Зеленский поручил Кабмину провести детальную коммуникацию с общественностью относительно ужесточения карантина, - ОП
Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету Министров как можно быстрее провести детальную коммуникацию с общественностью относительно карантина, внедренного на период с 8 до 24 января этого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подробно рассказал о ситуации с заражением и о состоянии дел в медицинской сфере. Он отметил, что благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду летальность в Украине составляет лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель - 2,14%.
Он также сообщил, что ограничение в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах, в частности во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели и постоянно продлевается.
Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия. По его словам, при карантинных ограничениях в европейских странах на прилавках продуктовых магазинов не могут быть товары других групп, в частности гигиенические средства, бытовая химия, одежда и тому подобное.
"Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений. Мы разрешили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают, что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы", - отметил Шмыгаль.
Президент Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми.
Пожалуйста, подождите...
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что, Гундосый, уже накатался на лыжах ?
у камина захотелось посидеть ?
теперь будет призывать "нарид" затянуть пояса и штопать носки
он прости ПИ
Теперь нужно срочно ужесточать карантин - иначе полыхнет вся страна...
Зато все знают случаи, когда люди занимаясь самолечением от безисходности, принимали лекарства, после которых врачи уже не могли ничем помочь! 21 век интернета! А такое чувство, что средневековье какое то.
В остальном только сам организм должен управиться.
теперь про коммуникации вспомнил... опять роль преЗЕдента играет...карантинит снова...
Я это пишу для того, т.к. возмущен уровнем нашей медицины. Нет системного подхода. Кто то сбивает сразу температуру, кто то нет. Кто то сразу пьет антибиотикик, кто то после того, как поймет по какому пути пошла корона. Бардак полный.
Такое впечатление, что Степанов по дороге на брифинг чт-то придумывает, так как никогда не дает гражданам документальное обоснование своих выдумок, так как трудно поверить в существовании авторов с ученными полномочиями))).
Может они пытаются срыть секретную информацию от Covida и предпологают, что он имеет искусственный интыилект и умеет слышать и читать?
Вот это маневры))) Цирк потерял клоунов
https://www.facebook.com/100002570392309/videos/3515951488500496/ що чекає на шмарклю без хепі енду
Але для тих, хто жив в СССР, це навіть якось і не дивно. Просто совок повернувся в іншій формі. Бо головне - створити гою максимум незручностей, а вже під яким прапором то буде робитися - комунізм, развітой соціалізм, перестройка гіперінфляція, криза чи ковід - справа десята.
https://site.ua/victor.tregubov/ Виктор Трегубов
топ-автор
Симулянти при владі
18 годин тому https://site.ua/posts/category/1/ Політика 4 255 1 532 5 28
Можливо, всі вже знають, що то за штука така - карго-культ.
А як хто не знає, то я розповім.
Під час Другої світової війни на Тихому океані американці побудували низку аеродромів на островах, де, окрім їхнього військового персоналу, мешкали лише тубільці, що недалеко відійшли від первісного стану. Звісно, де вояки - там і постачання. Прилітали літаки, привозили смаколики - і частина з них перепадала й тубільцям. Війна закінчилася, аеродроми стали непотрібні, війська вийшли, постачання припинилися. Але тубільці ще досить довгий час будували з соломи точні копії аєродромів у сподіванні, що прилетить великий сталевий птах та привезе смачного на халяву. Це і називалося карго-культом - культом постачання. В антропології та релігіознавстві вважається одним з найбільш яскравих прикладів магічного мислення. Це коли люди вважають, що для того, щоб щось спрацювало, треба якнайточніше симулювати те, що виходило в інших. Знати, як воно насправді працює, при цьому не обов'язково.
А тепер давайте подивимося на наш карантин.
Зрозуміли аналогію?
Наші карантинотворці просто мавпують обмежувальні заходи інших країн, навіть не замислюючись, для чого вони і як працюють, як поєднуються між собою та з іншими заходами, як пояснюються суспільству. Копі-паст. Як вони в вузах дипломні писали. Сtrl-C - Ctrl-V. Карго-культ в найчистішому своєму вигляді.
