проблема? Я якось неправильно читав текст? Чи погано зобразив емоцію? До чого ви чіпляєтеся?"
Не просто не розуміє - не має, чим зрозуміти. Адже люди, як зробили собі статки, кар'єру та суспільний статус на симуляції, на грі, на обмані - і помилку можуть вбачати хіба в тому, що симулюють недостатньо якісно.
В таких умовах головне питання вже не "зможуть чи не зможуть витягнути країну". Не зможуть.
Питання в тому, чи зможуть вчасно розуміти, чому все йде шкереберть.
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11.01.2021 15:49 Ответить
Та їм пох. Їх найняли олігархи за дуже хорошу зарплатню вдавати з себе керівництво країни.

Прикол в тому, що так було завжди. Пригадайте хоча би придурашеного Хрущова або ледве теплого Лєоніда Ілліча, того, який лічно. Хто вирішував за них, що робити, як керувати країною?

Проста відповідь в тому, що видима влада - завжди актори, які нічого не вирішують і створені лише для того, щоб бути елементом світової брехливої мозаїки, на яку ми дивимося і думаємо, що це той світ, в якому ми живемо.
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11.01.2021 16:23 Ответить
Не надо было прогонять Супрун. Не надо было выбирать квн-щика президентом.
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11.01.2021 16:00 Ответить
А что такое?
Видосик не снимается? То чуть не из туалета стримил по поводу и без повода, а тут заклинило.
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11.01.2021 16:05 Ответить
ха ха.. во ідіот.. усі в Буковель фоткась з харантом!
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11.01.2021 16:24 Ответить
этот педофил в Буковеле карантинит или уже съ.лся в Оман? у чмыря за неполных два года отпуск уже раз в шестой
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11.01.2021 16:52 Ответить
Ідіоти!
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11.01.2021 16:55 Ответить
на смену брехливым, пришли трусливые! это, что за "власть", что для спасения здоровья и жизни нации ссыт зделать элементарные шаги?!! где, в какой стране, кучка проплаченых горлопанов может менять позицию "правительства" ровно на...противоположную??? у поляков комендантский час на Новый Год ввели - хоть бы один пикнул публично. ибо ВЛАСТЬ! и она в Польше для всех власть!!!
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11.01.2021 17:05 Ответить
Ідіотизм це коли хтось робить одні і тіж самі дії кожен раз надіючись на інший результат!
карантин вихідного дня закінчився нічим. тепер ці зелені "чемпіони з боротьби з коронавірусом" беруть за основу ті ж дії, що закінчились нічим і на їх основі вводять "новорічний локдаун"
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11.01.2021 19:10 Ответить
 
 