Хотілося б сказати, що нами керують тубільці, але це буде не зовсім точно. Нами керують професійні симулянти.
Будь-який актор є професійним симулянтом. Це не гріх, це його хліб. Наша діюча влада - влада акторів, так що тут все очевидно.
Проблема в тому, що для керівництва країною недостатньо бути просто гарним симулянтом. Тут не працює американська приказка fake it till you make it - симулюй, поки не почне справді виходити. Здається, головний керманич країни, що під час передвиборчої кампанії порівнював себе із Рейганом по єдиному критерію - акторської кар'єри - так і не зрозумів, що сила Рейгана була не в його сценічних навичках, а в тому, що крім акторства, в нього була ще довга низка інших талантів, від ораторської майстерності до організаторства.
У нас же тепер навіть кадрова політика нагадує кастинг.
От уявіть, що продюсер на світській вечірці спілкується з моделлю і каже їй, що йому в нову картину не вистачає рельєфного дідуся на другорядну роль. А вона йому - ой, любчику, та візьми мого дідуся, він якраз у тому типажі, що тобі треба!
Нормально? Нормально.
А якщо мова не про кіно, а про переговори про територіальну цілісність твоєї країни з найбільшими виродками на нашій планеті? Нормально?
Ні, курча, вже не дуже нормально. Вже якось зовсім ненормально.
Але саме так і відбувається. На ключові посади заходять актори та продюсери - і ведуть себе так, як звикли.
Грають.
Симулюють.
Вдають з себе. Читають довгі та лагідні спічі перед масовкою діточок, звезених за кількасот гривень на годину, випромінюють тепло та співчуття. А потім падає завіса - і перед нами знов люди, які нічого не вміють поза сценою. Бо ні на що інше ніколи не вчилися.
Симуляція реформ. Симуляція карантину. Симуляція управління країною.
І найцікавіше - вони справді не розуміють, в чому проблема, коли їх ловлять на невідповідності власним словам.
"Ну так, я обіцяв позбутися кортежів, а сам перекриваю Київ, як за Януковича. Ну то й що? Я ж в ролі був. Я роль грав. Яка може бути претензія?"
"Ну так, я обіцяв брати багато речей під особистий контроль - і відразу про це забував. Навіть тоді, коли в лісополосі помирав вояк. Я удавав компетентного та турботливого лідера. Чому ви на мене так дивитеся, хіба погано удавав?"
"Ну так, я закрив країну на карантин і поїхав без масочки кататися на лижах на курорт. А в чому проблема? Я якось неправильно читав текст? Чи погано зобразив емоцію? До чого ви чіпляєтеся?"
Не просто не розуміє - не має, чим зрозуміти. Адже люди, як зробили собі статки, кар'єру та суспільний статус на симуляції, на грі, на обмані - і помилку можуть вбачати хіба в тому, що симулюють недостатньо якісно.
В таких умовах головне питання вже не "зможуть чи не зможуть витягнути країну". Не зможуть.
Питання в тому, чи зможуть вчасно розуміти, чому все йде шкереберть.
Прикол в тому, що так було завжди. Пригадайте хоча би придурашеного Хрущова або ледве теплого Лєоніда Ілліча, того, який лічно. Хто вирішував за них, що робити, як керувати країною?
Проста відповідь в тому, що видима влада - завжди актори, які нічого не вирішують і створені лише для того, щоб бути елементом світової брехливої мозаїки, на яку ми дивимося і думаємо, що це той світ, в якому ми живемо.
Видосик не снимается? То чуть не из туалета стримил по поводу и без повода, а тут заклинило.
карантин вихідного дня закінчився нічим. тепер ці зелені "чемпіони з боротьби з коронавірусом" беруть за основу ті ж дії, що закінчились нічим і на їх основі вводять "новорічний локдаун"